Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1053105410551056> Додано: Суб 05 сер, 2023 20:01 rjkz написав: Какой в баню офлайн учебный год под ракетными атаками?

Какое в баню потеряное время? Какой в баню офлайн учебный год под ракетными атаками?Какое в баню потеряное время?

99% обстрелов всех видов (кроме артиллерийских) происходят ночью, когда школы и вузы не работают.

Кстати, мой внук в Харькове в рабочие дни посещает (платный) детский сад. 99% обстрелов всех видов (кроме артиллерийских) происходят ночью, когда школы и вузы не работают.Кстати, мой внук в Харькове в рабочие дни посещает (платный) детский сад. Starikan 2 Повідомлень: 19632 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2559 раз. Подякували: 3117 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 сер, 2023 20:16 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: виробник еенергії отримає від населення в Київі - 1 грн, в 3,7 раза менше, в Дніпрі - 45 коп, у 8 раз менше, у Львові - 25 коп - в 15 раз менше. в Харкові взагалі лише 4 коп. виробник еенергії отримає від населення в Київі -, в 3,7 раза менше, в Дніпрі -, у 8 раз менше, у Львові -- в 15 раз менше. в Харкові взагалі лише

ЛАД написав: С 1 июня 2023 года украинцы платят за электроэнергию по единому тарифу – 2,64 гривны за киловатт-час.

Цікаво виходить, ахметівська прокладка забирає майже все. Але у вітчизняних недо-економістів винувате населення - мало платить... Цікаво виходить, ахметівська прокладка забирає майже все. Але у вітчизняних недо-економістів винувате населення - мало платить... BIGor

Повідомлень: 8030 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1211 раз. Подякували: 1637 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 сер, 2023 20:34 ЛАД написав: lejko_vit написав: "Сирийцы и афганцы, поработав несколько дней на Амазон, увольняются, плюясь во все стороны. Амазон набирает персонал в Германии просто нонстоп, текучка кадров жуткая."

Люди кажуть по 3-4 рівнів співбесід проходять...

Все, что нужно знать о эмиграции 😁 "Сирийцы и афганцы, поработав несколько дней на Амазон, увольняются, плюясь во все стороны. Амазон набирает персонал в Германии просто нонстоп, текучка кадров жуткая."Люди кажуть по 3-4 рівнів співбесід проходять...Все, что нужно знать о эмиграции 😁

Не ветка, а сплошной Квартал-95 (ни разу не смотрел, но рабинович как-то напел). Не ветка, а сплошной Квартал-95 (ни разу не смотрел, но рабинович как-то напел). Starikan 2 Повідомлень: 19632 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2559 раз. Подякували: 3117 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 сер, 2023 20:37 Gastarbaiter написав: akurt написав: $95,628 /year $150,000

$46 /hour это средняя зарплата сотрудников компании Амазон. $95,628 /year $150,000$46 /hour это средняя зарплата сотрудников компании Амазон.

При 100к в год заморачиваться расходами на заправку??? При 100к в год заморачиваться расходами на заправку???

Такі вони нові нувориші айтішники) Такі вони нові нувориші айтішники) cherchiltank

Повідомлень: 662 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 144 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 сер, 2023 20:41 Shaman написав: й взагалі, у нас тут є резиденти Польщі, Німеччини, Іспанії, США. скільки ви платите за еенергію загалом за 1 кВт*г? от цікаво й взагалі, у нас тут є резиденти Польщі, Німеччини, Іспанії, США. скільки ви платите за еенергію загалом за 1 кВт*г? от цікаво

Десь біля 1 злотого за кВт/г виходить. Десь біля 1 злотого за кВт/г виходить. Gastarbaiter Повідомлень: 2686 З нами з: 26.02.18 Подякував: 631 раз. Подякували: 448 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 сер, 2023 20:43 Gastarbaiter написав: Shaman написав: й взагалі, у нас тут є резиденти Польщі, Німеччини, Іспанії, США. скільки ви платите за еенергію загалом за 1 кВт*г? от цікаво й взагалі, у нас тут є резиденти Польщі, Німеччини, Іспанії, США. скільки ви платите за еенергію загалом за 1 кВт*г? от цікаво

Десь біля 1 злотого за кВт/г виходить. Десь біля 1 злотого за кВт/г виходить.

А для бизнеса? ))) Вопрос риторический А для бизнеса? ))) Вопрос риторический stm

Повідомлень: 3973 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 сер, 2023 20:50 Re: Еміграція, заробітчанство Starikan написав: 99% обстрелов всех видов (кроме артиллерийских) происходят ночью, когда школы и вузы не работают. 99% обстрелов всех видов (кроме артиллерийских) происходят ночью, когда школы и вузы не работают.

Навіть сьогодні саме вдень декілька ракетних атак в тому числі з вибухами, а ще чимало приміщень навч. закладів саме тепер так чи інакше постраждали. Навіть сьогодні саме вдень декілька ракетних атак в тому числі з вибухами, а ще чимало приміщень навч. закладів саме тепер так чи інакше постраждали. Ой+

Повідомлень: 6044 З нами з: 19.04.12 Подякував: 88 раз. Подякували: 931 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 сер, 2023 21:09 Gastarbaiter написав: Shaman написав: й взагалі, у нас тут є резиденти Польщі, Німеччини, Іспанії, США. скільки ви платите за еенергію загалом за 1 кВт*г? от цікаво й взагалі, у нас тут є резиденти Польщі, Німеччини, Іспанії, США. скільки ви платите за еенергію загалом за 1 кВт*г? от цікаво

Десь біля 1 злотого за кВт/г виходить. Десь біля 1 злотого за кВт/г виходить.

тобто 8 грн. хто більше?



дорожче всіх буде у Німеччині. цікаво було б по Франції - там схожа структура генерації. тобто 8 грн. хто більше?дорожче всіх буде у Німеччині. цікаво було б по Франції - там схожа структура генерації. Shaman

Повідомлень: 3973 З нами з: 29.09.19 Подякував: 480 раз. Подякували: 1114 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 сер, 2023 21:12 BIGor написав: Shaman написав: виробник еенергії отримає від населення в Київі - 1 грн, в 3,7 раза менше, в Дніпрі - 45 коп, у 8 раз менше, у Львові - 25 коп - в 15 раз менше. в Харкові взагалі лише 4 коп. виробник еенергії отримає від населення в Київі -, в 3,7 раза менше, в Дніпрі -, у 8 раз менше, у Львові -- в 15 раз менше. в Харкові взагалі лише

ЛАД написав: С 1 июня 2023 года украинцы платят за электроэнергию по единому тарифу – 2,64 гривны за киловатт-час.

Цікаво виходить, ахметівська прокладка забирає майже все. Але у вітчизняних недо-економістів винувате населення - мало платить... Цікаво виходить, ахметівська прокладка забирає майже все. Але у вітчизняних недо-економістів винувате населення - мало платить...

це ви напевне Укренерго маєте на увазі.



а взагалі цікаво - після обстрілів ви там швиденько ремонтуйтесь, але гроші за це ми платити не будемо це ви напевне Укренерго маєте на увазі.а взагалі цікаво - після обстрілів ви там швиденько ремонтуйтесь, але гроші за це ми платити не будемо Shaman

Повідомлень: 3973 З нами з: 29.09.19 Подякував: 480 раз. Подякували: 1114 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 сер, 2023 21:15 Shaman написав: я бачу фраза про те, що населення купує еенергію надто дешево чомусь викликає спротив, до того ж якийсь формальні невідповідності замість суті.



добре, перефразуємо по іншому. промисловому споживачу виробник еенергії в липні продав еенергію по 3,67 грн/кВт*г без ПДВ. в той же час виробник еенергії отримає від населення в Київі - 1 грн, в 3,7 раза менше, в Дніпрі - 45 коп, у 8 раз менше, у Львові - 25 коп - в 15 раз менше. в Харкові взагалі лише 4 коп.



й взагалі, у нас тут є резиденти Польщі, Німеччини, Іспанії, США. скільки ви платите за еенергію загалом за 1 кВт*г? от цікаво я бачу фраза про те, що населення купує еенергію надто дешево чомусь викликає спротив, до того ж якийсь формальні невідповідності замість суті.добре, перефразуємо по іншому. промисловому споживачу виробник еенергії в липні продав еенергію по 3,67 грн/кВт*г без ПДВ. в той же час виробник еенергії отримає від населення в Київі - 1 грн, в 3,7 раза менше, в Дніпрі - 45 коп, у 8 раз менше, у Львові - 25 коп - в 15 раз менше. в Харкові взагалі лише 4 коп.й взагалі, у нас тут є резиденти Польщі, Німеччини, Іспанії, США. скільки ви платите за еенергію загалом за 1 кВт*г? от цікаво



Вы упомянули слово "собівартість", я задал уточняющий вопрос.

Можете на него ответить?



ЗЫ: в НЙ подорожала с начала года ээ. с 16 центов до 21. Только не сравнивайте СС в НЙ и Киеве. Вы упомянули слово "собівартість", я задал уточняющий вопрос.Можете на него ответить?ЗЫ: в НЙ подорожала с начала года ээ. с 16 центов до 21. Только не сравнивайте СС в НЙ и Киеве. rjkz

Повідомлень: 15214 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7865 раз. Подякували: 4802 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1053105410551056> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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