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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1047104810491050>
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 19:39

Тож, у 2023 році українські біженці в Німеччині отримуватимуть:

одинокі дорослі — €502 на місяць;
батьки-одинаки — €502 на місяць;
повнолітні громадяни України — €451 на місяць;
діти 14-17 років – €420 на місяць;
діти 6-13 років – €348 на місяць;
діти до 5 років – €318 на місяць.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspils ... roczi/amp/
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 22:05

Еміграція, заробітчанство

News from USA

Наші українці, які влаштувалися на роботу в Amazon, масово позбуваються своїх улюблених в Україні серед хабарників BMW та іншого великого непотрібу сарайного типу.
Справа в тому, що для співробітників компанії Амазон зарядка електромобілів є безкоштовною.
Люди вміють рахувати гроші…
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 22:18

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from USA

Наші українці, які влаштувалися на роботу в Amazon, масово позбуваються своїх улюблених в Україні серед хабарників BMW та іншого великого непотрібу сарайного типу.
Справа в тому, що для співробітників компанії Амазон зарядка електромобілів є безкоштовною.
Люди вміють рахувати гроші…

Як я знаю по знайомим з Амазона з ЄС - такої опції в ЄС немає. Америка грейт егеін)))
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 22:35

Ото ж.
Сказали, що знову якісь привабливі акції на ціну Tesla. Подробиці ще не знаю.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 23:08

Re: Еміграція, заробітчанство

Чув, що Чехи легалізували наших біженців ще на рік, до березня 2025 року...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 23:25

  BIGor написав:
  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from USA

Наші українці, які влаштувалися на роботу в Amazon, масово позбуваються своїх улюблених в Україні серед хабарників BMW та іншого великого непотрібу сарайного типу.
Справа в тому, що для співробітників компанії Амазон зарядка електромобілів є безкоштовною.
Люди вміють рахувати гроші…

Як я знаю по знайомим з Амазона з ЄС - такої опції в ЄС немає. Америка грейт егеін)))

Сирийцы и афганцы, поработав несколько дней на Амазон, увольняются, плюясь во все стороны. Амазон набирает персонал в Германии просто нонстоп, текучка кадров жуткая. И никакими бесплатными зарядками электрокаров ситуацию не исправить.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 23:35

  antey1969 написав:
  BIGor написав:
  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from USA

Наші українці, які влаштувалися на роботу в Amazon, масово позбуваються своїх улюблених в Україні серед хабарників BMW та іншого великого непотрібу сарайного типу.
Справа в тому, що для співробітників компанії Амазон зарядка електромобілів є безкоштовною.
Люди вміють рахувати гроші…

Як я знаю по знайомим з Амазона з ЄС - такої опції в ЄС немає. Америка грейт егеін)))

Сирийцы и афганцы, поработав несколько дней на Амазон, увольняются, плюясь во все стороны. Амазон набирает персонал в Германии просто нонстоп, текучка кадров жуткая. И никакими бесплатными зарядками электрокаров ситуацию не исправить.

Ми напевно про різний Амазон пишемо... Люди кажуть по 3-4 рівнів співбесід проходять... Ну це з написанням софту повязано.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 23:45

"Сирийцы и афганцы, поработав несколько дней на Амазон, увольняются, плюясь во все стороны. Амазон набирает персонал в Германии просто нонстоп, текучка кадров жуткая."

Люди кажуть по 3-4 рівнів співбесід проходять...

Все, что нужно знать о эмиграции 😁
lejko_vit
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 23:58

  lejko_vit написав:"Сирийцы и афганцы, поработав несколько дней на Амазон, увольняются, плюясь во все стороны. Амазон набирает персонал в Германии просто нонстоп, текучка кадров жуткая."

Люди кажуть по 3-4 рівнів співбесід проходять...

Все, что нужно знать о эмиграции 😁

Цікаво що смішного? Спробуйте попасти хоч на саму просту посаду в будь-яку компанію з FAANG, після цього посміємось Вас. :wink:
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 00:04

  lejko_vit написав:"Сирийцы и афганцы, поработав несколько дней на Амазон, увольняются, плюясь во все стороны. Амазон набирает персонал в Германии просто нонстоп, текучка кадров жуткая."

Люди кажуть по 3-4 рівнів співбесід проходять...

Все, что нужно знать о эмиграции 😁

:?:
ЛАД
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