#<1 ... 1055105610571058 Додано: Нед 06 сер, 2023 09:28 BIGor написав: ЛАД написав: Shaman написав: ..........

й взагалі, у нас тут є резиденти Польщі, Німеччини, Іспанії, США. скільки ви платите за еенергію загалом за 1 кВт*г? от цікаво

Только тут же рядом цифры медианных зарплат. Только тут же рядом цифры медианных зарплат.

От у нас в розрахунку на одного в минулому місяці вийшов рахунок за ел. енергію 33 зл. (це з індукційною ел. плитою).

Сер. зп в Кракові 10 050 злотих на місяць брутто. Податок десь 30-35%, тобто округлено сер. зп 7000 зл, електрика 30 зл.

От у нас в розрахунку на одного в минулому місяці вийшов рахунок за ел. енергію 33 зл. (це з індукційною ел. плитою).Сер. зп в Кракові 10 050 злотих на місяць брутто. Податок десь 30-35%, тобто округлено сер. зп 7000 зл, електрика 30 зл.

https://zakordon.24tv.ua/yakih-mistah-p ... a_n2321922

На скільки знаю в Польщі електрика приблизно 70 грош/кВт, тобто ви спожили десь 45 кВт. В Макдональдсі харчуєтесь?

cherchiltank написав: Тільки холодильник десь стільки споживає і зарядка для мобільного - що ще треба?)

Пралька, компуктер,роутер, чайник,пилосос, світло і тп.

Пралька, компуктер,роутер, чайник,пилосос, світло і тп.

Пралька, компуктер,роутер, чайник,пилосос, світло і тп. Пралька, компуктер,роутер, чайник,пилосос, світло і тп. Ключове "це з індукційною ел. плитою".

Ключове "це з індукційною ел. плитою".

Я хз, плита явно не використовується. Без плити, на двох, кожен по 45квт*год - цілком реально, хоч і дуже економно

Модератор Повідомлень: 33560 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1394 раз. Подякували: 7800 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 сер, 2023 10:51 rjkz написав: население всегда мало платит, потому что все можно запихнуть в СС.

И футболеров и покупку завода в Польше и инвестиции в российскую промышленности и ЕСЛИ ВДРУГ! кто-то не в курсе - финансирование сепаров в лугандоне.

Более мерзкого персонажа на территории Украины я не знаю.

Если кто не в курсе, я уже много раз писал это, именно работодатель нашего коллеги-форумчанина приложил основную "руку" к развязыванию войны на Донбассе.

Не получилось у пуйла начать с Крыма, а в ростовской области было всего до 30 тысяч войск. Поэтому, на деньги януковоща и рла создавались группировки, которые захватывали все что могли вооружение. В частности, колонна военной техники, которую сопровождала одна машина ВАИ.

В раше была развернута мощная компания по вербовке "добровольцев".

На деньги януковича и ахметова.

Напомню, ахметов - почетный президент партии регионов.

Вся эта мразь разбежалась. Но часть перекочевала в блок порошенко.

А порох и ахметов, "торговые партнеры", гоняли эшелоны между лугандоном и свободной Украиной. Таким образом появилась схема Роттердам крест.

После того, сколько фамилий написал с маленькой буквы, пойду помою руки.

Фу. население всегда мало платит, потому что все можно запихнуть в СС.И футболеров и покупку завода в Польше и инвестиции в российскую промышленности и ЕСЛИ ВДРУГ! кто-то не в курсе - финансирование сепаров в лугандоне.Более мерзкого персонажа на территории Украины я не знаю.Если кто не в курсе, я уже много раз писал это, именно работодатель нашего коллеги-форумчанина приложил основную "руку" к развязыванию войны на Донбассе.Не получилось у пуйла начать с Крыма, а в ростовской области было всего до 30 тысяч войск. Поэтому, на деньги януковоща и рла создавались группировки, которые захватывали все что могли вооружение. В частности, колонна военной техники, которую сопровождала одна машина ВАИ.В раше была развернута мощная компания по вербовке "добровольцев".На деньги януковича и ахметова.Напомню, ахметов - почетный президент партии регионов.Вся эта мразь разбежалась. Но часть перекочевала в блок порошенко.А порох и ахметов, "торговые партнеры", гоняли эшелоны между лугандоном и свободной Украиной. Таким образом появилась схема Роттердам крест.После того, сколько фамилий написал с маленькой буквы, пойду помою руки.Фу.

у вас щось особисте. не буду ідеалізувати фігуру Ахметова, але демонізувати теж не слід.



серед ФПГ України СКМ найбільш структурована, з прозорою структурою власності. вони аудит Big4 проходять, до речі - а це дорога річ насправді. на Метінвесті впроваджено SAP, й облік формується вже 6 числа - це теж непросте завдання.



куди дивиться АМК - спитайте в АМК, тут звісно є питання. але не перебільшуйте його монополію. бо ще раз нагадаю, є ДТЕК, а є державні шахти й центренерго - так рівень дерибану на державних підприємствах просто зашкалює - а винен Ахметов. й серед обленерго йому належить здається в Києві, Дніпрі та Донецькій області. а у всіх інших - кого тільки немає в переліку власників.



вам на сайт ukrrudprom - там Ахметова ненавидять щиро. а до США Ахметову в'їзд заборонено.



у вас щось особисте. не буду ідеалізувати фігуру Ахметова, але демонізувати теж не слід.

серед ФПГ України СКМ найбільш структурована, з прозорою структурою власності. вони аудит Big4 проходять, до речі - а це дорога річ насправді. на Метінвесті впроваджено SAP, й облік формується вже 6 числа - це теж непросте завдання.

куди дивиться АМК - спитайте в АМК, тут звісно є питання. але не перебільшуйте його монополію. бо ще раз нагадаю, є ДТЕК, а є державні шахти й центренерго - так рівень дерибану на державних підприємствах просто зашкалює - а винен Ахметов. й серед обленерго йому належить здається в Києві, Дніпрі та Донецькій області. а у всіх інших - кого тільки немає в переліку власників.

вам на сайт ukrrudprom - там Ахметова ненавидять щиро. а до США Ахметову в'їзд заборонено.

якщо вам потрібен злий геній української олігархії - то є інша фігура - ІВК. ось там схематоз на схематозі - таке ще придумати треба. жодної прозорості. але знову ж таки створив Приват, що свого часу був локомотивом розвитку банківської системи. правда, забрав з нього 5 ярдів дол, але чомусь на форумі деякі пани не кажуть про це, а розповідають, що націоналізація Привату - це оборудка Порошенко та Гонтаревої.

Повідомлень: 3976 З нами з: 29.09.19 Подякував: 481 раз. Подякували: 1115 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 сер, 2023 10:53 Bolt написав: BIGor написав: ЛАД написав: Только тут же рядом цифры медианных зарплат. Только тут же рядом цифры медианных зарплат.

От у нас в розрахунку на одного в минулому місяці вийшов рахунок за ел. енергію 33 зл. (це з індукційною ел. плитою).

Сер. зп в Кракові 10 050 злотих на місяць брутто. Податок десь 30-35%, тобто округлено сер. зп 7000 зл, електрика 30 зл.

https://zakordon.24tv.ua/yakih-mistah-p ... a_n2321922 От у нас в розрахунку на одного в минулому місяці вийшов рахунок за ел. енергію 33 зл. (це з індукційною ел. плитою).Сер. зп в Кракові 10 050 злотих на місяць брутто. Податок десь 30-35%, тобто округлено

На скільки знаю в Польщі електрика приблизно 70 грош/кВт, тобто ви спожили десь 45 кВт. В Макдональдсі харчуєтесь? На скільки знаю в Польщі електрика приблизно 70 грош/кВт, тобто ви спожили десь 45 кВт. В Макдональдсі харчуєтесь?

На заводі на третій зміні, які тут всі телепати і знавці що як і хто харчується.

rjkz написав:

Я пока вижу только один вид "экономить на бензине" - покупка Тесл.

Друзья пару недель назад купили вторую машину в семью.

Долго выбирали.

Я пока вижу только один вид "экономить на бензине" - покупка Тесл.

Друзья пару недель назад купили вторую машину в семью.

Долго выбирали.

Я пока вижу только один вид "экономить на бензине" - покупка Тесл.Друзья пару недель назад купили вторую машину в семью.Долго выбирали.



News from USA from Ukrainian

“…купив Tesla Model 3. Ціна 38000$ мінус 6000$ компенсація від BMW за дострокове повернення з лізингу авто і мінус 7500$ компенсація від штату Каліфорнія. Взяв в кредит, перший внесок 4500$.

За попередньою оцінкою через три роки її орієнтовна ринкова вартість буде 30 000$, в разі продажу авто буде безкоштовне».



Всі подробиці лізингу повернення/викупу авто та купівлі нового - пізніше, зараз не маю часу, там такі цікаві розрахунки, що сам ще не все допетрав.

News from USA from Ukrainian

"…купив Tesla Model 3. Ціна 38000$ мінус 6000$ компенсація від BMW за дострокове повернення з лізингу авто і мінус 7500$ компенсація від штату Каліфорнія. Взяв в кредит, перший внесок 4500$.

За попередньою оцінкою через три роки її орієнтовна ринкова вартість буде 30 000$, в разі продажу авто буде безкоштовне».

Всі подробиці лізингу повернення/викупу авто та купівлі нового - пізніше, зараз не маю часу, там такі цікаві розрахунки, що сам ще не все допетрав.

У людини - нового власника Тесла - вже чисто американське мислення та чисто американський метод підрахунку грошей.

Faceless написав: Bolt написав: cherchiltank написав: Тільки холодильник десь стільки споживає і зарядка для мобільного - що ще треба?)

Пралька, компуктер,роутер, чайник,пилосос, світло і тп.

Ключове "це з індукційною ел. плитою".

Я хз, плита явно не використовується. Без плити, на двох, кожен по 45квт*год - цілком реально, хоч і дуже економно

Пралька, компуктер,роутер, чайник,пилосос, світло і тп. Пралька, компуктер,роутер, чайник,пилосос, світло і тп. Ключове "це з індукційною ел. плитою".

Я хз, плита явно не використовується. Без плити, на двох, кожен по 45квт*год - цілком реально, хоч і дуже економно Ключове "це з індукційною ел. плитою".Я хз, плита явно не використовується. Без плити, на двох, кожен по 45квт*год - цілком реально, хоч і дуже економно

Теж телепатичний знавець що хто і як готує їжу?

Повідомлень: 8033 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1213 раз. Подякували: 1639 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 сер, 2023 10:59 ЛАД написав: Shaman написав: ..........

й взагалі, у нас тут є резиденти Польщі, Німеччини, Іспанії, США. скільки ви платите за еенергію загалом за 1 кВт*г? от цікаво ..........й взагалі, у нас тут є резиденти Польщі, Німеччини, Іспанії, США. скільки ви платите за еенергію загалом за 1 кВт*г? от цікаво

Только тут же рядом цифры медианных зарплат.

Не, давайте сделаем мировые цены - примерно 10 грн за квт*час. Аналогично за тепло.

И... что будет дальше, рассказывать или и так понятно? Только тут же рядом цифры медианных зарплат.Не, давайте сделаем мировые цены - примерно 10 грн за квт*час. Аналогично за тепло.И... что будет дальше, рассказывать или и так понятно?

ніхто не пропонує робити світові ціни. але для початку давайте визнаємо - для населення ціни дотаційні. а далі два напрямки.



по-перше, скільки б ми не заробляли барель нафти коштує однаково всюди. й ідея - я бідний тому давайте я заплачу лише половину - вона хибна. ви ж не погодитесь на варіант - в нас бідна країна, тому давайте ми вам будемо платити лише половину зп - ви скажете давайте всю.



по-друге. в наслідок від СРСР в нас залишилась звичка, що не треба економіти ні електроенергію, ні газ. й лише коли за це стало потрібно платити гроші - ось тоді споживання раптово знизилося - виявилося, що таки можна.



ніхто не пропонує робити світові ціни. але для початку давайте визнаємо - для населення ціни дотаційні. а далі два напрямки.

по-перше, скільки б ми не заробляли барель нафти коштує однаково всюди. й ідея - я бідний тому давайте я заплачу лише половину - вона хибна. ви ж не погодитесь на варіант - в нас бідна країна, тому давайте ми вам будемо платити лише половину зп - ви скажете давайте всю.

по-друге. в наслідок від СРСР в нас залишилась звичка, що не треба економіти ні електроенергію, ні газ. й лише коли за це стало потрібно платити гроші - ось тоді споживання раптово знизилося - виявилося, що таки можна.

питання було лише скільки коштує еенергія - без ніяких, що буде далі.

Повідомлень: 3976 З нами з: 29.09.19 Подякував: 481 раз. Подякували: 1115 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 сер, 2023 11:07 akurt написав: rjkz написав:

Я пока вижу только один вид "экономить на бензине" - покупка Тесл.

Друзья пару недель назад купили вторую машину в семью.

Долго выбирали.

Я пока вижу только один вид "экономить на бензине" - покупка Тесл.Друзья пару недель назад купили вторую машину в семью.Долго выбирали.



У людини - нового власника Тесла - вже чисто американське мислення та чисто американський метод підрахунку грошей. У людини - нового власника Тесла - вже чисто американське мислення та чисто американський метод підрахунку грошей.



Это все хорошо, но начал вырисовываться один интересный момент.

Дело в столице Калифорнии - родины Тесла и самого продвинутого штата в плане экотяги:

Не пугайтесь длины видео - достаточно посмотреть первые 3 минуты.

Это все хорошо, но начал вырисовываться один интересный момент.

Дело в столице Калифорнии - родины Тесла и самого продвинутого штата в плане экотяги:

Не пугайтесь длины видео - достаточно посмотреть первые 3 минуты.

И это только начало.

