|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 сер, 2023 16:18
_Mykola_ написав: ЛАД написав:
Если можно, несколько уточняющих вопросов.
1. "повне онлайн навчання у приватних закладах" - цена вопроса? Многие ли граждане Украины такое потянут?
Ціна не така вже й велика у першій школі 4 + 5 тис/міс, зараз наразі дорожче.
Друга 6 тис/міс. За повноцінні заняття це недорого.
.........
Спасибо за ответ и личку.
Нельзя сказать, что у Вас какой-то исключительный случай, но и нетипичный.
1. Цена 6000, действительно, не так уж и дорого, но при харьковских зарплатах не так и дёшево.
2. Приватних шкіл, дійсно, доволі багато. Но хороших не так много. Вы сами написали о Джерела или Оптима.
4. В Харькове сегодня ситуация, в общем, тоже нормальная. Тем не менее, похоже, офлайн всё же не разрешат.
5. Почему детская площадка безопаснее школы не понял. По-моему, гораздо опаснее. В случае прилёта большое количество жертв гарантировано.
Гулять зимой, конечно, можно, но на детской площадке делать нечего. А снега в Харькове последние годы практически не бывает. В этом году, может, дня 3 было. И то - вечером падает, погуляли, думаем, завтра на санках, но утром уже увы.
Проблема общения у Вас, если правильно понял, не решена.
Конструкция Вашего дома - точно исключение. Не уверен, что в Харькове вообще есть такие дома.
Итог.
Ваше решение вопроса вполне разумно и рационально. Но, к сожалению, это годится в Вашем конкретном случае и не может служить основой для общего решения.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 25382
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5082 раз.
- Подякували: 4733 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Нед 06 сер, 2023 16:26
BIGor написав: Дюрі-бачі написав: _Mykola_ написав:
ИМХО. Не приведе, ті хто дуже-дуже хотів вже виїхали або виїдуть збагативши воєнкомів або ВЛК.
Ви дуже недооцінюєте настрої в не виїхавших бідних сезонних робітників. Я бачив як їх легко підняли на протест брехнею про те, що "Україна експортує електрику". А тут буде правда про незаконні обмеження.
"Бусики спротиву" легко ці протести придушать.
Тому що протестів нормальних ще не було.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2158
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 сер, 2023 16:29
ЛАД написав: _Mykola_ написав: ЛАД написав:
Если можно, несколько уточняющих вопросов.
1. "повне онлайн навчання у приватних закладах" - цена вопроса? Многие ли граждане Украины такое потянут?
Ціна не така вже й велика у першій школі 4 + 5 тис/міс, зараз наразі дорожче.
Друга 6 тис/міс. За повноцінні заняття це недорого.
.........
Спасибо за ответ и личку.
Нельзя сказать, что у Вас какой-то исключительный случай, но и нетипичный.
1. Цена 6000, действительно, не так уж и дорого, но при харьковских зарплатах не так и дёшево.
2. Приватних шкіл, дійсно, доволі багато. Но хороших не так много. Вы сами написали о Джерела или Оптима.
4. В Харькове сегодня ситуация, в общем, тоже нормальная. Тем не менее, похоже, офлайн всё же не разрешат.
5. Почему детская площадка безопаснее школы не понял. По-моему, гораздо опаснее. В случае прилёта большое количество жертв гарантировано.
Гулять зимой, конечно, можно, но на детской площадке делать нечего. А снега в Харькове последние годы практически не бывает. В этом году, может, дня 3 было. И то - вечером падает, погуляли, думаем, завтра на санках, но утром уже увы.
Проблема общения у Вас, если правильно понял, не решена.
Конструкция Вашего дома - точно исключение. Не уверен, что в Харькове вообще есть такие дома.
Итог.
Ваше решение вопроса вполне разумно и рационально. Но, к сожалению, это годится в Вашем конкретном случае и не может служить основой для общего решения.
6 кг норм цена, при условии, что они действительно отвечают за результат. Потому как только за курсы английского малого в этом учебном году я выброшу около 25 кг. 😟
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2158
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 сер, 2023 17:18
Shaman відомо, бо якщо ви їх не купите , у вас їх ніколи не буде. Ніхто не здасть практику, поки не знайдде свого мента, та не сплатить... бо егзамінатор давить на свої гальма... -Аааа, заглух? Наступний.
-
19professor69
-
-
- Повідомлень: 78
- З нами з: 15.10.14
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|