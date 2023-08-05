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lejko_vit написав:"Сирийцы и афганцы, поработав несколько дней на Амазон, увольняются, плюясь во все стороны. Амазон набирает персонал в Германии просто нонстоп, текучка кадров жуткая."
Люди кажуть по 3-4 рівнів співбесід проходять...
Все, что нужно знать о эмиграции
Цікаво що смішного? Спробуйте попасти хоч на саму просту посаду в будь-яку компанію з FAANG, після цього посміємось Вас.
Так ви плутаєте роботу в IT в Амазон і просто роботу на складах (а мова вочевидь про останнє). Чув, що Амазон є найбільшим роботодавцем в США, і основна маса це робітники складів і кур'єри. А в FAANG, в ІТ, в США щоб влаштуватися там цілий марафон співбесід.
Этот форум чем хорош: расширяет кругозор участников и часто срывает черную повязку незнания с глаз. В этом случае оказалось, что товарищи не знают простых вещей: «in fact, the number of Amazon employees has only dropped once since 2007. In 2021, Amazon employed around 1,608,000 people - 67,000 fewer than 2022’s end-of-year total (1,541,000).» https://explodingtopics.com/blog/amazon-employees# Конечно, среди 1 600 000 сотрудников есть минимум 16 недовольных. Я даже допускаю, что недовольных не 16, а 160. Среди 160 недовольных минимум 16 - недовольные сирийцы и афганцы - работники склада отгрузки коробок с покупками заказчиков . Все просто: не надо быть сирийцем или афганцем. Тем более - недовольным. Это даже опасно: быть недовольным. Собственно, в моем тексте выше речь шла не о сирийцах и афганцах, а о наших украинцах, которые очень очень даже и совсем очень даже работают не на складе. Ну в самом деле: они же не сирийцы. И даже не афганцы.
P.S. $95,628 /year $150,000 $46 /hour это средняя зарплата сотрудников компании Амазон. Конечно, какой сириец или афганец будет доволен такой зарплатой? Тут и к бабке не ходить: никакой!
Востаннє редагувалось akurt в Суб 05 сер, 2023 00:51, всього редагувалось 1 раз.
lejko_vit написав:"Сирийцы и афганцы, поработав несколько дней на Амазон, увольняются, плюясь во все стороны. Амазон набирает персонал в Германии просто нонстоп, текучка кадров жуткая."
Люди кажуть по 3-4 рівнів співбесід проходять...
Все, что нужно знать о эмиграции
Цікаво що смішного? Спробуйте попасти хоч на саму просту посаду в будь-яку компанію з FAANG, після цього посміємось Вас.
Так ви плутаєте роботу в IT в Амазон і просто роботу на складах (а мова вочевидь про останнє). Чув, що Амазон є найбільшим роботодавцем в США, і основна маса це робітники складів і кур'єри. А в FAANG, в ІТ, в США щоб влаштуватися там цілий марафон співбесід.
Так це Ви плутаєте, пан Акурт спочатку саме за ІТ Амазон розказував. І в компанії FAANG можна не тільки в США влаштуватись, а навіть і в Польщі.
akurt написав:Собственно, в моем тексте выше речь шла не о сирийцах и афганцах, а о наших украинцах, которые очень очень даже и совсем очень даже работают не на складе.
Отут ми приходимо до висновку, що емігрувати добре коли маєш знання потрібної мови (це місцева + англійська) і спеціальність яка затребувана на ринках ЄС/США. Останній на мою думку не дуже приклад можна глянути тут
А это хороший вопрос. Он как раз из серии либо незнания американский действительности, либо традиционного украинского желания научить другие народы жить. Так вот: американский человек очень очень и очень считает каждый цент. Не из жлобства, а потому что знает, куда непотраченный зря цент можно вложить и получить еще 10х центов. То есть улучшить свое благосостояние. Ну и «вишенка» на тортике про «100к». В приведенном мною тексте речь шла конечно не о сирийцах-работников склада, а о наших украинцах, у которых зарплата не 100к. А 250+к…
lejko_vit написав:"Сирийцы и афганцы, поработав несколько дней на Амазон, увольняются, плюясь во все стороны. Амазон набирает персонал в Германии просто нонстоп, текучка кадров жуткая."
Люди кажуть по 3-4 рівнів співбесід проходять...
Все, что нужно знать о эмиграции 😁
Хотел сказать что для разных людей эмиграция происходит очень по разному как трудоустройство на Амазон например: работники склада с тяжёлой и низкооплачиваемой работой меняются быстрее чем айтишник с достойной оплатой пройдет все собеседования при устройстве на работу. Ни какого пренебрежения ни к грузчикам, ни к сирийцам, просто пример.
еще немного статистики про миф порожденный 90-ми годам и сегодняшними коррупционерами про ущербность работы "на дядю", а потом как оказывается в загараницах их с "вышкой" только на примитивные работы берут, по конкурсу
73% опрошенных молодых людей в Украине предпочли бы cамозанятость и собственный бизнес. Среди их сверстников в Евросоюзе таковых лишь 39%.