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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1058105910601061> Додано: Нед 06 сер, 2023 12:26 Re: Еміграція, заробітчанство Наша влада явно хоче, щоб народ її виніс вперед ногами: Денисенко хоче заборонити виїзд чоловікам мінімум на 3 роки після закінчення війни. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1066 З нами з: 29.07.22 Подякував: 135 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 сер, 2023 12:32 ЛАД написав: Спасибо за развёрнутый ответ.

Если можно, несколько уточняющих вопросов.

1. "повне онлайн навчання у приватних закладах" - цена вопроса? Многие ли граждане Украины такое потянут? Спасибо за развёрнутый ответ.Если можно, несколько уточняющих вопросов.1. "повне онлайн навчання у приватних закладах" - цена вопроса? Многие ли граждане Украины такое потянут?

Ціна не така вже й велика у першій школі 4 + 5 тис/міс, зараз наразі дорожче.

Друга 6 тис/міс. За повноцінні заняття це недорого.

ЛАД написав: 2. "Онлайн типу Джерела чи Оптіми, були випробувані, та відкинуті зовсім, як ті що не дають якісної освіти, особливо для початкової школи." Сколько таких школ, в кот. учились Ваши дети? А сколько таких, как "Джерела чи Оптіма"? Сколько детей "поместятся" в хороших? 2. "Онлайн типу Джерела чи Оптіми, були випробувані, та відкинуті зовсім, як ті що не дають якісної освіти, особливо для початкової школи." Сколько таких школ, в кот. учились Ваши дети? А сколько таких, как "Джерела чи Оптіма"? Сколько детей "поместятся" в хороших?

Приватних шкіл, доволі багато, треба шукати, багато за ковідний період адаптувалися до онлайну, і часто практикують три-пять варіантів навчання. (повністю офлайн, змішаний (декілька днів офлайн + онлайн), повністю онлайн, вечірнє навчання, навчання на вихідних).

І, завжди, треба говорити зі школою, вчителями, особливо на початку дивитися як йде навчання. Якщо керівництво школи адекватне, що виявляється у спілкуванні навіть на перших етапах, то заяваження і пропозиції щодо покращення навчання чи зміни приймаються і всі задоволені. Але на жаль буває і навпаки, коли завучем чи директором такі школи беруть людей зі звичайної школи, тоді біда і школа починає перетворюватись на лютий совок і такий бізнес розвалюється.

ЛАД написав: 3. Если правильно понял, то Вы с детьми занимались (контролировали, организовывали...) и сами (по крайней мере, с младшей), т.е. работаете тоже из дома. Если родителям надо ходить на работу, то...?

3. Если правильно понял, то Вы с детьми занимались (контролировали, организовывали...) и сами (по крайней мере, с младшей), т.е. работаете тоже из дома. Если родителям надо ходить на работу, то...?

Так, в ковід всі сиділи вдома, всім організували робочі місця з технікою, додатковими моніторами, якісними гарнітурами з шумоподавленням, потім почали ходити але по декілька днів, і таким графіком щоб хтось з батьків працював з дому.

Були дні коли діти займалися самі, але для контролю були встановлені IP-камери з записом звуку та відео направлені на робоче місце та екрани моніторів, та записи, для контролю, діти про це були попереджені, і декілька інцидентів було спочатку, а потім вже ні, тому що записи в прискореному режимі переглядалися кожного дня.

ЛАД написав: 4. "якщо ситуація з обстрілами погіршиться, ми знову швидко перейдемо в онлайн" - т.е. прошлый год Ваши дети учились офлайн? Сегодня, Вы считаете, "ситуація з обстрілами" хорошая/нормальная?

4. "якщо ситуація з обстрілами погіршиться, ми знову швидко перейдемо в онлайн" - т.е. прошлый год Ваши дети учились офлайн? Сегодня, Вы считаете, "ситуація з обстрілами" хорошая/нормальная?

Минулий рік молодша дитина вчилася онлайн, старша на кордоном офлайн у вузі.

Наразі для столиці ситуація добра, як буде восени та зимою, побачимо.

ЛАД написав: 5. "Единий недолік, це відсутність безпосереднього спілкування між дітьми, ... але це добивалося різними гуртками, дитячими майданчиками і т.д. " - эти места Вы считаете менее опасными, чем школа?

И какие "дитячі майданчики" поздней осенью-зимой?

Не говоря уж о том, что "безпосереднє спілкування" весьма важный фактор.

5. "Единий недолік, це відсутність безпосереднього спілкування між дітьми, ... але це добивалося" - эти места Вы считаете менее опасными, чем школа?И какие "дитячі майданчики" поздней осенью-зимой?Не говоря уж о том, что "безпосереднє спілкування" весьма важный фактор. Так, гуртки та дитячі майданчики безпечніші ніж школа, у всіх на телефонах встановлені додатки, реакція на тревогу швидка, на всіх гуртках декілька хвилин до переміщення в укриття, цей момент відразу обговорюється, і на практиці через маячки в телефоні перевіряється, якщо це не так в гуртку починається розбір польотів, в платних гуртках це доволі оперативно вирішується, в безкоштовних, керівництво, як правило також реагує, тому що не хоче проблем з містом.

Осінь-зима, також нормальний час для прогулянок, зимою взагалі диина любить, особлво коли сніг.

ЛАД написав: Шестой вопрос шкурный. "Имя сестра, имя!" В какой онлайн-школе Вы занимались?

Если не хотите здесь, то, пожалуйста, в личку.

Шестой вопрос шкурный. "Имя сестра, имя!"В какой онлайн-школе Вы занимались?Если не хотите здесь, то, пожалуйста, в личку.

В особисті.

ЛАД написав: Ваше описание мер безопасности впечатляет. Но... Вы не видели реальные результаты прилётов? Хотя бы по ТВ или на фото? Ваши меры безопасности несколько уменьшают вероятности, но не слишком сильно. Ваше описание мер безопасности впечатляет. Но... Вы не видели реальные результаты прилётов? Хотя бы по ТВ или на фото? Ваши меры безопасности несколько уменьшают вероятности, но не слишком сильно.

Бачив, і реальні прильоти в моноліти також, але є різні конструкції будинків, мені пощастило свого часу, в мене не "прозорий" моноліт, наприклад всі міжквартирні перегородки це суцільний 32 см моноліт, пілони в квартирі також є, Т образні. І щоб вибило поверх, це потрібно щоб ракета влетіла точнісінько в вікно і пролетіла без вибуху через декілька дверей, що практично неможливо, на поверсі є місця які крім квартирних пілонів та монолітних суцільних перегородок мають це одну монолітну стіну,

Виключити повністю не вийде, але дуже зменшити, це реально. І оцінюючи панельну школу, шансів вдома таки більше.



Вибір такого будинку в свій час був зумовлений, тим що при пошуку житла побачив стільки "вільнолюдей" в панельних будинках, які виносили несучі стіни та робили проходи і така ситуація є майже в кожній панельці. Ціна не така вже й велика у першій школі 4 + 5 тис/міс, зараз наразі дорожче.Друга 6 тис/міс. За повноцінні заняття це недорого.Приватних шкіл, доволі багато, треба шукати, багато за ковідний період адаптувалися до онлайну, і часто практикують три-пять варіантів навчання. (повністю офлайн, змішаний (декілька днів офлайн + онлайн), повністю онлайн, вечірнє навчання, навчання на вихідних).І, завжди, треба говорити зі школою, вчителями, особливо на початку дивитися як йде навчання. Якщо керівництво школи адекватне, що виявляється у спілкуванні навіть на перших етапах, то заяваження і пропозиції щодо покращення навчання чи зміни приймаються і всі задоволені. Але на жаль буває і навпаки, коли завучем чи директором такі школи беруть людей зі звичайної школи, тоді біда і школа починає перетворюватись на лютий совок і такий бізнес розвалюється.Так, в ковід всі сиділи вдома, всім організували робочі місця з технікою, додатковими моніторами, якісними гарнітурами з шумоподавленням, потім почали ходити але по декілька днів, і таким графіком щоб хтось з батьків працював з дому.Були дні коли діти займалися самі, але для контролю були встановлені IP-камери з записом звуку та відео направлені на робоче місце та екрани моніторів, та записи, для контролю, діти про це були попереджені, і декілька інцидентів було спочатку, а потім вже ні, тому що записи в прискореному режимі переглядалися кожного дня.Минулий рік молодша дитина вчилася онлайн, старша на кордоном офлайн у вузі.Наразі для столиці ситуація добра, як буде восени та зимою, побачимо.Так, гуртки та дитячі майданчики безпечніші ніж школа, у всіх на телефонах встановлені додатки, реакція на тревогу швидка, на всіх гуртках декілька хвилин до переміщення в укриття, цей момент відразу обговорюється, і на практиці через маячки в телефоні перевіряється, якщо це не так в гуртку починається розбір польотів, в платних гуртках це доволі оперативно вирішується, в безкоштовних, керівництво, як правило також реагує, тому що не хоче проблем з містом.Осінь-зима, також нормальний час для прогулянок, зимою взагалі диина любить, особлво коли сніг.В особисті.Бачив, і реальні прильоти в моноліти також, але є різні конструкції будинків, мені пощастило свого часу, в мене не "прозорий" моноліт, наприклад всі міжквартирні перегородки це суцільний 32 см моноліт, пілони в квартирі також є, Т образні. І щоб вибило поверх, це потрібно щоб ракета влетіла точнісінько в вікно і пролетіла без вибуху через декілька дверей, що практично неможливо, на поверсі є місця які крім квартирних пілонів та монолітних суцільних перегородок мають це одну монолітну стіну,Виключити повністю не вийде, але дуже зменшити, це реально. І оцінюючи панельну школу, шансів вдома таки більше.Вибір такого будинку в свій час був зумовлений, тим що при пошуку житла побачив стільки "вільнолюдей" в панельних будинках, які виносили несучі стіни та робили проходи і така ситуація є майже в кожній панельці. _Mykola_ Повідомлень: 4607 З нами з: 09.02.09 Подякував: 650 раз. Подякували: 666 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 сер, 2023 12:46 Gastarbaiter написав: Shaman написав: Прийдуть в Україну гроші — за ними одразу приїдуть іммігранти, охочі працювати, з усього світу. Прийдуть в Україну гроші — за ними одразу приїдуть іммігранти, охочі працювати, з усього світу.

Щоб прийшли гроші, треба змінити свідомість цілого суспільства. А це справа не одного покоління.

Гроші не підуть у країну, де можна купити водійське посвідчення чи довідку про щеплення через інтернет, а воєнкоми "заробляють" на закордону нерухомість за кілька місяців війни. Щоб прийшли гроші, треба змінити свідомість цілого суспільства. А це справа не одного покоління.Гроші не підуть у країну, де можна купити водійське посвідчення чи довідку про щеплення через інтернет, ана закордону нерухомість за кілька місяців війни.

це таке обурення на гілці, де деякі форумчани прийняли безпосередню участь в збагаченні такий воєнкомів



а водійські посвідчення теж невідомо хто купує це таке обурення на гілці, де деякі форумчани прийняли безпосередню участь в збагаченні такий воєнкоміва водійські посвідчення теж невідомо хто купує Shaman

Повідомлень: 3980 З нами з: 29.09.19 Подякував: 481 раз. Подякували: 1117 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 сер, 2023 12:47 _Mykola_ написав: ЛАД написав: Спасибо за развёрнутый ответ.

Если можно, несколько уточняющих вопросов.

1. "повне онлайн навчання у приватних закладах" - цена вопроса? Многие ли граждане Украины такое потянут? Спасибо за развёрнутый ответ.Если можно, несколько уточняющих вопросов.1. "повне онлайн навчання у приватних закладах" - цена вопроса? Многие ли граждане Украины такое потянут?

Ціна не така вже й велика у першій школі 4 + 5 тис/міс, зараз наразі дорожче.

Друга 6 тис/міс. За повноцінні заняття це недорого.

ЛАД написав: 2. "Онлайн типу Джерела чи Оптіми, були випробувані, та відкинуті зовсім, як ті що не дають якісної освіти, особливо для початкової школи." Сколько таких школ, в кот. учились Ваши дети? А сколько таких, как "Джерела чи Оптіма"? Сколько детей "поместятся" в хороших? 2. "Онлайн типу Джерела чи Оптіми, були випробувані, та відкинуті зовсім, як ті що не дають якісної освіти, особливо для початкової школи." Сколько таких школ, в кот. учились Ваши дети? А сколько таких, как "Джерела чи Оптіма"? Сколько детей "поместятся" в хороших?

Приватних шкіл, доволі багато, треба шукати, багато за ковідний період адаптувалися до онлайну, і часто практикують три-пять варіантів навчання. (повністю офлайн, змішаний (декілька днів офлайн + онлайн), повністю онлайн, вечірнє навчання, навчання на вихідних).

І, завжди, треба говорити зі школою, вчителями, особливо на початку дивитися як йде навчання. Якщо керівництво школи адекватне, що виявляється у спілкуванні навіть на перших етапах, то заяваження і пропозиції щодо покращення навчання чи зміни приймаються і всі задоволені. Але на жаль буває і навпаки, коли завучем чи директором такі школи беруть людей зі звичайної школи, тоді біда і школа починає перетворюватись на лютий совок і такий бізнес розвалюється.

ЛАД написав: 3. Если правильно понял, то Вы с детьми занимались (контролировали, организовывали...) и сами (по крайней мере, с младшей), т.е. работаете тоже из дома. Если родителям надо ходить на работу, то...?

3. Если правильно понял, то Вы с детьми занимались (контролировали, организовывали...) и сами (по крайней мере, с младшей), т.е. работаете тоже из дома. Если родителям надо ходить на работу, то...?

Так, в ковід всі сиділи вдома, всім організували робочі місця з технікою, додатковими моніторами, якісними гарнітурами з шумоподавленням, потім почали ходити але по декілька днів, і таким графіком щоб хтось з батьків працював з дому.

Були дні коли діти займалися самі, але для контролю були встановлені IP-камери з записом звуку та відео направлені на робоче місце та екрани моніторів, та записи, для контролю, діти про це були попереджені, і декілька інцидентів було спочатку, а потім вже ні, тому що записи в прискореному режимі переглядалися кожного дня.

Ціна не така вже й велика у першій школі 4 + 5 тис/міс, зараз наразі дорожче.Друга 6 тис/міс. За повноцінні заняття це недорого.Приватних шкіл, доволі багато, треба шукати, багато за ковідний період адаптувалися до онлайну, і часто практикують три-пять варіантів навчання. (повністю офлайн, змішаний (декілька днів офлайн + онлайн), повністю онлайн, вечірнє навчання, навчання на вихідних).І, завжди, треба говорити зі школою, вчителями, особливо на початку дивитися як йде навчання. Якщо керівництво школи адекватне, що виявляється у спілкуванні навіть на перших етапах, то заяваження і пропозиції щодо покращення навчання чи зміни приймаються і всі задоволені. Але на жаль буває і навпаки, коли завучем чи директором такі школи беруть людей зі звичайної школи, тоді біда і школа починає перетворюватись на лютий совок і такий бізнес розвалюється.Так, в ковід всі сиділи вдома, всім організували робочі місця з технікою, додатковими моніторами, якісними гарнітурами з шумоподавленням, потім почали ходити але по декілька днів, і таким графіком щоб хтось з батьків працював з дому.Були дні коли діти займалися самі, але для контролю були встановлені IP-камери з записом звуку та відео направлені на робоче місце та екрани моніторів, та записи, для контролю, діти про це були попереджені, і декілька інцидентів було спочатку, а потім вже ні, тому що записи в прискореному режимі переглядалися кожного дня.

Ось про це деться, що в дітей переважно немає свідомості, що тре вчитися, і без жорсткого контролю результату не буде. В нас якось класна керівничка в Вайбер виклала скан екрану на якомусь онлайн уроці, де з 25 учнів, тільки в трьох були ввімкнкні вебкамери. Ось про це деться, що в дітей переважно немає свідомості, що тре вчитися, і без жорсткого контролю результату не буде. В нас якось класна керівничка в Вайбер виклала скан екрану на якомусь онлайн уроці, де з 25 учнів, тільки в трьох були ввімкнкні вебкамери. Bolt Повідомлень: 2157 З нами з: 09.11.17 Подякував: 3 раз. Подякували: 159 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 сер, 2023 12:51 antey1969 написав: Последнюю фразу слышу уже лет 30.

И еще одну "надо немного потерпеть".

Какие там кроки, когда экономикой заправляют Гетьманцевы а здравоохранением Ляшки))). Когда проворовавшихся министров и чиновников выпускают под залоги, а командира эскадрильи деляют стрелочником и заключают немедленно под стражу.

Это возможно в Швеции? Так отож. Последнюю фразу слышу уже лет 30.И еще одну "надо немного потерпеть".Какие там кроки, когда экономикой заправляют Гетьманцевы а здравоохранением Ляшки))). Когда проворовавшихся министров и чиновников выпускают под залоги, а командира эскадрильи деляют стрелочником и заключают немедленно под стражу.Это возможно в Швеции? Так отож.

скільки вже з цих 30 років ви чуєте з-за кордону?



гадаю, коли охороною здоров'я займалась Супрун ви теж були невдоволені.



ви б краще тоді розібралися, а як Німеччина відгодувала такий руський нацизм в себе під носом. як чесні німецькі канцлери засідають у радах Газпрому. й покинули цю лаву не самостійно, а під тиском вже під час війни. скільки вже з цих 30 років ви чуєте з-за кордону?гадаю, коли охороною здоров'я займалась Супрун ви теж були невдоволені.ви б краще тоді розібралися, а як Німеччина відгодувала такий руський нацизм в себе під носом. як чесні німецькі канцлери засідають у радах Газпрому. й покинули цю лаву не самостійно, а під тиском вже під час війни. Shaman

Повідомлень: 3980 З нами з: 29.09.19 Подякував: 481 раз. Подякували: 1117 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 сер, 2023 12:51 Shaman написав: це таке обурення на гілці, де деякі форумчани прийняли безпосередню участь в збагаченні такий воєнкомів



а водійські посвідчення теж невідомо хто купує це таке обурення на гілці, де деякі форумчани прийняли безпосередню участь в збагаченні такий воєнкоміва водійські посвідчення теж невідомо хто купує

Так я й кажу: "змінити свідомість УСЬОГО суспільства". Звісно ж, що справа не у верхівці, не у міністрах, суддях та депутатах. Але хто буде змінювати, якщо більшості суспільства так подобається жити? Так я й кажу: "змінити свідомість УСЬОГО суспільства". Звісно ж, що справа не у верхівці, не у міністрах, суддях та депутатах. Але хто буде змінювати, якщо більшості суспільства так подобається жити? Gastarbaiter Повідомлень: 2688 З нами з: 26.02.18 Подякував: 631 раз. Подякували: 450 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 сер, 2023 13:11 Дюрі-бачі написав: flyman написав: невже виготовляє процесори на власному заводі в Ужгороді? невже виготовляє процесори на власному заводі в Ужгороді?

Звісно що ні. Власний дизайн плати, софт. Датчики, мікросхеми - імпорт. В Ужгороді паяють, тестують, пакують. Звісно що ні. Власний дизайн плати, софт. Датчики, мікросхеми - імпорт. В Ужгороді паяють, тестують, пакують.

то не мікроелектроніка (виговлення мікросхем напр., на кремнію),

таку я ще вмів піонером то не мікроелектроніка (виговлення мікросхем напр., на кремнію),таку я ще вмів піонером flyman

Повідомлень: 32090 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1525 раз. Подякували: 2676 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 сер, 2023 13:18 Re: Еміграція, заробітчанство https://news.finance.ua/ua/v-yakyh-mist ... 1690984107



Тут в Кракові середня скромніше за оцінку вище, 8987 злотих Тут в Кракові середня скромніше за оцінку вище, 8987 злотих Faceless

Модератор Повідомлень: 33565 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1394 раз. Подякували: 7800 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 сер, 2023 13:48 Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав: Ключове "це з індукційною ел. плитою".

Я хз, плита явно не використовується. Без плити, на двох, кожен по 45квт*год - цілком реально, хоч і дуже економно Ключове "це з індукційною ел. плитою".Я хз, плита явно не використовується. Без плити, на двох, кожен по 45квт*год - цілком реально, хоч і дуже економно

Теж телепатичний знавець що хто і як готує їжу? Теж телепатичний знавець що хто і як готує їжу? Достатньо мати досвід проживання в квартирі з електроплитою (так і без). Якщо оцінка в 45 кВт*год на людину вище вірна, звісно Достатньо мати досвід проживання в квартирі з електроплитою (так і без). Якщо оцінка в 45 кВт*год на людину вище вірна, звісно

Ну тоді не дивно, що тут виникло поняття "Київ Фейслеса". Обєктивність - явно не Ваше. Ну тоді не дивно, що тут виникло поняття "Київ Фейслеса". Обєктивність - явно не Ваше. BIGor

Повідомлень: 8037 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1214 раз. Подякували: 1639 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 сер, 2023 13:50 Дюрі-бачі написав: Наша влада явно хоче, щоб народ її виніс вперед ногами: Денисенко хоче заборонити виїзд чоловікам мінімум на 3 роки після закінчення війни. Наша влада явно хоче, щоб народ її виніс вперед ногами: Денисенко хоче заборонити виїзд чоловікам мінімум на 3 роки після закінчення війни.

Я ще рік назад про це писав. Взагалі скоріше всього зараз відділ аналітики і піару ОП працюють над дослідженням думок щодо цього, і поступово будуть привчати українців до думки що після перемоги буде формула +3 роки 18-60. Я ще рік назад про це писав. Взагалі скоріше всього зараз відділ аналітики і піару ОП працюють над дослідженням думок щодо цього, і поступово будуть привчати українців до думки що після перемоги буде формула BIGor

Повідомлень: 8037 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1214 раз. Подякували: 1639 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1058105910601061> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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