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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1059106010611062 Додано: Нед 06 сер, 2023 16:18 _Mykola_ написав: ЛАД написав:

Если можно, несколько уточняющих вопросов.

1. "повне онлайн навчання у приватних закладах" - цена вопроса? Многие ли граждане Украины такое потянут? Если можно, несколько уточняющих вопросов.1. "повне онлайн навчання у приватних закладах" - цена вопроса? Многие ли граждане Украины такое потянут?

Ціна не така вже й велика у першій школі 4 + 5 тис/міс, зараз наразі дорожче.

Друга 6 тис/міс. За повноцінні заняття це недорого.

......... Ціна не така вже й велика у першій школі 4 + 5 тис/міс, зараз наразі дорожче.Друга 6 тис/міс. За повноцінні заняття це недорого..........

Спасибо за ответ и личку.

Нельзя сказать, что у Вас какой-то исключительный случай, но и нетипичный.

1. Цена 6000, действительно, не так уж и дорого, но при харьковских зарплатах не так и дёшево.

2. Приватних шкіл, дійсно, доволі багато. Но хороших не так много. Вы сами написали о Джерела или Оптима.

4. В Харькове сегодня ситуация, в общем, тоже нормальная. Тем не менее, похоже, офлайн всё же не разрешат.

5. Почему детская площадка безопаснее школы не понял. По-моему, гораздо опаснее. В случае прилёта большое количество жертв гарантировано.

Гулять зимой, конечно, можно, но на детской площадке делать нечего. А снега в Харькове последние годы практически не бывает. В этом году, может, дня 3 было. И то - вечером падает, погуляли, думаем, завтра на санках, но утром уже увы.

Проблема общения у Вас, если правильно понял, не решена.



Конструкция Вашего дома - точно исключение. Не уверен, что в Харькове вообще есть такие дома.

Итог.

Ваше решение вопроса вполне разумно и рационально. Но, к сожалению, это годится в Вашем конкретном случае и не может служить основой для общего решения. Спасибо за ответ и личку.Нельзя сказать, что у Вас какой-то исключительный случай, но и нетипичный.1. Цена 6000, действительно, не так уж и дорого, но при харьковских зарплатах не так и дёшево.2. Приватних шкіл, дійсно, доволі багато. Но хороших не так много. Вы сами написали о Джерела или Оптима.4. В Харькове сегодня ситуация, в общем, тоже нормальная. Тем не менее, похоже, офлайн всё же не разрешат.5. Почему детская площадка безопаснее школы не понял. По-моему, гораздо опаснее. В случае прилёта большое количество жертв гарантировано.Гулять зимой, конечно, можно, но на детской площадке делать нечего. А снега в Харькове последние годы практически не бывает. В этом году, может, дня 3 было. И то - вечером падает, погуляли, думаем, завтра на санках, но утром уже увы.Проблема общения у Вас, если правильно понял, не решена.Конструкция Вашего дома - точно исключение. Не уверен, что в Харькове вообще есть такие дома.Итог.Ваше решение вопроса вполне разумно и рационально. Но, к сожалению, это годится в Вашем конкретном случае и не может служить основой для общего решения. ЛАД 2 Повідомлень: 25382 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5082 раз. Подякували: 4733 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 сер, 2023 16:26 BIGor написав: Дюрі-бачі написав: _Mykola_ написав: ИМХО. Не приведе, ті хто дуже-дуже хотів вже виїхали або виїдуть збагативши воєнкомів або ВЛК. ИМХО. Не приведе, ті хто дуже-дуже хотів вже виїхали або виїдуть збагативши воєнкомів або ВЛК. Ви дуже недооцінюєте настрої в не виїхавших бідних сезонних робітників. Я бачив як їх легко підняли на протест брехнею про те, що "Україна експортує електрику". А тут буде правда про незаконні обмеження. Ви дуже недооцінюєте настрої в не виїхавших бідних сезонних робітників. Я бачив як їх легко підняли на протест брехнею про те, що "Україна експортує електрику". А тут буде правда про незаконні обмеження.

"Бусики спротиву" легко ці протести придушать. "Бусики спротиву" легко ці протести придушать.

Тому що протестів нормальних ще не було. Тому що протестів нормальних ще не було. Bolt Повідомлень: 2158 З нами з: 09.11.17 Подякував: 3 раз. Подякували: 159 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 сер, 2023 16:29 ЛАД написав: _Mykola_ написав: ЛАД написав:

Если можно, несколько уточняющих вопросов.

1. "повне онлайн навчання у приватних закладах" - цена вопроса? Многие ли граждане Украины такое потянут? Если можно, несколько уточняющих вопросов.1. "повне онлайн навчання у приватних закладах" - цена вопроса? Многие ли граждане Украины такое потянут?

Ціна не така вже й велика у першій школі 4 + 5 тис/міс, зараз наразі дорожче.

Друга 6 тис/міс. За повноцінні заняття це недорого.

......... Ціна не така вже й велика у першій школі 4 + 5 тис/міс, зараз наразі дорожче.Друга 6 тис/міс. За повноцінні заняття це недорого..........

Спасибо за ответ и личку.

Нельзя сказать, что у Вас какой-то исключительный случай, но и нетипичный.

1. Цена 6000, действительно, не так уж и дорого, но при харьковских зарплатах не так и дёшево.

2. Приватних шкіл, дійсно, доволі багато. Но хороших не так много. Вы сами написали о Джерела или Оптима.

4. В Харькове сегодня ситуация, в общем, тоже нормальная. Тем не менее, похоже, офлайн всё же не разрешат.

5. Почему детская площадка безопаснее школы не понял. По-моему, гораздо опаснее. В случае прилёта большое количество жертв гарантировано.

Гулять зимой, конечно, можно, но на детской площадке делать нечего. А снега в Харькове последние годы практически не бывает. В этом году, может, дня 3 было. И то - вечером падает, погуляли, думаем, завтра на санках, но утром уже увы.

Проблема общения у Вас, если правильно понял, не решена.



Конструкция Вашего дома - точно исключение. Не уверен, что в Харькове вообще есть такие дома.

Итог.

Ваше решение вопроса вполне разумно и рационально. Но, к сожалению, это годится в Вашем конкретном случае и не может служить основой для общего решения. Спасибо за ответ и личку.Нельзя сказать, что у Вас какой-то исключительный случай, но и нетипичный.1. Цена 6000, действительно, не так уж и дорого, но при харьковских зарплатах не так и дёшево.2. Приватних шкіл, дійсно, доволі багато. Но хороших не так много. Вы сами написали о Джерела или Оптима.4. В Харькове сегодня ситуация, в общем, тоже нормальная. Тем не менее, похоже, офлайн всё же не разрешат.5. Почему детская площадка безопаснее школы не понял. По-моему, гораздо опаснее. В случае прилёта большое количество жертв гарантировано.Гулять зимой, конечно, можно, но на детской площадке делать нечего. А снега в Харькове последние годы практически не бывает. В этом году, может, дня 3 было. И то - вечером падает, погуляли, думаем, завтра на санках, но утром уже увы.Проблема общения у Вас, если правильно понял, не решена.Конструкция Вашего дома - точно исключение. Не уверен, что в Харькове вообще есть такие дома.Итог.Ваше решение вопроса вполне разумно и рационально. Но, к сожалению, это годится в Вашем конкретном случае и не может служить основой для общего решения.

6 кг норм цена, при условии, что они действительно отвечают за результат. Потому как только за курсы английского малого в этом учебном году я выброшу около 25 кг. 😟 6 кг норм цена, при условии, что они действительно отвечают за результат. Потому как только за курсы английского малого в этом учебном году я выброшу около 25 кг. 😟 Bolt Повідомлень: 2158 З нами з: 09.11.17 Подякував: 3 раз. Подякували: 159 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 сер, 2023 17:18 Shaman відомо, бо якщо ви їх не купите , у вас їх ніколи не буде. Ніхто не здасть практику, поки не знайдде свого мента, та не сплатить... бо егзамінатор давить на свої гальма... -Аааа, заглух? Наступний. 19professor69 Повідомлень: 78 З нами з: 15.10.14 Подякував: 141 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1059106010611062 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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