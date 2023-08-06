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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1059106010611062>
Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 14:20

  Faceless написав:
Bolt написав:
  cherchiltank написав:Тільки холодильник десь стільки споживає і зарядка для мобільного - що ще треба?)

Пралька, компуктер,роутер, чайник,пилосос, світло і тп.
Ключове "це з індукційною ел. плитою".
Я хз, плита явно не використовується. Без плити, на двох, кожен по 45квт*год - цілком реально, хоч і дуже економно

Не знаю.
Сейчас проверил. У меня за май и июнь по 160квт. На одного. Правда, стоит заметить, что на двоих-троих расход не растёт пропорционально. Может, только немного. Грубо говоря жарить картошку в сковородке на одного или 4-з - примерно одинаково.
В доме только электричество, без газа. Плита индукционная, духовка электрическая, холодильник, лампочки все лед. Кондиционер ещё ни разу не включал. Супы-компоты практически не варю. Ноут без батареи от сети. Единственное, что ТВ работает слишком много, бОльшую часть суток.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 14:36

  Bolt написав:,
Ось про це деться, що в дітей переважно немає свідомості, що тре вчитися, і без жорсткого контролю результату не буде. В нас якось класна керівничка в Вайбер виклала скан екрану на якомусь онлайн уроці, де з 25 учнів, тільки в трьох були ввімкнкні вебкамери.

Правильно, для цього є батьки, якщо батькам не пофіг, то діти вчаться, коли навчання вже свідоме, тоді контролю не треба. Але у будь-якому випадку у початковій школі треба вчити дітей вчитися, заохочувати і привчати читати, обмежувати ігри і гаджети.
Зі старшою дитиною декілька років були тертя щодо family link на телефоні, та обмеження інтернету на гаджетах після 22 та до 8. Але зараз сказала що наразі це було правильною стратегією, і тепер розуміє навіщо це, і як це вплинуло на на подальше життя.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Нед 06 сер, 2023 14:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 14:38

Re: Еміграція, заробітчанство

  _Mykola_ написав:коли навчання вже свідоме, тоді контролю не треба.
ИМХО найбільший контроль потрібен в 8-10 класах, коли "грають гормони". Пам'ятаю як я завалив все навчання в 10 класі, аналогічно обидві кузини в 8 класі...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 14:41

  Дюрі-бачі написав:
  _Mykola_ написав:коли навчання вже свідоме, тоді контролю не треба.
ИМХО найбільший контроль потрібен в 8-10 класах, коли йде дорослішання.

Не зовсім. У молодшй школі закладаються основи і звички щодо навчання, якщо цей період випустити, в середній та старшій школі це вже виправити практично неможливо. Дитина повинна навчитися вчитися, і сприймати процес навчання. В 8-10 це робити вже пізно.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 14:42

_Mykola_ Я про контроль за дітьми які вміють і хочуть вчитися
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 14:44

  Wisznia2021 написав:
  ЛАД написав:[
Не всегда.
Помню, недавно был небольшой скандал по поводу малого времени между тревогой и прилётами в Киеве.

Лад, заради Вашої і Ваших рідних безпеки, пишу Вам ще раз( один раз я Вам вже це писала).
.....

Сколько раз в день у Вас тревоги? И сколько по времени?
Уже писал - в Харькове на тревоги уже давно перестали обращать внимание. Те, кто боится, пока не возвращаются.
Но за советы спасибо.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 06 сер, 2023 14:45, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 14:44

  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:формула +3 роки 18-60.
ИМХО приведе до третього Майдану. + 3 місяці - Ок, 6 місяців - це максимум до масового протесту.

ИМХО. Не приведе, ті хто дуже-дуже хотів вже виїхали або виїдуть збагативши воєнкомів або ВЛК. Тим більше що основною метою виїзду є ухилення від мобілізації, а з закінченням війни цей чинник зникне.
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 14:48

Re: Еміграція, заробітчанство

  _Mykola_ написав:ИМХО. Не приведе, ті хто дуже-дуже хотів вже виїхали або виїдуть збагативши воєнкомів або ВЛК.
Ви дуже недооцінюєте настрої в не виїхавших бідних сезонних робітників. Я бачив як їх легко підняли на протест брехнею про те, що "Україна експортує електрику". А тут буде правда про незаконні обмеження.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 15:35

О, какие идеи пошли!

Советник министра МВД на минуточку...
Предлагает на голубом глазу запретить мужчинам в течение трёх лет после окончания войны выезжать за рубеж.
https://www.google.com/amp/s/www.unian. ... 52500.html
И ОНО после высказывания подобных идей все еще породолжает занимать чиновные должности?
Воистину, Господь, чудны дела твои.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 16:12

  Дюрі-бачі написав:
  _Mykola_ написав:ИМХО. Не приведе, ті хто дуже-дуже хотів вже виїхали або виїдуть збагативши воєнкомів або ВЛК.
Ви дуже недооцінюєте настрої в не виїхавших бідних сезонних робітників. Я бачив як їх легко підняли на протест брехнею про те, що "Україна експортує електрику". А тут буде правда про незаконні обмеження.

"Бусики спротиву" легко ці протести придушать.
BIGor
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