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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 сер, 2023 13:59
Wisznia2021 написав: Shaman написав:
Прийдуть в Україну гроші — за ними одразу приїдуть іммігранти, охочі працювати, з усього світу.
Я теж про це думаю
прийдуть гроші і оті всі мігранти, що зараз тікають не завжди з-за війни будуть так само, розтовхуючі всіх ліктями, руками бігти назад, розказуючі, що вони завжди неньку любили і оті всі міграції їм завжди були не довподоби.
Як показує практика, гроші прийдуть 5% найуспішнішим
. Іншим дулька з маком. Не знаю, де стільки наївності берете?
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Додано: Нед 06 сер, 2023 14:00
Shaman написав: Gastarbaiter написав: Shaman написав:
Прийдуть в Україну гроші — за ними одразу приїдуть іммігранти, охочі працювати, з усього світу.
Щоб прийшли гроші, треба змінити свідомість цілого суспільства. А це справа не одного покоління.
Гроші не підуть у країну, де можна купити водійське посвідчення чи довідку про щеплення через інтернет, а воєнкоми "заробляють"
на закордону нерухомість за кілька місяців війни.
це таке обурення на гілці, де деякі форумчани прийняли безпосередню участь в збагаченні такий воєнкомів
а водійські посвідчення теж невідомо хто купує
Назвіть будь-ласка цих негідників, якщо вже знаєте таких.
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Додано: Нед 06 сер, 2023 14:13
BIGor написав:
формула +3 роки 18-60.
ИМХО приведе до третього Майдану. + 3 місяці - Ок, 6 місяців - це максимум до масового протесту.
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Додано: Нед 06 сер, 2023 14:20
Faceless написав: Bolt написав: cherchiltank написав:
Тільки холодильник десь стільки споживає і зарядка для мобільного - що ще треба?)
Пралька, компуктер,роутер, чайник,пилосос, світло і тп.
Ключове "це з індукційною ел. плитою".
Я хз, плита явно не використовується. Без плити, на двох, кожен по 45квт*год - цілком реально, хоч і дуже економно
Не знаю.
Сейчас проверил. У меня за май и июнь по 160квт. На одного. Правда, стоит заметить, что на двоих-троих расход не растёт пропорционально. Может, только немного. Грубо говоря жарить картошку в сковородке на одного или 4-з - примерно одинаково.
В доме только электричество, без газа. Плита индукционная, духовка электрическая, холодильник, лампочки все лед. Кондиционер ещё ни разу не включал. Супы-компоты практически не варю. Ноут без батареи от сети. Единственное, что ТВ работает слишком много, бОльшую часть суток.
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