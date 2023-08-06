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#<1 ... 1058105910601061 Додано: Нед 06 сер, 2023 13:59 Wisznia2021 написав: Shaman написав: Прийдуть в Україну гроші — за ними одразу приїдуть іммігранти, охочі працювати, з усього світу. Прийдуть в Україну гроші — за ними одразу приїдуть іммігранти, охочі працювати, з усього світу.

Я теж про це думаю прийдуть гроші і оті всі мігранти, що зараз тікають не завжди з-за війни будуть так само, розтовхуючі всіх ліктями, руками бігти назад, розказуючі, що вони завжди неньку любили і оті всі міграції їм завжди були не довподоби. Я теж про це думаюприйдуть гроші і оті всі мігранти, що зараз тікають не завжди з-за війни будуть так само, розтовхуючі всіх ліктями, руками бігти назад, розказуючі, що вони завжди неньку любили і оті всі міграції їм завжди були не довподоби.

Як показує практика, гроші прийдуть 5% найуспішнішим. Іншим дулька з маком. Не знаю, де стільки наївності берете? Як показує практика,. Іншим дулька з маком. Не знаю, де стільки наївності берете? BIGor

Повідомлень: 8037 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1214 раз. Подякували: 1639 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 сер, 2023 14:00 Shaman написав: Gastarbaiter написав: Shaman написав: Прийдуть в Україну гроші — за ними одразу приїдуть іммігранти, охочі працювати, з усього світу. Прийдуть в Україну гроші — за ними одразу приїдуть іммігранти, охочі працювати, з усього світу.

Щоб прийшли гроші, треба змінити свідомість цілого суспільства. А це справа не одного покоління.

Гроші не підуть у країну, де можна купити водійське посвідчення чи довідку про щеплення через інтернет, а воєнкоми "заробляють" на закордону нерухомість за кілька місяців війни. Щоб прийшли гроші, треба змінити свідомість цілого суспільства. А це справа не одного покоління.Гроші не підуть у країну, де можна купити водійське посвідчення чи довідку про щеплення через інтернет, ана закордону нерухомість за кілька місяців війни.

це таке обурення на гілці, де деякі форумчани прийняли безпосередню участь в збагаченні такий воєнкомів



а водійські посвідчення теж невідомо хто купує це таке обурення на гілці, деа водійські посвідчення теж невідомо хто купує

Назвіть будь-ласка цих негідників, якщо вже знаєте таких. Назвіть будь-ласка цих негідників, якщо вже знаєте таких. BIGor

Повідомлень: 8037 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1214 раз. Подякували: 1639 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 сер, 2023 14:13 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: формула +3 роки 18-60. формула +3 роки 18-60. ИМХО приведе до третього Майдану. + 3 місяці - Ок, 6 місяців - це максимум до масового протесту. ИМХО приведе до третього Майдану. + 3 місяці - Ок, 6 місяців - це максимум до масового протесту. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1066 З нами з: 29.07.22 Подякував: 135 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 сер, 2023 14:20 Faceless написав: Bolt написав: cherchiltank написав: Тільки холодильник десь стільки споживає і зарядка для мобільного - що ще треба?) Тільки холодильник десь стільки споживає і зарядка для мобільного - що ще треба?)

Пралька, компуктер,роутер, чайник,пилосос, світло і тп. Пралька, компуктер,роутер, чайник,пилосос, світло і тп. Ключове "це з індукційною ел. плитою".

Я хз, плита явно не використовується. Без плити, на двох, кожен по 45квт*год - цілком реально, хоч і дуже економно Ключове "це з індукційною ел. плитою".Я хз, плита явно не використовується. Без плити, на двох, кожен по 45квт*год - цілком реально, хоч і дуже економно

Не знаю.

Сейчас проверил. У меня за май и июнь по 160квт. На одного. Правда, стоит заметить, что на двоих-троих расход не растёт пропорционально. Может, только немного. Грубо говоря жарить картошку в сковородке на одного или 4-з - примерно одинаково.

В доме только электричество, без газа. Плита индукционная, духовка электрическая, холодильник, лампочки все лед. Кондиционер ещё ни разу не включал. Супы-компоты практически не варю. Ноут без батареи от сети. Единственное, что ТВ работает слишком много, бОльшую часть суток. Не знаю.Сейчас проверил. У меня за май и июнь по 160квт. На одного. Правда, стоит заметить, что на двоих-троих расход не растёт пропорционально. Может, только немного. Грубо говоря жарить картошку в сковородке на одного или 4-з - примерно одинаково.В доме только электричество, без газа. Плита индукционная, духовка электрическая, холодильник, лампочки все лед. Кондиционер ещё ни разу не включал. Супы-компоты практически не варю. Ноут без батареи от сети. Единственное, что ТВ работает слишком много, бОльшую часть суток. ЛАД 2 Повідомлень: 25380 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5082 раз. Подякували: 4733 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1058105910601061 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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