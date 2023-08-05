RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1054105510561057
Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 00:09

  BIGor написав:
  Shaman написав:виробник еенергії отримає від населення в Київі - 1 грн, в 3,7 раза менше, в Дніпрі - 45 коп, у 8 раз менше, у Львові - 25 коп - в 15 раз менше. в Харкові взагалі лише 4 коп.

  ЛАД написав:
С 1 июня 2023 года украинцы платят за электроэнергию по единому тарифу – 2,64 гривны за киловатт-час.

Цікаво виходить, ахметівська прокладка забирає майже все. Але у вітчизняних недо-економістів винувате населення - мало платить...


население всегда мало платит, потому что все можно запихнуть в СС.
И футболеров и покупку завода в Польше и инвестиции в российскую промышленности и ЕСЛИ ВДРУГ! кто-то не в курсе - финансирование сепаров в лугандоне.
Более мерзкого персонажа на территории Украины я не знаю.
Если кто не в курсе, я уже много раз писал это, именно работодатель нашего коллеги-форумчанина приложил основную "руку" к развязыванию войны на Донбассе.
Не получилось у пуйла начать с Крыма, а в ростовской области было всего до 30 тысяч войск. Поэтому, на деньги януковоща и рла создавались группировки, которые захватывали все что могли вооружение. В частности, колонна военной техники, которую сопровождала одна машина ВАИ.
В раше была развернута мощная компания по вербовке "добровольцев".
На деньги януковича и ахметова.
Напомню, ахметов - почетный президент партии регионов.
Вся эта мразь разбежалась. Но часть перекочевала в блок порошенко.
А порох и ахметов, "торговые партнеры", гоняли эшелоны между лугандоном и свободной Украиной. Таким образом появилась схема Роттердам крест.
После того, сколько фамилий написал с маленькой буквы, пойду помою руки.
Фу.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15219
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7871 раз.
Подякували: 4803 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 02:43

  Shaman написав:.........
у нас значно розвинулося сільське господарство - рослинництво так точно, й відповідно великий прогрес у харчовій промисловості. по мікроелектрониці - приклад Ajax - сам недавно взнав. гадаю, буде прогрес по дронах.

Об успехах в с/х не будем. Они. действительно, есть. Но я не специалист, не знаю, чем объясняется. Возможно. это происходит во всём мире в связи с какими-то инновациями. В РФ тоже успехи в с/х.
приклад Ajax - спасибо, тоже не знал. Но там надо разбираться - какая часть там украинская. Вполне возможно, что это просто сборка. Датчики, например, уверен, покупные. Возможно, наше программное обеспечение. Но если Ajax в существенной степени наше, то рад.

металургія - база є, розвитку немає - стагнація. в тому числі, щоб виробляти якісно - а я гадаю ми це можемо зробити при незначних інвестиціях - треба домовлятися про ринки збуту якісної сталі. зараз вигідніше продати 100 т рядової марки сталі, ніж 40 тон якісної. Туреччина має ринок збуту сталі в Німеччині - й дивиться на їх успіхи в металургії. (про Туреччину зі слів, детально не вивчав).

в банківський справі у нас багато що краще розвинено, ніж у Європі, у тому числі ІТ-рішення

ви знову про важку промисловість. ще раз - зараз головне не виробити, а продати - це дуже важливий постулат, який ви зневажаєте.

так от, щоб робити літаки, які будуть конкурувати на світовому ринку - потрібні такі інвестиції, які країна такого розміру, як наша - просто не в змозі робити. хто робить комерційні літаки, окрім лідерів - Китай та Бразилія. РФ ще робить вигляд, але в них це теж спадщина СРСР, яка в поточних умовах санкцій просто загинається. здається все

чому трактора загнулися. дві причини - якість виробництва. друга - те, що робить ХТЗ не вписується в сучасні технології в Україні - там потрібно або більше 300 кс або десь 100 кс (про це гадаю ви не знали). а ХТЗ не може робити ні те, ні те - бо знову потрібні такі гроші, що не окупяться.

важка промисловість часів СРСР була розрахована на імперію під 300 млн людей плюс дружні країни. оскільки ми не імперія, частково ми це тягнемо - тому не треба сумувати за часами імперії - де в нас все було найбільше, а от будь що населення мало діставати з-піж прилавку :D

Итого.
У нас успехи в с/х и банк. деле.
Ну, может, ещё в пищепроме что-то есть. Хотя существенных сдвигов не вижу.
С тяжпромом, как Вы сами признаёте, всё плохо. Но мне уже надоело спорить и доказывать, что это основа. Без неё толку не будет. Кстати, микроэлектронику я тоже отношу к тяжпрому, если это не просто сборка быттехники.
И малость надоели разговоры об "империи". В Европе всего 4 страны больше нас по населению. И то не в 10 раз. Та же Германия была всего в 2 раза больше (а в 91 разница ещё меньше). Точнее, мы были всего в 2 раза меньше. Надеюсь, Вы не станете утверждать, что в Европе нет ничего, кроме с/х, пищепрома и банков, а мне не придётся доказывать обратное.
И опять же, 30 лет назад лозунги о "второй Франции", сейчас перейдём ко "второй Н. Зеландии"?

а знаєте, що нас пригальмувало? як не дивно, цей стрибок цін на commodities десь з 2004. й наші можновладці (як й в РФ) вирішили, а навіщо розвиватися, й так все добре. від нафти виграли значно більше, але метал та продукти теж зіграли свою роль. й ці 20 років шаленого розвитку ми стратили - погоджусь з вами. а влада - це хто? марсіане чи ті, кого ми обрали за обіцяння грічки та дешевої електроенергії.

Ещё раз.
Объяснений и оправданий при желании можно найти массу. Но факт остаётся фактом. А объяснения найдутся и ещё через 30 лет.
И обывателю, в общем-то, кроме "гречки и дешевой электроэнергии" (условно) ничего больше и не надо. Европейский или американский обыватель в этом отношении ничем не отличаются. О стратегии развития государства он не думает.
Об этом должны думать верха и убеждать народ в необходимости каких-то мер.


Цену для промпотребителей знаю. Но ещё раз здесь не место обсуждать эту тему.

про Польщу вже не питаєте, це вже добре. в Прибалтиці не все так добре. але як приклад - руські в Естонії, перебуваючи в статусі негромадян й сидячи на пособії - не спішать повертатися у велику й могучу. бо в Естонії їм краще - а якщо зовсім туга у Нарві - подивляться на Псков, й туга зменшується :D непряма, але ознака. хоча Естонія вважається найрозвиненішою країною з Прибалтики.

Я, вроде, никогда не сомневался в успехах Польши и не задавал вопросов о ней. Можете ещё вспомнить Сингапур, Ю. Корею. :)
А Прибалтика и русские в Эстонии... Вы знаете, человек существо достаточно ленивое. Подавляющее большинство оторвёт пятую точку от дивана, когда уже жареный петух клюнет. А так, "гречка" есть, жильё тоже, каких-то преследований и погромов нет. "Что еще надо человеку, чтобы встретить старость?". Молодёжь более подвижна, так многие раньше и уезжали (и прибалты тоже) - на Запад. Не знаю, как сейчас.

Я рад, что есть декілька якісних працівників. Но вы опять ответили не на мои слова, а на свои мысли.
Возможно, я нечётко сформулировал.
При сегодняшнем состоянии нашей промышленности нам не нужно большое количество технических специалистов даже если у них самое прекрасное и качественное образование. Соответственно, не нужно такое количество вузов.
Что скажете?

те що виділив - це теж ваш висновок. я не знаю, що робити в такій ситуації - про це вже писав. складний вибір

думка, що треба зменшувати бюджетне фінансування - є. не знаю, слідкували ви чи ні, але останні вибори ректора в Каразіна були як раз й по цьому питанню - умовно юристи/економісти проти фізиків. виграли на виборах юристи/економісти - й начебто без зловживаннь. життя як є.

ще раз повторюсь - що робити в такій ситуації - не знаю. більше схиляюсь, що технічну освіту треба зберігати. але аргументи противників теж чую. технічна освіта на жаль сама розвалиться, оскільки молоді серед технічних викладачів дуже мало. серед економістів є. а через років 10 на технічних спеціальностях нема кому викладати буде, на жаль

Да, вывод мой.
Но, по-моему, вывод однозначный.
Если в стране нет промышленности, кроме пищевой, то зачем учёные и инженеры? Зачем тратить средства, чтобы плодить кадры для Запада или для Барабашова (кто не знает, имеется ввиду крупнейший харьковский базар, а не академик :) ).
Выборы ректора тоже показатель, но я, вроде, слышал разговоры об объединении 3-х физических факультетов в один. Пока, правда, это не сделали. Во всяком случае, на сайте пока 3.
А "молоді серед технічних викладачів дуже мало" - они или на Западе, или на Барабане (условно).
А Вы просто боитесь сделать логический вывод из ситуации, которую Вы признаёте.
Зачем "технічну освіту треба зберігати", если существующей экономике технические специалисты не нужны?
Кроме технологов пищепрома.

А вообще давайте закроем эти вопросы. Они интересны и нужны. Но здесь явно не в тему. На военной ветке это обсуждать не хочу. Там слишком много ... умных людей с чисто советским подходом: "Сегодня ты танцуешь джаз, а завтра Родину продашь". Чтение "Фонтанки" = госизмена. Хотите, обсудим в личке.
Хотя странно, что на экономическом форуме такие вопросы не обсуждаются и считаются офтопом.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25375
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5082 раз.
Подякували: 4732 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 1054105510561057
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4191)
06.08.2023 02:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.