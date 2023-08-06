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cherchiltank написав:Тільки холодильник десь стільки споживає і зарядка для мобільного - що ще треба?)
Пралька, компуктер,роутер, чайник,пилосос, світло і тп.
Ключове "це з індукційною ел. плитою". Я хз, плита явно не використовується. Без плити, на двох, кожен по 45квт*год - цілком реально, хоч і дуже економно
Не знаю. Сейчас проверил. У меня за май и июнь по 160квт. На одного. Правда, стоит заметить, что на двоих-троих расход не растёт пропорционально. Может, только немного. Грубо говоря жарить картошку в сковородке на одного или 4-з - примерно одинаково. В доме только электричество, без газа. Плита индукционная, духовка электрическая, холодильник, лампочки все лед. Кондиционер ещё ни разу не включал. Супы-компоты практически не варю. Ноут без батареи от сети. Единственное, что ТВ работает слишком много, бОльшую часть суток.
Bolt написав:, Ось про це деться, що в дітей переважно немає свідомості, що тре вчитися, і без жорсткого контролю результату не буде. В нас якось класна керівничка в Вайбер виклала скан екрану на якомусь онлайн уроці, де з 25 учнів, тільки в трьох були ввімкнкні вебкамери.
Правильно, для цього є батьки, якщо батькам не пофіг, то діти вчаться, коли навчання вже свідоме, тоді контролю не треба. Але у будь-якому випадку у початковій школі треба вчити дітей вчитися, заохочувати і привчати читати, обмежувати ігри і гаджети. Зі старшою дитиною декілька років були тертя щодо family link на телефоні, та обмеження інтернету на гаджетах після 22 та до 8. Але зараз сказала що наразі це було правильною стратегією, і тепер розуміє навіщо це, і як це вплинуло на на подальше життя.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Нед 06 сер, 2023 14:39, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_ написав:коли навчання вже свідоме, тоді контролю не треба.
ИМХО найбільший контроль потрібен в 8-10 класах, коли йде дорослішання.
Не зовсім. У молодшй школі закладаються основи і звички щодо навчання, якщо цей період випустити, в середній та старшій школі це вже виправити практично неможливо. Дитина повинна навчитися вчитися, і сприймати процес навчання. В 8-10 це робити вже пізно.
_Mykola_ написав:ИМХО. Не приведе, ті хто дуже-дуже хотів вже виїхали або виїдуть збагативши воєнкомів або ВЛК.
Ви дуже недооцінюєте настрої в не виїхавших бідних сезонних робітників. Я бачив як їх легко підняли на протест брехнею про те, що "Україна експортує електрику". А тут буде правда про незаконні обмеження.
Советник министра МВД на минуточку... Предлагает на голубом глазу запретить мужчинам в течение трёх лет после окончания войны выезжать за рубеж. https://www.google.com/amp/s/www.unian. ... 52500.html И ОНО после высказывания подобных идей все еще породолжает занимать чиновные должности? Воистину, Господь, чудны дела твои.
_Mykola_ написав:ИМХО. Не приведе, ті хто дуже-дуже хотів вже виїхали або виїдуть збагативши воєнкомів або ВЛК.
Ви дуже недооцінюєте настрої в не виїхавших бідних сезонних робітників. Я бачив як їх легко підняли на протест брехнею про те, що "Україна експортує електрику". А тут буде правда про незаконні обмеження.