Додано: Нед 06 сер, 2023 16:18

_Mykola_ написав: ЛАД написав:

Если можно, несколько уточняющих вопросов.

1. "повне онлайн навчання у приватних закладах" - цена вопроса? Многие ли граждане Украины такое потянут? Если можно, несколько уточняющих вопросов.1. "повне онлайн навчання у приватних закладах" - цена вопроса? Многие ли граждане Украины такое потянут?

Ціна не така вже й велика у першій школі 4 + 5 тис/міс, зараз наразі дорожче.

Друга 6 тис/міс. За повноцінні заняття це недорого.

......... Ціна не така вже й велика у першій школі 4 + 5 тис/міс, зараз наразі дорожче.Друга 6 тис/міс. За повноцінні заняття це недорого..........

Спасибо за ответ и личку.Нельзя сказать, что у Вас какой-то исключительный случай, но и нетипичный.1. Цена 6000, действительно, не так уж и дорого, но при харьковских зарплатах не так и дёшево.2. Приватних шкіл, дійсно, доволі багато. Но хороших не так много. Вы сами написали о Джерела или Оптима.4. В Харькове сегодня ситуация, в общем, тоже нормальная. Тем не менее, похоже, офлайн всё же не разрешат.5. Почему детская площадка безопаснее школы не понял. По-моему, гораздо опаснее. В случае прилёта большое количество жертв гарантировано.Гулять зимой, конечно, можно, но на детской площадке делать нечего. А снега в Харькове последние годы практически не бывает. В этом году, может, дня 3 было. И то - вечером падает, погуляли, думаем, завтра на санках, но утром уже увы.Проблема общения у Вас, если правильно понял, не решена.Конструкция Вашего дома - точно исключение. Не уверен, что в Харькове вообще есть такие дома.Итог.Ваше решение вопроса вполне разумно и рационально. Но, к сожалению, это годится в Вашем конкретном случае и не может служить основой для общего решения.