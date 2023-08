Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1047104810491050> Додано: П'ят 04 сер, 2023 19:39



одинокі дорослі — €502 на місяць;

батьки-одинаки — €502 на місяць;

повнолітні громадяни України — €451 на місяць;

діти 14-17 років – €420 на місяць;

діти 6-13 років – €348 на місяць;

діти до 5 років – €318 на місяць.

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspils ... roczi/amp/ Тож, у 2023 році українські біженці в Німеччині отримуватимуть:одинокі дорослі — €502 на місяць;батьки-одинаки — €502 на місяць;повнолітні громадяни України — €451 на місяць;діти 14-17 років – €420 на місяць;діти 6-13 років – €348 на місяць;діти до 5 років – €318 на місяць. akurt

Повідомлень: 8133 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3220 раз. Подякували: 1106 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 сер, 2023 22:05 Еміграція, заробітчанство



News from USA



Наші українці, які влаштувалися на роботу в Amazon, масово позбуваються своїх улюблених в Україні серед хабарників BMW та іншого великого непотрібу сарайного типу.

Справа в тому, що для співробітників компанії Амазон зарядка електромобілів є безкоштовною.

Люди вміють рахувати гроші… akurt

Повідомлень: 8133 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3220 раз. Подякували: 1106 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 сер, 2023 22:18 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from USA



Наші українці, які влаштувалися на роботу в Amazon, масово позбуваються своїх улюблених в Україні серед хабарників BMW та іншого великого непотрібу сарайного типу.

Справа в тому, що для співробітників компанії Амазон зарядка електромобілів є безкоштовною.

Люди вміють рахувати гроші… Еміграція, заробітчанствоNews from USAНаші українці, які влаштувалися на роботу в Amazon, масово позбуваються своїх улюблених в Україні серед хабарників BMW та іншого великого непотрібу сарайного типу.Справа в тому, що для співробітників компанії Амазон зарядка електромобілів є безкоштовною.Люди вміють рахувати гроші…

Як я знаю по знайомим з Амазона з ЄС - такої опції в ЄС немає. Америка грейт егеін))) Як я знаю по знайомим з Амазона з ЄС - такої опції в ЄС немає. Америка грейт егеін))) BIGor

Повідомлень: 8021 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1209 раз. Подякували: 1635 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 сер, 2023 22:35 Ото ж.

Сказали, що знову якісь привабливі акції на ціну Tesla. Подробиці ще не знаю. akurt

Повідомлень: 8133 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3220 раз. Подякували: 1106 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 сер, 2023 23:08 Re: Еміграція, заробітчанство Чув, що Чехи легалізували наших біженців ще на рік, до березня 2025 року... Дюрі-бачі

Повідомлень: 1054 З нами з: 29.07.22 Подякував: 134 раз. Подякували: 106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 сер, 2023 23:25 BIGor написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from USA



Наші українці, які влаштувалися на роботу в Amazon, масово позбуваються своїх улюблених в Україні серед хабарників BMW та іншого великого непотрібу сарайного типу.

Справа в тому, що для співробітників компанії Амазон зарядка електромобілів є безкоштовною.

Люди вміють рахувати гроші… Еміграція, заробітчанствоNews from USAНаші українці, які влаштувалися на роботу в Amazon, масово позбуваються своїх улюблених в Україні серед хабарників BMW та іншого великого непотрібу сарайного типу.Справа в тому, що для співробітників компанії Амазон зарядка електромобілів є безкоштовною.Люди вміють рахувати гроші…

Як я знаю по знайомим з Амазона з ЄС - такої опції в ЄС немає. Америка грейт егеін))) Як я знаю по знайомим з Амазона з ЄС - такої опції в ЄС немає. Америка грейт егеін)))

Сирийцы и афганцы, поработав несколько дней на Амазон, увольняются, плюясь во все стороны. Амазон набирает персонал в Германии просто нонстоп, текучка кадров жуткая. И никакими бесплатными зарядками электрокаров ситуацию не исправить. Сирийцы и афганцы, поработав несколько дней на Амазон, увольняются, плюясь во все стороны. Амазон набирает персонал в Германии просто нонстоп, текучка кадров жуткая. И никакими бесплатными зарядками электрокаров ситуацию не исправить. antey1969 1

Повідомлень: 11974 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1667 раз. Подякували: 3570 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 сер, 2023 23:35 antey1969 написав: BIGor написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from USA



Наші українці, які влаштувалися на роботу в Amazon, масово позбуваються своїх улюблених в Україні серед хабарників BMW та іншого великого непотрібу сарайного типу.

Справа в тому, що для співробітників компанії Амазон зарядка електромобілів є безкоштовною.

Люди вміють рахувати гроші… Еміграція, заробітчанствоNews from USAНаші українці, які влаштувалися на роботу в Amazon, масово позбуваються своїх улюблених в Україні серед хабарників BMW та іншого великого непотрібу сарайного типу.Справа в тому, що для співробітників компанії Амазон зарядка електромобілів є безкоштовною.Люди вміють рахувати гроші…

Як я знаю по знайомим з Амазона з ЄС - такої опції в ЄС немає. Америка грейт егеін))) Як я знаю по знайомим з Амазона з ЄС - такої опції в ЄС немає. Америка грейт егеін)))

Сирийцы и афганцы, поработав несколько дней на Амазон, увольняются, плюясь во все стороны. Амазон набирает персонал в Германии просто нонстоп, текучка кадров жуткая. И никакими бесплатными зарядками электрокаров ситуацию не исправить. Сирийцы и афганцы, поработав несколько дней на Амазон, увольняются, плюясь во все стороны. Амазон набирает персонал в Германии просто нонстоп, текучка кадров жуткая. И никакими бесплатными зарядками электрокаров ситуацию не исправить.

Ми напевно про різний Амазон пишемо... Люди кажуть по 3-4 рівнів співбесід проходять... Ну це з написанням софту повязано. Ми напевно про різний Амазон пишемо... Люди кажуть по 3-4 рівнів співбесід проходять... Ну це з написанням софту повязано. BIGor

Повідомлень: 8021 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1209 раз. Подякували: 1635 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 сер, 2023 23:45 "Сирийцы и афганцы, поработав несколько дней на Амазон, увольняются, плюясь во все стороны. Амазон набирает персонал в Германии просто нонстоп, текучка кадров жуткая."



Люди кажуть по 3-4 рівнів співбесід проходять...



Все, что нужно знать о эмиграции 😁 lejko_vit

Повідомлень: 144 З нами з: 07.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 сер, 2023 23:58 lejko_vit написав: "Сирийцы и афганцы, поработав несколько дней на Амазон, увольняются, плюясь во все стороны. Амазон набирает персонал в Германии просто нонстоп, текучка кадров жуткая."



Люди кажуть по 3-4 рівнів співбесід проходять...



Все, что нужно знать о эмиграции 😁 "Сирийцы и афганцы, поработав несколько дней на Амазон, увольняются, плюясь во все стороны. Амазон набирает персонал в Германии просто нонстоп, текучка кадров жуткая."Люди кажуть по 3-4 рівнів співбесід проходять...Все, что нужно знать о эмиграции 😁

Цікаво що смішного? Спробуйте попасти хоч на саму просту посаду в будь-яку компанію з FAANG, після цього посміємось Вас. Цікаво що смішного? Спробуйте попасти хоч на саму просту посаду в будь-яку компанію з FAANG, після цього посміємось Вас. BIGor

Повідомлень: 8021 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1209 раз. Подякували: 1635 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 сер, 2023 00:04 lejko_vit написав: "Сирийцы и афганцы, поработав несколько дней на Амазон, увольняются, плюясь во все стороны. Амазон набирает персонал в Германии просто нонстоп, текучка кадров жуткая."



Люди кажуть по 3-4 рівнів співбесід проходять...



Все, что нужно знать о эмиграции 😁 "Сирийцы и афганцы, поработав несколько дней на Амазон, увольняются, плюясь во все стороны. Амазон набирает персонал в Германии просто нонстоп, текучка кадров жуткая."Люди кажуть по 3-4 рівнів співбесід проходять...Все, что нужно знать о эмиграции 😁

ЛАД 2 Повідомлень: 25363 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5082 раз. Подякували: 4732 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1047104810491050> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless