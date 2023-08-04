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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1047104810491050
Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 00:08

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  lejko_vit написав:"Сирийцы и афганцы, поработав несколько дней на Амазон, увольняются, плюясь во все стороны. Амазон набирает персонал в Германии просто нонстоп, текучка кадров жуткая."

Люди кажуть по 3-4 рівнів співбесід проходять...

Все, что нужно знать о эмиграции

Цікаво що смішного? Спробуйте попасти хоч на саму просту посаду в будь-яку компанію з FAANG, після цього посміємось Вас. :wink:
Так ви плутаєте роботу в IT в Амазон і просто роботу на складах (а мова вочевидь про останнє). Чув, що Амазон є найбільшим роботодавцем в США, і основна маса це робітники складів і кур'єри.
А в FAANG, в ІТ, в США щоб влаштуватися там цілий марафон співбесід.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 00:25

Этот форум чем хорош: расширяет кругозор участников и часто срывает черную повязку незнания с глаз.
В этом случае оказалось, что товарищи не знают простых вещей:
«in fact, the number of Amazon employees has only dropped once since 2007. In 2021, Amazon employed around 1,608,000 people - 67,000 fewer than 2022’s end-of-year total (1,541,000).»
https://explodingtopics.com/blog/amazon-employees#
Конечно, среди 1 600 000 сотрудников есть минимум 16 недовольных. Я даже допускаю, что недовольных не 16, а 160.
Среди 160 недовольных минимум 16 - недовольные сирийцы и афганцы - работники склада отгрузки коробок с покупками заказчиков .
Все просто: не надо быть сирийцем или афганцем.
Тем более - недовольным. Это даже опасно: быть недовольным.
Собственно, в моем тексте выше речь шла не о сирийцах и афганцах, а о наших украинцах, которые очень очень даже и совсем очень даже работают не на складе.
Ну в самом деле: они же не сирийцы. И даже не афганцы.

P.S. $95,628 /year $150,000
$46 /hour это средняя зарплата сотрудников компании Амазон. Конечно, какой сириец или афганец будет доволен такой зарплатой? Тут и к бабке не ходить: никакой!
Востаннє редагувалось akurt в Суб 05 сер, 2023 00:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 00:45

  Faceless написав:
BIGor написав:
  lejko_vit написав:"Сирийцы и афганцы, поработав несколько дней на Амазон, увольняются, плюясь во все стороны. Амазон набирает персонал в Германии просто нонстоп, текучка кадров жуткая."

Люди кажуть по 3-4 рівнів співбесід проходять...

Все, что нужно знать о эмиграции

Цікаво що смішного? Спробуйте попасти хоч на саму просту посаду в будь-яку компанію з FAANG, після цього посміємось Вас. :wink:
Так ви плутаєте роботу в IT в Амазон і просто роботу на складах (а мова вочевидь про останнє). Чув, що Амазон є найбільшим роботодавцем в США, і основна маса це робітники складів і кур'єри.
А в FAANG, в ІТ, в США щоб влаштуватися там цілий марафон співбесід.

Так це Ви плутаєте, пан Акурт спочатку саме за ІТ Амазон розказував. І в компанії FAANG можна не тільки в США влаштуватись, а навіть і в Польщі.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 00:50

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Собственно, в моем тексте выше речь шла не о сирийцах и афганцах, а о наших украинцах, которые очень очень даже и совсем очень даже работают не на складе.

Отут ми приходимо до висновку, що емігрувати добре коли маєш знання потрібної мови (це місцева + англійська) і спеціальність яка затребувана на ринках ЄС/США.
Останній на мою думку не дуже приклад можна глянути тут
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 00:53

  BIGor написав:Отут ми приходимо до висновку, що емігрувати добре коли маєш знання потрібної мови (це місцева + англійська) і спеціальність яка затребувана на ринках ЄС/США.

Bingo! Super! Perfect!
akurt
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  #<1 ... 1047104810491050
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