Shaman написав:
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у нас значно розвинулося сільське господарство - рослинництво так точно, й відповідно великий прогрес у харчовій промисловості. по мікроелектрониці - приклад Ajax - сам недавно взнав. гадаю, буде прогрес по дронах.
Об успехах в с/х не будем. Они. действительно, есть. Но я не специалист, не знаю, чем объясняется. Возможно. это происходит во всём мире в связи с какими-то инновациями. В РФ тоже успехи в с/х.
приклад Ajax - спасибо, тоже не знал. Но там надо разбираться - какая часть там украинская. Вполне возможно, что это просто сборка. Датчики, например, уверен, покупные. Возможно, наше программное обеспечение. Но если Ajax в существенной степени наше, то рад.
металургія - база є, розвитку немає - стагнація. в тому числі, щоб виробляти якісно - а я гадаю ми це можемо зробити при незначних інвестиціях - треба домовлятися про ринки збуту якісної сталі. зараз вигідніше продати 100 т рядової марки сталі, ніж 40 тон якісної. Туреччина має ринок збуту сталі в Німеччині - й дивиться на їх успіхи в металургії. (про Туреччину зі слів, детально не вивчав).
в банківський справі у нас багато що краще розвинено, ніж у Європі, у тому числі ІТ-рішення
ви знову про важку промисловість. ще раз - зараз головне не виробити, а продати - це дуже важливий постулат, який ви зневажаєте.
так от, щоб робити літаки, які будуть конкурувати на світовому ринку - потрібні такі інвестиції, які країна такого розміру, як наша - просто не в змозі робити. хто робить комерційні літаки, окрім лідерів - Китай та Бразилія. РФ ще робить вигляд, але в них це теж спадщина СРСР, яка в поточних умовах санкцій просто загинається. здається все
чому трактора загнулися. дві причини - якість виробництва. друга - те, що робить ХТЗ не вписується в сучасні технології в Україні - там потрібно або більше 300 кс або десь 100 кс (про це гадаю ви не знали). а ХТЗ не може робити ні те, ні те - бо знову потрібні такі гроші, що не окупяться.
важка промисловість часів СРСР була розрахована на імперію під 300 млн людей плюс дружні країни. оскільки ми не імперія, частково ми це тягнемо - тому не треба сумувати за часами імперії - де в нас все було найбільше, а от будь що населення мало діставати з-піж прилавку
Итого.
У нас успехи в с/х и банк. деле.
Ну, может, ещё в пищепроме что-то есть. Хотя существенных сдвигов не вижу.
С тяжпромом, как Вы сами признаёте, всё плохо. Но мне уже надоело спорить и доказывать, что это основа. Без неё толку не будет. Кстати, микроэлектронику я тоже отношу к тяжпрому, если это не просто сборка быттехники.
И малость надоели разговоры об "империи". В Европе всего 4 страны больше нас по населению. И то не в 10 раз. Та же Германия была
всего в 2 раза больше (а в 91 разница ещё меньше). Точнее, мы были
всего в 2 раза меньше. Надеюсь, Вы не станете утверждать, что в Европе нет ничего, кроме с/х, пищепрома и банков, а мне не придётся доказывать обратное.
И опять же, 30 лет назад лозунги о "второй Франции", сейчас перейдём ко "второй Н. Зеландии"?
а знаєте, що нас пригальмувало? як не дивно, цей стрибок цін на commodities десь з 2004. й наші можновладці (як й в РФ) вирішили, а навіщо розвиватися, й так все добре. від нафти виграли значно більше, але метал та продукти теж зіграли свою роль. й ці 20 років шаленого розвитку ми стратили - погоджусь з вами. а влада - це хто? марсіане чи ті, кого ми обрали за обіцяння грічки та дешевої електроенергії.
Ещё раз.
Объяснений и оправданий при желании можно найти массу. Но факт остаётся фактом. А объяснения найдутся и ещё через 30 лет.
И обывателю, в общем-то, кроме "гречки и дешевой электроэнергии" (условно) ничего больше и не надо. Европейский или американский обыватель в этом отношении ничем не отличаются. О стратегии развития государства он не думает.
Об этом должны думать верха и убеждать народ в необходимости каких-то мер.
Цену для промпотребителей знаю. Но ещё раз здесь не место обсуждать эту тему.
про Польщу вже не питаєте, це вже добре. в Прибалтиці не все так добре. але як приклад - руські в Естонії, перебуваючи в статусі негромадян й сидячи на пособії - не спішать повертатися у велику й могучу. бо в Естонії їм краще - а якщо зовсім туга у Нарві - подивляться на Псков, й туга зменшується
непряма, але ознака. хоча Естонія вважається найрозвиненішою країною з Прибалтики.
Я, вроде, никогда не сомневался в успехах Польши и не задавал вопросов о ней. Можете ещё вспомнить Сингапур, Ю. Корею.
А Прибалтика и русские в Эстонии... Вы знаете, человек существо достаточно ленивое. Подавляющее большинство оторвёт пятую точку от дивана, когда уже жареный петух клюнет. А так, "гречка" есть, жильё тоже, каких-то преследований и погромов нет. "Что еще надо человеку, чтобы встретить старость?". Молодёжь более подвижна, так многие раньше и уезжали (и прибалты тоже) - на Запад. Не знаю, как сейчас.
Я рад, что есть декілька якісних працівників. Но вы опять ответили не на мои слова, а на свои мысли.
Возможно, я нечётко сформулировал.
При сегодняшнем состоянии нашей промышленности нам не нужно большое количество технических специалистов даже если у них самое прекрасное и качественное образование. Соответственно, не нужно такое количество вузов.
Что скажете?
те що виділив - це теж ваш висновок. я не знаю, що робити в такій ситуації - про це вже писав. складний вибір
думка, що треба зменшувати бюджетне фінансування - є. не знаю, слідкували ви чи ні, але останні вибори ректора в Каразіна були як раз й по цьому питанню - умовно юристи/економісти проти фізиків. виграли на виборах юристи/економісти - й начебто без зловживаннь. життя як є.
ще раз повторюсь - що робити в такій ситуації - не знаю. більше схиляюсь, що технічну освіту треба зберігати. але аргументи противників теж чую. технічна освіта на жаль сама розвалиться, оскільки молоді серед технічних викладачів дуже мало. серед економістів є. а через років 10 на технічних спеціальностях нема кому викладати буде, на жаль
Да, вывод мой.
Но, по-моему, вывод однозначный.
Если в стране нет промышленности, кроме пищевой, то зачем учёные и инженеры? Зачем тратить средства, чтобы плодить кадры для Запада или для Барабашова (кто не знает, имеется ввиду крупнейший харьковский базар, а не академик
).
Выборы ректора тоже показатель, но я, вроде, слышал разговоры об объединении 3-х физических факультетов в один. Пока, правда, это не сделали. Во всяком случае, на сайте пока 3.
А "молоді серед технічних викладачів дуже мало" - они или на Западе, или на Барабане (условно).
А Вы просто боитесь сделать логический вывод из ситуации, которую Вы признаёте.
Зачем "технічну освіту треба зберігати", если существующей экономике технические специалисты не нужны?
Кроме технологов пищепрома.
А вообще давайте закроем эти вопросы. Они интересны и нужны. Но здесь явно не в тему. На военной ветке это обсуждать не хочу. Там слишком много ... умных людей с чисто советским подходом: "Сегодня ты танцуешь джаз, а завтра Родину продашь". Чтение "Фонтанки" = госизмена. Хотите, обсудим в личке.
Хотя странно, что на экономическом форуме такие вопросы не обсуждаются и считаются офтопом.