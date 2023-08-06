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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1059106010611062
Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 16:18

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:
Если можно, несколько уточняющих вопросов.
1. "повне онлайн навчання у приватних закладах" - цена вопроса? Многие ли граждане Украины такое потянут?

Ціна не така вже й велика у першій школі 4 + 5 тис/міс, зараз наразі дорожче.
Друга 6 тис/міс. За повноцінні заняття це недорого.
.........

Спасибо за ответ и личку.
Нельзя сказать, что у Вас какой-то исключительный случай, но и нетипичный.
1. Цена 6000, действительно, не так уж и дорого, но при харьковских зарплатах не так и дёшево.
2. Приватних шкіл, дійсно, доволі багато. Но хороших не так много. Вы сами написали о Джерела или Оптима.
4. В Харькове сегодня ситуация, в общем, тоже нормальная. Тем не менее, похоже, офлайн всё же не разрешат.
5. Почему детская площадка безопаснее школы не понял. По-моему, гораздо опаснее. В случае прилёта большое количество жертв гарантировано.
Гулять зимой, конечно, можно, но на детской площадке делать нечего. А снега в Харькове последние годы практически не бывает. В этом году, может, дня 3 было. И то - вечером падает, погуляли, думаем, завтра на санках, но утром уже увы.
Проблема общения у Вас, если правильно понял, не решена.

Конструкция Вашего дома - точно исключение. Не уверен, что в Харькове вообще есть такие дома.
Итог.
Ваше решение вопроса вполне разумно и рационально. Но, к сожалению, это годится в Вашем конкретном случае и не может служить основой для общего решения.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 16:26

  BIGor написав:
  Дюрі-бачі написав:
  _Mykola_ написав:ИМХО. Не приведе, ті хто дуже-дуже хотів вже виїхали або виїдуть збагативши воєнкомів або ВЛК.
Ви дуже недооцінюєте настрої в не виїхавших бідних сезонних робітників. Я бачив як їх легко підняли на протест брехнею про те, що "Україна експортує електрику". А тут буде правда про незаконні обмеження.

"Бусики спротиву" легко ці протести придушать.

Тому що протестів нормальних ще не було.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 16:29

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:
Если можно, несколько уточняющих вопросов.
1. "повне онлайн навчання у приватних закладах" - цена вопроса? Многие ли граждане Украины такое потянут?

Ціна не така вже й велика у першій школі 4 + 5 тис/міс, зараз наразі дорожче.
Друга 6 тис/міс. За повноцінні заняття це недорого.
.........

Спасибо за ответ и личку.
Нельзя сказать, что у Вас какой-то исключительный случай, но и нетипичный.
1. Цена 6000, действительно, не так уж и дорого, но при харьковских зарплатах не так и дёшево.
2. Приватних шкіл, дійсно, доволі багато. Но хороших не так много. Вы сами написали о Джерела или Оптима.
4. В Харькове сегодня ситуация, в общем, тоже нормальная. Тем не менее, похоже, офлайн всё же не разрешат.
5. Почему детская площадка безопаснее школы не понял. По-моему, гораздо опаснее. В случае прилёта большое количество жертв гарантировано.
Гулять зимой, конечно, можно, но на детской площадке делать нечего. А снега в Харькове последние годы практически не бывает. В этом году, может, дня 3 было. И то - вечером падает, погуляли, думаем, завтра на санках, но утром уже увы.
Проблема общения у Вас, если правильно понял, не решена.

Конструкция Вашего дома - точно исключение. Не уверен, что в Харькове вообще есть такие дома.
Итог.
Ваше решение вопроса вполне разумно и рационально. Но, к сожалению, это годится в Вашем конкретном случае и не может служить основой для общего решения.

6 кг норм цена, при условии, что они действительно отвечают за результат. Потому как только за курсы английского малого в этом учебном году я выброшу около 25 кг. 😟
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 17:18

Shaman відомо, бо якщо ви їх не купите , у вас їх ніколи не буде. Ніхто не здасть практику, поки не знайдде свого мента, та не сплатить... бо егзамінатор давить на свої гальма... -Аааа, заглух? Наступний.
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 17:44

  Shaman написав:ось приклад оцінки, що поточна ситуація з демографією - це не вирок
Демографічна катастрофа в Україні: Як подолати цей виклик
Спробуймо розібратися в проблемі, яка зараз у всіх на порядку денному — демографія. Чи це дійсно катастрофа?

Подивіться на Швецію (бо у світі є не тільки Польща).
.......

Простите, но статья ни о чём.
Я не знаю, какая часть Швеции пригодна для проживания. Там весьма значительные территории тундры и таёжных лесов. Леса, конечно, можно и вырубить, но шведы, к счастью, до этого не додумались.
И при чём тут плотность населения?
Частина людей не повернеться — ну так ми вже півтора року живемо без них.

"півтора року живемо без них", когда экономика стоит. Об этом автор "забывает"?
С одной стороны - "приїдуть іммігранти, охочі працювати, з усього світу", с другой - диджитализация и люди не нужны.

Можно было бы разбирать подробнее, но не вижу смысла. Заметка напоминает розовые сны Denik"а.

А Ваш пост интересно смотрится после предыдущего, который находится прямо над этим, где Вы сравнивали численность населения Украины с др. европейскими странами.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 18:05

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:"приїдуть іммігранти, охочі працювати, з усього світу"

В Швецію таки їдуть і працюють - вже мають 34% "понаїхів", але:
Українці у Швеції заробляють від 3 тис. євро https://news.finance.ua/ua/ukrainci-u-s ... cii-roboty

Плюс реальні соціальні плюшки. Підсадити ще на кредити і до кінця життя такому емігранту відробляти, але зразу достойно жити.
На 200-300 євро/місяць бажаючих працювати емігрантів буде значно менше.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 18:08

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:"Бусики спротиву" легко ці протести придушать.
Оди володар бусиків уже в Ростові...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 18:51

Re: Еміграція, заробітчанство

Сорри, 2022 год, сейчас наверное больше, но хоть какой-то порядок цифр.
Делайте поправку, что доллар канадский.


rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 19:06

  ЛАД написав:Спасибо за ответ и личку.
Нельзя сказать, что у Вас какой-то исключительный случай, но и нетипичный.
1. Цена 6000, действительно, не так уж и дорого, но при харьковских зарплатах не так и дёшево.

Це дешево як на ту кількість онлайн уроків, чи хоча б англійська 5 разів на тиждень, та німецька 1,5
  ЛАД написав:2. Приватних шкіл, дійсно, доволі багато. Но хороших не так много. Вы сами написали о Джерела или Оптима.

Джерело та Оптіма це не зовсім онлайн навчання, там як таких онлайн занять з вчителем практично немає, а тільки консультації, які навіть у прописаному об'ємі не завжди надають ці школи. Це інший профіль.
  ЛАД написав:4. В Харькове сегодня ситуация, в общем, тоже нормальная. Тем не менее, похоже, офлайн всё же не разрешат.

У Харкові складна ситуація, і я особисто не ризикнув би на офлайн навчання.
  ЛАД написав:5. Почему детская площадка безопаснее школы не понял. По-моему, гораздо опаснее. В случае прилёта большое количество жертв гарантировано.
Гулять зимой, конечно, можно, но на детской площадке делать нечего. А снега в Харькове последние годы практически не бывает. В этом году, может, дня 3 было. И то - вечером падает, погуляли, думаем, завтра на санках, но утром уже увы.
Проблема общения у Вас, если правильно понял, не решена.

Майданчики біля дому + вибираємо де є недалеко якесь укриття чи хоча б підземний перехід, і якщо лунає тривога, то з майданчика ми відразу йдемо.

Проблема спілкування вирішена частково, позашкільні активності, як то: гуртки, мастер класи, майданчики, різні розваги та івенти є і багато, але все-таки три роки онлайну не дають того шкільного спілкування, але коли вибирали офлайн школу на цей рік то психологи такох були, і нічого критичного у розвитку та спілкуванню не виявили, ба більше один сказав, що ви напевно жартуєте що дитина з другого класу вчиться онлайн а не офлайн, тому що у нас в школі ровесники, більше замкнуті і мають проблеми зі спілкуванням, а у вашому випадку нічого подібного немає.
Але розумію що перехід буде нелегким, але більше із-за вчителів, а не однокласників. Тому що вчителів яким наплявати і які вважають дітей за ... все ж не було. Але цей досвід треба набути.
  ЛАД написав:Конструкция Вашего дома - точно исключение. Не уверен, что в Харькове вообще есть такие дома.
Итог.
Ваше решение вопроса вполне разумно и рационально. Но, к сожалению, это годится в Вашем конкретном случае и не может служить основой для общего решения.

Воно так, але я це все написав для того щоб, показати що якісне онлайн навчання є, але це також потребує активної участі батьків, без цього ніяк, але воно того варте.
_Mykola_
 
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