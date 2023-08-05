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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 10521053105410551056> Додано: Суб 05 сер, 2023 16:45 Понравилось:

«Именно поэтому, почти все эмигрантские истории начинаются с д.рьма, но заканчиваются хеппи эндом. А у мексиканцев - стабильность, с чего начали тем и закончили.» akurt

Повідомлень: 8143 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3222 раз. Подякували: 1107 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 сер, 2023 17:00 ЛАД написав: Shaman написав: ..........

в Києві населення еенергію купує за 98 коп (це рекорд), а у Львові - вже по 25 коп, в Дніпрі - по 38 коп. й наскільки це нижче собівартості?

........ ..........в Києві населення еенергію купує за 98 коп (це рекорд), а у Львові - вже по 25 коп, в Дніпрі - по 38 коп. й наскільки це нижче собівартості?........



С 1 июня 2023 года украинцы платят за электроэнергию по единому тарифу – 2,64 гривны за киловатт-час.

Скоро є шанс на економію:

https://focus.ua/uk/economics/583761-v- ... krep-video Аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах енергетичної інфраструктури виконано лише на 1,6% від загального обсягу пошкоджень. Про це сказав голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський 4 серпня.

Хоча світло і теплолюбиві громадяни дістануть новий імпульс на виїзд. Скоро є шанс на економію:Хоча світло і теплолюбиві громадяни дістануть новий імпульс на виїзд. Ой+

Повідомлень: 6044 З нами з: 19.04.12 Подякував: 88 раз. Подякували: 931 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 сер, 2023 17:16 Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав: [quote="5606998:BIGor"

Shaman

населення досі купує енергетику вдвічі менше собівартості ? який прогрес...



Одразу видно мамкиного економіста . [quote="5606998:BIGor"населення досі купує енергетику? який прогрес...Одразу видно мамкиного економіста .

але обґрунтування своїх думок "видатний" аудитор взагалі не наводить - він так бачить



цифра вдвічі умовна - якщо так дивимось за формою (схоже за суттю взагалі не намагаються слідкувати), то назвемо за "ціною, яка нижче собівартості" але обґрунтування своїх думок "видатний" аудитор взагалі не наводить - він так бачитьцифра вдвічі умовна - якщо так дивимось за формою (схоже за суттю взагалі не намагаються слідкувати), то назвемо за "ціною, яка нижче собівартості"

Мамкин економіст може тільки хамити (не забуваємо що воно СЕО, СТО, філантроп, меценат ітд), а от розрахунки собівартості воно привести не може.

І почитай про Чайник Рассела - багато дізнаєшся нового. Блін, яке ти тупориле все таки. Мамкин економіст може тільки хамити (не забуваємо що воно СЕО, СТО, філантроп, меценат ітд), а от розрахункивоно привести не може.І почитай про Чайник Рассела - багато дізнаєшся нового.Блін, яке ти тупориле все таки.

як мені подобаються люди, які вважають, що їм щось винні. якщо тобі потрібні розрахунки собівартості, то хоча б спитай. розрахунку в мене немає, бо це комерційна таємниця. але є розуміння, як взагалі складається загальна вартість еенергії, й ціна для населення - ну дуже низька.



в Києві населення еенергію купує за 98 коп (це рекорд), а у Львові - вже по 25 коп, в Дніпрі - по 38 коп. й наскільки це нижче собівартості? а чому саме такі ціни, ти навіть не розумієш - але щось булькаєш



й не треба підтягувати філософські ідеї туди, де роблять розрахунки. ти це робиш, бо довести з цифрами не можеш взагалі нічого.



а про хамло - уважно читай СВОЇ повідомлення [/quote]



Скажите, как учитывается в себестоимости ее покупка бразильских футболЁров, содержание лондонской недвижимости, покупка начальнику отдела (конкретный случай) 2к на Печерске, ему-же новогодний бонус в почти 300 тысяч грн (2018 НГ), покупка за счет дтэк квартир в Киеве сотрудникам перевезенным из Донецка после 2014 года (знаю 2-х таких человек, причем это можно сказать работяги, очевидно, чем выше тем больше)???

Заранее благодарен за развернутый ответ. як мені подобаються люди, які вважають, що їм щось винні. якщо тобі потрібні розрахунки собівартості, то хоча б. розрахунку в мене немає, бо це комерційна таємниця. але є розуміння, як взагалі складається загальна вартість еенергії, й ціна для населення - ну дуже низька.в Києві населення еенергію купує за 98 коп (це рекорд), а у Львові - вже по 25 коп, в Дніпрі - по 38 коп. й наскільки це нижче собівартості? а чому саме такі ціни, ти навіть не розумієш - але щось булькаєшй не треба підтягувати філософські ідеї туди, де роблять розрахунки. ти це робиш, бо довести з цифрами не можеш взагалі нічого.а про хамло - уважно читай СВОЇ повідомлення[/quote]Скажите, как учитывается в себестоимости ее покупка бразильских футболЁров, содержание лондонской недвижимости, покупка начальнику отдела (конкретный случай) 2к на Печерске, ему-же новогодний бонус в почти 300 тысяч грн (2018 НГ), покупка за счет дтэк квартир в Киеве сотрудникам перевезенным из Донецка после 2014 года (знаю 2-х таких человек, причем это можно сказать работяги, очевидно, чем выше тем больше)???Заранее благодарен за развернутый ответ. rjkz

Повідомлень: 15214 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7865 раз. Подякували: 4802 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 сер, 2023 17:23 Shaman написав: Gastarbaiter написав: akurt написав: Справа з shares дуже важка.

Там треба мати "чуйку"...

Справа з shares дуже важка.Там треба мати ""...

Я взагалі про те, що "зекономити 1 долар, щоб перетворити його на 2 долари" можуть "не только лишь все". Наскільки я знаю, мешканці США не дуже переймаються ціною палива. Інакше б не їздили майже усі на сувах за молоком. Я взагалі про те, що "зекономити 1 долар, щоб перетворити його на 2 долари" можуть "не только лишь все". Наскільки я знаю, мешканці США не дуже переймаються ціною палива. Інакше б не їздили майже усі на сувах за молоком.

я так розумію навпаки - оскільки всюди їздять на машинах, то ціна палива - важливий індикатор. я так розумію навпаки - оскільки всюди їздять на машинах, то ціна палива - важливий індикатор.



Я пока вижу только один вид "экономить на бензине" - покупка Тесл.

Друзья пару недель назад купили вторую машину в семью.

Долго выбирали.

Расход топлива вообще не учитывали пока меня не спросили.

А я только вернулся из НДж, где в семье 2 Теслы. Мне показали билл, округленно на овердофига езды на одну теслу около 100 долларов в месяц ее. Я пока вижу только один вид "экономить на бензине" - покупка Тесл.Друзья пару недель назад купили вторую машину в семью.Долго выбирали.Расход топлива вообще не учитывали пока меня не спросили.А я только вернулся из НДж, где в семье 2 Теслы. Мне показали билл, округленно на овердофига езды на одну теслу около 100 долларов в месяц ее. rjkz

Повідомлень: 15214 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7865 раз. Подякували: 4802 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 сер, 2023 17:28 akurt написав: Gastarbaiter написав: akurt написав: Справа з shares дуже важка.

Там треба мати "чуйку"...

Справа з shares дуже важка.Там треба мати ""...

Я взагалі про те, що "зекономити 1 долар, щоб перетворити його на 2 долари" можуть "не только лишь все". Наскільки я знаю, мешканці США не дуже переймаються ціною палива. Інакше б не їздили майже усі на сувах за молоком. Я взагалі про те, що "зекономити 1 долар, щоб перетворити його на 2 долари" можуть "не только лишь все". Наскільки я знаю, мешканці США не дуже переймаються ціною палива. Інакше б не їздили майже усі на сувах за молоком.



І так, і не так. Переймаються та економлять. Просто вміють рахувати гроші.

Я не став писати, але в тексті, який викликав такий ажіотаж про Амазон я дещо не написав: в розмові зі мною було сказано навіть так: "Ну зекономити 30 доларів і то приємно... витратимо на свого рудого котика"...



Іздять не тільки за молоком:

- подивіться вище відео від Віталія Мірошніченка: його дивує те, що замість того, щоби зварити собі каву - замовляють доставку із Старбакса. Ну такий бзик.

- зранку о 8-00 можуть сісти в своє дороге авто та проїхати по хайвею хвилин 20 хто зна куди, де саме в одному кафе готують підсмажений хлібчик з яєчнею саме такий, як їм смакує. Беруть той підсмажений хлібчик та поїдуть додому їсти. Ще 20 хвилин по хайвею.

Ну люди так живуть. Звісно, хочеться їм підказати, що вони невірно живуть, але вони в порадах реально не нужденні. І так, і не так. Переймаються та економлять. Просто вміють рахувати гроші.Я не став писати, але в тексті, який викликав такий ажіотаж про Амазон я дещо не написав: в розмові зі мною було сказано навіть так: "Ну зекономити 30 доларів і то приємно... витратимо на свого рудого котика"...Іздять не тільки за молоком:- подивіться вище відео від Віталія Мірошніченка: його дивує те, що замість того, щоби зварити собі каву - замовляють доставку із Старбакса. Ну такий бзик.- зранку о 8-00 можуть сісти в своє дороге авто та проїхати по хайвею хвилин 20 хто зна куди, де саме в одному кафе готують підсмажений хлібчик з яєчнею саме такий, як їм смакує. Беруть той підсмажений хлібчик та поїдуть додому їсти. Ще 20 хвилин по хайвею.Ну люди так живуть. Звісно, хочеться їм підказати, що вони невірно живуть, але вони в порадах реально не нужденні.



Поставил +.

Такое впечатление, что Вы со мной неделю гостили в НДж.

Полюбопытствуйте, городок из того-же каунти:

(сорри, 2 часа)

Поставил +.Такое впечатление, что Вы со мной неделю гостили в НДж.Полюбопытствуйте, городок из того-же каунти:(сорри, 2 часа) rjkz

Повідомлень: 15214 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7865 раз. Подякували: 4802 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 сер, 2023 19:03 Re: Еміграція, заробітчанство я бачу фраза про те, що населення купує еенергію надто дешево чомусь викликає спротив, до того ж якийсь формальні невідповідності замість суті.



добре, перефразуємо по іншому. промисловому споживачу виробник еенергії в липні продав еенергію по 3,67 грн/кВт*г без ПДВ. в той же час виробник еенергії отримає від населення в Київі - 1 грн, в 3,7 раза менше, в Дніпрі - 45 коп, у 8 раз менше, у Львові - 25 коп - в 15 раз менше. в Харкові взагалі лише 4 коп.



й взагалі, у нас тут є резиденти Польщі, Німеччини, Іспанії, США. скільки ви платите за еенергію загалом за 1 кВт*г? от цікаво Shaman

Повідомлень: 3973 З нами з: 29.09.19 Подякував: 480 раз. Подякували: 1114 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 сер, 2023 19:12 Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Поставил +.

Такое впечатление, что Вы со мной неделю гостили в НДж.

Поставил +.Такое впечатление, что Вы со мной неделю гостили в НДж.

Ну, ничего удивительного: и Вы, и я - только точную объективную информацию. Ну, ничего удивительного: и Вы, и я - только точную объективную информацию. akurt

Повідомлень: 8143 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3222 раз. Подякували: 1107 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 сер, 2023 19:28 akurt написав: rjkz написав: Поставил +.

Такое впечатление, что Вы со мной неделю гостили в НДж.

Поставил +.Такое впечатление, что Вы со мной неделю гостили в НДж.

Ну, ничего удивительного: и Вы, и я - только точную объективную информацию. Ну, ничего удивительного: и Вы, и- только

який тонкий жарт який тонкий жарт Shaman

Повідомлень: 3973 З нами з: 29.09.19 Подякував: 480 раз. Подякували: 1114 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 сер, 2023 19:37 rjkz написав: Скажите, как учитывается в себестоимости ее покупка бразильских футболЁров, содержание лондонской недвижимости, покупка начальнику отдела (конкретный случай) 2к на Печерске, ему-же новогодний бонус в почти 300 тысяч грн (2018 НГ), покупка за счет дтэк квартир в Киеве сотрудникам перевезенным из Донецка после 2014 года (знаю 2-х таких человек, причем это можно сказать работяги, очевидно, чем выше тем больше)???

Заранее благодарен за развернутый ответ. Скажите, как учитывается в себестоимости ее покупка бразильских футболЁров, содержание лондонской недвижимости, покупка начальнику отдела (конкретный случай) 2к на Печерске, ему-же новогодний бонус в почти 300 тысяч грн (2018 НГ), покупка за счет дтэк квартир в Киеве сотрудникам перевезенным из Донецка после 2014 года (знаю 2-х таких человек, причем это можно сказать работяги, очевидно, чем выше тем больше)???Заранее благодарен за развернутый ответ.

дивно від людини, яка поїхала в капіталістичну країну читати такі левацькі повідомлення



покупка футболістів - це бюджет Шахтаря. й до речі не знаю, як загалом клуб, а от стадіон свої операційні витрати окупав.



як складає свій бюджет ДТЕК - те, що ви перерахували, не бачу щось такого. 300 т грн за рік - це великий бонус??? а ви скільки заробляли? тут якраз навпаки вашому прикладу - власник ділиться зі своїми менеджерами.



в центренерго нецільові витрати гадаю в рази, а скоріш в десятки рази більше, ніж в ДТЕК.



й головне - ДТЕК - це лише 30% від загальної генерації. це по-перше. по-друге, якщо ви уважно читали, дотація населення тільки за рахунок Енергоатому.



тоді вже чекаю, як американські буржуї грабують американський народ дивно від людини, яка поїхала в капіталістичну країну читати такі левацькі повідомленняпокупка футболістів - це бюджет Шахтаря. й до речі не знаю, як загалом клуб, а от стадіон свої операційні витрати окупав.як складає свій бюджет ДТЕК - те, що ви перерахували, не бачу щось такого. 300 т грн за рік - це великий бонус??? а ви скільки заробляли? тут якраз навпаки вашому прикладу - власник ділиться зі своїми менеджерами.в центренерго нецільові витрати гадаю в рази, а скоріш в десятки рази більше, ніж в ДТЕК.й головне - ДТЕК - це лише 30% від загальної генерації. це по-перше. по-друге, якщо ви уважно читали, дотація населення тільки за рахунок Енергоатому.тоді вже чекаю, як американські буржуї грабують американський народ Shaman

Повідомлень: 3973 З нами з: 29.09.19 Подякував: 480 раз. Подякували: 1114 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 сер, 2023 19:51 akurt написав: Вище fler задавала дуже правильні питання і сама на них давала дуже правильні відповіді щодо ситуації в університетах.

Якщо додати туди ще пару «вихідних даних» про те, що викладачі у віці 18-60 зараз на фронті (реально, я особисто декого знаю), а одиниці, яким «скидуються» та дають можливість працювати на 0,75 ставки (учбове навантаження на викладача встановлює сама кафедра від загального навантаження (в годинах аудиторних занять та інших видів занять) - то ситуація виглядає ще більш сумною: якщо двом викладачам заради збереження їх від призову дали навантаження в 0,75 ставки, то інші мають від 0,15 до 0,25 ставки.

Ось тут є відповідь на запитання Shaman: “Що робити?» - скорочувати, скорочувати і скорочувати, закривати цілі факультети.

Що власне і роблять останні років 5: в багатьох університетах вже немає звичних факультетів, а те, що наскорочували, іноді вже навіть звучить кумедно: «Факультет електричного опору та глобальної економіки» (це я сам щойно придумав, щоби не ображати конкретний університет, але засновано на реальності).

Скорочувати як університети (Шкарлета і призначали для того, щоби не скорочувати та зберігати на посадах 75-ти річних горе наукових професорів, руки яких так сильно прилипли до бюджетних коштів, що відірвати важко), так і скорочувати кількість і університетів, які розплодилися, як миші, так і викладачів в них, більша кількість яких реально навіть на роботу, на якій рахуються, вже не ходить останні 5 років).

Все просто. Вони і так не ходять на роботу.

То тільки батьки абітурієнтів думають, що в пустих коридорах хтось там сидить з логарифмічною лінійкою та якось та чомусь буде вчити їх дітей.



Економіку видатків на «освіту» намагаються оптимізувати : на сьогодні численні штати бухгалтерій єдине, чим займаються, це нараховують зарплатню тим, хто і так не ходить на роботу, всі інші видатки університетів закрито, проводки не ведуться, ніхто ніяке там - аж смішно сказати - «лабораторне обладнання» не закуповує. Гроші (бюджетні) виводяться через інші схеми. В правильному напрямку. Ніхто ж не сумнівався?



Тому однозначно закривати.

І не треба жаліти скорочених викладачів:

- «нормальні» вже давно розбіглися;

- «нормальні» вже давно на фронті»;

- «ненормальні» або ті, кому за 60 (учасники форуму ще по інерції думають, що ці когось ще вчать), давно мають за що жити (не тільки за пенсію, яка їм ретельно перераховували кожні 2 роки у бік підвищення), а й за давно давно нахомʼячені під оренду квартири (у звичайного доцента на сьогодні, як правило, є під оренду не менше 2-х квартир, а ціну на оренду ви самі знаєте).

Війна іде, панове, нероб не варто продовжувати годувати далі: ніякої користі ні державі, ні абітурієнтам/студентам вони не приносили останні років 10-15 і приносити вже не будуть. Вище fler задавала дуже правильні питання і сама на них давала дуже правильні відповіді щодо ситуації в університетах.Якщо додати туди ще пару «вихідних даних» про те, що викладачі у віці 18-60 зараз на фронті (реально, я особисто декого знаю), а одиниці, яким «скидуються» та дають можливість працювати на 0,75 ставки (учбове навантаження на викладача встановлює сама кафедра від загального навантаження (в годинах аудиторних занять та інших видів занять) - то ситуація виглядає ще більш сумною: якщо двом викладачам заради збереження їх від призову дали навантаження в 0,75 ставки, то інші мають від 0,15 до 0,25 ставки.Ось тут є відповідь на запитання Shaman: “Що робити?» - скорочувати, скорочувати і скорочувати, закривати цілі факультети.Що власне і роблять останні років 5: в багатьох університетах вже немає звичних факультетів, а те, що наскорочували, іноді вже навіть звучить кумедно: «Факультет електричного опору та глобальної економіки» (це я сам щойно придумав, щоби не ображати конкретний університет, але засновано на реальності).Скорочувати як університети (Шкарлета і призначали для того, щоби не скорочувати та зберігати на посадах 75-ти річних горе наукових професорів, руки яких так сильно прилипли до бюджетних коштів, що відірвати важко), так і скорочувати кількість і університетів, які розплодилися, як миші, так і викладачів в них, більша кількість яких реально навіть на роботу, на якій рахуються, вже не ходить останні 5 років).Все просто. Вони і так не ходять на роботу.То тільки батьки абітурієнтів думають, що в пустих коридорах хтось там сидить з логарифмічною лінійкою та якось та чомусь буде вчити їх дітей.Економіку видатків на «освіту» намагаються оптимізувати : на сьогодні численні штати бухгалтерій єдине, чим займаються, це нараховують зарплатню тим, хто і так не ходить на роботу, всі інші видатки університетів закрито, проводки не ведуться, ніхто ніяке там - аж смішно сказати - «лабораторне обладнання» не закуповує. Гроші (бюджетні) виводяться через інші схеми. В правильному напрямку. Ніхто ж не сумнівався?Тому однозначно закривати.І не треба жаліти скорочених викладачів:- «нормальні» вже давно розбіглися;- «нормальні» вже давно на фронті»;- «ненормальні» або ті, кому за 60 (учасники форуму ще по інерції думають, що ці когось ще вчать), давно мають за що жити (не тільки за пенсію, яка їм ретельно перераховували кожні 2 роки у бік підвищення), а й за давно давно нахомʼячені під оренду квартири (у звичайного доцента на сьогодні, як правило, є під оренду не менше 2-х квартир, а ціну на оренду ви самі знаєте).Війна іде, панове, нероб не варто продовжувати годувати далі: ніякої користі ні державі, ні абітурієнтам/студентам вони не приносили останні років 10-15 і приносити вже не будуть.

Сочетание здравых мыслей ("скорочення") с полным .

Особенно о "не меньше двух квартирах под аренду у доцента".

А 50 поездок в год для 4-х человек = минимум 10000 на одни переезды - обычные фантазии на тему о молочных реках с кисельными берегами на вожделенном Западе.

"Точная и объективная информация" (С) Сочетание здравых мыслей ("скорочення") с полнымОсобенно о "не меньше двух квартирах под аренду у доцента".А 50 поездок в год для 4-х человек = минимум 10000 на одни переезды - обычные фантазии на тему о молочных реках с кисельными берегами на вожделенном Западе."Точная и объективная информация" (С) Востаннє редагувалось Starikan в Суб 05 сер, 2023 20:53, всього редагувалось 1 раз. Starikan 2 Повідомлень: 19632 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2559 раз. Подякували: 3117 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 10521053105410551056> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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