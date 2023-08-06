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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 сер, 2023 12:26
Наша влада явно хоче, щоб народ її виніс вперед ногами: Денисенко хоче заборонити виїзд чоловікам мінімум на 3 роки після закінчення війни.
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Додано: Нед 06 сер, 2023 12:32
ЛАД написав:
Спасибо за развёрнутый ответ.
Если можно, несколько уточняющих вопросов.
1. "повне онлайн навчання у приватних закладах" - цена вопроса? Многие ли граждане Украины такое потянут?
Ціна не така вже й велика у першій школі 4 + 5 тис/міс, зараз наразі дорожче.
Друга 6 тис/міс. За повноцінні заняття це недорого.
ЛАД написав:
2. "Онлайн типу Джерела чи Оптіми, були випробувані, та відкинуті зовсім, як ті що не дають якісної освіти, особливо для початкової школи." Сколько таких школ, в кот. учились Ваши дети? А сколько таких, как "Джерела чи Оптіма"? Сколько детей "поместятся" в хороших?
Приватних шкіл, доволі багато, треба шукати, багато за ковідний період адаптувалися до онлайну, і часто практикують три-пять варіантів навчання. (повністю офлайн, змішаний (декілька днів офлайн + онлайн), повністю онлайн, вечірнє навчання, навчання на вихідних).
І, завжди, треба говорити зі школою, вчителями, особливо на початку дивитися як йде навчання. Якщо керівництво школи адекватне, що виявляється у спілкуванні навіть на перших етапах, то заяваження і пропозиції щодо покращення навчання чи зміни приймаються і всі задоволені. Але на жаль буває і навпаки, коли завучем чи директором такі школи беруть людей зі звичайної школи, тоді біда і школа починає перетворюватись на лютий совок і такий бізнес розвалюється.
ЛАД написав:
3. Если правильно понял, то Вы с детьми занимались (контролировали, организовывали...) и сами (по крайней мере, с младшей), т.е. работаете тоже из дома. Если родителям надо ходить на работу, то...?
Так, в ковід всі сиділи вдома, всім організували робочі місця з технікою, додатковими моніторами, якісними гарнітурами з шумоподавленням, потім почали ходити але по декілька днів, і таким графіком щоб хтось з батьків працював з дому.
Були дні коли діти займалися самі, але для контролю були встановлені IP-камери з записом звуку та відео направлені на робоче місце та екрани моніторів, та записи, для контролю, діти про це були попереджені, і декілька інцидентів було спочатку, а потім вже ні, тому що записи в прискореному режимі переглядалися кожного дня.
ЛАД написав:
4. "якщо ситуація з обстрілами погіршиться, ми знову швидко перейдемо в онлайн" - т.е. прошлый год Ваши дети учились офлайн? Сегодня, Вы считаете, "ситуація з обстрілами" хорошая/нормальная?
Минулий рік молодша дитина вчилася онлайн, старша на кордоном офлайн у вузі.
Наразі для столиці ситуація добра, як буде восени та зимою, побачимо.
ЛАД написав:
5. "Единий недолік, це відсутність безпосереднього спілкування між дітьми, ... але це добивалося різними гуртками, дитячими майданчиками і т.д.
" - эти места Вы считаете менее опасными, чем школа?
И какие "дитячі майданчики" поздней осенью-зимой?
Не говоря уж о том, что "безпосереднє спілкування" весьма важный фактор.
Так, гуртки та дитячі майданчики безпечніші ніж школа, у всіх на телефонах встановлені додатки, реакція на тревогу швидка, на всіх гуртках декілька хвилин до переміщення в укриття, цей момент відразу обговорюється, і на практиці через маячки в телефоні перевіряється, якщо це не так в гуртку починається розбір польотів, в платних гуртках це доволі оперативно вирішується, в безкоштовних, керівництво, як правило також реагує, тому що не хоче проблем з містом.
Осінь-зима, також нормальний час для прогулянок, зимою взагалі диина любить, особлво коли сніг.
ЛАД написав:
Шестой вопрос шкурный. "Имя сестра, имя!"
В какой онлайн-школе Вы занимались?
Если не хотите здесь, то, пожалуйста, в личку.
В особисті.
ЛАД написав:
Ваше описание мер безопасности впечатляет. Но... Вы не видели реальные результаты прилётов? Хотя бы по ТВ или на фото? Ваши меры безопасности несколько уменьшают вероятности, но не слишком сильно.
Бачив, і реальні прильоти в моноліти також, але є різні конструкції будинків, мені пощастило свого часу, в мене не "прозорий" моноліт, наприклад всі міжквартирні перегородки це суцільний 32 см моноліт, пілони в квартирі також є, Т образні. І щоб вибило поверх, це потрібно щоб ракета влетіла точнісінько в вікно і пролетіла без вибуху через декілька дверей, що практично неможливо, на поверсі є місця які крім квартирних пілонів та монолітних суцільних перегородок мають це одну монолітну стіну,
Виключити повністю не вийде, але дуже зменшити, це реально. І оцінюючи панельну школу, шансів вдома таки більше.
Вибір такого будинку в свій час був зумовлений, тим що при пошуку житла побачив стільки "вільнолюдей" в панельних будинках, які виносили несучі стіни та робили проходи і така ситуація є майже в кожній панельці.
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Додано: Нед 06 сер, 2023 12:46
Gastarbaiter написав: Shaman написав:
Прийдуть в Україну гроші — за ними одразу приїдуть іммігранти, охочі працювати, з усього світу.
Щоб прийшли гроші, треба змінити свідомість цілого суспільства. А це справа не одного покоління.
Гроші не підуть у країну, де можна купити водійське посвідчення чи довідку про щеплення через інтернет, а воєнкоми "заробляють"
на закордону нерухомість за кілька місяців війни.
це таке обурення на гілці, де деякі форумчани прийняли безпосередню участь в збагаченні такий воєнкомів
а водійські посвідчення теж невідомо хто купує
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Додано: Нед 06 сер, 2023 12:47
_Mykola_ написав: ЛАД написав:
Спасибо за развёрнутый ответ.
Если можно, несколько уточняющих вопросов.
1. "повне онлайн навчання у приватних закладах" - цена вопроса? Многие ли граждане Украины такое потянут?
Ціна не така вже й велика у першій школі 4 + 5 тис/міс, зараз наразі дорожче.
Друга 6 тис/міс. За повноцінні заняття це недорого.
ЛАД написав:
2. "Онлайн типу Джерела чи Оптіми, були випробувані, та відкинуті зовсім, як ті що не дають якісної освіти, особливо для початкової школи." Сколько таких школ, в кот. учились Ваши дети? А сколько таких, как "Джерела чи Оптіма"? Сколько детей "поместятся" в хороших?
Приватних шкіл, доволі багато, треба шукати, багато за ковідний період адаптувалися до онлайну, і часто практикують три-пять варіантів навчання. (повністю офлайн, змішаний (декілька днів офлайн + онлайн), повністю онлайн, вечірнє навчання, навчання на вихідних).
І, завжди, треба говорити зі школою, вчителями, особливо на початку дивитися як йде навчання. Якщо керівництво школи адекватне, що виявляється у спілкуванні навіть на перших етапах, то заяваження і пропозиції щодо покращення навчання чи зміни приймаються і всі задоволені. Але на жаль буває і навпаки, коли завучем чи директором такі школи беруть людей зі звичайної школи, тоді біда і школа починає перетворюватись на лютий совок і такий бізнес розвалюється.
ЛАД написав:
3. Если правильно понял, то Вы с детьми занимались (контролировали, организовывали...) и сами (по крайней мере, с младшей), т.е. работаете тоже из дома. Если родителям надо ходить на работу, то...?
Так, в ковід всі сиділи вдома, всім організували робочі місця з технікою, додатковими моніторами, якісними гарнітурами з шумоподавленням, потім почали ходити але по декілька днів, і таким графіком щоб хтось з батьків працював з дому.
Були дні коли діти займалися самі, але для контролю були встановлені IP-камери з записом звуку та відео направлені на робоче місце та екрани моніторів, та записи, для контролю, діти про це були попереджені, і декілька інцидентів було спочатку, а потім вже ні, тому що записи в прискореному режимі переглядалися кожного дня.
Ось про це деться, що в дітей переважно немає свідомості, що тре вчитися, і без жорсткого контролю результату не буде. В нас якось класна керівничка в Вайбер виклала скан екрану на якомусь онлайн уроці, де з 25 учнів, тільки в трьох були ввімкнкні вебкамери.
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Додано: Нед 06 сер, 2023 12:51
antey1969 написав:
Последнюю фразу слышу уже лет 30.
И еще одну "надо немного потерпеть".
Какие там кроки, когда экономикой заправляют Гетьманцевы а здравоохранением Ляшки))). Когда проворовавшихся министров и чиновников выпускают под залоги, а командира эскадрильи деляют стрелочником и заключают немедленно под стражу.
Это возможно в Швеции? Так отож.
скільки вже з цих 30 років ви чуєте з-за кордону?
гадаю, коли охороною здоров'я займалась Супрун ви теж були невдоволені.
ви б краще тоді розібралися, а як Німеччина відгодувала такий руський нацизм в себе під носом. як чесні німецькі канцлери засідають у радах Газпрому. й покинули цю лаву не самостійно, а під тиском вже під час війни.
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Додано: Нед 06 сер, 2023 12:51
Shaman написав:
це таке обурення на гілці, де деякі форумчани прийняли безпосередню участь в збагаченні такий воєнкомів
а водійські посвідчення теж невідомо хто купує
Так я й кажу: "змінити свідомість УСЬОГО суспільства". Звісно ж, що справа не у верхівці, не у міністрах, суддях та депутатах. Але хто буде змінювати, якщо більшості суспільства так подобається жити?
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Додано: Нед 06 сер, 2023 13:11
Дюрі-бачі написав: flyman написав:
невже виготовляє процесори на власному заводі в Ужгороді?
Звісно що ні. Власний дизайн плати, софт. Датчики, мікросхеми - імпорт. В Ужгороді паяють, тестують, пакують.
то не мікроелектроніка (виговлення мікросхем напр., на кремнію),
таку я ще вмів піонером
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Додано: Нед 06 сер, 2023 13:18
https://news.finance.ua/ua/v-yakyh-mist ... 1690984107
Тут в Кракові середня скромніше за оцінку вище, 8987 злотих
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Додано: Нед 06 сер, 2023 13:48
Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав:
Ключове "це з індукційною ел. плитою".
Я хз, плита явно не використовується. Без плити, на двох, кожен по 45квт*год - цілком реально, хоч і дуже економно
Теж телепатичний знавець що хто і як готує їжу?
Достатньо мати досвід проживання в квартирі з електроплитою (так і без). Якщо оцінка в 45 кВт*год на людину вище вірна, звісно
Ну тоді не дивно, що тут виникло поняття "Київ Фейслеса". Обєктивність - явно не Ваше.
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Додано: Нед 06 сер, 2023 13:50
Дюрі-бачі написав:
Наша влада явно хоче, щоб народ її виніс вперед ногами: Денисенко хоче заборонити виїзд чоловікам мінімум на 3 роки після закінчення війни.
Я ще рік назад про це писав. Взагалі скоріше всього зараз відділ аналітики і піару ОП працюють над дослідженням думок щодо цього, і поступово будуть привчати українців до думки що після перемоги буде формула +3 роки 18-60
.
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