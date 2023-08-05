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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1055105610571058
Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 09:28

  BIGor написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:..........
й взагалі, у нас тут є резиденти Польщі, Німеччини, Іспанії, США. скільки ви платите за еенергію загалом за 1 кВт*г? от цікаво

Только тут же рядом цифры медианных зарплат.

От у нас в розрахунку на одного в минулому місяці вийшов рахунок за ел. енергію 33 зл. (це з індукційною ел. плитою).
Сер. зп в Кракові 10 050 злотих на місяць брутто. Податок десь 30-35%, тобто округлено сер. зп 7000 зл, електрика 30 зл.
https://zakordon.24tv.ua/yakih-mistah-p ... a_n2321922

На скільки знаю в Польщі електрика приблизно 70 грош/кВт, тобто ви спожили десь 45 кВт. В Макдональдсі харчуєтесь?
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 10:15

Re: Еміграція, заробітчанство

Тільки холодильник десь стільки споживає і зарядка для мобільного - що ще треба?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 10:22

  cherchiltank написав:Тільки холодильник десь стільки споживає і зарядка для мобільного - що ще треба?)

Пралька, компуктер,роутер, чайник,пилосос, світло і тп.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 10:34

Re: Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:
  cherchiltank написав:Тільки холодильник десь стільки споживає і зарядка для мобільного - що ще треба?)

Пралька, компуктер,роутер, чайник,пилосос, світло і тп.
Ключове "це з індукційною ел. плитою".
Я хз, плита явно не використовується. Без плити, на двох, кожен по 45квт*год - цілком реально, хоч і дуже економно
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 10:51

  rjkz написав:население всегда мало платит, потому что все можно запихнуть в СС.
И футболеров и покупку завода в Польше и инвестиции в российскую промышленности и ЕСЛИ ВДРУГ! кто-то не в курсе - финансирование сепаров в лугандоне.
Более мерзкого персонажа на территории Украины я не знаю.
Если кто не в курсе, я уже много раз писал это, именно работодатель нашего коллеги-форумчанина приложил основную "руку" к развязыванию войны на Донбассе.
Не получилось у пуйла начать с Крыма, а в ростовской области было всего до 30 тысяч войск. Поэтому, на деньги януковоща и рла создавались группировки, которые захватывали все что могли вооружение. В частности, колонна военной техники, которую сопровождала одна машина ВАИ.
В раше была развернута мощная компания по вербовке "добровольцев".
На деньги януковича и ахметова.
Напомню, ахметов - почетный президент партии регионов.
Вся эта мразь разбежалась. Но часть перекочевала в блок порошенко.
А порох и ахметов, "торговые партнеры", гоняли эшелоны между лугандоном и свободной Украиной. Таким образом появилась схема Роттердам крест.
После того, сколько фамилий написал с маленькой буквы, пойду помою руки.
Фу.

у вас щось особисте. не буду ідеалізувати фігуру Ахметова, але демонізувати теж не слід.

серед ФПГ України СКМ найбільш структурована, з прозорою структурою власності. вони аудит Big4 проходять, до речі - а це дорога річ насправді. на Метінвесті впроваджено SAP, й облік формується вже 6 числа - це теж непросте завдання.

куди дивиться АМК - спитайте в АМК, тут звісно є питання. але не перебільшуйте його монополію. бо ще раз нагадаю, є ДТЕК, а є державні шахти й центренерго - так рівень дерибану на державних підприємствах просто зашкалює - а винен Ахметов. :D й серед обленерго йому належить здається в Києві, Дніпрі та Донецькій області. а у всіх інших - кого тільки немає в переліку власників.

вам на сайт ukrrudprom - там Ахметова ненавидять щиро. а до США Ахметову в'їзд заборонено.

якщо вам потрібен злий геній української олігархії - то є інша фігура - ІВК. ось там схематоз на схематозі - таке ще придумати треба. жодної прозорості. але знову ж таки створив Приват, що свого часу був локомотивом розвитку банківської системи. правда, забрав з нього 5 ярдів дол, але чомусь на форумі деякі пани не кажуть про це, а розповідають, що націоналізація Привату - це оборудка Порошенко та Гонтаревої.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 10:53

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  ЛАД написав:Только тут же рядом цифры медианных зарплат.

От у нас в розрахунку на одного в минулому місяці вийшов рахунок за ел. енергію 33 зл. (це з індукційною ел. плитою).
Сер. зп в Кракові 10 050 злотих на місяць брутто. Податок десь 30-35%, тобто округлено сер. зп 7000 зл, електрика 30 зл.
https://zakordon.24tv.ua/yakih-mistah-p ... a_n2321922

На скільки знаю в Польщі електрика приблизно 70 грош/кВт, тобто ви спожили десь 45 кВт. В Макдональдсі харчуєтесь?

На заводі на третій зміні, які тут всі телепати і знавці що як і хто харчується.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 10:53

  rjkz написав:
Я пока вижу только один вид "экономить на бензине" - покупка Тесл.
Друзья пару недель назад купили вторую машину в семью.
Долго выбирали.


News from USA from Ukrainian
“…купив Tesla Model 3. Ціна 38000$ мінус 6000$ компенсація від BMW за дострокове повернення з лізингу авто і мінус 7500$ компенсація від штату Каліфорнія. Взяв в кредит, перший внесок 4500$.
За попередньою оцінкою через три роки її орієнтовна ринкова вартість буде 30 000$, в разі продажу авто буде безкоштовне».

Всі подробиці лізингу повернення/викупу авто та купівлі нового - пізніше, зараз не маю часу, там такі цікаві розрахунки, що сам ще не все допетрав.
У людини - нового власника Тесла - вже чисто американське мислення та чисто американський метод підрахунку грошей.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 06 сер, 2023 11:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 10:59

  Faceless написав:
Bolt написав:
  cherchiltank написав:Тільки холодильник десь стільки споживає і зарядка для мобільного - що ще треба?)

Пралька, компуктер,роутер, чайник,пилосос, світло і тп.
Ключове "це з індукційною ел. плитою".
Я хз, плита явно не використовується. Без плити, на двох, кожен по 45квт*год - цілком реально, хоч і дуже економно

Теж телепатичний знавець що хто і як готує їжу? :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 10:59

  ЛАД написав:
  Shaman написав:..........
й взагалі, у нас тут є резиденти Польщі, Німеччини, Іспанії, США. скільки ви платите за еенергію загалом за 1 кВт*г? от цікаво

Только тут же рядом цифры медианных зарплат.
Не, давайте сделаем мировые цены - примерно 10 грн за квт*час. Аналогично за тепло.
И... что будет дальше, рассказывать или и так понятно?

ніхто не пропонує робити світові ціни. але для початку давайте визнаємо - для населення ціни дотаційні. а далі два напрямки.

по-перше, скільки б ми не заробляли барель нафти коштує однаково всюди. й ідея - я бідний тому давайте я заплачу лише половину - вона хибна. ви ж не погодитесь на варіант - в нас бідна країна, тому давайте ми вам будемо платити лише половину зп - ви скажете давайте всю.

по-друге. в наслідок від СРСР в нас залишилась звичка, що не треба економіти ні електроенергію, ні газ. й лише коли за це стало потрібно платити гроші - ось тоді споживання раптово знизилося - виявилося, що таки можна.

питання було лише скільки коштує еенергія - без ніяких, що буде далі. :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 11:07

  akurt написав:
  rjkz написав:
Я пока вижу только один вид "экономить на бензине" - покупка Тесл.
Друзья пару недель назад купили вторую машину в семью.
Долго выбирали.


У людини - нового власника Тесла - вже чисто американське мислення та чисто американський метод підрахунку грошей.


Это все хорошо, но начал вырисовываться один интересный момент.
Дело в столице Калифорнии - родины Тесла и самого продвинутого штата в плане экотяги:
Не пугайтесь длины видео - достаточно посмотреть первые 3 минуты.
И это только начало.
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