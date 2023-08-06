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ЛАД написав: Если можно, несколько уточняющих вопросов. 1. "повне онлайн навчання у приватних закладах" - цена вопроса? Многие ли граждане Украины такое потянут?
Ціна не така вже й велика у першій школі 4 + 5 тис/міс, зараз наразі дорожче. Друга 6 тис/міс. За повноцінні заняття це недорого. .........
Спасибо за ответ и личку. Нельзя сказать, что у Вас какой-то исключительный случай, но и нетипичный. 1. Цена 6000, действительно, не так уж и дорого, но при харьковских зарплатах не так и дёшево. 2. Приватних шкіл, дійсно, доволі багато. Но хороших не так много. Вы сами написали о Джерела или Оптима. 4. В Харькове сегодня ситуация, в общем, тоже нормальная. Тем не менее, похоже, офлайн всё же не разрешат. 5. Почему детская площадка безопаснее школы не понял. По-моему, гораздо опаснее. В случае прилёта большое количество жертв гарантировано. Гулять зимой, конечно, можно, но на детской площадке делать нечего. А снега в Харькове последние годы практически не бывает. В этом году, может, дня 3 было. И то - вечером падает, погуляли, думаем, завтра на санках, но утром уже увы. Проблема общения у Вас, если правильно понял, не решена.
Конструкция Вашего дома - точно исключение. Не уверен, что в Харькове вообще есть такие дома. Итог. Ваше решение вопроса вполне разумно и рационально. Но, к сожалению, это годится в Вашем конкретном случае и не может служить основой для общего решения.
_Mykola_ написав:ИМХО. Не приведе, ті хто дуже-дуже хотів вже виїхали або виїдуть збагативши воєнкомів або ВЛК.
Ви дуже недооцінюєте настрої в не виїхавших бідних сезонних робітників. Я бачив як їх легко підняли на протест брехнею про те, що "Україна експортує електрику". А тут буде правда про незаконні обмеження.
ЛАД написав: Если можно, несколько уточняющих вопросов. 1. "повне онлайн навчання у приватних закладах" - цена вопроса? Многие ли граждане Украины такое потянут?
Ціна не така вже й велика у першій школі 4 + 5 тис/міс, зараз наразі дорожче. Друга 6 тис/міс. За повноцінні заняття це недорого. .........
Спасибо за ответ и личку. Нельзя сказать, что у Вас какой-то исключительный случай, но и нетипичный. 1. Цена 6000, действительно, не так уж и дорого, но при харьковских зарплатах не так и дёшево. 2. Приватних шкіл, дійсно, доволі багато. Но хороших не так много. Вы сами написали о Джерела или Оптима. 4. В Харькове сегодня ситуация, в общем, тоже нормальная. Тем не менее, похоже, офлайн всё же не разрешат. 5. Почему детская площадка безопаснее школы не понял. По-моему, гораздо опаснее. В случае прилёта большое количество жертв гарантировано. Гулять зимой, конечно, можно, но на детской площадке делать нечего. А снега в Харькове последние годы практически не бывает. В этом году, может, дня 3 было. И то - вечером падает, погуляли, думаем, завтра на санках, но утром уже увы. Проблема общения у Вас, если правильно понял, не решена.
Конструкция Вашего дома - точно исключение. Не уверен, что в Харькове вообще есть такие дома. Итог. Ваше решение вопроса вполне разумно и рационально. Но, к сожалению, это годится в Вашем конкретном случае и не может служить основой для общего решения.
6 кг норм цена, при условии, что они действительно отвечают за результат. Потому как только за курсы английского малого в этом учебном году я выброшу около 25 кг. 😟
Shaman відомо, бо якщо ви їх не купите , у вас їх ніколи не буде. Ніхто не здасть практику, поки не знайдде свого мента, та не сплатить... бо егзамінатор давить на свої гальма... -Аааа, заглух? Наступний.
Спробуймо розібратися в проблемі, яка зараз у всіх на порядку денному — демографія. Чи це дійсно катастрофа?
Подивіться на Швецію (бо у світі є не тільки Польща). .......
Простите, но статья ни о чём. Я не знаю, какая часть Швеции пригодна для проживания. Там весьма значительные территории тундры и таёжных лесов. Леса, конечно, можно и вырубить, но шведы, к счастью, до этого не додумались. И при чём тут плотность населения?
Частина людей не повернеться — ну так ми вже півтора року живемо без них.
"півтора року живемо без них", когда экономика стоит. Об этом автор "забывает"? С одной стороны - "приїдуть іммігранти, охочі працювати, з усього світу", с другой - диджитализация и люди не нужны.
Можно было бы разбирать подробнее, но не вижу смысла. Заметка напоминает розовые сны Denik"а.
А Ваш пост интересно смотрится после предыдущего, который находится прямо над этим, где Вы сравнивали численность населения Украины с др. европейскими странами.
ЛАД написав:Спасибо за ответ и личку. Нельзя сказать, что у Вас какой-то исключительный случай, но и нетипичный. 1. Цена 6000, действительно, не так уж и дорого, но при харьковских зарплатах не так и дёшево.
Це дешево як на ту кількість онлайн уроків, чи хоча б англійська 5 разів на тиждень, та німецька 1,5
ЛАД написав:2. Приватних шкіл, дійсно, доволі багато. Но хороших не так много. Вы сами написали о Джерела или Оптима.
Джерело та Оптіма це не зовсім онлайн навчання, там як таких онлайн занять з вчителем практично немає, а тільки консультації, які навіть у прописаному об'ємі не завжди надають ці школи. Це інший профіль.
ЛАД написав:4. В Харькове сегодня ситуация, в общем, тоже нормальная. Тем не менее, похоже, офлайн всё же не разрешат.
У Харкові складна ситуація, і я особисто не ризикнув би на офлайн навчання.
ЛАД написав:5. Почему детская площадка безопаснее школы не понял. По-моему, гораздо опаснее. В случае прилёта большое количество жертв гарантировано. Гулять зимой, конечно, можно, но на детской площадке делать нечего. А снега в Харькове последние годы практически не бывает. В этом году, может, дня 3 было. И то - вечером падает, погуляли, думаем, завтра на санках, но утром уже увы. Проблема общения у Вас, если правильно понял, не решена.
Майданчики біля дому + вибираємо де є недалеко якесь укриття чи хоча б підземний перехід, і якщо лунає тривога, то з майданчика ми відразу йдемо.
Проблема спілкування вирішена частково, позашкільні активності, як то: гуртки, мастер класи, майданчики, різні розваги та івенти є і багато, але все-таки три роки онлайну не дають того шкільного спілкування, але коли вибирали офлайн школу на цей рік то психологи такох були, і нічого критичного у розвитку та спілкуванню не виявили, ба більше один сказав, що ви напевно жартуєте що дитина з другого класу вчиться онлайн а не офлайн, тому що у нас в школі ровесники, більше замкнуті і мають проблеми зі спілкуванням, а у вашому випадку нічого подібного немає. Але розумію що перехід буде нелегким, але більше із-за вчителів, а не однокласників. Тому що вчителів яким наплявати і які вважають дітей за ... все ж не було. Але цей досвід треба набути.
ЛАД написав:Конструкция Вашего дома - точно исключение. Не уверен, что в Харькове вообще есть такие дома. Итог. Ваше решение вопроса вполне разумно и рационально. Но, к сожалению, это годится в Вашем конкретном случае и не может служить основой для общего решения.
Воно так, але я це все написав для того щоб, показати що якісне онлайн навчання є, але це також потребує активної участі батьків, без цього ніяк, але воно того варте.
Shaman написав:............. рецепт успіху дуже простий - держава взагалі не втручається, а люди вже самі розвивають бізнес. й так використовуємо світові технології - нам ще є куди зростати, нас ще до війни логістика обмежувала. а це вже нові елеватори, нові вагони, нові причали - це багато що за собою тягне.
Понятно, опять клятый совок. А, может, "не всё так однозначно"?
В конце концов, его умение спорить помогло. Развивающиеся страны начали импортировать семена и методы Борлоуга. И с 1960 по 2000 год их урожайность пшеницы утроилась.
Аналогичная работа шла и относительно кукурузы и риса. Этот процесс назвали "зеленой революцией".
як це не бачу - а що їмо. не бачити розвиток харчової промисловості - оці вся м'ясокомбінати, молокозаводи - все як в СРСР.
Ассортимент расширился. В основном, именно молочка и мясокомбинаты.
И малость надоели разговоры об "империи". В Европе всего 4 страны больше нас по населению. И то не в 10 раз. Та же Германия была всего в 2 раза больше (а в 91 разница ещё меньше). Точнее, мы были всего в 2 раза меньше. Надеюсь, Вы не станете утверждать, что в Европе нет ничего, кроме с/х, пищепрома и банков, а мне не придётся доказывать обратное. И опять же, 30 лет назад лозунги о "второй Франции", сейчас перейдём ко "второй Н. Зеландии"?
якщо вас дратує слово імперія, то просто назвемо це розмір країни - це має значення. бо це ємність ринку. Німеччина - 80 млн, Англія, Франція, Італія - 60 млн. й ці країни розвиваються вже сторіччями.
а так Бразилія - 220 млн, Мексика 120 млн, Туреччина - 80 млн. бо для розвитку промисловості потрібні ще й людські ресурси - бо ВСІ починають з простої промисловості.
Наш рівень - це Іспанія та Польща в Європі. й Південна Корея схожа - оце треба брати за приклад.
колись чув цифру, що для самодостатності економіки потрібно десь 200 млн населення - тому СРСР міг бути самодостанім, а Раша без України - ні. ну це так, умовність
Слово "империя" меня не волнует. Слово как слово. Просто немного надоело, что все объяснения сводят к "империи". И что? Вы подтвердили то, что я написал, что мы не сильно уступаем крупнейшим странам Европы по населению. А кроме этих четырёх, остальные меньше нас. Есть Австрия. Бельгия, Нидерланды, та же Швеция, о кот. Вы пишете в следующем посте.
И обывателю, в общем-то, кроме "гречки и дешевой электроэнергии" (условно) ничего больше и не надо. Европейский или американский обыватель в этом отношении ничем не отличаются. О стратегии развития государства он не думает. Об этом должны думать верха и убеждать народ в необходимости каких-то мер.
ось де ваша помилка - в розвинених країнах населення знає, щоб отримати - треба працювати, їм ніхто нічого не винен. так є фудстемпи, але це для тих, кому реально не пощастило й маргиналів. а в нас це рівень мислення частини населення - нам винні - а що винні, це вар'юється. ось з цим треба боротися
Вы как-то слишком легко и незаметно меняете тему разговора. Я пишу о стратегии развития, а Вы переводите на то, что человек сам должен о себе заботиться. Я, честно говоря. давно не встречал людей, которые рассчитывают на манну небесную. Если они даже считают, что государство им должно, то, как правило, не сидят и ждут помощи, а как-то крутятся сами. Хотя государство таки должно - должно обеспечить возможность работать и получать за свою работу достойную зарплату. И развитые государства, с которых мы вроде бы берём пример, этим действительно занимаются.
читайте що завгодно. я інколи readovka читаю, щоб розуміти наскільки далеко може зайти маразм. а зауваження зробили, що не треба цитувати, й не треба давати посилання - це трохи різні речі бо дуже багато брехні - а розбирати - а може там правда є даремна праця. в російських ЗМІ суцільна пропаганда, незалежних там не залишилось...
Вообще-то меня ещё в студенческие годы приучили, что ссылка обязательна. И это было когда-то записано и в правилах форума. Может, сейчас уже убрали? И меня никто не уличил в том, что я принес на форум "брехню". Когда я не уверен в сообщении, об этом и пишу. И далеко не всё, что вижу, выношу на форум. И, опять же, ссылка помогает проверить сообщение и разобраться, на сколько это правда. Даже в зависимых СМИ очень часто факты правдивые. Лучше давать цитату без ссылки? Мягко говоря, очень сомнительное утверждение.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 06 сер, 2023 22:08, всього редагувалось 1 раз.