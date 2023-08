Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: lejko_vit написав: "Сирийцы и афганцы, поработав несколько дней на Амазон, увольняются, плюясь во все стороны. Амазон набирает персонал в Германии просто нонстоп, текучка кадров жуткая."



Люди кажуть по 3-4 рівнів співбесід проходять...



Все, что нужно знать о эмиграции

Цікаво що смішного? Спробуйте попасти хоч на саму просту посаду в будь-яку компанію з FAANG, після цього посміємось Вас.

Так ви плутаєте роботу в IT в Амазон і просто роботу на складах (а мова вочевидь про останнє). Чув, що Амазон є найбільшим роботодавцем в США, і основна маса це робітники складів і кур'єри.

А в FAANG, в ІТ, в США щоб влаштуватися там цілий марафон співбесід.

В этом случае оказалось, что товарищи не знают простых вещей:

«in fact, the number of Amazon employees has only dropped once since 2007. In 2021, Amazon employed around 1,608,000 people - 67,000 fewer than 2022’s end-of-year total (1,541,000).»

Конечно, среди 1 600 000 сотрудников есть минимум 16 недовольных. Я даже допускаю, что недовольных не 16, а 160.

Среди 160 недовольных минимум 16 - недовольные сирийцы и афганцы - работники склада отгрузки коробок с покупками заказчиков .

Все просто: не надо быть сирийцем или афганцем.

Тем более - недовольным. Это даже опасно: быть недовольным.

Собственно, в моем тексте выше речь шла не о сирийцах и афганцах, а о наших украинцах, которые очень очень даже и совсем очень даже работают не на складе.

Ну в самом деле: они же не сирийцы. И даже не афганцы.



P.S. $95,628 /year $150,000

Этот форум чем хорош: расширяет кругозор участников и часто срывает черную повязку незнания с глаз.В этом случае оказалось, что товарищи не знают простых вещей:«in fact, the number of Amazon employees has only dropped once since 2007. In 2021, Amazon employed around 1,608,000 people - 67,000 fewer than 2022's end-of-year total (1,541,000).»Конечно, среди 1 600 000 сотрудников есть минимум 16 недовольных. Я даже допускаю, что недовольных не 16, а 160.Среди 160 недовольных минимум 16 - недовольные сирийцы и афганцы - работники склада отгрузки коробок с покупками заказчиков .Все просто: не надо быть сирийцем или афганцем.Тем более - недовольным. Это даже опасно: быть недовольным.Собственно, в моем тексте выше речь шла не о сирийцах и афганцах, а о наших украинцах, которые очень очень даже и совсем очень даже работают не на складе.Ну в самом деле: они же не сирийцы. И даже не афганцы.P.S. $95,628 /year $150,000$46 /hour это средняя зарплата сотрудников компании Амазон. Конечно, какой сириец или афганец будет доволен такой зарплатой? Тут и к бабке не ходить: никакой!

Так це Ви плутаєте, пан Акурт спочатку саме за ІТ Амазон розказував. І в компанії FAANG можна не тільки в США влаштуватись, а навіть і в Польщі.

Отут ми приходимо до висновку, що емігрувати добре коли маєш знання потрібної мови (це місцева + англійська) і спеціальність яка затребувана на ринках ЄС/США.

Останній на мою думку не дуже приклад можна глянути тут

Останній на мою думку не дуже приклад можна глянути тут

Bingo! Super! Perfect!

