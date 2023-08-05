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Shaman написав:.......... й взагалі, у нас тут є резиденти Польщі, Німеччини, Іспанії, США. скільки ви платите за еенергію загалом за 1 кВт*г? от цікаво
Только тут же рядом цифры медианных зарплат.
От у нас в розрахунку на одного в минулому місяці вийшов рахунок за ел. енергію 33 зл. (це з індукційною ел. плитою). Сер. зп в Кракові 10 050 злотих на місяць брутто. Податок десь 30-35%, тобто округлено сер. зп 7000 зл, електрика 30 зл. https://zakordon.24tv.ua/yakih-mistah-p ... a_n2321922
На скільки знаю в Польщі електрика приблизно 70 грош/кВт, тобто ви спожили десь 45 кВт. В Макдональдсі харчуєтесь?
rjkz написав:население всегда мало платит, потому что все можно запихнуть в СС. И футболеров и покупку завода в Польше и инвестиции в российскую промышленности и ЕСЛИ ВДРУГ! кто-то не в курсе - финансирование сепаров в лугандоне. Более мерзкого персонажа на территории Украины я не знаю. Если кто не в курсе, я уже много раз писал это, именно работодатель нашего коллеги-форумчанина приложил основную "руку" к развязыванию войны на Донбассе. Не получилось у пуйла начать с Крыма, а в ростовской области было всего до 30 тысяч войск. Поэтому, на деньги януковоща и рла создавались группировки, которые захватывали все что могли вооружение. В частности, колонна военной техники, которую сопровождала одна машина ВАИ. В раше была развернута мощная компания по вербовке "добровольцев". На деньги януковича и ахметова. Напомню, ахметов - почетный президент партии регионов. Вся эта мразь разбежалась. Но часть перекочевала в блок порошенко. А порох и ахметов, "торговые партнеры", гоняли эшелоны между лугандоном и свободной Украиной. Таким образом появилась схема Роттердам крест. После того, сколько фамилий написал с маленькой буквы, пойду помою руки. Фу.
у вас щось особисте. не буду ідеалізувати фігуру Ахметова, але демонізувати теж не слід.
серед ФПГ України СКМ найбільш структурована, з прозорою структурою власності. вони аудит Big4 проходять, до речі - а це дорога річ насправді. на Метінвесті впроваджено SAP, й облік формується вже 6 числа - це теж непросте завдання.
куди дивиться АМК - спитайте в АМК, тут звісно є питання. але не перебільшуйте його монополію. бо ще раз нагадаю, є ДТЕК, а є державні шахти й центренерго - так рівень дерибану на державних підприємствах просто зашкалює - а винен Ахметов. й серед обленерго йому належить здається в Києві, Дніпрі та Донецькій області. а у всіх інших - кого тільки немає в переліку власників.
вам на сайт ukrrudprom - там Ахметова ненавидять щиро. а до США Ахметову в'їзд заборонено.
якщо вам потрібен злий геній української олігархії - то є інша фігура - ІВК. ось там схематоз на схематозі - таке ще придумати треба. жодної прозорості. але знову ж таки створив Приват, що свого часу був локомотивом розвитку банківської системи. правда, забрав з нього 5 ярдів дол, але чомусь на форумі деякі пани не кажуть про це, а розповідають, що націоналізація Привату - це оборудка Порошенко та Гонтаревої.
ЛАД написав:Только тут же рядом цифры медианных зарплат.
От у нас в розрахунку на одного в минулому місяці вийшов рахунок за ел. енергію 33 зл. (це з індукційною ел. плитою). Сер. зп в Кракові 10 050 злотих на місяць брутто. Податок десь 30-35%, тобто округлено сер. зп 7000 зл, електрика 30 зл. https://zakordon.24tv.ua/yakih-mistah-p ... a_n2321922
На скільки знаю в Польщі електрика приблизно 70 грош/кВт, тобто ви спожили десь 45 кВт. В Макдональдсі харчуєтесь?
На заводі на третій зміні, які тут всі телепати і знавці що як і хто харчується.
rjkz написав: Я пока вижу только один вид "экономить на бензине" - покупка Тесл. Друзья пару недель назад купили вторую машину в семью. Долго выбирали.
News from USA from Ukrainian “…купив Tesla Model 3. Ціна 38000$ мінус 6000$ компенсація від BMW за дострокове повернення з лізингу авто і мінус 7500$ компенсація від штату Каліфорнія. Взяв в кредит, перший внесок 4500$. За попередньою оцінкою через три роки її орієнтовна ринкова вартість буде 30 000$, в разі продажу авто буде безкоштовне».
Всі подробиці лізингу повернення/викупу авто та купівлі нового - пізніше, зараз не маю часу, там такі цікаві розрахунки, що сам ще не все допетрав. У людини - нового власника Тесла - вже чисто американське мислення та чисто американський метод підрахунку грошей.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 06 сер, 2023 11:10, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:.......... й взагалі, у нас тут є резиденти Польщі, Німеччини, Іспанії, США. скільки ви платите за еенергію загалом за 1 кВт*г? от цікаво
Только тут же рядом цифры медианных зарплат. Не, давайте сделаем мировые цены - примерно 10 грн за квт*час. Аналогично за тепло. И... что будет дальше, рассказывать или и так понятно?
ніхто не пропонує робити світові ціни. але для початку давайте визнаємо - для населення ціни дотаційні. а далі два напрямки.
по-перше, скільки б ми не заробляли барель нафти коштує однаково всюди. й ідея - я бідний тому давайте я заплачу лише половину - вона хибна. ви ж не погодитесь на варіант - в нас бідна країна, тому давайте ми вам будемо платити лише половину зп - ви скажете давайте всю.
по-друге. в наслідок від СРСР в нас залишилась звичка, що не треба економіти ні електроенергію, ні газ. й лише коли за це стало потрібно платити гроші - ось тоді споживання раптово знизилося - виявилося, що таки можна.
питання було лише скільки коштує еенергія - без ніяких, що буде далі.
rjkz написав: Я пока вижу только один вид "экономить на бензине" - покупка Тесл. Друзья пару недель назад купили вторую машину в семью. Долго выбирали.
У людини - нового власника Тесла - вже чисто американське мислення та чисто американський метод підрахунку грошей.
Это все хорошо, но начал вырисовываться один интересный момент. Дело в столице Калифорнии - родины Тесла и самого продвинутого штата в плане экотяги: Не пугайтесь длины видео - достаточно посмотреть первые 3 минуты. И это только начало.