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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 сер, 2023 20:01
rjkz написав:
Какой в баню офлайн учебный год под ракетными атаками?
Какое в баню потеряное время?
99% обстрелов всех видов (кроме артиллерийских) происходят ночью, когда школы и вузы не работают.
Кстати, мой внук в Харькове в рабочие дни посещает (платный) детский сад.
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Додано: Суб 05 сер, 2023 20:16
Shaman написав:
виробник еенергії отримає від населення в Київі - 1 грн
, в 3,7 раза менше, в Дніпрі - 45 коп
, у 8 раз менше, у Львові - 25 коп
- в 15 раз менше. в Харкові взагалі лише 4 коп.
ЛАД написав:
С 1 июня 2023 года украинцы платят за электроэнергию по единому тарифу – 2,64 гривны за киловатт-час.
Цікаво виходить, ахметівська прокладка забирає майже все. Але у вітчизняних недо-економістів винувате населення - мало платить...
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Додано: Суб 05 сер, 2023 20:34
ЛАД написав:
lejko_vit написав:
"Сирийцы и афганцы, поработав несколько дней на Амазон, увольняются, плюясь во все стороны. Амазон набирает персонал в Германии просто нонстоп, текучка кадров жуткая."
Люди кажуть по 3-4 рівнів співбесід проходять...
Все, что нужно знать о эмиграции 😁
Не ветка, а сплошной Квартал-95 (ни разу не смотрел, но рабинович как-то напел).
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Додано: Суб 05 сер, 2023 20:37
Gastarbaiter написав: akurt написав:
$95,628 /year $150,000
$46 /hour это средняя зарплата сотрудников компании Амазон.
При 100к в год заморачиваться расходами на заправку???
Такі вони нові нувориші айтішники)
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Додано: Суб 05 сер, 2023 20:41
Shaman написав:
й взагалі, у нас тут є резиденти Польщі, Німеччини, Іспанії, США. скільки ви платите за еенергію загалом за 1 кВт*г? от цікаво
Десь біля 1 злотого за кВт/г виходить.
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Додано: Суб 05 сер, 2023 20:50
Starikan написав:
99% обстрелов всех видов (кроме артиллерийских) происходят ночью, когда школы и вузы не работают.
Навіть сьогодні саме вдень декілька ракетних атак в тому числі з вибухами, а ще чимало приміщень навч. закладів саме тепер так чи інакше постраждали.
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Додано: Суб 05 сер, 2023 21:09
Gastarbaiter написав: Shaman написав:
й взагалі, у нас тут є резиденти Польщі, Німеччини, Іспанії, США. скільки ви платите за еенергію загалом за 1 кВт*г? от цікаво
Десь біля 1 злотого за кВт/г виходить.
тобто 8 грн. хто більше?
дорожче всіх буде у Німеччині. цікаво було б по Франції - там схожа структура генерації.
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Додано: Суб 05 сер, 2023 21:12
BIGor написав: Shaman написав:
виробник еенергії отримає від населення в Київі - 1 грн
, в 3,7 раза менше, в Дніпрі - 45 коп
, у 8 раз менше, у Львові - 25 коп
- в 15 раз менше. в Харкові взагалі лише 4 коп.
ЛАД написав:
С 1 июня 2023 года украинцы платят за электроэнергию по единому тарифу – 2,64 гривны за киловатт-час.
Цікаво виходить, ахметівська прокладка забирає майже все. Але у вітчизняних недо-економістів винувате населення - мало платить...
це ви напевне Укренерго маєте на увазі.
а взагалі цікаво - після обстрілів ви там швиденько ремонтуйтесь, але гроші за це ми платити не будемо
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Додано: Суб 05 сер, 2023 21:15
Shaman написав:
я бачу фраза про те, що населення купує еенергію надто дешево чомусь викликає спротив, до того ж якийсь формальні невідповідності замість суті.
добре, перефразуємо по іншому. промисловому споживачу виробник еенергії в липні продав еенергію по 3,67 грн/кВт*г без ПДВ. в той же час виробник еенергії отримає від населення в Київі - 1 грн, в 3,7 раза менше, в Дніпрі - 45 коп, у 8 раз менше, у Львові - 25 коп - в 15 раз менше. в Харкові взагалі лише 4 коп.
й взагалі, у нас тут є резиденти Польщі, Німеччини, Іспанії, США. скільки ви платите за еенергію загалом за 1 кВт*г? от цікаво
Вы упомянули слово "собівартість", я задал уточняющий вопрос.
Можете на него ответить?
ЗЫ: в НЙ подорожала с начала года ээ. с 16 центов до 21. Только не сравнивайте СС в НЙ и Киеве.
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