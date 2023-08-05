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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1054105510561057> Додано: Суб 05 сер, 2023 21:19 rjkz написав: Shaman написав: я бачу фраза про те, що населення купує еенергію надто дешево чомусь викликає спротив, до того ж якийсь формальні невідповідності замість суті.



добре, перефразуємо по іншому. промисловому споживачу виробник еенергії в липні продав еенергію по 3,67 грн/кВт*г без ПДВ. в той же час виробник еенергії отримає від населення в Київі - 1 грн, в 3,7 раза менше, в Дніпрі - 45 коп, у 8 раз менше, у Львові - 25 коп - в 15 раз менше. в Харкові взагалі лише 4 коп.



й взагалі, у нас тут є резиденти Польщі, Німеччини, Іспанії, США. скільки ви платите за еенергію загалом за 1 кВт*г? от цікаво я бачу фраза про те, що населення купує еенергію надто дешево чомусь викликає спротив, до того ж якийсь формальні невідповідності замість суті.добре, перефразуємо по іншому. промисловому споживачу виробник еенергії в липні продав еенергію по 3,67 грн/кВт*г без ПДВ. в той же час виробник еенергії отримає від населення в Київі - 1 грн, в 3,7 раза менше, в Дніпрі - 45 коп, у 8 раз менше, у Львові - 25 коп - в 15 раз менше. в Харкові взагалі лише 4 коп.й взагалі, у нас тут є резиденти Польщі, Німеччини, Іспанії, США. скільки ви платите за еенергію загалом за 1 кВт*г? от цікаво



Вы упомянули слово "собівартість", я задал уточняющий вопрос.

Можете на него ответить?



ЗЫ: в НЙ подорожала с начала года ээ. с 16 центов до 21. Только не сравнивайте СС в НЙ и Киеве. Вы упомянули слово "собівартість", я задал уточняющий вопрос.ЗЫ: в НЙ подорожала с начала года ээ. с 16 центов до 21. Только не сравнивайте СС в НЙ и Киеве.

читаємо далі



ті ж самі 8 грн - щось дешево як на США. це повна вартість, з доставкою? читаємо даліті ж самі 8 грн - щось дешево як на США. це повна вартість, з доставкою? Shaman

Повідомлень: 3974 З нами з: 29.09.19 Подякував: 481 раз. Подякували: 1114 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 сер, 2023 21:49 rjkz написав: ЛАД написав: rjkz написав: ЛАД

Долго думал имею-ли я моральное право такое написать.

Решил, что вопрос важнее всяких условностей и расшаркиваний.

Какой в баню офлайн учебный год под ракетными атаками?

Какое в баню потеряное время?

Во время войны надо думать о том как выжить, а не о том, будет ребенок посещать школу или нет. Узнает именно в этом году особенности опыления крестоцветных или выучит он закон Ома для участка цепи или узнает это годом позже. Долго думал имею-ли я моральное право такое написать.Решил, что вопрос важнее всяких условностей и расшаркиваний.Какой в баню офлайн учебный год под ракетными атаками?Какое в баню потеряное время?Во время войны надо думать о том как выжить, а не о том, будет ребенок посещать школу или нет. Узнает именно в этом году особенности опыления крестоцветных или выучит он закон Ома для участка цепи или узнает это годом позже.

Право, безусловно, имеете. Как и любой человек.

Особенности опыления крестоцветных меня вообще не волнуют.

Но Вы заботитесь об образовании своих детей, подбираете для них хорошую школу, а не какую-нибудь зачуханную в условном Гарлеме.

Всё должно быть вовремя. Нельзя двухлетнему ребёнку впихивать квантовую механику. Но и учить читать-писать надо не в 10 лет. Из Маугли вырастет только Маугли.



Почему Вас беспоккоит боится мэр ответственности или нет?

Меня это не беспокоит. Я его вполне понимаю.



Ответственность наступит если в школу прилетит ракета?

Вы считаете, что родителей детей имеено это должно беспокоить?

Или безопасность ребенка как таковая?

Безопасность.

Но расскажите мне, почему Вы думаете, что дома ребёнок будет в большей безопасности, чем в школе?

Могу понять Ваши вопросы, если Вы скажете, что всех детей надо вывезти из страны.

Но если ребёнок всё равно в Харькове, то не вижу разницы в рисках дома или в школе.

На 4 июля 2023

По данным ювенальных прокуроров Украины, в результате российского вторжения в Украине погибли 494 ребенка, ранения разной степени тяжести получили еще не менее 1036 детей. При этом наибольшие показатели пострадавших детей зафиксированы в Донецкой области - 472, Харьковской - 285, Киевской - 129, Херсонской - 113, Запорожской - 91, Николаевской - 89, Днепропетровской - 83, Черниговской - 71, Луганской - 67

https://meta.ua/news/war-in-ukraine/78834-kolichestvo-pogibshih-detei-v-ukraine-na-segodnya-viroslo-nazvana-strashnaya-tsifra/

Школы в Харькове не работали с первого дня войны. И детсады до сравнительно недавнего времени тоже. Кстати, в детсадах, к счастью пока что ни одного прилёта не было.

Много. Тяжело.

Но в 2020 "было зафиксировано 4432 ДТП с участием детей, в которых погибло 168 несовершеннолетних, а травмировалось 3957" ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/13/7279729/ ).

Не хочу сравнивать и считать вероятности. Даже одна смерть человека, а, тем более ребёнка, это трагедия. Но тем не менее, люди так или иначе гибнут, а жизнь продолжается.

Могу ещё напомнить случай, когда женщина с ребёнком уехала из Харькова и погибла от ракеты во Львове. Насколько помню, вместе с ребёнком.



Куда ребенка деть, чтобы родители могли "ходить на работу, чтобы получать зарплату"?

Так вроде школа - это не "шкаф для хранения детей".

Не шкаф. А кормить-одевать ребёнка не надо? Да и самим питаться не вредно. И за тепло-свет платить надо. Далеко не все могут работать, не выходя из дома.

Мы, вроде не в Африке, где можно круглый год ходить в набедренной повязке и лежать под пальмой, ожидая, когда с пальмы упадёт созревший банан.



Обстоятельства форс-мажорные, эстраординарные.

Соответственно и решения не простые.

И каждый родитель ответственнен за жизнь и судьбу своего ребенка в первую очередь. Это - ЕГО ребенок, а не мера или Президента.

Соответственно, ТОЛЬКО от родителей зависит его безопасность, его учеба и все остальное.

Всё верно.

Вот и надо искать решения, а не забиться в норку и дрожать от страха. Это не выход. Жизнь продолжается даже в условиях войны. Жизнь явно ненормальная, но уж какая есть.

Человек не бессмертен и нельзя поставить жизнь на стоп и отложить на потом.

Мы не знаем, сколько ещё продлится война и обстрелы. Год? Два? Три? Пять?

И что делать все эти годы? Ждать когда закончится война, сидя в бомбоубежище?



Предложите своё решение, с благодарностью выслушаю.



P.s. Последняя Ваша фраза, вообще-то не верна. К сожалению, безопасность ребёнка и "все остальное" зависит НЕ ТОЛЬКО от родителей. Но и от государства и даже от других государств. Российская агрессия резко снизила безопасность украинских детей (и взрослых) независимо от желания родителей. Право, безусловно, имеете. Как и любой человек.Особенности опыления крестоцветных меня вообще не волнуют.Но Вы заботитесь об образовании своих детей, подбираете для них хорошую школу, а не какую-нибудь зачуханную в условном Гарлеме.Всё должно быть вовремя. Нельзя двухлетнему ребёнку впихивать квантовую механику. Но и учить читать-писать надо не в 10 лет. Из Маугли вырастет только Маугли.Меня это не беспокоит. Я его вполне понимаю.Безопасность.Но расскажите мне, почему Вы думаете, что дома ребёнок будет в большей безопасности, чем в школе?Могу понять Ваши вопросы, если Вы скажете, что всех детей надо вывезти из страны.Но если ребёнок всё равно в Харькове, то не вижу разницы в рисках дома или в школе.На 4 июля 2023Школы в Харькове не работали с первого дня войны. И детсады до сравнительно недавнего времени тоже. Кстати, в детсадах, к счастью пока что ни одного прилёта не было.Много. Тяжело.Но в 2020 "было зафиксировано 4432 ДТП с участием детей, в которых погибло 168 несовершеннолетних, а травмировалось 3957" ().Не хочу сравнивать и считать вероятности. Даже одна смерть человека, а, тем более ребёнка, это трагедия. Но тем не менее, люди так или иначе гибнут, а жизнь продолжается.Могу ещё напомнить случай, когда женщина с ребёнком уехала из Харькова и погибла от ракеты во Львове. Насколько помню, вместе с ребёнком.Не шкаф. А кормить-одевать ребёнка не надо? Да и самим питаться не вредно. И за тепло-свет платить надо. Далеко не все могут работать, не выходя из дома.Мы, вроде не в Африке, где можно круглый год ходить в набедренной повязке и лежать под пальмой, ожидая, когда с пальмы упадёт созревший банан.Всё верно.Вот и надо искать решения, а не забиться в норку и дрожать от страха. Это не выход. Жизнь продолжается даже в условиях войны. Жизнь явно ненормальная, но уж какая есть.Человек не бессмертен и нельзя поставить жизнь на стоп и отложить на потом.Мы не знаем, сколько ещё продлится война и обстрелы. Год? Два? Три? Пять?И что делать все эти годы? Ждать когда закончится война, сидя в бомбоубежище?Предложите своё решение, с благодарностью выслушаю.P.s. Последняя Ваша фраза, вообще-то не верна. К сожалению, безопасность ребёнка и "все остальное" зависит НЕ ТОЛЬКО от родителей. Но и от государства и даже от других государств. Российская агрессия резко снизила безопасность украинских детей (и взрослых) независимо от желания родителей.



Мой случай - это мой случай.

Образование детей - очень важно. Но не важней безопасности, здоровья и тем более жизни.

Да, самое лучшее что можно сделать для ребенка в таких условиях - вывезти из страны. Это мое мнение. Если у кого-то другое...ну пусть это будет его мнение касательно его детей.

Обычно у ребенка 2 родителя. Но еще есть другие родственники, тоже обычно.

В США ювенальная юстиция.

НЕльзя оставлять детей до какого-то возраста одних дома.

Но был ковид. И школы были закрыты. Было онлайн обучение.

Каждый сам решал свои проблемы.

Нам было может трудней остальных.

Потому что и дети и мы не были адаптированы и у детей и у нас был намного хуже язык, а преподавание почему-то на Инглише, которого у младшего не было совсем, а у старшего 1,5 года детских курсов в Киеве....что не сказал-бы что сравнимо с детьми, которые тут родились и уже учились несколько лет.

Мне тоже было непросто. Мой доход за первые несколько месяцев не покрывал даже рент (парт-тайм и работодатель воспользовался моей несведомленностью в том какая работа сколько стоит). Но жена занималась детьми и сидела с ними, так как тут у нас не на кого оставить.

И это длилось больше 2-х лет (я имею ввиду онлайн обучение).

Но кто должен решать НАШИ проблемы кроме нас?

Собственно, вариант для оставшихся в Украине - или один родитель работает, второй занимается детьми или привлекать родственников.

Но школа - это учебное заведение, а не няня для детей ввиду работы родителей.

Насчет последней фразы - государство, мэр, Президент и тд решают проблемы общиие. А ребенок - персонально родителей. Если родителей устраивает что-бы их проблемы решались "в общем", то это их дело. Но результат не будет оптимальным.

Кстати, насчет "забиться в норку".

Я, если Вы помните, много раз писал, что считал крайневероятным начало большой войны начиная с 2015 года. И не знал успею-ли я эмигрировать или не успею.

Был вариант выезда в СЩА по турвизам, которые обновили в том-же 2015 году (очень боялись, что паспорта не успеем получить обратно на руки когда "начнется"). Поэтому вариант "норки" тоже рассматривался. Хотя старался держать полный бак бензина и пару канситр в гараже.Кстати о гараже.У меня есть гараж, который выдержит если не прямое попадание чего-то тяжелого, то "рядом". в нем есть погреб (жб перекрытие и жб стены, глубина метра 3). небольшой, но переждать авианалет или артобстрел. В гараже есть пищевые канистры и бочки для воды. Электроплитка, в наружной пристройке газовый баллон. в погребе есть вместительный глубокий стальной стеллаж, который в случае необходимости может быть заполнен продуктами или на нем можно лечь. В погребе всегда плюсовая температура (говорят, что ниже глубины промерзания температура всегда +7, не проверял), есть вентиляция (труба диаметром 165 мм на высоту метров 5 над уровнем земли). Фактически персональное бомбоубежище.

Вы думаете, я-бы остановился перед тем,чтобы туда спрятать семью от обстрелов на какое-то время, если-бы нас война застала в Украине? Мой случай - это мой случай.Образование детей - очень важно. Но не важней безопасности, здоровья и тем более жизни.Да, самое лучшее что можно сделать для ребенка в таких условиях - вывезти из страны. Это мое мнение. Если у кого-то другое...ну пусть это будет его мнение касательно его детей.Обычно у ребенка 2 родителя. Но еще есть другие родственники, тоже обычно.В США ювенальная юстиция.НЕльзя оставлять детей до какого-то возраста одних дома.Но был ковид. И школы были закрыты. Было онлайн обучение.Каждый сам решал свои проблемы.Нам было может трудней остальных.Потому что и дети и мы не были адаптированы и у детей и у нас был намного хуже язык, а преподавание почему-то на Инглише, которого у младшего не было совсем, а у старшего 1,5 года детских курсов в Киеве....что не сказал-бы что сравнимо с детьми, которые тут родились и уже учились несколько лет.Мне тоже было непросто. Мой доход за первые несколько месяцев не покрывал даже рент (парт-тайм и работодатель воспользовался моей несведомленностью в том какая работа сколько стоит). Но жена занималась детьми и сидела с ними, так как тут у нас не на кого оставить.И это длилось больше 2-х лет (я имею ввиду онлайн обучение).Но кто должен решать НАШИ проблемы кроме нас?Собственно, вариант для оставшихся в Украине - или один родитель работает, второй занимается детьми или привлекать родственников.Но школа - это учебное заведение, а не няня для детей ввиду работы родителей.Насчет последней фразы - государство, мэр, Президент и тд решают проблемы общиие. А ребенок - персонально родителей. Если родителей устраивает что-бы их проблемы решались "в общем", то это их дело. Но результат не будет оптимальным.Кстати, насчет "забиться в норку".Я, если Вы помните, много раз писал, что считал крайневероятным начало большой войны начиная с 2015 года. И не знал успею-ли я эмигрировать или не успею.Был вариант выезда в СЩА по турвизам, которые обновили в том-же 2015 году (очень боялись, что паспорта не успеем получить обратно на руки когда "начнется"). Поэтому вариант "норки" тоже рассматривался. Хотя старался держать полный бак бензина и пару канситр в гараже.Кстати о гараже.У меня есть гараж, который выдержит если не прямое попадание чего-то тяжелого, то "рядом". в нем есть погреб (жб перекрытие и жб стены, глубина метра 3). небольшой, но переждать авианалет или артобстрел. В гараже есть пищевые канистры и бочки для воды. Электроплитка, в наружной пристройке газовый баллон. в погребе есть вместительный глубокий стальной стеллаж, который в случае необходимости может быть заполнен продуктами или на нем можно лечь. В погребе всегда плюсовая температура (говорят, что ниже глубины промерзания температура всегда +7, не проверял), есть вентиляция (труба диаметром 165 мм на высоту метров 5 над уровнем земли). Фактически персональное бомбоубежище.Вы думаете, я-бы остановился перед тем,чтобы туда спрятать семью от обстрелов на какое-то время, если-бы нас война застала в Украине?

+1

Безпека дітей це найприорітетніше завдання батьків, освіта йде десь далі в приорітетах.



З власного досвіду онлайн навчання дітей спочатку в ковідні карантини, потім з початком великої війни.

Діти перейшли на повне онлайн навчання у приватних закладах після того як школи перший раз пішли на карантин, і всі зайняття стали виглядати як скидання завдань в вайбер, а то і без нього, чи півгодини якогось трешу з вчителем, який ніяк не може нічого пояснити, та втримати клас.



І, це виявилося дуже вдалим кроком, який допоміг більше року всім не хворіти ковідом, встигнути зробити всім крім молодшої дитини щеплення, і перехворіти в лайтовому варіанті, хоча майже всі знайомі за цей час перехворіли по два-три рази. Це перший бонус, щодо здоров'я.



Другий виявився, як це не дивно в рівні навчання, та результатів навчання.

Причому молодша дитина пішла на онлайн з початку другого класу, старша з десятого.

Перший місяць був доволі тяжким для нас батьків, тому що треба було налагодити робочі місця, техніку, режим роботи, контроль за виконанням завдань, хоча це більше стосувалося тільки молодшої дитини. Але, через вже через місяць, діти втянулися, і процес навчання пішов, причому якісніше чим це було у офлайн школі. Ба, більше, молодша дотягнула за декілька місяців англійську, старша вчилася з задоволенням взагалі, якось здивувала, сказавши, що дивно, як це вчителі не кричать, не обзивають, а з задоволенням пояснюють якщо щось питаєш, чи приходять на консультацію щоб пояснити без невдоволення.



І, ще один плюс, що в дітей не виконати завдання шансів взагалі не було, у молодшої всі уроки робилися в онлайні після уроків, у старшої, самостійно, або з вчителем на консультації. якщо було зовсім незрозуміло, але таких випадків було дуже мало. Плюс, всі оцінки відразу з'являися у кабінеті батьків, і якщо були якість хвости, про них були постійні нагадування.



Два роки діти вчилися в тій школі, старша закінчила з блискучими результатами (медаль), вступила до закордонного вузу (у перший рік війни це було не складно), але зараз наразі дитина едина у групі хто здав всю сесію і не залишив "хвостів" на літо, це я розцінюю як визнання якості підготовки.



Молодша, на тестуванні вже в іншу онлайн школу (ЛАД, школа з вашого міста) також показала добрі результати, і рік навчалася добре (тут також були всі уроки з викладачами, та математика з декільком уроками робили після уроків, але не всі, і також без варіантів не зробити домашню роботу, через додаток надходили завдання, зроблені фотографувалися і тільки це було закриттям завдання, після чого перевірялося вчителем, ставилася оцінка і виправлення помилок), наразі вже в офлайн школу з доволі високими вимогами пройшла тестування і зарахована в найсильніший клас з чотирьох.



Але, якщо ситуація з обстрілами погіршиться, ми знову швидко перейдемо в онлайн.

І, з недитячого, діти вміють накладати турнікети та зупиняти кров, і знають що коли тривога в кімнатах з вікнами знаходитися небезпечно, і вийти з укриття за чимось можуть тільки дорослі.



Тому, онлайн він є ефективним, але якщо в цьому процессі насамперед батьки будуть приймати активну участь, і ще дуже суттєва перевага в часи ковіду, та війни, це можливість навчатися будь-де в світі, де є інтернет.



Единий недолік, це відсутність безпосереднього спілкування між дітьми, хоча різні онлайн активності типу вільне спілкування, чаєпиття, навіть готування страв було, але це добивалося різними гуртками, дитячими майданчиками і .т.д. +1Безпека дітей це найприорітетніше завдання батьків, освіта йде десь далі в приорітетах.З власного досвіду онлайн навчання дітей спочатку в ковідні карантини, потім з початком великої війни.Діти перейшли на повне онлайн навчання у приватних закладах після того як школи перший раз пішли на карантин, і всі зайняття стали виглядати як скидання завдань в вайбер, а то і без нього, чи півгодини якогось трешу з вчителем, який ніяк не може нічого пояснити, та втримати клас.І, це виявилося дуже вдалим кроком, який допоміг більше року всім не хворіти ковідом, встигнути зробити всім крім молодшої дитини щеплення, і перехворіти в лайтовому варіанті, хоча майже всі знайомі за цей час перехворіли по два-три рази. Це перший бонус, щодо здоров'я.Другий виявився, як це не дивно в рівні навчання, та результатів навчання.Причому молодша дитина пішла на онлайн з початку другого класу, старша з десятого.Перший місяць був доволі тяжким для нас батьків, тому що треба було налагодити робочі місця, техніку, режим роботи, контроль за виконанням завдань, хоча це більше стосувалося тільки молодшої дитини. Але, через вже через місяць, діти втянулися, і процес навчання пішов, причому якісніше чим це було у офлайн школі. Ба, більше, молодша дотягнула за декілька місяців англійську, старша вчилася з задоволенням взагалі, якось здивувала, сказавши, що дивно, як це вчителі не кричать, не обзивають, а з задоволенням пояснюють якщо щось питаєш, чи приходять на консультацію щоб пояснити без невдоволення.І, ще один плюс, що в дітей не виконати завдання шансів взагалі не було, у молодшої всі уроки робилися в онлайні після уроків, у старшої, самостійно, або з вчителем на консультації. якщо було зовсім незрозуміло, але таких випадків було дуже мало. Плюс, всі оцінки відразу з'являися у кабінеті батьків, і якщо були якість хвости, про них були постійні нагадування.Два роки діти вчилися в тій школі, старша закінчила з блискучими результатами (медаль), вступила до закордонного вузу (у перший рік війни це було не складно), але зараз наразі дитина едина у групі хто здав всю сесію і не залишив "хвостів" на літо, це я розцінюю як визнання якості підготовки.Молодша, на тестуванні вже в іншу онлайн школу (ЛАД, школа з вашого міста) також показала добрі результати, і рік навчалася добре (тут також були всі уроки з викладачами, та математика з декільком уроками робили після уроків, але не всі, і також без варіантів не зробити домашню роботу, через додаток надходили завдання, зроблені фотографувалися і тільки це було закриттям завдання, після чого перевірялося вчителем, ставилася оцінка і виправлення помилок), наразі вже в офлайн школу з доволі високими вимогами пройшла тестування і зарахована в найсильніший клас з чотирьох.Але, якщо ситуація з обстрілами погіршиться, ми знову швидко перейдемо в онлайн.І, з недитячого, діти вміють накладати турнікети та зупиняти кров, і знають що коли тривога в кімнатах з вікнами знаходитися небезпечно, і вийти з укриття за чимось можуть тільки дорослі.Тому, онлайн він є ефективним, але якщо в цьому процессі насамперед батьки будуть приймати активну участь, і ще дуже суттєва перевага в часи ковіду, та війни, це можливість навчатися будь-де в світі, де є інтернет.Единий недолік, це відсутність безпосереднього спілкування між дітьми, хоча різні онлайн активності типу вільне спілкування, чаєпиття, навіть готування страв було, але це добивалося різними гуртками, дитячими майданчиками і .т.д. _Mykola_ Повідомлень: 4606 З нами з: 09.02.09 Подякував: 650 раз. Подякували: 666 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 сер, 2023 22:26 _Mykola_ написав: rjkz написав: Меня это не беспокоит. Я его вполне понимаю.



Ответственность наступит если в школу прилетит ракета?

Вы считаете, что родителей детей имеено это должно беспокоить?

Или безопасность ребенка как таковая?

Безопасность.

Но расскажите мне, почему Вы думаете, что дома ребёнок будет в большей безопасности, чем в школе?

Могу понять Ваши вопросы, если Вы скажете, что всех детей надо вывезти из страны.

Но если ребёнок всё равно в Харькове, то не вижу разницы в рисках дома или в школе.

На 4 июля 2023

По данным ювенальных прокуроров Украины, в результате российского вторжения в Украине погибли 494 ребенка, ранения разной степени тяжести получили еще не менее 1036 детей. При этом наибольшие показатели пострадавших детей зафиксированы в Донецкой области - 472, Харьковской - 285, Киевской - 129, Херсонской - 113, Запорожской - 91, Николаевской - 89, Днепропетровской - 83, Черниговской - 71, Луганской - 67

https://meta.ua/news/war-in-ukraine/78834-kolichestvo-pogibshih-detei-v-ukraine-na-segodnya-viroslo-nazvana-strashnaya-tsifra/

Школы в Харькове не работали с первого дня войны. И детсады до сравнительно недавнего времени тоже. Кстати, в детсадах, к счастью пока что ни одного прилёта не было.

Много. Тяжело.

Но в 2020 "было зафиксировано 4432 ДТП с участием детей, в которых погибло 168 несовершеннолетних, а травмировалось 3957" ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/13/7279729/ ).

Не хочу сравнивать и считать вероятности. Даже одна смерть человека, а, тем более ребёнка, это трагедия. Но тем не менее, люди так или иначе гибнут, а жизнь продолжается.

Могу ещё напомнить случай, когда женщина с ребёнком уехала из Харькова и погибла от ракеты во Львове. Насколько помню, вместе с ребёнком.



Куда ребенка деть, чтобы родители могли "ходить на работу, чтобы получать зарплату"?

Так вроде школа - это не "шкаф для хранения детей".

Не шкаф. А кормить-одевать ребёнка не надо? Да и самим питаться не вредно. И за тепло-свет платить надо. Далеко не все могут работать, не выходя из дома.

Мы, вроде не в Африке, где можно круглый год ходить в набедренной повязке и лежать под пальмой, ожидая, когда с пальмы упадёт созревший банан.



Обстоятельства форс-мажорные, эстраординарные.

Соответственно и решения не простые.

И каждый родитель ответственнен за жизнь и судьбу своего ребенка в первую очередь. Это - ЕГО ребенок, а не мера или Президента.

Соответственно, ТОЛЬКО от родителей зависит его безопасность, его учеба и все остальное.

Всё верно.

Вот и надо искать решения, а не забиться в норку и дрожать от страха. Это не выход. Жизнь продолжается даже в условиях войны. Жизнь явно ненормальная, но уж какая есть.

Человек не бессмертен и нельзя поставить жизнь на стоп и отложить на потом.

Мы не знаем, сколько ещё продлится война и обстрелы. Год? Два? Три? Пять?

И что делать все эти годы? Ждать когда закончится война, сидя в бомбоубежище?



Предложите своё решение, с благодарностью выслушаю.



P.s. Последняя Ваша фраза, вообще-то не верна. К сожалению, безопасность ребёнка и "все остальное" зависит НЕ ТОЛЬКО от родителей. Но и от государства и даже от других государств. Российская агрессия резко снизила безопасность украинских детей (и взрослых) независимо от желания родителей. Меня это не беспокоит. Я его вполне понимаю.Безопасность.Но расскажите мне, почему Вы думаете, что дома ребёнок будет в большей безопасности, чем в школе?Могу понять Ваши вопросы, если Вы скажете, что всех детей надо вывезти из страны.Но если ребёнок всё равно в Харькове, то не вижу разницы в рисках дома или в школе.На 4 июля 2023Школы в Харькове не работали с первого дня войны. И детсады до сравнительно недавнего времени тоже. Кстати, в детсадах, к счастью пока что ни одного прилёта не было.Много. Тяжело.Но в 2020 "было зафиксировано 4432 ДТП с участием детей, в которых погибло 168 несовершеннолетних, а травмировалось 3957" ().Не хочу сравнивать и считать вероятности. Даже одна смерть человека, а, тем более ребёнка, это трагедия. Но тем не менее, люди так или иначе гибнут, а жизнь продолжается.Могу ещё напомнить случай, когда женщина с ребёнком уехала из Харькова и погибла от ракеты во Львове. Насколько помню, вместе с ребёнком.Не шкаф. А кормить-одевать ребёнка не надо? Да и самим питаться не вредно. И за тепло-свет платить надо. Далеко не все могут работать, не выходя из дома.Мы, вроде не в Африке, где можно круглый год ходить в набедренной повязке и лежать под пальмой, ожидая, когда с пальмы упадёт созревший банан.Всё верно.Вот и надо искать решения, а не забиться в норку и дрожать от страха. Это не выход. Жизнь продолжается даже в условиях войны. Жизнь явно ненормальная, но уж какая есть.Человек не бессмертен и нельзя поставить жизнь на стоп и отложить на потом.Мы не знаем, сколько ещё продлится война и обстрелы. Год? Два? Три? Пять?И что делать все эти годы? Ждать когда закончится война, сидя в бомбоубежище?Предложите своё решение, с благодарностью выслушаю.P.s. Последняя Ваша фраза, вообще-то не верна. К сожалению, безопасность ребёнка и "все остальное" зависит НЕ ТОЛЬКО от родителей. Но и от государства и даже от других государств. Российская агрессия резко снизила безопасность украинских детей (и взрослых) независимо от желания родителей.



Мой случай - это мой случай.

Образование детей - очень важно. Но не важней безопасности, здоровья и тем более жизни.

Да, самое лучшее что можно сделать для ребенка в таких условиях - вывезти из страны. Это мое мнение. Если у кого-то другое...ну пусть это будет его мнение касательно его детей.

Обычно у ребенка 2 родителя. Но еще есть другие родственники, тоже обычно.

В США ювенальная юстиция.

НЕльзя оставлять детей до какого-то возраста одних дома.

Но был ковид. И школы были закрыты. Было онлайн обучение.

Каждый сам решал свои проблемы.

Нам было может трудней остальных.

Потому что и дети и мы не были адаптированы и у детей и у нас был намного хуже язык, а преподавание почему-то на Инглише, которого у младшего не было совсем, а у старшего 1,5 года детских курсов в Киеве....что не сказал-бы что сравнимо с детьми, которые тут родились и уже учились несколько лет.

Мне тоже было непросто. Мой доход за первые несколько месяцев не покрывал даже рент (парт-тайм и работодатель воспользовался моей несведомленностью в том какая работа сколько стоит). Но жена занималась детьми и сидела с ними, так как тут у нас не на кого оставить.

И это длилось больше 2-х лет (я имею ввиду онлайн обучение).

Но кто должен решать НАШИ проблемы кроме нас?

Собственно, вариант для оставшихся в Украине - или один родитель работает, второй занимается детьми или привлекать родственников.

Но школа - это учебное заведение, а не няня для детей ввиду работы родителей.

Насчет последней фразы - государство, мэр, Президент и тд решают проблемы общиие. А ребенок - персонально родителей. Если родителей устраивает что-бы их проблемы решались "в общем", то это их дело. Но результат не будет оптимальным.

Кстати, насчет "забиться в норку".

Я, если Вы помните, много раз писал, что считал крайневероятным начало большой войны начиная с 2015 года. И не знал успею-ли я эмигрировать или не успею.

Был вариант выезда в СЩА по турвизам, которые обновили в том-же 2015 году (очень боялись, что паспорта не успеем получить обратно на руки когда "начнется"). Поэтому вариант "норки" тоже рассматривался. Хотя старался держать полный бак бензина и пару канситр в гараже.Кстати о гараже.У меня есть гараж, который выдержит если не прямое попадание чего-то тяжелого, то "рядом". в нем есть погреб (жб перекрытие и жб стены, глубина метра 3). небольшой, но переждать авианалет или артобстрел. В гараже есть пищевые канистры и бочки для воды. Электроплитка, в наружной пристройке газовый баллон. в погребе есть вместительный глубокий стальной стеллаж, который в случае необходимости может быть заполнен продуктами или на нем можно лечь. В погребе всегда плюсовая температура (говорят, что ниже глубины промерзания температура всегда +7, не проверял), есть вентиляция (труба диаметром 165 мм на высоту метров 5 над уровнем земли). Фактически персональное бомбоубежище.

Вы думаете, я-бы остановился перед тем,чтобы туда спрятать семью от обстрелов на какое-то время, если-бы нас война застала в Украине? Мой случай - это мой случай.Образование детей - очень важно. Но не важней безопасности, здоровья и тем более жизни.Да, самое лучшее что можно сделать для ребенка в таких условиях - вывезти из страны. Это мое мнение. Если у кого-то другое...ну пусть это будет его мнение касательно его детей.Обычно у ребенка 2 родителя. Но еще есть другие родственники, тоже обычно.В США ювенальная юстиция.НЕльзя оставлять детей до какого-то возраста одних дома.Но был ковид. И школы были закрыты. Было онлайн обучение.Каждый сам решал свои проблемы.Нам было может трудней остальных.Потому что и дети и мы не были адаптированы и у детей и у нас был намного хуже язык, а преподавание почему-то на Инглише, которого у младшего не было совсем, а у старшего 1,5 года детских курсов в Киеве....что не сказал-бы что сравнимо с детьми, которые тут родились и уже учились несколько лет.Мне тоже было непросто. Мой доход за первые несколько месяцев не покрывал даже рент (парт-тайм и работодатель воспользовался моей несведомленностью в том какая работа сколько стоит). Но жена занималась детьми и сидела с ними, так как тут у нас не на кого оставить.И это длилось больше 2-х лет (я имею ввиду онлайн обучение).Но кто должен решать НАШИ проблемы кроме нас?Собственно, вариант для оставшихся в Украине - или один родитель работает, второй занимается детьми или привлекать родственников.Но школа - это учебное заведение, а не няня для детей ввиду работы родителей.Насчет последней фразы - государство, мэр, Президент и тд решают проблемы общиие. А ребенок - персонально родителей. Если родителей устраивает что-бы их проблемы решались "в общем", то это их дело. Но результат не будет оптимальным.Кстати, насчет "забиться в норку".Я, если Вы помните, много раз писал, что считал крайневероятным начало большой войны начиная с 2015 года. И не знал успею-ли я эмигрировать или не успею.Был вариант выезда в СЩА по турвизам, которые обновили в том-же 2015 году (очень боялись, что паспорта не успеем получить обратно на руки когда "начнется"). Поэтому вариант "норки" тоже рассматривался. Хотя старался держать полный бак бензина и пару канситр в гараже.Кстати о гараже.У меня есть гараж, который выдержит если не прямое попадание чего-то тяжелого, то "рядом". в нем есть погреб (жб перекрытие и жб стены, глубина метра 3). небольшой, но переждать авианалет или артобстрел. В гараже есть пищевые канистры и бочки для воды. Электроплитка, в наружной пристройке газовый баллон. в погребе есть вместительный глубокий стальной стеллаж, который в случае необходимости может быть заполнен продуктами или на нем можно лечь. В погребе всегда плюсовая температура (говорят, что ниже глубины промерзания температура всегда +7, не проверял), есть вентиляция (труба диаметром 165 мм на высоту метров 5 над уровнем земли). Фактически персональное бомбоубежище.Вы думаете, я-бы остановился перед тем,чтобы туда спрятать семью от обстрелов на какое-то время, если-бы нас война застала в Украине?

+1

Безпека дітей це найприорітетніше завдання батьків, освіта йде десь далі в приорітетах.



З власного досвіду онлайн навчання дітей спочатку в ковідні карантини, потім з початком великої війни.

Діти перейшли на повне онлайн навчання у приватних закладах після того як школи перший раз пішли на карантин, і всі зайняття стали виглядати як скидання завдань в вайбер, а то і без нього, чи півгодини якогось трешу з вчителем, який ніяк не може нічого пояснити, та втримати клас.



І, це виявилося дуже вдалим кроком, який допоміг більше року всім не хворіти ковідом, встигнути зробити всім крім молодшої дитини щеплення, і перехворіти в лайтовому варіанті, хоча майже всі знайомі за цей час перехворіли по два-три рази. Це перший бонус, щодо здоров'я.



Другий виявився, як це не дивно в рівні навчання, та результатів навчання.

Причому молодша дитина пішла на онлайн з початку другого класу, старша з десятого.

Перший місяць був доволі тяжким для нас батьків, тому що треба було налагодити робочі місця, техніку, режим роботи, контроль за виконанням завдань, хоча це більше стосувалося тільки молодшої дитини. Але, через вже через місяць, діти втянулися, і процес навчання пішов, причому якісніше чим це було у офлайн школі. Ба, більше, молодша дотягнула за декілька місяців англійську, старша вчилася з задоволенням взагалі, якось здивувала, сказавши, що дивно, як це вчителі не кричать, не обзивають, а з задоволенням пояснюють якщо щось питаєш, чи приходять на консультацію щоб пояснити без невдоволення.



І, ще один плюс, що в дітей не виконати завдання шансів взагалі не було, у молодшої всі уроки робилися в онлайні після уроків, у старшої, самостійно, або з вчителем на консультації. якщо було зовсім незрозуміло, але таких випадків було дуже мало. Плюс, всі оцінки відразу з'являися у кабінеті батьків, і якщо були якість хвости, про них були постійні нагадування.



Два роки діти вчилися в тій школі, старша закінчила з блискучими результатами (медаль), вступила до закордонного вузу (у перший рік війни це було не складно), але зараз наразі дитина едина у групі хто здав всю сесію і не залишив "хвостів" на літо, це я розцінюю як визнання якості підготовки.



Молодша, на тестуванні вже в іншу онлайн школу (ЛАД, школа з вашого міста) також показала добрі результати, і рік навчалася добре (тут також були всі уроки з викладачами, та математика з декільком уроками робили після уроків, але не всі, і також без варіантів не зробити домашню роботу, через додаток надходили завдання, зроблені фотографувалися і тільки це було закриттям завдання, після чого перевірялося вчителем, ставилася оцінка і виправлення помилок), наразі вже в офлайн школу з доволі високими вимогами пройшла тестування і зарахована в найсильніший клас з чотирьох.



Але, якщо ситуація з обстрілами погіршиться, ми знову швидко перейдемо в онлайн.

І, з недитячого, діти вміють накладати турнікети та зупиняти кров, і знають що коли тривога в кімнатах з вікнами знаходитися небезпечно, і вийти з укриття за чимось можуть тільки дорослі.



Тому, онлайн він є ефективним, але якщо в цьому процессі насамперед батьки будуть приймати активну участь, і ще дуже суттєва перевага в часи ковіду, та війни, це можливість навчатися будь-де в світі, де є інтернет.



Единий недолік, це відсутність безпосереднього спілкування між дітьми, хоча різні онлайн активності типу вільне спілкування, чаєпиття, навіть готування страв було, але це добивалося різними гуртками, дитячими майданчиками і .т.д.[/quote]

Вам просто пощастило зі школою. Не буду тут описувати який трешак з онлайном був в інших школах. Ну і плюс 10 класс, це вже більш менш сформована особистість мого онлайн застав в 7-му класі.Ймовірність отримати ракету в школу набагато менше, ніж те що дитина буде неуком в результаті онлайн навчання. +1Безпека дітей це найприорітетніше завдання батьків, освіта йде десь далі в приорітетах.З власного досвіду онлайн навчання дітей спочатку в ковідні карантини, потім з початком великої війни.Діти перейшли на повне онлайн навчання у приватних закладах після того як школи перший раз пішли на карантин, і всі зайняття стали виглядати як скидання завдань в вайбер, а то і без нього, чи півгодини якогось трешу з вчителем, який ніяк не може нічого пояснити, та втримати клас.І, це виявилося дуже вдалим кроком, який допоміг більше року всім не хворіти ковідом, встигнути зробити всім крім молодшої дитини щеплення, і перехворіти в лайтовому варіанті, хоча майже всі знайомі за цей час перехворіли по два-три рази. Це перший бонус, щодо здоров'я.Другий виявився, як це не дивно в рівні навчання, та результатів навчання.Причому молодша дитина пішла на онлайн з початку другого класу, старша з десятого.Перший місяць був доволі тяжким для нас батьків, тому що треба було налагодити робочі місця, техніку, режим роботи, контроль за виконанням завдань, хоча це більше стосувалося тільки молодшої дитини. Але, через вже через місяць, діти втянулися, і процес навчання пішов, причому якісніше чим це було у офлайн школі. Ба, більше, молодша дотягнула за декілька місяців англійську, старша вчилася з задоволенням взагалі, якось здивувала, сказавши, що дивно, як це вчителі не кричать, не обзивають, а з задоволенням пояснюють якщо щось питаєш, чи приходять на консультацію щоб пояснити без невдоволення.І, ще один плюс, що в дітей не виконати завдання шансів взагалі не було, у молодшої всі уроки робилися в онлайні після уроків, у старшої, самостійно, або з вчителем на консультації. якщо було зовсім незрозуміло, але таких випадків було дуже мало. Плюс, всі оцінки відразу з'являися у кабінеті батьків, і якщо були якість хвости, про них були постійні нагадування.Два роки діти вчилися в тій школі, старша закінчила з блискучими результатами (медаль), вступила до закордонного вузу (у перший рік війни це було не складно), але зараз наразі дитина едина у групі хто здав всю сесію і не залишив "хвостів" на літо, це я розцінюю як визнання якості підготовки.Молодша, на тестуванні вже в іншу онлайн школу (ЛАД, школа з вашого міста) також показала добрі результати, і рік навчалася добре (тут також були всі уроки з викладачами, та математика з декільком уроками робили після уроків, але не всі, і також без варіантів не зробити домашню роботу, через додаток надходили завдання, зроблені фотографувалися і тільки це було закриттям завдання, після чого перевірялося вчителем, ставилася оцінка і виправлення помилок), наразі вже в офлайн школу з доволі високими вимогами пройшла тестування і зарахована в найсильніший клас з чотирьох.Але, якщо ситуація з обстрілами погіршиться, ми знову швидко перейдемо в онлайн.І, з недитячого, діти вміють накладати турнікети та зупиняти кров, і знають що коли тривога в кімнатах з вікнами знаходитися небезпечно, і вийти з укриття за чимось можуть тільки дорослі.Тому, онлайн він є ефективним, але якщо в цьому процессі насамперед батьки будуть приймати активну участь, і ще дуже суттєва перевага в часи ковіду, та війни, це можливість навчатися будь-де в світі, де є інтернет.Единий недолік, це відсутність безпосереднього спілкування між дітьми, хоча різні онлайн активності типу вільне спілкування, чаєпиття, навіть готування страв було, але це добивалося різними гуртками, дитячими майданчиками і .т.д.[/quote]Вам просто пощастило зі школою. Не буду тут описувати який трешак з онлайном був в інших школах. Ну і плюс 10 класс, це вже більш менш сформована особистість мого онлайн застав в 7-му класі.Ймовірність отримати ракету в школу набагато менше, ніж те що дитина буде неуком в результаті онлайн навчання. Bolt Повідомлень: 2152 З нами з: 09.11.17 Подякував: 3 раз. Подякували: 159 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 сер, 2023 22:34 _Mykola_ написав: Тому, онлайн він є ефективним, але якщо в цьому процессі насамперед батьки будуть приймати активну участь, і ще дуже суттєва перевага в часи ковіду, та війни, це можливість навчатися будь-де в світі, де є інтернет.



Единий недолік, це відсутність безпосереднього спілкування між дітьми, хоча різні онлайн активності типу вільне спілкування, чаєпиття, навіть готування страв було, але це добивалося різними гуртками, дитячими майданчиками і .т.д. Тому, онлайн він є ефективним, але якщо в цьому процессі насамперед батьки будуть приймати активну участь, і ще дуже суттєва перевага в часи ковіду, та війни, це можливість навчатися будь-де в світі, де є інтернет.Единий недолік, це відсутність безпосереднього спілкування між дітьми, хоча різні онлайн активності типу вільне спілкування, чаєпиття, навіть готування страв було, але це добивалося різними гуртками, дитячими майданчиками і .т.д.

І ви кожного разу при тривозі спускаєтесь у підвал, бо небезпечно лишатися у квартирі? І ви кожного разу при тривозі спускаєтесь у підвал, бо небезпечно лишатися у квартирі? Starikan 2 Повідомлень: 19634 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2559 раз. Подякували: 3117 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 сер, 2023 22:36 Re: Еміграція, заробітчанство Starikan написав: _Mykola_ написав: Тому, онлайн він є ефективним, але якщо в цьому процессі насамперед батьки будуть приймати активну участь, і ще дуже суттєва перевага в часи ковіду, та війни, це можливість навчатися будь-де в світі, де є інтернет.



Единий недолік, це відсутність безпосереднього спілкування між дітьми, хоча різні онлайн активності типу вільне спілкування, чаєпиття, навіть готування страв було, але це добивалося різними гуртками, дитячими майданчиками і .т.д. Тому, онлайн він є ефективним, але якщо в цьому процессі насамперед батьки будуть приймати активну участь, і ще дуже суттєва перевага в часи ковіду, та війни, це можливість навчатися будь-де в світі, де є інтернет.Единий недолік, це відсутність безпосереднього спілкування між дітьми, хоча різні онлайн активності типу вільне спілкування, чаєпиття, навіть готування страв було, але це добивалося різними гуртками, дитячими майданчиками і .т.д.

І ви кожного разу при тривозі спускаєтесь у підвал, бо небезпечно лишатися у квартирі? І ви кожного разу при тривозі спускаєтесь у підвал, бо небезпечно лишатися у квартирі? От Флаю це простіше за всіх От Флаю це простіше за всіх Faceless

Модератор Повідомлень: 33557 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1394 раз. Подякували: 7800 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 сер, 2023 22:50 Bolt написав: Вам просто пощастило зі школою. Не буду тут описувати який трешак з онлайном був в інших школах. Ну і плюс 10 класс, це вже більш менш сформована особистість мого онлайн застав в 7-му класі.Ймовірність отримати ракету в школу набагато менше, ніж те що дитина буде неуком в результаті онлайн навчання. Вам просто пощастило зі школою. Не буду тут описувати який трешак з онлайном був в інших школах. Ну і плюс 10 класс, це вже більш менш сформована особистість мого онлайн застав в 7-му класі.Ймовірність отримати ракету в школу набагато менше, ніж те що дитина буде неуком в результаті онлайн навчання.

Пощастило, це якщо робити навмання, а це був усвідомлений вибір, і пошук онлайн школи.



Онлайн типу Джерела чи Оптіми, були випробувані, та відкинуті зовсім, як ті що не дають якісної освіти, особливо для початкової школи. Вчилися дві дитини в старшій і в початковій школі з другого класу. У 7-му класі потрібно працювати з дитиною, і приймати участь у її навчанні, інакше все піде по шляху найменшого спротиву.



Отримати ракету навіть біля школи, це трагедія, особливо враховуючи конструктивні особливості шкіл з максимальною кількістю вікон. І, шляхи та час евакуації з школи.



Поки надійно закрите небо над столицею, буде офлайн, як тільки почнеться погіршення, буде онлайн, без варіантів, зреагувати на повітряну тревогу і балістику, вдома це 5 секунд для дитини, і 30секунд на перемішення робочого місця дитини у більш безпечне місце без вікон і біля капітальних конструкцій будинку.



Життя та здоров'я або освіта, пріоритет робить кожен для себе, я описав що вибір може бути не таким, або\або, можна спробувати і Життя та здоров'я та освіта, але треба для цього вкласти немало часу сил та грошей. Пощастило, це якщо робити навмання, а це був усвідомлений вибір, і пошук онлайн школи.Онлайн типу Джерела чи Оптіми, були випробувані, та відкинуті зовсім, як ті що не дають якісної освіти, особливо для початкової школи. Вчилися дві дитини в старшій і в початковій школі з другого класу. У 7-му класі потрібно працювати з дитиною, і приймати участь у її навчанні, інакше все піде по шляху найменшого спротиву.Отримати ракету навіть біля школи, це трагедія, особливо враховуючи конструктивні особливості шкіл з максимальною кількістю вікон. І, шляхи та час евакуації з школи.Поки надійно закрите небо над столицею, буде офлайн, як тільки почнеться погіршення, буде онлайн, без варіантів, зреагувати на повітряну тревогу і балістику, вдома це 5 секунд для дитини, і 30секунд на перемішення робочого місця дитини у більш безпечне місце без вікон і біля капітальних конструкцій будинку.Життя та здоров'я або освіта, пріоритет робить кожен для себе, я описав що вибір може бути не таким, або\або, можна спробувати і Життя та здоров'я та освіта, але треба для цього вкласти немало часу сил та грошей. _Mykola_ Повідомлень: 4606 З нами з: 09.02.09 Подякував: 650 раз. Подякували: 666 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 сер, 2023 22:56 Starikan написав: _Mykola_ написав: Тому, онлайн він є ефективним, але якщо в цьому процессі насамперед батьки будуть приймати активну участь, і ще дуже суттєва перевага в часи ковіду, та війни, це можливість навчатися будь-де в світі, де є інтернет.



Единий недолік, це відсутність безпосереднього спілкування між дітьми, хоча різні онлайн активності типу вільне спілкування, чаєпиття, навіть готування страв було, але це добивалося різними гуртками, дитячими майданчиками і .т.д. Тому, онлайн він є ефективним, але якщо в цьому процессі насамперед батьки будуть приймати активну участь, і ще дуже суттєва перевага в часи ковіду, та війни, це можливість навчатися будь-де в світі, де є інтернет.Единий недолік, це відсутність безпосереднього спілкування між дітьми, хоча різні онлайн активності типу вільне спілкування, чаєпиття, навіть готування страв було, але це добивалося різними гуртками, дитячими майданчиками і .т.д.

І ви кожного разу при тривозі спускаєтесь у підвал, бо небезпечно лишатися у квартирі? І ви кожного разу при тривозі спускаєтесь у підвал, бо небезпечно лишатися у квартирі?

Кожного разу, всі хто знаходиться в квартирі переміщаються з робочими місцями до коридору, там де немає вікон, та є несучі пілони конструкції будинку.



Якщо є інтенсивні пуски протиракет, дитина відразу переміщається в спецільну зону безпеки, це місця в будинку де є суцільнний додатковий моноліт, такі місця в родині всі знають.



Всі робочі місця на коліщатках, для прикладу, дитина вибігає першою, потім переміщається її парта, потім переміщення робочого місця батьків, все зааймає до хвилини.



І серед ночі, також, є переносимі матраци для дитини та батьків, якщо тревог багато і повітряні сили пеопереджують що будуть пуски і вихід на пускові рубежу, то відразу лягаємо спати в безпечних місцях, це прості речі, які легко робити і які різко підвищують шанси на виживання. У нас же вже давно інтенсивна війна, і зробити щось щоб покращити побут у таких умовах, це ж не складно . Кожного разу, всі хто знаходиться в квартирі переміщаються з робочими місцями до коридору, там де немає вікон, та є несучі пілони конструкції будинку.Якщо є інтенсивні пуски протиракет, дитина відразу переміщається в спецільну зону безпеки, це місця в будинку де є суцільнний додатковий моноліт, такі місця в родині всі знають.Всі робочі місця на коліщатках, для прикладу, дитина вибігає першою, потім переміщається її парта, потім переміщення робочого місця батьків, все зааймає до хвилини.І серед ночі, також, є переносимі матраци для дитини та батьків, якщо тревог багато і повітряні сили пеопереджують що будуть пуски і вихід на пускові рубежу, то відразу лягаємо спати в безпечних місцях, це прості речі, які легко робити і які різко підвищують шанси на виживання. У нас же вже давно інтенсивна війна, і зробити щось щоб покращити побут у таких умовах, це ж не складно _Mykola_ Повідомлень: 4606 З нами з: 09.02.09 Подякував: 650 раз. Подякували: 666 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 сер, 2023 23:53 Shaman написав: rjkz написав: Скажите, как учитывается в себестоимости ее покупка бразильских футболЁров, содержание лондонской недвижимости, покупка начальнику отдела (конкретный случай) 2к на Печерске, ему-же новогодний бонус в почти 300 тысяч грн (2018 НГ), покупка за счет дтэк квартир в Киеве сотрудникам перевезенным из Донецка после 2014 года (знаю 2-х таких человек, причем это можно сказать работяги, очевидно, чем выше тем больше)???

Заранее благодарен за развернутый ответ. Скажите, как учитывается в себестоимости ее покупка бразильских футболЁров, содержание лондонской недвижимости, покупка начальнику отдела (конкретный случай) 2к на Печерске, ему-же новогодний бонус в почти 300 тысяч грн (2018 НГ), покупка за счет дтэк квартир в Киеве сотрудникам перевезенным из Донецка после 2014 года (знаю 2-х таких человек, причем это можно сказать работяги, очевидно, чем выше тем больше)???Заранее благодарен за развернутый ответ.

дивно від людини, яка поїхала в капіталістичну країну читати такі левацькі повідомлення



покупка футболістів - це бюджет Шахтаря. й до речі не знаю, як загалом клуб, а от стадіон свої операційні витрати окупав.



як складає свій бюджет ДТЕК - те, що ви перерахували, не бачу щось такого. 300 т грн за рік - це великий бонус??? а ви скільки заробляли? тут якраз навпаки вашому прикладу - власник ділиться зі своїми менеджерами.



в центренерго нецільові витрати гадаю в рази, а скоріш в десятки рази більше, ніж в ДТЕК.



й головне - ДТЕК - це лише 30% від загальної генерації. це по-перше. по-друге, якщо ви уважно читали, дотація населення тільки за рахунок Енергоатому.



тоді вже чекаю, як американські буржуї грабують американський народ дивно від людини, яка поїхала в капіталістичну країну читати такі левацькі повідомленняпокупка футболістів - це бюджет Шахтаря. й до речі не знаю, як загалом клуб, а от стадіон свої операційні витрати окупав.як складає свій бюджет ДТЕК - те, що ви перерахували, не бачу щось такого. 300 т грн за рік - це великий бонус??? а ви скільки заробляли? тут якраз навпаки вашому прикладу - власник ділиться зі своїми менеджерами.в центренерго нецільові витрати гадаю в рази, а скоріш в десятки рази більше, ніж в ДТЕК.й головне - ДТЕК - це лише 30% від загальної генерації. це по-перше. по-друге, якщо ви уважно читали, дотація населення тільки за рахунок Енергоатому.тоді вже чекаю, як американські буржуї грабують американський народ



Между "буржуи" и "олигарх" есть некоторая разница.

И ничего "левого" по отношению к олигарху нет.

Надеюсь, тонкости значения слова "олигарх" вы успели изучить.

Возможности монополии действительно безграничны.

Если для обычного бизнеса затраты ложатся на карман бенефициара, то в случае с монополистом - это "просто увеличения себестоимости". Потребитель оплатит все.

Да тут не просто монополия, а несколько другая схема.

Где сейчас Киевэнерго? Капитализируй прибыль, национализируй убытки.

И это я еще не упоминал личность рла.

Это ведь ваш работодатель?

К сожалению, не могу разделять вашего восторга от работы на такого...персонажа, скажем так.

Всего хорошего. Между "буржуи" и "олигарх" есть некоторая разница.И ничего "левого" по отношению к олигарху нет.Надеюсь, тонкости значения слова "олигарх" вы успели изучить.Возможности монополии действительно безграничны.Если для обычного бизнеса затраты ложатся на карман бенефициара, то в случае с монополистом - это "просто увеличения себестоимости". Потребитель оплатит все.Да тут не просто монополия, а несколько другая схема.Где сейчас Киевэнерго? Капитализируй прибыль, национализируй убытки.И это я еще не упоминал личность рла.Это ведь ваш работодатель?К сожалению, не могу разделять вашего восторга от работы на такого...персонажа, скажем так.Всего хорошего. rjkz

Повідомлень: 15219 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7871 раз. Подякували: 4803 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 сер, 2023 23:56 Starikan написав: rjkz написав: Какой в баню офлайн учебный год под ракетными атаками?

Какое в баню потеряное время? Какой в баню офлайн учебный год под ракетными атаками?Какое в баню потеряное время?

99% обстрелов всех видов (кроме артиллерийских) происходят ночью, когда школы и вузы не работают.

Кстати, мой внук в Харькове в рабочие дни посещает (платный) детский сад. 99% обстрелов всех видов (кроме артиллерийских) происходят ночью, когда школы и вузы не работают.Кстати, мой внук в Харькове в рабочие дни посещает (платный) детский сад.



Это сын Вашего ребенка.

Это его решение и его ребенок.

Рассматривать вероятности - выше моих сил. Это сын Вашего ребенка.Это его решение и его ребенок.Рассматривать вероятности - выше моих сил. rjkz

Повідомлень: 15219 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7871 раз. Подякували: 4803 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 сер, 2023 00:09 rjkz написав: И это я еще не упоминал личность рла.

Это ведь ваш работодатель?

К сожалению, не могу разделять вашего восторга от работы на такого...персонажа, скажем так.

Всего хорошего. И это я еще не упоминал личность рла.Это ведьК сожалению, не могу разделять вашего восторга от работы на такого...персонажа, скажем так.Всего хорошего.

ні. хоч намагався потрапити, але якось не склалося.

знаю людей, які працюють, й в Метінвесті, й в ДТЕК.



я РЛА бачив лише пару раз. ні. хоч намагався потрапити, але якось не склалося.знаю людей, які працюють, й в Метінвесті, й в ДТЕК.я РЛА бачив лише пару раз. Востаннє редагувалось Shaman в Нед 06 сер, 2023 00:11, всього редагувалось 1 раз. Shaman

Повідомлень: 3974 З нами з: 29.09.19 Подякував: 481 раз. Подякували: 1114 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1054105510561057> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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