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Shaman написав:.......... в Києві населення еенергію купує за 98 коп (це рекорд), а у Львові - вже по 25 коп, в Дніпрі - по 38 коп. й наскільки це нижче собівартості? ........
С 1 июня 2023 года украинцы платят за электроэнергию по единому тарифу – 2,64 гривны за киловатт-час.
Скоро є шанс на економію:
Аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах енергетичної інфраструктури виконано лише на 1,6% від загального обсягу пошкоджень. Про це сказав голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський 4 серпня. https://focus.ua/uk/economics/583761-v- ... krep-video
Хоча світло і теплолюбиві громадяни дістануть новий імпульс на виїзд.
Shaman написав:[quote="5606998:BIGor" Shaman населення досі купує енергетику вдвічі менше собівартості ? який прогрес...
Одразу видно мамкиного економіста .
але обґрунтування своїх думок "видатний" аудитор взагалі не наводить - він так бачить
цифра вдвічі умовна - якщо так дивимось за формою (схоже за суттю взагалі не намагаються слідкувати), то назвемо за "ціною, яка нижче собівартості"
Мамкин економіст може тільки хамити (не забуваємо що воно СЕО, СТО, філантроп, меценат ітд), а от розрахунки собівартості воно привести не може. І почитай про Чайник Рассела - багато дізнаєшся нового. Блін, яке ти тупориле все таки.
як мені подобаються люди, які вважають, що їм щось винні. якщо тобі потрібні розрахунки собівартості, то хоча б спитай. розрахунку в мене немає, бо це комерційна таємниця. але є розуміння, як взагалі складається загальна вартість еенергії, й ціна для населення - ну дуже низька.
в Києві населення еенергію купує за 98 коп (це рекорд), а у Львові - вже по 25 коп, в Дніпрі - по 38 коп. й наскільки це нижче собівартості? а чому саме такі ціни, ти навіть не розумієш - але щось булькаєш
й не треба підтягувати філософські ідеї туди, де роблять розрахунки. ти це робиш, бо довести з цифрами не можеш взагалі нічого.
а про хамло - уважно читай СВОЇ повідомлення [/quote]
Скажите, как учитывается в себестоимости ее покупка бразильских футболЁров, содержание лондонской недвижимости, покупка начальнику отдела (конкретный случай) 2к на Печерске, ему-же новогодний бонус в почти 300 тысяч грн (2018 НГ), покупка за счет дтэк квартир в Киеве сотрудникам перевезенным из Донецка после 2014 года (знаю 2-х таких человек, причем это можно сказать работяги, очевидно, чем выше тем больше)??? Заранее благодарен за развернутый ответ.
akurt написав:Справа з shares дуже важка. Там треба мати "чуйку"...
Я взагалі про те, що "зекономити 1 долар, щоб перетворити його на 2 долари" можуть "не только лишь все". Наскільки я знаю, мешканці США не дуже переймаються ціною палива. Інакше б не їздили майже усі на сувах за молоком.
я так розумію навпаки - оскільки всюди їздять на машинах, то ціна палива - важливий індикатор.
Я пока вижу только один вид "экономить на бензине" - покупка Тесл. Друзья пару недель назад купили вторую машину в семью. Долго выбирали. Расход топлива вообще не учитывали пока меня не спросили. А я только вернулся из НДж, где в семье 2 Теслы. Мне показали билл, округленно на овердофига езды на одну теслу около 100 долларов в месяц ее.
akurt написав:Справа з shares дуже важка. Там треба мати "чуйку"...
Я взагалі про те, що "зекономити 1 долар, щоб перетворити його на 2 долари" можуть "не только лишь все". Наскільки я знаю, мешканці США не дуже переймаються ціною палива. Інакше б не їздили майже усі на сувах за молоком.
І так, і не так. Переймаються та економлять. Просто вміють рахувати гроші. Я не став писати, але в тексті, який викликав такий ажіотаж про Амазон я дещо не написав: в розмові зі мною було сказано навіть так: "Ну зекономити 30 доларів і то приємно... витратимо на свого рудого котика"...
Іздять не тільки за молоком: - подивіться вище відео від Віталія Мірошніченка: його дивує те, що замість того, щоби зварити собі каву - замовляють доставку із Старбакса. Ну такий бзик. - зранку о 8-00 можуть сісти в своє дороге авто та проїхати по хайвею хвилин 20 хто зна куди, де саме в одному кафе готують підсмажений хлібчик з яєчнею саме такий, як їм смакує. Беруть той підсмажений хлібчик та поїдуть додому їсти. Ще 20 хвилин по хайвею. Ну люди так живуть. Звісно, хочеться їм підказати, що вони невірно живуть, але вони в порадах реально не нужденні.
Поставил +. Такое впечатление, что Вы со мной неделю гостили в НДж. Полюбопытствуйте, городок из того-же каунти: (сорри, 2 часа)
я бачу фраза про те, що населення купує еенергію надто дешево чомусь викликає спротив, до того ж якийсь формальні невідповідності замість суті.
добре, перефразуємо по іншому. промисловому споживачу виробник еенергії в липні продав еенергію по 3,67 грн/кВт*г без ПДВ. в той же час виробник еенергії отримає від населення в Київі - 1 грн, в 3,7 раза менше, в Дніпрі - 45 коп, у 8 раз менше, у Львові - 25 коп - в 15 раз менше. в Харкові взагалі лише 4 коп.
й взагалі, у нас тут є резиденти Польщі, Німеччини, Іспанії, США. скільки ви платите за еенергію загалом за 1 кВт*г? от цікаво
rjkz написав:Скажите, как учитывается в себестоимости ее покупка бразильских футболЁров, содержание лондонской недвижимости, покупка начальнику отдела (конкретный случай) 2к на Печерске, ему-же новогодний бонус в почти 300 тысяч грн (2018 НГ), покупка за счет дтэк квартир в Киеве сотрудникам перевезенным из Донецка после 2014 года (знаю 2-х таких человек, причем это можно сказать работяги, очевидно, чем выше тем больше)??? Заранее благодарен за развернутый ответ.
дивно від людини, яка поїхала в капіталістичну країну читати такі левацькі повідомлення
покупка футболістів - це бюджет Шахтаря. й до речі не знаю, як загалом клуб, а от стадіон свої операційні витрати окупав.
як складає свій бюджет ДТЕК - те, що ви перерахували, не бачу щось такого. 300 т грн за рік - це великий бонус??? а ви скільки заробляли? тут якраз навпаки вашому прикладу - власник ділиться зі своїми менеджерами.
в центренерго нецільові витрати гадаю в рази, а скоріш в десятки рази більше, ніж в ДТЕК.
й головне - ДТЕК - це лише 30% від загальної генерації. це по-перше. по-друге, якщо ви уважно читали, дотація населення тільки за рахунок Енергоатому.
тоді вже чекаю, як американські буржуї грабують американський народ
akurt написав:Вище fler задавала дуже правильні питання і сама на них давала дуже правильні відповіді щодо ситуації в університетах. Якщо додати туди ще пару «вихідних даних» про те, що викладачі у віці 18-60 зараз на фронті (реально, я особисто декого знаю), а одиниці, яким «скидуються» та дають можливість працювати на 0,75 ставки (учбове навантаження на викладача встановлює сама кафедра від загального навантаження (в годинах аудиторних занять та інших видів занять) - то ситуація виглядає ще більш сумною: якщо двом викладачам заради збереження їх від призову дали навантаження в 0,75 ставки, то інші мають від 0,15 до 0,25 ставки. Ось тут є відповідь на запитання Shaman: “Що робити?» - скорочувати, скорочувати і скорочувати, закривати цілі факультети. Що власне і роблять останні років 5: в багатьох університетах вже немає звичних факультетів, а те, що наскорочували, іноді вже навіть звучить кумедно: «Факультет електричного опору та глобальної економіки» (це я сам щойно придумав, щоби не ображати конкретний університет, але засновано на реальності). Скорочувати як університети (Шкарлета і призначали для того, щоби не скорочувати та зберігати на посадах 75-ти річних горе наукових професорів, руки яких так сильно прилипли до бюджетних коштів, що відірвати важко), так і скорочувати кількість і університетів, які розплодилися, як миші, так і викладачів в них, більша кількість яких реально навіть на роботу, на якій рахуються, вже не ходить останні 5 років). Все просто. Вони і так не ходять на роботу. То тільки батьки абітурієнтів думають, що в пустих коридорах хтось там сидить з логарифмічною лінійкою та якось та чомусь буде вчити їх дітей.
Економіку видатків на «освіту» намагаються оптимізувати : на сьогодні численні штати бухгалтерій єдине, чим займаються, це нараховують зарплатню тим, хто і так не ходить на роботу, всі інші видатки університетів закрито, проводки не ведуться, ніхто ніяке там - аж смішно сказати - «лабораторне обладнання» не закуповує. Гроші (бюджетні) виводяться через інші схеми. В правильному напрямку. Ніхто ж не сумнівався?
Тому однозначно закривати. І не треба жаліти скорочених викладачів: - «нормальні» вже давно розбіглися; - «нормальні» вже давно на фронті»; - «ненормальні» або ті, кому за 60 (учасники форуму ще по інерції думають, що ці когось ще вчать), давно мають за що жити (не тільки за пенсію, яка їм ретельно перераховували кожні 2 роки у бік підвищення), а й за давно давно нахомʼячені під оренду квартири (у звичайного доцента на сьогодні, як правило, є під оренду не менше 2-х квартир, а ціну на оренду ви самі знаєте). Війна іде, панове, нероб не варто продовжувати годувати далі: ніякої користі ні державі, ні абітурієнтам/студентам вони не приносили останні років 10-15 і приносити вже не будуть.
Сочетание здравых мыслей ("скорочення") с полным . Особенно о "не меньше двух квартирах под аренду у доцента". А 50 поездок в год для 4-х человек = минимум 10000 на одни переезды - обычные фантазии на тему о молочных реках с кисельными берегами на вожделенном Западе. "Точная и объективная информация" (С)
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 05 сер, 2023 20:53, всього редагувалось 1 раз.