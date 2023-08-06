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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1060106110621063> Додано: Нед 06 сер, 2023 16:18 _Mykola_ написав: ЛАД написав:

Если можно, несколько уточняющих вопросов.

1. "повне онлайн навчання у приватних закладах" - цена вопроса? Многие ли граждане Украины такое потянут? Если можно, несколько уточняющих вопросов.1. "повне онлайн навчання у приватних закладах" - цена вопроса? Многие ли граждане Украины такое потянут?

Ціна не така вже й велика у першій школі 4 + 5 тис/міс, зараз наразі дорожче.

Друга 6 тис/міс. За повноцінні заняття це недорого.

......... Ціна не така вже й велика у першій школі 4 + 5 тис/міс, зараз наразі дорожче.Друга 6 тис/міс. За повноцінні заняття це недорого..........

Спасибо за ответ и личку.

Нельзя сказать, что у Вас какой-то исключительный случай, но и нетипичный.

1. Цена 6000, действительно, не так уж и дорого, но при харьковских зарплатах не так и дёшево.

2. Приватних шкіл, дійсно, доволі багато. Но хороших не так много. Вы сами написали о Джерела или Оптима.

4. В Харькове сегодня ситуация, в общем, тоже нормальная. Тем не менее, похоже, офлайн всё же не разрешат.

5. Почему детская площадка безопаснее школы не понял. По-моему, гораздо опаснее. В случае прилёта большое количество жертв гарантировано.

Гулять зимой, конечно, можно, но на детской площадке делать нечего. А снега в Харькове последние годы практически не бывает. В этом году, может, дня 3 было. И то - вечером падает, погуляли, думаем, завтра на санках, но утром уже увы.

Проблема общения у Вас, если правильно понял, не решена.



Конструкция Вашего дома - точно исключение. Не уверен, что в Харькове вообще есть такие дома.

Итог.

Ваше решение вопроса вполне разумно и рационально. Но, к сожалению, это годится в Вашем конкретном случае и не может служить основой для общего решения. Спасибо за ответ и личку.Нельзя сказать, что у Вас какой-то исключительный случай, но и нетипичный.1. Цена 6000, действительно, не так уж и дорого, но при харьковских зарплатах не так и дёшево.2. Приватних шкіл, дійсно, доволі багато. Но хороших не так много. Вы сами написали о Джерела или Оптима.4. В Харькове сегодня ситуация, в общем, тоже нормальная. Тем не менее, похоже, офлайн всё же не разрешат.5. Почему детская площадка безопаснее школы не понял. По-моему, гораздо опаснее. В случае прилёта большое количество жертв гарантировано.Гулять зимой, конечно, можно, но на детской площадке делать нечего. А снега в Харькове последние годы практически не бывает. В этом году, может, дня 3 было. И то - вечером падает, погуляли, думаем, завтра на санках, но утром уже увы.Проблема общения у Вас, если правильно понял, не решена.Конструкция Вашего дома - точно исключение. Не уверен, что в Харькове вообще есть такие дома.Итог.Ваше решение вопроса вполне разумно и рационально. Но, к сожалению, это годится в Вашем конкретном случае и не может служить основой для общего решения. ЛАД 2 Повідомлень: 25385 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5082 раз. Подякували: 4733 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 сер, 2023 16:26 BIGor написав: Дюрі-бачі написав: _Mykola_ написав: ИМХО. Не приведе, ті хто дуже-дуже хотів вже виїхали або виїдуть збагативши воєнкомів або ВЛК. ИМХО. Не приведе, ті хто дуже-дуже хотів вже виїхали або виїдуть збагативши воєнкомів або ВЛК. Ви дуже недооцінюєте настрої в не виїхавших бідних сезонних робітників. Я бачив як їх легко підняли на протест брехнею про те, що "Україна експортує електрику". А тут буде правда про незаконні обмеження. Ви дуже недооцінюєте настрої в не виїхавших бідних сезонних робітників. Я бачив як їх легко підняли на протест брехнею про те, що "Україна експортує електрику". А тут буде правда про незаконні обмеження.

"Бусики спротиву" легко ці протести придушать. "Бусики спротиву" легко ці протести придушать.

Тому що протестів нормальних ще не було. Тому що протестів нормальних ще не було. Bolt Повідомлень: 2160 З нами з: 09.11.17 Подякував: 3 раз. Подякували: 159 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 сер, 2023 16:29 ЛАД написав: _Mykola_ написав: ЛАД написав:

Если можно, несколько уточняющих вопросов.

1. "повне онлайн навчання у приватних закладах" - цена вопроса? Многие ли граждане Украины такое потянут? Если можно, несколько уточняющих вопросов.1. "повне онлайн навчання у приватних закладах" - цена вопроса? Многие ли граждане Украины такое потянут?

Ціна не така вже й велика у першій школі 4 + 5 тис/міс, зараз наразі дорожче.

Друга 6 тис/міс. За повноцінні заняття це недорого.

......... Ціна не така вже й велика у першій школі 4 + 5 тис/міс, зараз наразі дорожче.Друга 6 тис/міс. За повноцінні заняття це недорого..........

Спасибо за ответ и личку.

Нельзя сказать, что у Вас какой-то исключительный случай, но и нетипичный.

1. Цена 6000, действительно, не так уж и дорого, но при харьковских зарплатах не так и дёшево.

2. Приватних шкіл, дійсно, доволі багато. Но хороших не так много. Вы сами написали о Джерела или Оптима.

4. В Харькове сегодня ситуация, в общем, тоже нормальная. Тем не менее, похоже, офлайн всё же не разрешат.

5. Почему детская площадка безопаснее школы не понял. По-моему, гораздо опаснее. В случае прилёта большое количество жертв гарантировано.

Гулять зимой, конечно, можно, но на детской площадке делать нечего. А снега в Харькове последние годы практически не бывает. В этом году, может, дня 3 было. И то - вечером падает, погуляли, думаем, завтра на санках, но утром уже увы.

Проблема общения у Вас, если правильно понял, не решена.



Конструкция Вашего дома - точно исключение. Не уверен, что в Харькове вообще есть такие дома.

Итог.

Ваше решение вопроса вполне разумно и рационально. Но, к сожалению, это годится в Вашем конкретном случае и не может служить основой для общего решения. Спасибо за ответ и личку.Нельзя сказать, что у Вас какой-то исключительный случай, но и нетипичный.1. Цена 6000, действительно, не так уж и дорого, но при харьковских зарплатах не так и дёшево.2. Приватних шкіл, дійсно, доволі багато. Но хороших не так много. Вы сами написали о Джерела или Оптима.4. В Харькове сегодня ситуация, в общем, тоже нормальная. Тем не менее, похоже, офлайн всё же не разрешат.5. Почему детская площадка безопаснее школы не понял. По-моему, гораздо опаснее. В случае прилёта большое количество жертв гарантировано.Гулять зимой, конечно, можно, но на детской площадке делать нечего. А снега в Харькове последние годы практически не бывает. В этом году, может, дня 3 было. И то - вечером падает, погуляли, думаем, завтра на санках, но утром уже увы.Проблема общения у Вас, если правильно понял, не решена.Конструкция Вашего дома - точно исключение. Не уверен, что в Харькове вообще есть такие дома.Итог.Ваше решение вопроса вполне разумно и рационально. Но, к сожалению, это годится в Вашем конкретном случае и не может служить основой для общего решения.

6 кг норм цена, при условии, что они действительно отвечают за результат. Потому как только за курсы английского малого в этом учебном году я выброшу около 25 кг. 😟 6 кг норм цена, при условии, что они действительно отвечают за результат. Потому как только за курсы английского малого в этом учебном году я выброшу около 25 кг. 😟 Bolt Повідомлень: 2160 З нами з: 09.11.17 Подякував: 3 раз. Подякували: 159 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 сер, 2023 17:18 Shaman відомо, бо якщо ви їх не купите , у вас їх ніколи не буде. Ніхто не здасть практику, поки не знайдде свого мента, та не сплатить... бо егзамінатор давить на свої гальма... -Аааа, заглух? Наступний. 19professor69 Повідомлень: 78 З нами з: 15.10.14 Подякував: 141 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 сер, 2023 17:44 Shaman написав: ось приклад оцінки, що поточна ситуація з демографією - це не вирок

Демографічна катастрофа в Україні: Як подолати цей виклик

Спробуймо розібратися в проблемі, яка зараз у всіх на порядку денному — демографія. Чи це дійсно катастрофа?



Подивіться на Швецію (бо у світі є не тільки Польща).

....... ось приклад оцінки, що поточна ситуація з демографією - це не вирок

Простите, но статья ни о чём.

Я не знаю, какая часть Швеции пригодна для проживания. Там весьма значительные территории тундры и таёжных лесов. Леса, конечно, можно и вырубить, но шведы, к счастью, до этого не додумались.

И при чём тут плотность населения?

Частина людей не повернеться — ну так ми вже півтора року живемо без них.

"півтора року живемо без них", когда экономика стоит. Об этом автор "забывает"?

С одной стороны - "приїдуть іммігранти, охочі працювати, з усього світу", с другой - диджитализация и люди не нужны.



Можно было бы разбирать подробнее, но не вижу смысла. Заметка напоминает розовые сны Denik"а.



А Ваш пост интересно смотрится после предыдущего, который находится прямо над этим, где Вы сравнивали численность населения Украины с др. европейскими странами. Простите, но статья ни о чём.Я не знаю, какая часть Швеции пригодна для проживания. Там весьма значительные территории тундры и таёжных лесов. Леса, конечно, можно и вырубить, но шведы, к счастью, до этого не додумались.И при чём тут плотность населения?"півтора року живемо без них", когда экономика стоит. Об этом автор "забывает"?С одной стороны - "приїдуть іммігранти, охочі працювати, з усього світу", с другой - диджитализация и люди не нужны.Можно было бы разбирать подробнее, но не вижу смысла. Заметка напоминает розовые сны"а.А Ваш пост интересно смотрится после предыдущего, который находится прямо над этим, где Вы сравнивали численность населения Украины с др. европейскими странами. ЛАД 2 Повідомлень: 25385 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5082 раз. Подякували: 4733 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 сер, 2023 18:05 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: "приїдуть іммігранти, охочі працювати, з усього світу" "приїдуть іммігранти, охочі працювати, з усього світу"

В Швецію таки їдуть і працюють - вже мають 34% "понаїхів", але:

Українці у Швеції заробляють від 3 тис. євро https://news.finance.ua/ua/ukrainci-u-s ... cii-roboty

Плюс реальні соціальні плюшки. Підсадити ще на кредити і до кінця життя такому емігранту відробляти, але зразу достойно жити.

На 200-300 євро/місяць бажаючих працювати емігрантів буде значно менше. В Швецію таки їдуть і працюють - вже мають 34% "понаїхів", але:Плюс реальні соціальні плюшки. Підсадити ще на кредити і до кінця життя такому емігранту відробляти, але зразу достойно жити.На 200-300 євро/місяць бажаючих працювати емігрантів буде значно менше. Ой+

Повідомлень: 6050 З нами з: 19.04.12 Подякував: 89 раз. Подякували: 932 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 сер, 2023 18:08 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: "Бусики спротиву" легко ці протести придушать. "Бусики спротиву" легко ці протести придушать. Оди володар бусиків уже в Ростові... Оди володар бусиків уже в Ростові... Дюрі-бачі

Повідомлень: 1087 З нами з: 29.07.22 Подякував: 136 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 сер, 2023 18:51 Re: Еміграція, заробітчанство Сорри, 2022 год, сейчас наверное больше, но хоть какой-то порядок цифр.

Делайте поправку, что доллар канадский.





rjkz

Повідомлень: 15220 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7875 раз. Подякували: 4805 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 сер, 2023 19:06 ЛАД написав: Спасибо за ответ и личку.

Нельзя сказать, что у Вас какой-то исключительный случай, но и нетипичный.

1. Цена 6000, действительно, не так уж и дорого, но при харьковских зарплатах не так и дёшево. Спасибо за ответ и личку.Нельзя сказать, что у Вас какой-то исключительный случай, но и нетипичный.1. Цена 6000, действительно, не так уж и дорого, но при харьковских зарплатах не так и дёшево.

Це дешево як на ту кількість онлайн уроків, чи хоча б англійська 5 разів на тиждень, та німецька 1,5

ЛАД написав: 2. Приватних шкіл, дійсно, доволі багато. Но хороших не так много. Вы сами написали о Джерела или Оптима.

2. Приватних шкіл, дійсно, доволі багато. Но хороших не так много. Вы сами написали о Джерела или Оптима.

Джерело та Оптіма це не зовсім онлайн навчання, там як таких онлайн занять з вчителем практично немає, а тільки консультації, які навіть у прописаному об'ємі не завжди надають ці школи. Це інший профіль.

ЛАД написав: 4. В Харькове сегодня ситуация, в общем, тоже нормальная. Тем не менее, похоже, офлайн всё же не разрешат. 4. В Харькове сегодня ситуация, в общем, тоже нормальная. Тем не менее, похоже, офлайн всё же не разрешат.

У Харкові складна ситуація, і я особисто не ризикнув би на офлайн навчання.

ЛАД написав: 5. Почему детская площадка безопаснее школы не понял. По-моему, гораздо опаснее. В случае прилёта большое количество жертв гарантировано.

Гулять зимой, конечно, можно, но на детской площадке делать нечего. А снега в Харькове последние годы практически не бывает. В этом году, может, дня 3 было. И то - вечером падает, погуляли, думаем, завтра на санках, но утром уже увы.

Проблема общения у Вас, если правильно понял, не решена. 5. Почему детская площадка безопаснее школы не понял. По-моему, гораздо опаснее. В случае прилёта большое количество жертв гарантировано.Гулять зимой, конечно, можно, но на детской площадке делать нечего. А снега в Харькове последние годы практически не бывает. В этом году, может, дня 3 было. И то - вечером падает, погуляли, думаем, завтра на санках, но утром уже увы.Проблема общения у Вас, если правильно понял, не решена.

Майданчики біля дому + вибираємо де є недалеко якесь укриття чи хоча б підземний перехід, і якщо лунає тривога, то з майданчика ми відразу йдемо.



Проблема спілкування вирішена частково, позашкільні активності, як то: гуртки, мастер класи, майданчики, різні розваги та івенти є і багато, але все-таки три роки онлайну не дають того шкільного спілкування, але коли вибирали офлайн школу на цей рік то психологи такох були, і нічого критичного у розвитку та спілкуванню не виявили, ба більше один сказав, що ви напевно жартуєте що дитина з другого класу вчиться онлайн а не офлайн, тому що у нас в школі ровесники, більше замкнуті і мають проблеми зі спілкуванням, а у вашому випадку нічого подібного немає.

Але розумію що перехід буде нелегким, але більше із-за вчителів, а не однокласників. Тому що вчителів яким наплявати і які вважають дітей за ... все ж не було. Але цей досвід треба набути.

ЛАД написав: Конструкция Вашего дома - точно исключение. Не уверен, что в Харькове вообще есть такие дома.

Итог.

Ваше решение вопроса вполне разумно и рационально. Но, к сожалению, это годится в Вашем конкретном случае и не может служить основой для общего решения. Конструкция Вашего дома - точно исключение. Не уверен, что в Харькове вообще есть такие дома.Итог.Ваше решение вопроса вполне разумно и рационально. Но, к сожалению, это годится в Вашем конкретном случае и не может служить основой для общего решения.

Воно так, але я це все написав для того щоб, показати що якісне онлайн навчання є, але це також потребує активної участі батьків, без цього ніяк, але воно того варте. Це дешево як на ту кількість онлайн уроків, чи хоча б англійська 5 разів на тиждень, та німецька 1,5Джерело та Оптіма це не зовсім онлайн навчання, там як таких онлайн занять з вчителем практично немає, а тільки консультації, які навіть у прописаному об'ємі не завжди надають ці школи. Це інший профіль.У Харкові складна ситуація, і я особисто не ризикнув би на офлайн навчання.Майданчики біля дому + вибираємо де є недалеко якесь укриття чи хоча б підземний перехід, і якщо лунає тривога, то з майданчика ми відразу йдемо.Проблема спілкування вирішена частково, позашкільні активності, як то: гуртки, мастер класи, майданчики, різні розваги та івенти є і багато, але все-таки три роки онлайну не дають того шкільного спілкування, але коли вибирали офлайн школу на цей рік то психологи такох були, і нічого критичного у розвитку та спілкуванню не виявили, ба більше один сказав, що ви напевно жартуєте що дитина з другого класу вчиться онлайн а не офлайн, тому що у нас в школі ровесники, більше замкнуті і мають проблеми зі спілкуванням, а у вашому випадку нічого подібного немає.Але розумію що перехід буде нелегким, але більше із-за вчителів, а не однокласників. Тому що вчителів яким наплявати і які вважають дітей за ... все ж не було. Але цей досвід треба набути.Воно так, але я це все написав для того щоб, показати що якісне онлайн навчання є, але це також потребує активної участі батьків, без цього ніяк, але воно того варте. _Mykola_ Повідомлень: 4612 З нами з: 09.02.09 Подякував: 650 раз. Подякували: 669 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 сер, 2023 20:06 Shaman написав: .............

рецепт успіху дуже простий - держава взагалі не втручається, а люди вже самі розвивають бізнес. й так використовуємо світові технології - нам ще є куди зростати, нас ще до війни логістика обмежувала. а це вже нові елеватори, нові вагони, нові причали - це багато що за собою тягне. .............рецепт успіху дуже простий - держава взагалі не втручається, а люди вже самі розвивають бізнес. й так використовуємо світові технології - нам ще є куди зростати, нас ще до війни логістика обмежувала. а це вже нові елеватори, нові вагони, нові причали - це багато що за собою тягне.



Понятно, опять клятый совок.

А, может, "не всё так однозначно"?

В конце концов, его умение спорить помогло. Развивающиеся страны начали импортировать семена и методы Борлоуга. И с 1960 по 2000 год их урожайность пшеницы утроилась.



Аналогичная работа шла и относительно кукурузы и риса. Этот процесс назвали "зеленой революцией".

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48654642

И ещё: 661,7 762,0 / 10,9 16,4 / 721,4 1248,4.

Здесь первые 2 числа - площадь посевов зерновых (млн. га), вторые - урожайность (ц/га), третья пара - сбор, млн. т. При этом первое число в паре - среднее за 1948-52, второе - за 1970.

Уже боюсь давать ссылку ( ) - https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/046/763.htm

Можете поискать что другое, мне гугл выбросил это.



як це не бачу - а що їмо. не бачити розвиток харчової промисловості - оці вся м'ясокомбінати, молокозаводи - все як в СРСР.

Ассортимент расширился. В основном, именно молочка и мясокомбинаты.





И малость надоели разговоры об "империи". В Европе всего 4 страны больше нас по населению. И то не в 10 раз. Та же Германия была всего в 2 раза больше (а в 91 разница ещё меньше). Точнее, мы были всего в 2 раза меньше. Надеюсь, Вы не станете утверждать, что в Европе нет ничего, кроме с/х, пищепрома и банков, а мне не придётся доказывать обратное.

И опять же, 30 лет назад лозунги о "второй Франции", сейчас перейдём ко "второй Н. Зеландии"?

якщо вас дратує слово імперія, то просто назвемо це розмір країни - це має значення. бо це ємність ринку. Німеччина - 80 млн, Англія, Франція, Італія - 60 млн. й ці країни розвиваються вже сторіччями.



а так Бразилія - 220 млн, Мексика 120 млн, Туреччина - 80 млн. бо для розвитку промисловості потрібні ще й людські ресурси - бо ВСІ починають з простої промисловості.



Наш рівень - це Іспанія та Польща в Європі. й Південна Корея схожа - оце треба брати за приклад.



колись чув цифру, що для самодостатності економіки потрібно десь 200 млн населення - тому СРСР міг бути самодостанім, а Раша без України - ні. ну це так, умовність якщо вас дратує слово імперія, то просто назвемо це розмір країни - це має значення. бо це ємність ринку. Німеччина - 80 млн, Англія, Франція, Італія - 60 млн. й ці країни розвиваються вже сторіччями.а так Бразилія - 220 млн, Мексика 120 млн, Туреччина - 80 млн. бо для розвитку промисловості потрібні ще й людські ресурси - бо ВСІ починають з простої промисловості.Наш рівень - це Іспанія та Польща в Європі. й Південна Корея схожа - оце треба брати за приклад.колись чув цифру, що для самодостатності економіки потрібно десь 200 млн населення - тому СРСР міг бути самодостанім, а Раша без України - ні.ну це так, умовність

Слово "империя" меня не волнует. Слово как слово. Просто немного надоело, что все объяснения сводят к "империи".

И что? Вы подтвердили то, что я написал, что мы не сильно уступаем крупнейшим странам Европы по населению. А кроме этих четырёх, остальные меньше нас. Есть Австрия. Бельгия, Нидерланды, та же Швеция, о кот. Вы пишете в следующем посте.



И обывателю, в общем-то, кроме "гречки и дешевой электроэнергии" (условно) ничего больше и не надо. Европейский или американский обыватель в этом отношении ничем не отличаются. О стратегии развития государства он не думает.

Об этом должны думать верха и убеждать народ в необходимости каких-то мер.

ось де ваша помилка - в розвинених країнах населення знає, щоб отримати - треба працювати, їм ніхто нічого не винен. так є фудстемпи, але це для тих, кому реально не пощастило й маргиналів. а в нас це рівень мислення частини населення - нам винні - а що винні, це вар'юється. ось з цим треба боротися ось де ваша помилка - в розвинених країнах населення знає, щоб отримати - треба працювати, їм ніхто нічого не винен. так є фудстемпи, але це для тих, кому реально не пощастило й маргиналів. а в нас це рівень мислення частини населення -- а що винні, це вар'юється. ось з цим треба боротися

Вы как-то слишком легко и незаметно меняете тему разговора.

Я пишу о стратегии развития, а Вы переводите на то, что человек сам должен о себе заботиться. Я, честно говоря. давно не встречал людей, которые рассчитывают на манну небесную. Если они даже считают, что государство им должно, то, как правило, не сидят и ждут помощи, а как-то крутятся сами.

Хотя государство таки должно - должно обеспечить возможность работать и получать за свою работу достойную зарплату. И развитые государства, с которых мы вроде бы берём пример, этим действительно занимаются.



бо дуже багато брехні - а розбирати - а може там правда є даремна праця. в російських ЗМІ суцільна пропаганда, незалежних там не залишилось... читайте що завгодно. я інколи readovka читаю, щоб розуміти наскільки далеко може зайти маразм. а зауваження зробили, що не треба цитувати, й не треба давати посилання - це трохи різні речібо дуже багато брехні - а розбирати - а може там правда є даремна праця. в російських ЗМІ суцільна пропаганда, незалежних там не залишилось...

Вообще-то меня ещё в студенческие годы приучили, что ссылка обязательна. И это было когда-то записано и в правилах форума. Может, сейчас уже убрали?

И меня никто не уличил в том, что я принес на форум "брехню". Когда я не уверен в сообщении, об этом и пишу. И далеко не всё, что вижу, выношу на форум. И, опять же, ссылка помогает проверить сообщение и разобраться, на сколько это правда.

Даже в зависимых СМИ очень часто факты правдивые.

Лучше давать цитату без ссылки? Мягко говоря, очень сомнительное утверждение. Понятно, опять клятый совок.А, может, "не всё так однозначно"?И ещё: 661,7 762,0 / 10,9 16,4 / 721,4 1248,4.Здесь первые 2 числа - площадь посевов зерновых (млн. га), вторые - урожайность (ц/га), третья пара - сбор, млн. т. При этом первое число в паре - среднее за 1948-52, второе - за 1970.Уже боюсь давать ссылку () -Можете поискать что другое, мне гугл выбросил это.Ассортимент расширился. В основном, именно молочка и мясокомбинаты.Слово "империя" меня не волнует. Слово как слово. Просто немного надоело, что все объяснения сводят к "империи".И что? Вы подтвердили то, что я написал, что мы не сильно уступаем крупнейшим странам Европы по населению. А кроме этих четырёх, остальные меньше нас. Есть Австрия. Бельгия, Нидерланды, та же Швеция, о кот. Вы пишете в следующем посте.Вы как-то слишком легко и незаметно меняете тему разговора.Я пишу о стратегии развития, а Вы переводите на то, что человек сам должен о себе заботиться. Я, честно говоря. давно не встречал людей, которые рассчитывают на манну небесную. Если они даже считают, что государство им должно, то, как правило, не сидят и ждут помощи, а как-то крутятся сами.Хотя государство таки должно - должно обеспечить возможность работать и получать за свою работу достойную зарплату. И развитые государства, с которых мы вроде бы берём пример, этим действительно занимаются.Вообще-то меня ещё в студенческие годы приучили, что ссылка обязательна. И это было когда-то записано и в правилах форума. Может, сейчас уже убрали?И меня никто не уличил в том, что я принес на форум "брехню". Когда я не уверен в сообщении, об этом и пишу. И далеко не всё, что вижу, выношу на форум. И, опять же, ссылка помогает проверить сообщение и разобраться, на сколько это правда.Даже в зависимых СМИ очень часто факты правдивые.Лучше давать цитату без ссылки? Мягко говоря, очень сомнительное утверждение. Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 06 сер, 2023 22:08, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 25385 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5082 раз. Подякували: 4733 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1060106110621063> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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