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ЛАД написав: Если можно, несколько уточняющих вопросов. 1. "повне онлайн навчання у приватних закладах" - цена вопроса? Многие ли граждане Украины такое потянут?
Ціна не така вже й велика у першій школі 4 + 5 тис/міс, зараз наразі дорожче. Друга 6 тис/міс. За повноцінні заняття це недорого. .........
Спасибо за ответ и личку. Нельзя сказать, что у Вас какой-то исключительный случай, но и нетипичный. 1. Цена 6000, действительно, не так уж и дорого, но при харьковских зарплатах не так и дёшево. 2. Приватних шкіл, дійсно, доволі багато. Но хороших не так много. Вы сами написали о Джерела или Оптима. 4. В Харькове сегодня ситуация, в общем, тоже нормальная. Тем не менее, похоже, офлайн всё же не разрешат. 5. Почему детская площадка безопаснее школы не понял. По-моему, гораздо опаснее. В случае прилёта большое количество жертв гарантировано. Гулять зимой, конечно, можно, но на детской площадке делать нечего. А снега в Харькове последние годы практически не бывает. В этом году, может, дня 3 было. И то - вечером падает, погуляли, думаем, завтра на санках, но утром уже увы. Проблема общения у Вас, если правильно понял, не решена.
Конструкция Вашего дома - точно исключение. Не уверен, что в Харькове вообще есть такие дома. Итог. Ваше решение вопроса вполне разумно и рационально. Но, к сожалению, это годится в Вашем конкретном случае и не может служить основой для общего решения.
_Mykola_ написав:ИМХО. Не приведе, ті хто дуже-дуже хотів вже виїхали або виїдуть збагативши воєнкомів або ВЛК.
Ви дуже недооцінюєте настрої в не виїхавших бідних сезонних робітників. Я бачив як їх легко підняли на протест брехнею про те, що "Україна експортує електрику". А тут буде правда про незаконні обмеження.
ЛАД написав: Если можно, несколько уточняющих вопросов. 1. "повне онлайн навчання у приватних закладах" - цена вопроса? Многие ли граждане Украины такое потянут?
Ціна не така вже й велика у першій школі 4 + 5 тис/міс, зараз наразі дорожче. Друга 6 тис/міс. За повноцінні заняття це недорого. .........
Спасибо за ответ и личку. Нельзя сказать, что у Вас какой-то исключительный случай, но и нетипичный. 1. Цена 6000, действительно, не так уж и дорого, но при харьковских зарплатах не так и дёшево. 2. Приватних шкіл, дійсно, доволі багато. Но хороших не так много. Вы сами написали о Джерела или Оптима. 4. В Харькове сегодня ситуация, в общем, тоже нормальная. Тем не менее, похоже, офлайн всё же не разрешат. 5. Почему детская площадка безопаснее школы не понял. По-моему, гораздо опаснее. В случае прилёта большое количество жертв гарантировано. Гулять зимой, конечно, можно, но на детской площадке делать нечего. А снега в Харькове последние годы практически не бывает. В этом году, может, дня 3 было. И то - вечером падает, погуляли, думаем, завтра на санках, но утром уже увы. Проблема общения у Вас, если правильно понял, не решена.
Конструкция Вашего дома - точно исключение. Не уверен, что в Харькове вообще есть такие дома. Итог. Ваше решение вопроса вполне разумно и рационально. Но, к сожалению, это годится в Вашем конкретном случае и не может служить основой для общего решения.
6 кг норм цена, при условии, что они действительно отвечают за результат. Потому как только за курсы английского малого в этом учебном году я выброшу около 25 кг. 😟
Shaman відомо, бо якщо ви їх не купите , у вас їх ніколи не буде. Ніхто не здасть практику, поки не знайдде свого мента, та не сплатить... бо егзамінатор давить на свої гальма... -Аааа, заглух? Наступний.
Спробуймо розібратися в проблемі, яка зараз у всіх на порядку денному — демографія. Чи це дійсно катастрофа?
Подивіться на Швецію (бо у світі є не тільки Польща). .......
Простите, но статья ни о чём. Я не знаю, какая часть Швеции пригодна для проживания. Там весьма значительные территории тундры и таёжных лесов. Леса, конечно, можно и вырубить, но шведы, к счастью, до этого не додумались. И при чём тут плотность населения?
Частина людей не повернеться — ну так ми вже півтора року живемо без них.
"півтора року живемо без них", когда экономика стоит. Об этом автор "забывает"? С одной стороны - "приїдуть іммігранти, охочі працювати, з усього світу", с другой - диджитализация и люди не нужны.
Можно было бы разбирать подробнее, но не вижу смысла. Заметка напоминает розовые сны Denik"а.
А Ваш пост интересно смотрится после предыдущего, который находится прямо над этим, где Вы сравнивали численность населения Украины с др. европейскими странами.
ЛАД написав:Спасибо за ответ и личку. Нельзя сказать, что у Вас какой-то исключительный случай, но и нетипичный. 1. Цена 6000, действительно, не так уж и дорого, но при харьковских зарплатах не так и дёшево.
Це дешево як на ту кількість онлайн уроків, чи хоча б англійська 5 разів на тиждень, та німецька 1,5
ЛАД написав:2. Приватних шкіл, дійсно, доволі багато. Но хороших не так много. Вы сами написали о Джерела или Оптима.
Джерело та Оптіма це не зовсім онлайн навчання, там як таких онлайн занять з вчителем практично немає, а тільки консультації, які навіть у прописаному об'ємі не завжди надають ці школи. Це інший профіль.
ЛАД написав:4. В Харькове сегодня ситуация, в общем, тоже нормальная. Тем не менее, похоже, офлайн всё же не разрешат.
У Харкові складна ситуація, і я особисто не ризикнув би на офлайн навчання.
ЛАД написав:5. Почему детская площадка безопаснее школы не понял. По-моему, гораздо опаснее. В случае прилёта большое количество жертв гарантировано. Гулять зимой, конечно, можно, но на детской площадке делать нечего. А снега в Харькове последние годы практически не бывает. В этом году, может, дня 3 было. И то - вечером падает, погуляли, думаем, завтра на санках, но утром уже увы. Проблема общения у Вас, если правильно понял, не решена.
Майданчики біля дому + вибираємо де є недалеко якесь укриття чи хоча б підземний перехід, і якщо лунає тривога, то з майданчика ми відразу йдемо.
Проблема спілкування вирішена частково, позашкільні активності, як то: гуртки, мастер класи, майданчики, різні розваги та івенти є і багато, але все-таки три роки онлайну не дають того шкільного спілкування, але коли вибирали офлайн школу на цей рік то психологи такох були, і нічого критичного у розвитку та спілкуванню не виявили, ба більше один сказав, що ви напевно жартуєте що дитина з другого класу вчиться онлайн а не офлайн, тому що у нас в школі ровесники, більше замкнуті і мають проблеми зі спілкуванням, а у вашому випадку нічого подібного немає. Але розумію що перехід буде нелегким, але більше із-за вчителів, а не однокласників. Тому що вчителів яким наплявати і які вважають дітей за ... все ж не було. Але цей досвід треба набути.
ЛАД написав:Конструкция Вашего дома - точно исключение. Не уверен, что в Харькове вообще есть такие дома. Итог. Ваше решение вопроса вполне разумно и рационально. Но, к сожалению, это годится в Вашем конкретном случае и не может служить основой для общего решения.
Воно так, але я це все написав для того щоб, показати що якісне онлайн навчання є, але це також потребує активної участі батьків, без цього ніяк, але воно того варте.