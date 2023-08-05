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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1050105110521053 Додано: Суб 05 сер, 2023 13:19 Gastarbaiter написав: akurt написав: Справа з shares дуже важка.

Там треба мати "чуйку"...

Справа з shares дуже важка.Там треба мати ""...

Я взагалі про те, що "зекономити 1 долар, щоб перетворити його на 2 долари" можуть "не только лишь все". Наскільки я знаю, мешканці США не дуже переймаються ціною палива. Інакше б не їздили майже усі на сувах за молоком. Я взагалі про те, що "зекономити 1 долар, щоб перетворити його на 2 долари" можуть "не только лишь все". Наскільки я знаю, мешканці США не дуже переймаються ціною палива. Інакше б не їздили майже усі на сувах за молоком.



І так, і не так. Переймаються та економлять. Просто вміють рахувати гроші.

Я не став писати, але в тексті, який викликав такий ажіотаж про Амазон я дещо не написав: в розмові зі мною було сказано навіть так: "Ну зекономити 30 доларів і то приємно... витратимо на свого рудого котика"...



Іздять не тільки за молоком:

- подивіться вище відео від Віталія Мірошніченка: його дивує те, що замість того, щоби зварити собі каву - замовляють доставку із Старбакса. Ну такий бзик.

- зранку о 8-00 можуть сісти в своє дороге авто та проїхати по хайвею хвилин 20 хто зна куди, де саме в одному кафе готують підсмажений хлібчик з яєчнею саме такий, як їм смакує. Беруть той підсмажений хлібчик та поїдуть додому їсти. Ще 20 хвилин по хайвею.

Ну люди так живуть. Звісно, хочеться їм підказати, що вони невірно живуть, але вони в порадах реально не нужденні. І так, і не так. Переймаються та економлять. Просто вміють рахувати гроші.Я не став писати, але в тексті, який викликав такий ажіотаж про Амазон я дещо не написав: в розмові зі мною було сказано навіть так: "Ну зекономити 30 доларів і то приємно... витратимо на свого рудого котика"...Іздять не тільки за молоком:- подивіться вище відео від Віталія Мірошніченка: його дивує те, що замість того, щоби зварити собі каву - замовляють доставку із Старбакса. Ну такий бзик.- зранку о 8-00 можуть сісти в своє дороге авто та проїхати по хайвею хвилин 20 хто зна куди, де саме в одному кафе готують підсмажений хлібчик з яєчнею саме такий, як їм смакує. Беруть той підсмажений хлібчик та поїдуть додому їсти. Ще 20 хвилин по хайвею.Ну люди так живуть. Звісно, хочеться їм підказати, що вони невірно живуть, але вони в порадах реально не нужденні. Востаннє редагувалось akurt в Суб 05 сер, 2023 13:21, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8141 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3222 раз. Подякували: 1106 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 сер, 2023 13:19 ЛАД написав: Shaman написав: ..........

в Києві населення еенергію купує за 98 коп (це рекорд), а у Львові - вже по 25 коп, в Дніпрі - по 38 коп. й наскільки це нижче собівартості?

........ ..........в Києві населення еенергію купує за 98 коп (це рекорд), а у Львові - вже по 25 коп, в Дніпрі - по 38 коп. й наскільки це нижче собівартості?........



С 1 июня 2023 года украинцы платят за электроэнергию по единому тарифу – 2,64 гривны за киловатт-час.

Я ж кажу що воно - мамкін економіст. Я ж кажу що воно - мамкін економіст. BIGor

Повідомлень: 8027 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1209 раз. Подякували: 1637 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 сер, 2023 13:21 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: населення досі купує енергетику вдвічі менше собівартості населення досі купує енергетику



Shaman написав: розрахунку в мене немає, бо це комерційна таємниця , бо це комерційна таємниця

Ясно, все зрозуміло . Ясно, все зрозуміло BIGor

Повідомлень: 8027 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1209 раз. Подякували: 1637 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 сер, 2023 13:21 Shaman написав: Gastarbaiter написав: akurt написав: Справа з shares дуже важка.

Там треба мати "чуйку"...

Справа з shares дуже важка.Там треба мати ""...

Я взагалі про те, що "зекономити 1 долар, щоб перетворити його на 2 долари" можуть "не только лишь все". Наскільки я знаю, мешканці США не дуже переймаються ціною палива. Інакше б не їздили майже усі на сувах за молоком. Я взагалі про те, що "зекономити 1 долар, щоб перетворити його на 2 долари" можуть "не только лишь все". Наскільки я знаю, мешканці США не дуже переймаються ціною палива. Інакше б не їздили майже усі на сувах за молоком.

я так розумію навпаки - оскільки всюди їздять на машинах, то ціна палива - важливий індикатор. я так розумію навпаки - оскільки всюди їздять на машинах, то ціна палива - важливий індикатор.

Усі користуються туалетним папером, але чи його ціна настільки істотна для бюджету, щоб замислитися над переходом на лопухи? Усі користуються туалетним папером, але чи його ціна настільки істотна для бюджету, щоб замислитися над переходом на лопухи? Gastarbaiter Повідомлень: 2685 З нами з: 26.02.18 Подякував: 631 раз. Подякували: 445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 сер, 2023 13:29 Gastarbaiter написав: Усі користуються туалетним папером, але чи його ціна настільки істотна для бюджету, щоб замислитися над переходом на лопухи? Усі користуються туалетним папером, але чи його ціна настільки істотна для бюджету, щоб замислитися над переходом на лопухи?

Остапа понесло...

Ну різний менталітет у людей.

03 липня летів з Дортмунд в Катовіце літаком - сусід по кріслу розказував цікаве - на цю тему - з Італії. Говорить так слова італійця:

"Мене дивують українські біженці. Ну навіщо накупити таких великих незграбних дорогих сараєподібних авто? Ну невеличке авто ж зручніше... Он я купив Toyota Yaris Gibrid і мені достатньо, зручно паркуватися та зручніше їздити по вузьких вуличках..."

Ну люди так розмірковують - як справжні збоченці.

Ну який українець вже не купив Тойота Ленд Крузер 2023 - та ще й щоб чисто японського виготовлення...

Це вам про туалетний папір... ну майже... Остапа понесло...Ну різний менталітет у людей.03 липня летів з Дортмунд в Катовіце літаком - сусід по кріслу розказував цікаве - на цю тему - з Італії. Говорить так слова італійця:"Мене дивують українські біженці. Ну навіщо накупити таких великих незграбних дорогихавто? Ну невеличке авто ж зручніше... Он я купив Toyota Yaris Gibrid і мені достатньо, зручно паркуватися та зручніше їздити по вузьких вуличках..."Ну люди так розмірковують - як справжні збоченці.Ну який українець вже не купив Тойота Ленд Крузер 2023 - та ще й щоб чисто японського виготовлення...Це вам про туалетний папір... ну майже... akurt

Повідомлень: 8141 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3222 раз. Подякували: 1106 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 сер, 2023 13:36 ЛАД написав: Shaman написав: у вас так постійно. то, що жирним - я казав. курсивом - ви додали від себе, я навпаки казав - треба шукати й знаходити. а саме харчова промисловість, легка промисловість, з важкої - металургія. та навіть в мікроелектрониці вже є ознаки, що ми дещо можемо. у вас так постійно. то, що жирним - я казав. курсивом - ви додали від себе, я навпаки казав - треба шукати й знаходити.

Не буду искать цитаты. Будем считать, что я Вас неправильно понял.

Но суть моего начального поста была в подчёркнутом. Вы об этом ничего не сказали, а перевели разговор на другое.

Выделенное в Вашем ответе звучит для меня несколько непонятно. Чтобы не было недоразумений, обсуждать не буду, надеюсь разъясните. Не буду искать цитаты. Будем считать, что я Вас неправильно понял.Но суть моего начального поста была в подчёркнутом. Вы об этом ничего не сказали, а перевели разговор на другое.Выделенное в Вашем ответе звучит для меня несколько непонятно. Чтобы не было недоразумений, обсуждать не буду, надеюсь разъясните.

у нас значно розвинулося сільське господарство - рослинництво так точно, й відповідно великий прогрес у харчовій промисловості. по мікроелектрониці - приклад Ajax - сам недавно взнав. гадаю, буде прогрес по дронах.



металургія - база є, розвитку немає - стагнація. в тому числі, щоб виробляти якісно - а я гадаю ми це можемо зробити при незначних інвестиціях - треба домовлятися про ринки збуту якісної сталі. зараз вигідніше продати 100 т рядової марки сталі, ніж 40 тон якісної. Туреччина має ринок збуту сталі в Німеччині - й дивиться на їх успіхи в металургії. (про Туреччину зі слів, детально не вивчав).



в банківський справі у нас багато що краще розвинено, ніж у Європі, у тому числі ІТ-рішення

К чему и в чём мы "наблизились"?

У нас создаются какие-то новые производства кроме разрушения "никому не нужных советских заводов"? К которым относятся, к примеру, и авиа-, и тракторо-, и танкостроение.

ви знову про важку промисловість. ще раз - зараз головне не виробити, а продати - це дуже важливий постулат, який ви зневажаєте.



так от, щоб робити літаки, які будуть конкурувати на світовому ринку - потрібні такі інвестиції, які країна такого розміру, як наша - просто не в змозі робити. хто робить комерційні літаки, окрім лідерів - Китай та Бразилія. РФ ще робить вигляд, але в них це теж спадщина СРСР, яка в поточних умовах санкцій просто загинається. здається все



чому трактора загнулися. дві причини - якість виробництва. друга - те, що робить ХТЗ не вписується в сучасні технології в Україні - там потрібно або більше 300 кс або десь 100 кс (про це гадаю ви не знали). а ХТЗ не може робити ні те, ні те - бо знову потрібні такі гроші, що не окупяться.



важка промисловість часів СРСР була розрахована на імперію під 300 млн людей плюс дружні країни. оскільки ми не імперія, частково ми це тягнемо - тому не треба сумувати за часами імперії - де в нас все було найбільше, а от будь що населення мало діставати з-піж прилавку

а знаєте що ще заважає - оцей популізм, який теж з СРСР. ми коли землю дозволили обмежено продавати? в 2021? а чому не в 1991? ось тут 30 років пройшло марно.

в нас сильно зменшили вплив чиновників на бізнес - ще далеко ні. от тут теж треба попрацювати.

Объяснений и оправданий можно при желании найти много.

Но повторю, сколько ещё десятилетий будем оправдывать наще отставание "наследием совка"?

30 лет - большой срок. Объяснений и оправданий можно при желании найти много.Но повторю, сколько ещё десятилетий будем оправдывать наще отставание "наследием совка"?30 лет - большой срок.

а знаєте, що нас пригальмувало? як не дивно, цей стрибок цін на commodities десь з 2004. й наші можновладці (як й в РФ) вирішили, а навіщо розвиватися, й так все добре. від нафти виграли значно більше, але метал та продукти теж зіграли свою роль. й ці 20 років шаленого розвитку ми стратили - погоджусь з вами. а влада - це хто? марсіане чи ті, кого ми обрали за обіцяння грічки та дешевої електроенергії.

населення досі купує енергетику вдвічі менше собівартості ? який прогрес...

Это вопрос не очень очевидный. Но эта ветка не место для его обсуждения. Это вопрос не очень очевидный. Но эта ветка не место для его обсуждения.

welcome

полякам знадобилось років 10-15, прибалтам теж... скільки нам? цікаве питання - подивимось. я гадаю ще побачу

Считаете, что у прибалтов есть достижения, которым мы можем поучиться? Я реально плохо знаю ситуацию у них, но не уверен. Считаете, что у прибалтов есть достижения, которым мы можем поучиться? Я реально плохо знаю ситуацию у них, но не уверен.

про Польщу вже не питаєте, це вже добре. в Прибалтиці не все так добре. але як приклад - руські в Естонії, перебуваючи в статусі негромадян й сидячи на пособії - не спішать повертатися у велику й могучу. бо в Естонії їм краще - а якщо зовсім туга у Нарві - подивляться на Псков, й туга зменшується непряма, але ознака. хоча Естонія вважається найрозвиненішою країною з Прибалтики.

Я рад, что есть декілька якісних працівників. Но вы опять ответили не на мои слова, а на свои мысли.

Возможно, я нечётко сформулировал.

При сегодняшнем состоянии нашей промышленности нам не нужно большое количество технических специалистов даже если у них самое прекрасное и качественное образование. Соответственно, не нужно такое количество вузов.

Что скажете?

те що виділив - це теж ваш висновок. я не знаю, що робити в такій ситуації - про це вже писав. складний вибір



думка, що треба зменшувати бюджетне фінансування - є. не знаю, слідкували ви чи ні, але останні вибори ректора в Каразіна були як раз й по цьому питанню - умовно юристи/економісти проти фізиків. виграли на виборах юристи/економісти - й начебто без зловживаннь. життя як є.



ще раз повторюсь - що робити в такій ситуації - не знаю. більше схиляюсь, що технічну освіту треба зберігати. але аргументи противників теж чую. технічна освіта на жаль сама розвалиться, оскільки молоді серед технічних викладачів дуже мало. серед економістів є. а через років 10 на технічних спеціальностях нема кому викладати буде, на жаль у нас значно розвинулося сільське господарство - рослинництво так точно, й відповідно великий прогрес у харчовій промисловості. по мікроелектрониці - приклад Ajax - сам недавно взнав. гадаю, буде прогрес по дронах.металургія - база є, розвитку немає - стагнація. в тому числі, щоб виробляти якісно - а я гадаю ми це можемо зробити при незначних інвестиціях - треба домовлятися про ринки збуту якісної сталі. зараз вигідніше продати 100 т рядової марки сталі, ніж 40 тон якісної. Туреччина має ринок збуту сталі в Німеччині - й дивиться на їх успіхи в металургії. (про Туреччину зі слів, детально не вивчав).в банківський справі у нас багато що краще розвинено, ніж у Європі, у тому числі ІТ-рішенняви знову про важку промисловість. ще раз - зараз головне не виробити, а продати - це дуже важливий постулат, який ви зневажаєте.так от, щоб робити літаки, які будуть конкурувати на світовому ринку - потрібні такі інвестиції, які країна такого розміру, як наша - просто не в змозі робити. хто робить комерційні літаки, окрім лідерів - Китай та Бразилія. РФ ще робить вигляд, але в них це теж спадщина СРСР, яка в поточних умовах санкцій просто загинається. здається всечому трактора загнулися. дві причини - якість виробництва. друга - те, що робить ХТЗ не вписується в сучасні технології в Україні - там потрібно або більше 300 кс або десь 100 кс (про це гадаю ви не знали). а ХТЗ не може робити ні те, ні те - бо знову потрібні такі гроші, що не окупяться.важка промисловість часів СРСР була розрахована на імперію під 300 млн людей плюс дружні країни. оскільки ми не імперія, частково ми це тягнемо - тому не треба сумувати за часами імперії - де в нас все було найбільше, а от будь що населення мало діставати з-піж прилавкуа знаєте, що нас пригальмувало? як не дивно, цей стрибок цін на commodities десь з 2004. й наші можновладці (як й в РФ) вирішили, а навіщо розвиватися, й так все добре. від нафти виграли значно більше, але метал та продукти теж зіграли свою роль. й ці 20 років шаленого розвитку ми стратили - погоджусь з вами. а влада - це хто? марсіане чи ті, кого ми обрали за обіцяння грічки та дешевої електроенергії.welcome Вартість електроенергії для промислових споживачів України про Польщу вже не питаєте, це вже добре. в Прибалтиці не все так добре. але як приклад - руські в Естонії, перебуваючи в статусі негромадян й сидячи на пособії - не спішать повертатися у велику й могучу. бо в Естонії їм краще - а якщо зовсім туга у Нарві - подивляться на Псков, й туга зменшуєтьсянепряма, але ознака. хоча Естонія вважається найрозвиненішою країною з Прибалтики.те що виділив - це теж ваш висновок. я не знаю, що робити в такій ситуації - про це вже писав. складний вибірдумка, що треба зменшувати бюджетне фінансування - є. не знаю, слідкували ви чи ні, але останні вибори ректора в Каразіна були як раз й по цьому питанню - умовно юристи/економісти проти фізиків. виграли на виборах юристи/економісти - й начебто без зловживаннь. життя як є.ще раз повторюсь - що робити в такій ситуації - не знаю. більше схиляюсь, що технічну освіту треба зберігати. але аргументи противників теж чую. технічна освіта на жаль сама розвалиться, оскільки молоді серед технічних викладачів дуже мало. серед економістів є. а через років 10 на технічних спеціальностях нема кому викладати буде, на жаль Shaman

Повідомлень: 3963 З нами з: 29.09.19 Подякував: 476 раз. Подякували: 1112 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 сер, 2023 13:40 akurt написав: Gastarbaiter написав: Усі користуються туалетним папером, але чи його ціна настільки істотна для бюджету, щоб замислитися над переходом на лопухи? Усі користуються туалетним папером, але чи його ціна настільки істотна для бюджету, щоб замислитися над переходом на лопухи?

Остапа понесло...

Ну різний менталітет у людей.

03 липня летів з Дортмунд в Катовіце літаком - сусід по кріслу розказував цікаве - на цю тему - з Італії. Говорить так слова італійця:

"Мене дивують українські біженці. Ну навіщо накупити таких великих незграбних дорогих сараєподібних авто? Ну невеличке авто ж зручніше... Он я купив Toyota Yaris Gibrid і мені достатньо, зручно паркуватися та зручніше їздити по вузьких вуличках..."

Ну люди так розмірковують - як справжні збоченці.

Ну який українець вже не купив Тойота Ленд Крузер 2023 - та ще й щоб чисто японського виготовлення...

Це вам про туалетний папір... ну майже... Остапа понесло...Ну різний менталітет у людей.03 липня летів з Дортмунд в Катовіце літаком - сусід по кріслу розказував цікаве - на цю тему - з Італії. Говорить так слова італійця:"Мене дивують українські біженці. Ну навіщо накупити таких великих незграбних дорогихавто? Ну невеличке авто ж зручніше... Он я купив Toyota Yaris Gibrid і мені достатньо, зручно паркуватися та зручніше їздити по вузьких вуличках..."Ну люди так розмірковують - як справжні збоченці.Ну який українець вже не купив Тойота Ленд Крузер 2023 - та ще й щоб чисто японського виготовлення...Це вам про туалетний папір... ну майже...

Жаль, итальянцы крайне редко покупают тайоту, я видела аж 0 тайот даже в Миланском аэропорту ))) Жаль, итальянцы крайне редко покупают тайоту, я видела аж 0 тайот даже в Миланском аэропорту ))) stm

Повідомлень: 3972 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 637 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 сер, 2023 13:48 ЛАД написав: Shaman написав: ..........

в Києві населення еенергію купує за 98 коп (це рекорд), а у Львові - вже по 25 коп, в Дніпрі - по 38 коп. й наскільки це нижче собівартості?

........ ..........в Києві населення еенергію купує за 98 коп (це рекорд), а у Львові - вже по 25 коп, в Дніпрі - по 38 коп. й наскільки це нижче собівартості?........



С 1 июня 2023 года украинцы платят за электроэнергию по единому тарифу – 2,64 гривны за киловатт-час.

знову ж таки



сучасна модель ціноутворення працює так (спрощено) - загальна ціна еенергії - це ціна еенергії виробника + вартість передачі (послуги Укренерго) + вартість розподілу (послуги обленерго).



оскільки ціна для населення фіксована, то там йде обратний процес - від ціни 2,2 грн без ПДВ віднімаємо послуги траспортування - Укренерго 48,5 коп та обленерго - тут ціфри варіюються в залежності від області від 73 коп до 2,20 грн. все без ПДВ. можете самі порахувати, скільки може отримати Енергоатом - це покладено на нього - продавати еенергію населенню. я так розумію до підвищення тарифів для населення Енергоатом інколи продавав еенергію по 1 копійці. по якій ціні продає зараз - треба пошукати, можливо десь є цифра. але у будь-якому разі це збиток для Енергоатома - а за що будемо відновлювати ЗАЕС? знову ж таки Вартість електроенергії для промислових споживачів України сучасна модель ціноутворення працює так (спрощено) - загальна ціна еенергії - це ціна еенергії виробника + вартість передачі (послуги Укренерго) + вартість розподілу (послуги обленерго).оскільки ціна для населення фіксована, то там йде обратний процес - від ціни 2,2 грн без ПДВ віднімаємо послуги траспортування - Укренерго 48,5 коп та обленерго - тут ціфри варіюються в залежності від області від 73 коп до 2,20 грн. все без ПДВ. можете самі порахувати, скільки може отримати Енергоатом - це покладено на нього - продавати еенергію населенню. я так розумію до підвищення тарифів для населення Енергоатом інколи продавав еенергію по 1 копійці. по якій ціні продає зараз - треба пошукати, можливо десь є цифра. але у будь-якому разі це збиток для Енергоатома - а за що будемо відновлювати ЗАЕС? Shaman

Повідомлень: 3963 З нами з: 29.09.19 Подякував: 476 раз. Подякували: 1112 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 сер, 2023 15:23 То якийсь колгоспний рейтинг: гляньте на перші 4 позиції.



З того, що я бачу за кордоном серед наших біженців:

- Range Rover

- Mercedes (великі як жуки - білого смарагдового кольору)

- Toyota (не Corolla).



Вперше побачив Мерседес-купе - з боку табличка про 8 циліндрів. akurt

Повідомлень: 8141 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3222 раз. Подякували: 1106 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 сер, 2023 16:26 Shaman написав: rjkz написав: ...

Мне тоже было непросто. Мой доход за первые несколько месяцев не покрывал даже рент (парт-тайм и работодатель воспользовался моей несведомленностью в том какая работа сколько стоит). Но жена занималась детьми и сидела с ними, так как тут у нас не на кого оставить.

И это длилось больше 2-х лет (я имею ввиду онлайн обучение).

Но кто должен решать НАШИ проблемы кроме нас?

Собственно, вариант для оставшихся в Украине - или один родитель работает, второй занимается детьми или привлекать родственников.

Но школа - это учебное заведение, а не няня для детей ввиду работы родителей.

Насчет последней фразы - государство, мэр, Президент и тд решают проблемы общиие. А ребенок - персонально родителей. Если родителей устраивает что-бы их проблемы решались "в общем", то это их дело. Но результат не будет оптимальным.

Кстати, насчет "забиться в норку".

Я, если Вы помните, много раз писал, что считал крайневероятным начало большой войны начиная с 2015 года. И не знал успею-ли я эмигрировать или не успею.

Был вариант выезда в СЩА по турвизам, которые обновили в том-же 2015 году (очень боялись, что паспорта не успеем получить обратно на руки когда "начнется"). Поэтому вариант "норки" тоже рассматривался. Хотя старался держать полный бак бензина и пару канситр в гараже.Кстати о гараже.У меня есть гараж, который выдержит если не прямое попадание чего-то тяжелого, то "рядом". в нем есть погреб (жб перекрытие и жб стены, глубина метра 3). небольшой, но переждать авианалет или артобстрел. В гараже есть пищевые канистры и бочки для воды. Электроплитка, в наружной пристройке газовый баллон. в погребе есть вместительный глубокий стальной стеллаж, который в случае необходимости может быть заполнен продуктами или на нем можно лечь. В погребе всегда плюсовая температура (говорят, что ниже глубины промерзания температура всегда +7, не проверял), есть вентиляция (труба диаметром 165 мм на высоту метров 5 над уровнем земли). Фактически персональное бомбоубежище.

Вы думаете, я-бы остановился перед тем,чтобы туда спрятать семью от обстрелов на какое-то время, если-бы нас война застала в Украине? ...Мне тоже было непросто. Мой доход за первые несколько месяцев не покрывал даже рент (парт-тайм ив том какая работа сколько стоит). Но жена занималась детьми и сидела с ними, так как тут у нас не на кого оставить.И это длилось больше 2-х лет (я имею ввиду онлайн обучение).Но кто должен решать НАШИ проблемы кроме нас?Собственно, вариант для оставшихся в Украине - или один родитель работает, второй занимается детьми или привлекать родственников.Но школа - это учебное заведение, а не няня для детей ввиду работы родителей.Насчет последней фразы - государство, мэр, Президент и тд решают проблемы общиие. А ребенок - персонально родителей. Если родителей устраивает что-бы их проблемы решались "в общем", то это их дело. Но результат не будет оптимальным.Кстати, насчет "забиться в норку".Я, если Вы помните, много раз писал, что считал крайневероятным начало большой войны начиная с 2015 года. И не знал успею-ли я эмигрировать или не успею.Был вариант выезда в СЩА по турвизам, которые обновили в том-же 2015 году (очень боялись, что паспорта не успеем получить обратно на руки когда "начнется"). Поэтому вариант "норки" тоже рассматривался. Хотя старался держать полный бак бензина и пару канситр в гараже.Кстати о гараже.У меня есть гараж, который выдержит если не прямое попадание чего-то тяжелого, то "рядом". в нем есть погреб (жб перекрытие и жб стены, глубина метра 3). небольшой, но переждать авианалет или артобстрел. В гараже есть пищевые канистры и бочки для воды. Электроплитка, в наружной пристройке газовый баллон. в погребе есть вместительный глубокий стальной стеллаж, который в случае необходимости может быть заполнен продуктами или на нем можно лечь. В погребе всегда плюсовая температура (говорят, что ниже глубины промерзания температура всегда +7, не проверял), есть вентиляция (труба диаметром 165 мм на высоту метров 5 над уровнем земли). Фактически персональное бомбоубежище.Вы думаете, я-бы остановился перед тем,чтобы туда спрятать семью от обстрелов на какое-то время, если-бы нас война застала в Украине?

"мы .уззкие, не обманываем д.уг д.уга"(c)



у вас же є підготовлені методики, коли приходите до начальника й кажете - а тепер ви працюєте лише з моєю фірмою, без варіантів



а взагалі я бачу, ви ґрунтовно готуєтесь до чогось - на прикладі гаражу "мы .уззкие, не обманываем д.уг д.уга"(c)у вас же є підготовлені методики, коли приходите до начальника й кажете - а тепер ви працюєте лише з моєю фірмою, без варіантіва взагалі я бачу, ви ґрунтовно готуєтесь до чогось - на прикладі гаражу



Вы немного перекрутили:

"А теперь МОИ контрагенты работают с вами через мою фирму, чтобы вы не присваивали себе мою часть результатов моего труда".

В том случае я только сказал, что вынужден буду уйти.

Через 1,5 месяца после начала работы.

Тут совершенно другие подходы, я к ним все никак не привыкну.

Например,в Украине я строил отношения с людьми на том, чтобы им было выгодно и комфортно было работать со мной, старался сглаживать конфликтные ситуации и по возможности предвидеть их появление, чтобы избегать.

Тут - нет. Самое главное слово в лангуаге - Ай.

Вчера была очередная ситуация, которая наглядно показала прямолинейность местных обычаев.

У нас тут проект довольно большой, а у бизнеса дела сейчас обстоят не очень - фед закручивает гайки и экономика остывает, многие отрасли уже в нокдауне (грузоперевозки, рилэстейт, строительство и тп).

И вот, наняли инженера (как оказалось, самого крутого в своей отрасли), он составил проект и направляет к нам компании, которые могут предложить себя.

Каждая компания сейчас приходит, бывает по несколько раз в день, что-то уточнить, что-то проверить. Вчера было 3 компании, одни на 10 пришли, а 2 другие на час дня. Надо было видеть как с трудом они сдерживают эмоции находясь рядом.

Потом эту ситуацию пересказал работодателю - он был просто счастлив.

Конкуренция. Они знают теперь, что не одни работают над предложением и будут сразу давать ниже цену. При этом и те и другие САМИ предложили время. Саупадение.

В целом, смотрю, тут провоцируют конфликтные ситуации, к ним готовятся, чтобы они были контролируемы. "Звериный лик капитализма".



Насчет "гусские не обманывают", новые эмигранты из таких стран как Украина - это "золотое дно" для американских работодателей. Образованные, трудолюбивые, квалифицированные и ...бедные (почти все, относительно американцев), поэтому стартуют с минимальных денег. А уж потом обтираются и начинают смотреть по сторонам и порой становятся конкурентами своему первому работодателю.

Знакомый в Балтиморе, собственник строительного бизнеса поэтому берет только испанцев. Они с молодости и до старости готовы или красить стены или укладывать плитку, а взял украинцев, через 2 года открыли свои фирмы и стали конкурентами. Еще и заказчиков переманили.

Именно поэтому, почти все эмигрантские истории начинаются с д.рьма, но заканчиваются хеппи эндом. А у мексиканцев - стабильность, с чего начали тем и закончили. Вы немного перекрутили:"А теперь МОИ контрагенты работают с вами через мою фирму, чтобы вы не присваивали себе мою часть результатов моего труда".В том случае я только сказал, что вынужден буду уйти.Через 1,5 месяца после начала работы.Тут совершенно другие подходы, я к ним все никак не привыкну.Например,в Украине я строил отношения с людьми на том, чтобы им было выгодно и комфортно было работать со мной, старался сглаживать конфликтные ситуации и по возможности предвидеть их появление, чтобы избегать.Тут - нет. Самое главное слово в лангуаге - Ай.Вчера была очередная ситуация, которая наглядно показала прямолинейность местных обычаев.У нас тут проект довольно большой, а у бизнеса дела сейчас обстоят не очень - фед закручивает гайки и экономика остывает, многие отрасли уже в нокдауне (грузоперевозки, рилэстейт, строительство и тп).И вот, наняли инженера (как оказалось, самого крутого в своей отрасли), он составил проект и направляет к нам компании, которые могут предложить себя.Каждая компания сейчас приходит, бывает по несколько раз в день, что-то уточнить, что-то проверить. Вчера было 3 компании, одни на 10 пришли, а 2 другие на час дня. Надо было видеть как с трудом они сдерживают эмоции находясь рядом.Потом эту ситуацию пересказал работодателю - он был просто счастлив.Конкуренция. Они знают теперь, что не одни работают над предложением и будут сразу давать ниже цену. При этом и те и другие САМИ предложили время. Саупадение.В целом, смотрю, тут провоцируют конфликтные ситуации, к ним готовятся, чтобы они были контролируемы. "Звериный лик капитализма".Насчет "гусские не обманывают", новые эмигранты из таких стран как Украина - это "золотое дно" для американских работодателей. Образованные, трудолюбивые, квалифицированные и ...бедные (почти все, относительно американцев), поэтому стартуют с минимальных денег. А уж потом обтираются и начинают смотреть по сторонам и порой становятся конкурентами своему первому работодателю.Знакомый в Балтиморе, собственник строительного бизнеса поэтому берет только испанцев. Они с молодости и до старости готовы или красить стены или укладывать плитку, а взял украинцев, через 2 года открыли свои фирмы и стали конкурентами. Еще и заказчиков переманили.Именно поэтому, почти все эмигрантские истории начинаются с д.рьма, но заканчиваются хеппи эндом. А у мексиканцев - стабильность, с чего начали тем и закончили. rjkz

Повідомлень: 15210 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7863 раз. Подякували: 4801 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1050105110521053 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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