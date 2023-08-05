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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1054105510561057 Додано: Нед 06 сер, 2023 00:09 BIGor написав: Shaman написав: виробник еенергії отримає від населення в Київі - 1 грн, в 3,7 раза менше, в Дніпрі - 45 коп, у 8 раз менше, у Львові - 25 коп - в 15 раз менше. в Харкові взагалі лише 4 коп. виробник еенергії отримає від населення в Київі -, в 3,7 раза менше, в Дніпрі -, у 8 раз менше, у Львові -- в 15 раз менше. в Харкові взагалі лише

ЛАД написав: С 1 июня 2023 года украинцы платят за электроэнергию по единому тарифу – 2,64 гривны за киловатт-час.

Цікаво виходить, ахметівська прокладка забирає майже все. Але у вітчизняних недо-економістів винувате населення - мало платить... Цікаво виходить, ахметівська прокладка забирає майже все. Але у вітчизняних недо-економістів винувате населення - мало платить...



население всегда мало платит, потому что все можно запихнуть в СС.

И футболеров и покупку завода в Польше и инвестиции в российскую промышленности и ЕСЛИ ВДРУГ! кто-то не в курсе - финансирование сепаров в лугандоне.

Более мерзкого персонажа на территории Украины я не знаю.

Если кто не в курсе, я уже много раз писал это, именно работодатель нашего коллеги-форумчанина приложил основную "руку" к развязыванию войны на Донбассе.

Не получилось у пуйла начать с Крыма, а в ростовской области было всего до 30 тысяч войск. Поэтому, на деньги януковоща и рла создавались группировки, которые захватывали все что могли вооружение. В частности, колонна военной техники, которую сопровождала одна машина ВАИ.

В раше была развернута мощная компания по вербовке "добровольцев".

На деньги януковича и ахметова.

Напомню, ахметов - почетный президент партии регионов.

Вся эта мразь разбежалась. Но часть перекочевала в блок порошенко.

А порох и ахметов, "торговые партнеры", гоняли эшелоны между лугандоном и свободной Украиной. Таким образом появилась схема Роттердам крест.

После того, сколько фамилий написал с маленькой буквы, пойду помою руки.

Фу. население всегда мало платит, потому что все можно запихнуть в СС.И футболеров и покупку завода в Польше и инвестиции в российскую промышленности и ЕСЛИ ВДРУГ! кто-то не в курсе - финансирование сепаров в лугандоне.Более мерзкого персонажа на территории Украины я не знаю.Если кто не в курсе, я уже много раз писал это, именно работодатель нашего коллеги-форумчанина приложил основную "руку" к развязыванию войны на Донбассе.Не получилось у пуйла начать с Крыма, а в ростовской области было всего до 30 тысяч войск. Поэтому, на деньги януковоща и рла создавались группировки, которые захватывали все что могли вооружение. В частности, колонна военной техники, которую сопровождала одна машина ВАИ.В раше была развернута мощная компания по вербовке "добровольцев".На деньги януковича и ахметова.Напомню, ахметов - почетный президент партии регионов.Вся эта мразь разбежалась. Но часть перекочевала в блок порошенко.А порох и ахметов, "торговые партнеры", гоняли эшелоны между лугандоном и свободной Украиной. Таким образом появилась схема Роттердам крест.После того, сколько фамилий написал с маленькой буквы, пойду помою руки.Фу. rjkz

Повідомлень: 15219 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7871 раз. Подякували: 4803 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 сер, 2023 02:43 Shaman написав: .........

у нас значно розвинулося сільське господарство - рослинництво так точно, й відповідно великий прогрес у харчовій промисловості. по мікроелектрониці - приклад Ajax - сам недавно взнав. гадаю, буде прогрес по дронах. .........у нас значно розвинулося сільське господарство - рослинництво так точно, й відповідно великий прогрес у харчовій промисловості. по мікроелектрониці - приклад Ajax - сам недавно взнав. гадаю, буде прогрес по дронах.

Об успехах в с/х не будем. Они. действительно, есть. Но я не специалист, не знаю, чем объясняется. Возможно. это происходит во всём мире в связи с какими-то инновациями. В РФ тоже успехи в с/х.

приклад Ajax - спасибо, тоже не знал. Но там надо разбираться - какая часть там украинская. Вполне возможно, что это просто сборка. Датчики, например, уверен, покупные. Возможно, наше программное обеспечение. Но если Ajax в существенной степени наше, то рад.



металургія - база є, розвитку немає - стагнація. в тому числі, щоб виробляти якісно - а я гадаю ми це можемо зробити при незначних інвестиціях - треба домовлятися про ринки збуту якісної сталі. зараз вигідніше продати 100 т рядової марки сталі, ніж 40 тон якісної. Туреччина має ринок збуту сталі в Німеччині - й дивиться на їх успіхи в металургії. (про Туреччину зі слів, детально не вивчав).



в банківський справі у нас багато що краще розвинено, ніж у Європі, у тому числі ІТ-рішення





так от, щоб робити літаки, які будуть конкурувати на світовому ринку - потрібні такі інвестиції, які країна такого розміру, як наша - просто не в змозі робити. хто робить комерційні літаки, окрім лідерів - Китай та Бразилія. РФ ще робить вигляд, але в них це теж спадщина СРСР, яка в поточних умовах санкцій просто загинається. здається все



чому трактора загнулися. дві причини - якість виробництва. друга - те, що робить ХТЗ не вписується в сучасні технології в Україні - там потрібно або більше 300 кс або десь 100 кс (про це гадаю ви не знали). а ХТЗ не може робити ні те, ні те - бо знову потрібні такі гроші, що не окупяться.



важка промисловість часів СРСР була розрахована на імперію під 300 млн людей плюс дружні країни. оскільки ми не імперія, частково ми це тягнемо - тому не треба сумувати за часами імперії - де в нас все було найбільше, а от будь що населення мало діставати з-піж прилавку ви знову про важку промисловість. ще раз - зараз головне не виробити, а продати - це дуже важливий постулат, який ви зневажаєте.так от, щоб робити літаки, які будуть конкурувати на світовому ринку - потрібні такі інвестиції, які країна такого розміру, як наша - просто не в змозі робити. хто робить комерційні літаки, окрім лідерів - Китай та Бразилія. РФ ще робить вигляд, але в них це теж спадщина СРСР, яка в поточних умовах санкцій просто загинається. здається всечому трактора загнулися. дві причини - якість виробництва. друга - те, що робить ХТЗ не вписується в сучасні технології в Україні - там потрібно або більше 300 кс або десь 100 кс (про це гадаю ви не знали). а ХТЗ не може робити ні те, ні те - бо знову потрібні такі гроші, що не окупяться.важка промисловість часів СРСР була розрахована на імперію під 300 млн людей плюс дружні країни. оскільки ми не імперія, частково ми це тягнемо - тому не треба сумувати за часами імперії - де в нас все було найбільше, а от будь що населення мало діставати з-піж прилавку

Итого.

У нас успехи в с/х и банк. деле.

Ну, может, ещё в пищепроме что-то есть. Хотя существенных сдвигов не вижу.

С тяжпромом, как Вы сами признаёте, всё плохо. Но мне уже надоело спорить и доказывать, что это основа. Без неё толку не будет. Кстати, микроэлектронику я тоже отношу к тяжпрому, если это не просто сборка быттехники.

И малость надоели разговоры об "империи". В Европе всего 4 страны больше нас по населению. И то не в 10 раз. Та же Германия была всего в 2 раза больше (а в 91 разница ещё меньше). Точнее, мы были всего в 2 раза меньше. Надеюсь, Вы не станете утверждать, что в Европе нет ничего, кроме с/х, пищепрома и банков, а мне не придётся доказывать обратное.

И опять же, 30 лет назад лозунги о "второй Франции", сейчас перейдём ко "второй Н. Зеландии"?



а знаєте, що нас пригальмувало? як не дивно, цей стрибок цін на commodities десь з 2004. й наші можновладці (як й в РФ) вирішили, а навіщо розвиватися, й так все добре. від нафти виграли значно більше, але метал та продукти теж зіграли свою роль. й ці 20 років шаленого розвитку ми стратили - погоджусь з вами. а влада - це хто? марсіане чи ті, кого ми обрали за обіцяння грічки та дешевої електроенергії.

Ещё раз.

Объяснений и оправданий при желании можно найти массу. Но факт остаётся фактом. А объяснения найдутся и ещё через 30 лет.

И обывателю, в общем-то, кроме "гречки и дешевой электроэнергии" (условно) ничего больше и не надо. Европейский или американский обыватель в этом отношении ничем не отличаются. О стратегии развития государства он не думает.

Об этом должны думать верха и убеждать народ в необходимости каких-то мер.



welcome Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Цену для промпотребителей знаю. Но ещё раз здесь не место обсуждать эту тему.



непряма, але ознака. хоча Естонія вважається найрозвиненішою країною з Прибалтики. про Польщу вже не питаєте, це вже добре. в Прибалтиці не все так добре. але як приклад - руські в Естонії, перебуваючи в статусі негромадян й сидячи на пособії - не спішать повертатися у велику й могучу. бо в Естонії їм краще - а якщо зовсім туга у Нарві - подивляться на Псков, й туга зменшуєтьсянепряма, але ознака. хоча Естонія вважається найрозвиненішою країною з Прибалтики.

Я, вроде, никогда не сомневался в успехах Польши и не задавал вопросов о ней. Можете ещё вспомнить Сингапур, Ю. Корею.

А Прибалтика и русские в Эстонии... Вы знаете, человек существо достаточно ленивое. Подавляющее большинство оторвёт пятую точку от дивана, когда уже жареный петух клюнет. А так, "гречка" есть, жильё тоже, каких-то преследований и погромов нет. "Что еще надо человеку, чтобы встретить старость?". Молодёжь более подвижна, так многие раньше и уезжали (и прибалты тоже) - на Запад. Не знаю, как сейчас.



Я рад, что есть декілька якісних працівників. Но вы опять ответили не на мои слова, а на свои мысли.

Возможно, я нечётко сформулировал.

При сегодняшнем состоянии нашей промышленности нам не нужно большое количество технических специалистов даже если у них самое прекрасное и качественное образование. Соответственно, не нужно такое количество вузов.

Что скажете?

те що виділив - це теж ваш висновок. я не знаю, що робити в такій ситуації - про це вже писав. складний вибір



думка, що треба зменшувати бюджетне фінансування - є. не знаю, слідкували ви чи ні, але останні вибори ректора в Каразіна були як раз й по цьому питанню - умовно юристи/економісти проти фізиків. виграли на виборах юристи/економісти - й начебто без зловживаннь. життя як є.



ще раз повторюсь - що робити в такій ситуації - не знаю. більше схиляюсь, що технічну освіту треба зберігати. але аргументи противників теж чую. технічна освіта на жаль сама розвалиться, оскільки молоді серед технічних викладачів дуже мало. серед економістів є. а через років 10 на технічних спеціальностях нема кому викладати буде, на жаль те що виділив - це теж ваш висновок. я не знаю, що робити в такій ситуації - про це вже писав. складний вибірдумка, що треба зменшувати бюджетне фінансування - є. не знаю, слідкували ви чи ні, але останні вибори ректора в Каразіна були як раз й по цьому питанню - умовно юристи/економісти проти фізиків. виграли на виборах юристи/економісти - й начебто без зловживаннь. життя як є.ще раз повторюсь - що робити в такій ситуації - не знаю. більше схиляюсь, що технічну освіту треба зберігати. але аргументи противників теж чую. технічна освіта на жаль сама розвалиться, оскільки молоді серед технічних викладачів дуже мало. серед економістів є. а через років 10 на технічних спеціальностях нема кому викладати буде, на жаль

Да, вывод мой.

Но, по-моему, вывод однозначный.

Если в стране нет промышленности, кроме пищевой, то зачем учёные и инженеры? Зачем тратить средства, чтобы плодить кадры для Запада или для Барабашова (кто не знает, имеется ввиду крупнейший харьковский базар, а не академик ).

Выборы ректора тоже показатель, но я, вроде, слышал разговоры об объединении 3-х физических факультетов в один. Пока, правда, это не сделали. Во всяком случае, на сайте пока 3.

А "молоді серед технічних викладачів дуже мало" - они или на Западе, или на Барабане (условно).

А Вы просто боитесь сделать логический вывод из ситуации, которую Вы признаёте.

Зачем "технічну освіту треба зберігати", если существующей экономике технические специалисты не нужны?

Кроме технологов пищепрома.



А вообще давайте закроем эти вопросы. Они интересны и нужны. Но здесь явно не в тему. На военной ветке это обсуждать не хочу. Там слишком много ... умных людей с чисто советским подходом: "Сегодня ты танцуешь джаз, а завтра Родину продашь". Чтение "Фонтанки" = госизмена. Хотите, обсудим в личке.

Хотя странно, что на экономическом форуме такие вопросы не обсуждаются и считаются офтопом. Об успехах в с/х не будем. Они. действительно, есть. Но я не специалист, не знаю, чем объясняется. Возможно. это происходит во всём мире в связи с какими-то инновациями. В РФ тоже успехи в с/х.приклад Ajax - спасибо, тоже не знал. Но там надо разбираться - какая часть там украинская. Вполне возможно, что это просто сборка. Датчики, например, уверен, покупные. Возможно, наше программное обеспечение. Но если Ajax в существенной степени наше, то рад.Итого.У нас успехи в с/х и банк. деле.Ну, может, ещё в пищепроме что-то есть. Хотя существенных сдвигов не вижу.С тяжпромом, как Вы сами признаёте, всё плохо. Но мне уже надоело спорить и доказывать, что это основа. Без неё толку не будет. Кстати, микроэлектронику я тоже отношу к тяжпрому, если это не просто сборка быттехники.И малость надоели разговоры об "империи". В Европе всего 4 страны больше нас по населению. И то не в 10 раз. Та же Германиявсего в 2 раза больше (а в 91 разница ещё меньше). Точнее, мывсего в 2 раза меньше. Надеюсь, Вы не станете утверждать, что в Европе нет ничего, кроме с/х, пищепрома и банков, а мне не придётся доказывать обратное.И опять же, 30 лет назад лозунги о "второй Франции", сейчас перейдём ко "второй Н. Зеландии"?Ещё раз.Объяснений и оправданий при желании можно найти массу. Но факт остаётся фактом. А объяснения найдутся и ещё через 30 лет.И обывателю, в общем-то, кроме "гречки и дешевой электроэнергии" (условно) ничего больше и не надо. Европейский или американский обыватель в этом отношении ничем не отличаются. О стратегии развития государства он не думает.Об этом должны думать верха и убеждать народ в необходимости каких-то мер.Цену для промпотребителей знаю. Но ещё раз здесь не место обсуждать эту тему.Я, вроде, никогда не сомневался в успехах Польши и не задавал вопросов о ней. Можете ещё вспомнить Сингапур, Ю. Корею.А Прибалтика и русские в Эстонии... Вы знаете, человек существо достаточно ленивое. Подавляющее большинство оторвёт пятую точку от дивана, когда уже жареный петух клюнет. А так, "гречка" есть, жильё тоже, каких-то преследований и погромов нет. "Что еще надо человеку, чтобы встретить старость?". Молодёжь более подвижна, так многие раньше и уезжали (и прибалты тоже) - на Запад. Не знаю, как сейчас.Да, вывод мой.Но, по-моему, вывод однозначный.Если в стране нет промышленности, кроме пищевой, то зачем учёные и инженеры? Зачем тратить средства, чтобы плодить кадры для Запада или для Барабашова (кто не знает, имеется ввиду крупнейший харьковский базар, а не академик).Выборы ректора тоже показатель, но я, вроде, слышал разговоры об объединении 3-х физических факультетов в один. Пока, правда, это не сделали. Во всяком случае, на сайте пока 3.А "молоді серед технічних викладачів дуже мало" - они или на Западе, или на Барабане (условно).А Вы просто боитесь сделать логический вывод из ситуации, которую Вы признаёте.Зачем "технічну освіту треба зберігати", если существующей экономике технические специалисты не нужны?Кроме технологов пищепрома.А вообще давайте закроем эти вопросы. Они интересны и нужны. Но здесь явно не в тему. На военной ветке это обсуждать не хочу. Там слишком много ... умных людей с чисто советским подходом: "Сегодня ты танцуешь джаз, а завтра Родину продашь". Чтение "Фонтанки" = госизмена. Хотите, обсудим в личке.Хотя странно, что на экономическом форуме такие вопросы не обсуждаются и считаются офтопом. ЛАД 2 Повідомлень: 25375 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5082 раз. Подякували: 4732 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1054105510561057 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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