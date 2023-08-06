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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1060106110621063>
Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 16:18

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:
Если можно, несколько уточняющих вопросов.
1. "повне онлайн навчання у приватних закладах" - цена вопроса? Многие ли граждане Украины такое потянут?

Ціна не така вже й велика у першій школі 4 + 5 тис/міс, зараз наразі дорожче.
Друга 6 тис/міс. За повноцінні заняття це недорого.
.........

Спасибо за ответ и личку.
Нельзя сказать, что у Вас какой-то исключительный случай, но и нетипичный.
1. Цена 6000, действительно, не так уж и дорого, но при харьковских зарплатах не так и дёшево.
2. Приватних шкіл, дійсно, доволі багато. Но хороших не так много. Вы сами написали о Джерела или Оптима.
4. В Харькове сегодня ситуация, в общем, тоже нормальная. Тем не менее, похоже, офлайн всё же не разрешат.
5. Почему детская площадка безопаснее школы не понял. По-моему, гораздо опаснее. В случае прилёта большое количество жертв гарантировано.
Гулять зимой, конечно, можно, но на детской площадке делать нечего. А снега в Харькове последние годы практически не бывает. В этом году, может, дня 3 было. И то - вечером падает, погуляли, думаем, завтра на санках, но утром уже увы.
Проблема общения у Вас, если правильно понял, не решена.

Конструкция Вашего дома - точно исключение. Не уверен, что в Харькове вообще есть такие дома.
Итог.
Ваше решение вопроса вполне разумно и рационально. Но, к сожалению, это годится в Вашем конкретном случае и не может служить основой для общего решения.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 16:26

  BIGor написав:
  Дюрі-бачі написав:
  _Mykola_ написав:ИМХО. Не приведе, ті хто дуже-дуже хотів вже виїхали або виїдуть збагативши воєнкомів або ВЛК.
Ви дуже недооцінюєте настрої в не виїхавших бідних сезонних робітників. Я бачив як їх легко підняли на протест брехнею про те, що "Україна експортує електрику". А тут буде правда про незаконні обмеження.

"Бусики спротиву" легко ці протести придушать.

Тому що протестів нормальних ще не було.
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 16:29

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:
Если можно, несколько уточняющих вопросов.
1. "повне онлайн навчання у приватних закладах" - цена вопроса? Многие ли граждане Украины такое потянут?

Ціна не така вже й велика у першій школі 4 + 5 тис/міс, зараз наразі дорожче.
Друга 6 тис/міс. За повноцінні заняття це недорого.
.........

Спасибо за ответ и личку.
Нельзя сказать, что у Вас какой-то исключительный случай, но и нетипичный.
1. Цена 6000, действительно, не так уж и дорого, но при харьковских зарплатах не так и дёшево.
2. Приватних шкіл, дійсно, доволі багато. Но хороших не так много. Вы сами написали о Джерела или Оптима.
4. В Харькове сегодня ситуация, в общем, тоже нормальная. Тем не менее, похоже, офлайн всё же не разрешат.
5. Почему детская площадка безопаснее школы не понял. По-моему, гораздо опаснее. В случае прилёта большое количество жертв гарантировано.
Гулять зимой, конечно, можно, но на детской площадке делать нечего. А снега в Харькове последние годы практически не бывает. В этом году, может, дня 3 было. И то - вечером падает, погуляли, думаем, завтра на санках, но утром уже увы.
Проблема общения у Вас, если правильно понял, не решена.

Конструкция Вашего дома - точно исключение. Не уверен, что в Харькове вообще есть такие дома.
Итог.
Ваше решение вопроса вполне разумно и рационально. Но, к сожалению, это годится в Вашем конкретном случае и не может служить основой для общего решения.

6 кг норм цена, при условии, что они действительно отвечают за результат. Потому как только за курсы английского малого в этом учебном году я выброшу около 25 кг. 😟
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 17:18

Shaman відомо, бо якщо ви їх не купите , у вас їх ніколи не буде. Ніхто не здасть практику, поки не знайдде свого мента, та не сплатить... бо егзамінатор давить на свої гальма... -Аааа, заглух? Наступний.
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 17:44

  Shaman написав:ось приклад оцінки, що поточна ситуація з демографією - це не вирок
Демографічна катастрофа в Україні: Як подолати цей виклик
Спробуймо розібратися в проблемі, яка зараз у всіх на порядку денному — демографія. Чи це дійсно катастрофа?

Подивіться на Швецію (бо у світі є не тільки Польща).
.......

Простите, но статья ни о чём.
Я не знаю, какая часть Швеции пригодна для проживания. Там весьма значительные территории тундры и таёжных лесов. Леса, конечно, можно и вырубить, но шведы, к счастью, до этого не додумались.
И при чём тут плотность населения?
Частина людей не повернеться — ну так ми вже півтора року живемо без них.

"півтора року живемо без них", когда экономика стоит. Об этом автор "забывает"?
С одной стороны - "приїдуть іммігранти, охочі працювати, з усього світу", с другой - диджитализация и люди не нужны.

Можно было бы разбирать подробнее, но не вижу смысла. Заметка напоминает розовые сны Denik"а.

А Ваш пост интересно смотрится после предыдущего, который находится прямо над этим, где Вы сравнивали численность населения Украины с др. европейскими странами.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 18:05

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:"приїдуть іммігранти, охочі працювати, з усього світу"

В Швецію таки їдуть і працюють - вже мають 34% "понаїхів", але:
Українці у Швеції заробляють від 3 тис. євро https://news.finance.ua/ua/ukrainci-u-s ... cii-roboty

Плюс реальні соціальні плюшки. Підсадити ще на кредити і до кінця життя такому емігранту відробляти, але зразу достойно жити.
На 200-300 євро/місяць бажаючих працювати емігрантів буде значно менше.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 18:08

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:"Бусики спротиву" легко ці протести придушать.
Оди володар бусиків уже в Ростові...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 18:51

Re: Еміграція, заробітчанство

Сорри, 2022 год, сейчас наверное больше, но хоть какой-то порядок цифр.
Делайте поправку, что доллар канадский.


rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 19:06

  ЛАД написав:Спасибо за ответ и личку.
Нельзя сказать, что у Вас какой-то исключительный случай, но и нетипичный.
1. Цена 6000, действительно, не так уж и дорого, но при харьковских зарплатах не так и дёшево.

Це дешево як на ту кількість онлайн уроків, чи хоча б англійська 5 разів на тиждень, та німецька 1,5
  ЛАД написав:2. Приватних шкіл, дійсно, доволі багато. Но хороших не так много. Вы сами написали о Джерела или Оптима.

Джерело та Оптіма це не зовсім онлайн навчання, там як таких онлайн занять з вчителем практично немає, а тільки консультації, які навіть у прописаному об'ємі не завжди надають ці школи. Це інший профіль.
  ЛАД написав:4. В Харькове сегодня ситуация, в общем, тоже нормальная. Тем не менее, похоже, офлайн всё же не разрешат.

У Харкові складна ситуація, і я особисто не ризикнув би на офлайн навчання.
  ЛАД написав:5. Почему детская площадка безопаснее школы не понял. По-моему, гораздо опаснее. В случае прилёта большое количество жертв гарантировано.
Гулять зимой, конечно, можно, но на детской площадке делать нечего. А снега в Харькове последние годы практически не бывает. В этом году, может, дня 3 было. И то - вечером падает, погуляли, думаем, завтра на санках, но утром уже увы.
Проблема общения у Вас, если правильно понял, не решена.

Майданчики біля дому + вибираємо де є недалеко якесь укриття чи хоча б підземний перехід, і якщо лунає тривога, то з майданчика ми відразу йдемо.

Проблема спілкування вирішена частково, позашкільні активності, як то: гуртки, мастер класи, майданчики, різні розваги та івенти є і багато, але все-таки три роки онлайну не дають того шкільного спілкування, але коли вибирали офлайн школу на цей рік то психологи такох були, і нічого критичного у розвитку та спілкуванню не виявили, ба більше один сказав, що ви напевно жартуєте що дитина з другого класу вчиться онлайн а не офлайн, тому що у нас в школі ровесники, більше замкнуті і мають проблеми зі спілкуванням, а у вашому випадку нічого подібного немає.
Але розумію що перехід буде нелегким, але більше із-за вчителів, а не однокласників. Тому що вчителів яким наплявати і які вважають дітей за ... все ж не було. Але цей досвід треба набути.
  ЛАД написав:Конструкция Вашего дома - точно исключение. Не уверен, что в Харькове вообще есть такие дома.
Итог.
Ваше решение вопроса вполне разумно и рационально. Но, к сожалению, это годится в Вашем конкретном случае и не может служить основой для общего решения.

Воно так, але я це все написав для того щоб, показати що якісне онлайн навчання є, але це також потребує активної участі батьків, без цього ніяк, але воно того варте.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 20:06

  Shaman написав:.............
рецепт успіху дуже простий - держава взагалі не втручається, а люди вже самі розвивають бізнес. й так використовуємо світові технології - нам ще є куди зростати, нас ще до війни логістика обмежувала. а це вже нові елеватори, нові вагони, нові причали - це багато що за собою тягне.

:)
Понятно, опять клятый совок.
А, может, "не всё так однозначно"?
В конце концов, его умение спорить помогло. Развивающиеся страны начали импортировать семена и методы Борлоуга. И с 1960 по 2000 год их урожайность пшеницы утроилась.

Аналогичная работа шла и относительно кукурузы и риса. Этот процесс назвали "зеленой революцией".

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48654642
И ещё: 661,7 762,0 / 10,9 16,4 / 721,4 1248,4.
Здесь первые 2 числа - площадь посевов зерновых (млн. га), вторые - урожайность (ц/га), третья пара - сбор, млн. т. При этом первое число в паре - среднее за 1948-52, второе - за 1970.
Уже боюсь давать ссылку ( :) ) - https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/046/763.htm
Можете поискать что другое, мне гугл выбросил это.

як це не бачу - а що їмо. не бачити розвиток харчової промисловості - оці вся м'ясокомбінати, молокозаводи - все як в СРСР.

Ассортимент расширился. В основном, именно молочка и мясокомбинаты.


И малость надоели разговоры об "империи". В Европе всего 4 страны больше нас по населению. И то не в 10 раз. Та же Германия была всего в 2 раза больше (а в 91 разница ещё меньше). Точнее, мы были всего в 2 раза меньше. Надеюсь, Вы не станете утверждать, что в Европе нет ничего, кроме с/х, пищепрома и банков, а мне не придётся доказывать обратное.
И опять же, 30 лет назад лозунги о "второй Франции", сейчас перейдём ко "второй Н. Зеландии"?

якщо вас дратує слово імперія, то просто назвемо це розмір країни - це має значення. бо це ємність ринку. Німеччина - 80 млн, Англія, Франція, Італія - 60 млн. й ці країни розвиваються вже сторіччями.

а так Бразилія - 220 млн, Мексика 120 млн, Туреччина - 80 млн. бо для розвитку промисловості потрібні ще й людські ресурси - бо ВСІ починають з простої промисловості.

Наш рівень - це Іспанія та Польща в Європі. й Південна Корея схожа - оце треба брати за приклад.

колись чув цифру, що для самодостатності економіки потрібно десь 200 млн населення - тому СРСР міг бути самодостанім, а Раша без України - ні. :D ну це так, умовність

Слово "империя" меня не волнует. Слово как слово. Просто немного надоело, что все объяснения сводят к "империи".
И что? Вы подтвердили то, что я написал, что мы не сильно уступаем крупнейшим странам Европы по населению. А кроме этих четырёх, остальные меньше нас. Есть Австрия. Бельгия, Нидерланды, та же Швеция, о кот. Вы пишете в следующем посте.

И обывателю, в общем-то, кроме "гречки и дешевой электроэнергии" (условно) ничего больше и не надо. Европейский или американский обыватель в этом отношении ничем не отличаются. О стратегии развития государства он не думает.
Об этом должны думать верха и убеждать народ в необходимости каких-то мер.

ось де ваша помилка - в розвинених країнах населення знає, щоб отримати - треба працювати, їм ніхто нічого не винен. так є фудстемпи, але це для тих, кому реально не пощастило й маргиналів. а в нас це рівень мислення частини населення - нам винні - а що винні, це вар'юється. ось з цим треба боротися

Вы как-то слишком легко и незаметно меняете тему разговора. :)
Я пишу о стратегии развития, а Вы переводите на то, что человек сам должен о себе заботиться. Я, честно говоря. давно не встречал людей, которые рассчитывают на манну небесную. Если они даже считают, что государство им должно, то, как правило, не сидят и ждут помощи, а как-то крутятся сами.
Хотя государство таки должно - должно обеспечить возможность работать и получать за свою работу достойную зарплату. И развитые государства, с которых мы вроде бы берём пример, этим действительно занимаются.

читайте що завгодно. я інколи readovka читаю, щоб розуміти наскільки далеко може зайти маразм. а зауваження зробили, що не треба цитувати, й не треба давати посилання - це трохи різні речі ;) бо дуже багато брехні - а розбирати - а може там правда є даремна праця. в російських ЗМІ суцільна пропаганда, незалежних там не залишилось...

Вообще-то меня ещё в студенческие годы приучили, что ссылка обязательна. И это было когда-то записано и в правилах форума. Может, сейчас уже убрали?
И меня никто не уличил в том, что я принес на форум "брехню". Когда я не уверен в сообщении, об этом и пишу. И далеко не всё, что вижу, выношу на форум. И, опять же, ссылка помогает проверить сообщение и разобраться, на сколько это правда.
Даже в зависимых СМИ очень часто факты правдивые.
Лучше давать цитату без ссылки? Мягко говоря, очень сомнительное утверждение.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 06 сер, 2023 22:08, всього редагувалось 1 раз.
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