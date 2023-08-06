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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1060106110621063
Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 20:09

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:"приїдуть іммігранти, охочі працювати, з усього світу"

В Швецію таки їдуть і працюють - вже мають 34% "понаїхів", але:
Українці у Швеції заробляють від 3 тис. євро https://news.finance.ua/ua/ukrainci-u-s ... cii-roboty

Плюс реальні соціальні плюшки. Підсадити ще на кредити і до кінця життя такому емігранту відробляти, але зразу достойно жити.
На 200-300 євро/місяць бажаючих працювати емігрантів буде значно менше.

"Велосипед не мой". :)
Я же говорю - розовые сны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 21:02

  ЛАД написав:
  Shaman написав:.............
рецепт успіху дуже простий - держава взагалі не втручається, а люди вже самі розвивають бізнес. й так використовуємо світові технології - нам ще є куди зростати, нас ще до війни логістика обмежувала. а це вже нові елеватори, нові вагони, нові причали - це багато що за собою тягне.

:)
Понятно, опять клятый совок.
А, может, "не всё так однозначно"?

знайдіть слово радянський чи совецький в моєму повідомленні - ви вже додумуєте, а потім відповідаєте, що придумали.

всі ці технології що ви описали, вони були зроблені задовго до 1991 року, але щось в СРСР заважало їх впроваджувати. але я здається зрозумів ход ваших думок - типу розвиток останніх років - це лише технології, й якби СРСР не луснув - він би ще ого-го-го. оце вже вивчають суспільні науки - ні, він тому й луснув, що не зміг організувати ефективне виробництво у суспільстві.

планова економіка при соціалізмі - нежиттєва. але ви це ніколи не визнаєте - тому сперечатися з цього - марна праця.
Слово "империя" меня не волнует. Слово как слово. Просто немного надоел, что все объяснения сводят к "империи".
И что? Вы подтвердили то, что я написал, что мы не сильно уступаем крупнейшим странам Европы по населению. А кроме этих четырёх, остальные меньше нас. Есть Австрия. Бельгия, Нидерланды, та же Швеция, о кот. Вы пишете в следующем посте.

але важке виробництво можуть організовувати великі країни - навіть не 100 млн - оце ви взагалі опустили. Airbus - скільки країн - це ж не одна Франція. тому нам треба з кимось кооперуватись
И обывателю, в общем-то, кроме "гречки и дешевой электроэнергии" (условно) ничего больше и не надо. Европейский или американский обыватель в этом отношении ничем не отличаются. О стратегии развития государства он не думает.
Об этом должны думать верха и убеждать народ в необходимости каких-то мер.

ось де ваша помилка - в розвинених країнах населення знає, щоб отримати - треба працювати, їм ніхто нічого не винен. так є фудстемпи, але це для тих, кому реально не пощастило й маргиналів. а в нас це рівень мислення частини населення - нам винні - а що винні, це вар'юється. ось з цим треба боротися

Вы как-то слишком легко и незаметно меняете тему разговора. :)
Я пишу о стратегии развития, а Вы переводите на то, что человек сам должен о себе заботиться. Я, честно говоря. давно не встречал людей, которые рассчитывают на манну небесную. Если они даже считают, что государство им должно, то, как правило, не сидят и ждут помощи, а как-то крутятся сами.
Хотя государство таки должно - должно обеспечить возможность работать и получать за свою работу достойную зарплату. И развитые государства, с которых мы вроде бы берём пример, этим действительно занимаются.

теж суперечка філософська. ментальність населення має значення. держава забезпечує можливості. а населення не чекає, що йому дадуть роботу й гідну оплату, а шукає чи створює.

як створити ефективні суспільства - цікаве питання. вони не створюються разом зі стратегією чи ще чимось. ви ж не визнаєте, що ми втратили 70 років саме в організації суспільства - а це може й складніше ніж технології. тому шукаємо шлях.

коли ви кажете - треба було зберегти - то не відповідаєте на питання як. он зберігали шахти, витрачали шалені гроші на дотації - що допомогло? - ні.

продавати треба було все в 1991 - й землю, й підприємства - але зараз же почнеться - ви що, це народне достояние. от тоді може щось й врятували б. а зараз треба ще раз спрощувати можливості - а там розвиток, як трава - сам проросте ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 21:08

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:планова економіка при соціалізмі - нежиттєва. але ви це ніколи не визнаєте - тому сперечатися з цього - марна праця.
Цілком життєздатна за умов додаткових джерел фінансування: допомоги від союзників, доходи від нафти, тощо...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 21:09

Чисто для того, щоби гілка "Еміграція, заробітчанство" не перетворилася остаточно на гілку: "Проблеми шкільної освіти" (вкрай важливе питання, але не за темою гілки ж).
Додаток до повідомлення тут про купівлю нашою людиною Тесла в США:
Еміграція, заробітчанство

Там наші люди писали, що не варто економити 100 доларів на пальному для авто.
Варто. Там рахують інакше.
Як написано в повідомленні вище: "ментальність населення" інша.
Досить цікаво.

Американська арифметика

1. Взято в лізинг авто BMW M340i.
2. Умови лізингу. Ціна дилера на авто станом на момент підписання договору 52 000 доларів.
В Договорі прописано термін лізингу - 3 роки та спрогнозована на кінець 3-и річного періоду ціна - в 32 000 доларів. Лізінгоотримувач має право викупити авто за остаточною ціною в 32 000 доларів В БУДЬ-ЯКИЙ МОМЕНТ.
За три роки має сплатити лізингонадавачу 20 000 доларів або 20000/36=556 доларів на місяць.
Або 556/30=18,5 долари в день (при ціні квитка на автобус 7 доларів).
Є обмеження: пробіг 10 000 міль (близько 16 000 км на рік). При перевищення - якісь там перерахунки/доплати.
Якщо "власник" вирішив викупити авто до закінчення 3-и річного періоду - повинен сплатити лізінгонадавачу різницю (втрачена вигода) по 556 доларів за місяць.

Далі саме цікаве.
В серпні 2023 року – а період закінчення лізингу - січень/лютий 2024 року - дилер/лізингонадавач дзвонить з власної ініціативи лізингоотримувачу та пропонує/ "викупити" авто за 41 000 доларів.
Лізингоотримувач наводить довідки та розуміє, чому йому пропонують профіт: ціна за прайс-листом такого авто станом на кінець липня 2023 65 000 доларів. (як відомо інфляція за думкою одного горе-хВахівця форуму буває тільки в одній з 197 країн світу - саме в тій, в якій він за останні 1/2 сторіччя не був і в найближчі 1/10 сторіччя точно не буде).

Лізингоотримувач наводить довідки та отримує експертну оцінку: за 2,5 роки авто "набігало" замість передбачених Договором 3х10000 миль всього 15 000 миль (спрацювала робота з дому, а не в офісі) і ринкова ціна авто може сягати станом на 1 серпня 2023 суми в 45 000 доларів.

Беремо калькулятор:
- лізингоотримувач може сьогодні викупити авто за 32 000+5х556=34 780 доларів (беремо для легкості розрахунків 35000).
- дилер дає за авто 41 000 доларів. Профіт складає 6 000 доларів. Профіт може бути більшим, але треба пройти процедуру викупу авто та знайти реального покупця.
- погоджується на профіт в 6 000 доларів від дилера (41000-35000=6000). Щоби без клопоту.
- на виходячи з квартири, робить замовлення на Tesla Model 3 з ціною в 38 000 доларів.
- замовлення робить для купівлі в кредит з первинною сплатою в 4500 доларів США.

Тепер така арифметика: від 38 000 доларів віднімаємо 6000 доларів профіту від BMW.
Маємо 32 000 доларів.
Штат Каліфорнія виплачує покупцеві Тесла 7500 доларів. Не готівкою - а поверненням сплачених податків за підсумками 2023 року - в лютому 2024 року.
Тоді: 32000-7500=24 500 доларів США.
Якщо авто буле куплено НЕ ЗАРАЗ - штат Каліфорнія 7500 не нарахує.

Покупець Тесла отримує консультацію спеціалістів: через 3 роки проногнозована ціна Тесла може складати 30 000 доларів США.
Тоді: 24500-30000=мінус 6 500 доларів США. Тобто авто виходить даром, тобто безоплатно. Відсотки за кредитом майже сміхотворні - можете рахувати, а можете не рахувати. Включено в 6500...
Але це ще не все:
- страховка за BMW щомісяця - 200 доларів США. Страховка за Тесла 100...150 доларів США. Маємо профіт/економію.
- витрати на бензин для BMW - при тому, що на роботі треба бути 3 рази на тиждень - мінімум 200 доларів. Зарядка авто на роботі для всіх колег по роботі - безкоштовна. Маємо профіт/економію.

Ну ось так... Звісно, з BMW шкода розставатися, але як показують останні події з BMW в Лубнах (Перехрестимося!) - не так вже й шкода...
Тут панове писали, що коли купив сарай за 150 000 доларів, то не варто економити 100 доларів на пальному.
Може воно й так.
Все залежить від того, де ти та скільки накрав... Якщо не крав волонтерську допомогу, а донатив на ЗСУ прямо із США - як в цьому прикладі - то і 100 доларів є в нагоді...

P.S. Записано по пам"яті з розмови вночі Скайпом, може десь і щось забув...
Сильно не лайтеся та сильно не бийте ногами. Все одно гроші не мої.
А якщо мій допис здався цікавим: поставте "плюс" - особисто я вам всім вже поставив 3 226 "плюсів" - за тверезі цікаві розумні інформативні повідомлення.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 06 сер, 2023 21:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 21:26

  ЛАД написав:Не знаю.
Сейчас проверил. У меня за май и июнь по 160квт. На одного. Правда, стоит заметить, что на двоих-троих расход не растёт пропорционально. Может, только немного. Грубо говоря жарить картошку в сковородке на одного или 4-з - примерно одинаково.
В доме только электричество, без газа. Плита индукционная, духовка электрическая, холодильник, лампочки все лед. Кондиционер ещё ни разу не включал. Супы-компоты практически не варю. Ноут без батареи от сети. Единственное, что ТВ работает слишком много, бОльшую часть суток.

Нам поставщик поставил прогноз 150 кВт/ч на месяц за 132 злотых. В квартире проживают 4 человека, вся еда на электричестве, ТВ нет.
По ценам в Польше: 1.6 зл по обычному тарифу, 2/0.8 злотых по двухзонному. Но сейчас действует компенсация от правительства, поэтому цена для населения пока раза в 2 ниже при лимите до 2000 кВТ в год.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 22:12

  Gastarbaiter написав:
  ЛАД написав:Не знаю.
Сейчас проверил. У меня за май и июнь по 160квт. На одного. Правда, стоит заметить, что на двоих-троих расход не растёт пропорционально. Может, только немного. Грубо говоря жарить картошку в сковородке на одного или 4-з - примерно одинаково.
В доме только электричество, без газа. Плита индукционная, духовка электрическая, холодильник, лампочки все лед. Кондиционер ещё ни разу не включал. Супы-компоты практически не варю. Ноут без батареи от сети. Единственное, что ТВ работает слишком много, бОльшую часть суток.

Нам поставщик поставил прогноз 150 кВт/ч на месяц за 132 злотых. В квартире проживают 4 человека, вся еда на электричестве, ТВ нет.
По ценам в Польше: 1.6 зл по обычному тарифу, 2/0.8 злотых по двухзонному. Но сейчас действует компенсация от правительства, поэтому цена для населения пока раза в 2 ниже при лимите до 2000 кВТ в год.

150 кВт в месяц на 4-х це ххвантастика.
Bolt
 
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