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#<1 ... 10611062106310641065> Додано: Нед 06 сер, 2023 20:09 Ой+ написав: ЛАД написав: "приїдуть іммігранти, охочі працювати, з усього світу" "приїдуть іммігранти, охочі працювати, з усього світу"

В Швецію таки їдуть і працюють - вже мають 34% "понаїхів", але:

Українці у Швеції заробляють від 3 тис. євро https://news.finance.ua/ua/ukrainci-u-s ... cii-roboty

Плюс реальні соціальні плюшки. Підсадити ще на кредити і до кінця життя такому емігранту відробляти, але зразу достойно жити.

На 200-300 євро/місяць бажаючих працювати емігрантів буде значно менше. В Швецію таки їдуть і працюють - вже мають 34% "понаїхів", але:Плюс реальні соціальні плюшки. Підсадити ще на кредити і до кінця життя такому емігранту відробляти, але зразу достойно жити.На 200-300 євро/місяць бажаючих працювати емігрантів буде значно менше.

"Велосипед не мой".

Я же говорю - розовые сны. "Велосипед не мой".Я же говорю - розовые сны. ЛАД 2 Повідомлень: 25387 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5082 раз. Подякували: 4733 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 сер, 2023 21:02 ЛАД написав: Shaman написав: .............

рецепт успіху дуже простий - держава взагалі не втручається, а люди вже самі розвивають бізнес. й так використовуємо світові технології - нам ще є куди зростати, нас ще до війни логістика обмежувала. а це вже нові елеватори, нові вагони, нові причали - це багато що за собою тягне. .............рецепт успіху дуже простий - держава взагалі не втручається, а люди вже самі розвивають бізнес. й так використовуємо світові технології - нам ще є куди зростати, нас ще до війни логістика обмежувала. а це вже нові елеватори, нові вагони, нові причали - це багато що за собою тягне.



Понятно, опять клятый совок.

А, может, "не всё так однозначно"? Понятно, опять клятый совок.А, может, "не всё так однозначно"?

знайдіть слово радянський чи совецький в моєму повідомленні - ви вже додумуєте, а потім відповідаєте, що придумали.



всі ці технології що ви описали, вони були зроблені задовго до 1991 року, але щось в СРСР заважало їх впроваджувати. але я здається зрозумів ход ваших думок - типу розвиток останніх років - це лише технології, й якби СРСР не луснув - він би ще ого-го-го. оце вже вивчають суспільні науки - ні, він тому й луснув, що не зміг організувати ефективне виробництво у суспільстві.



планова економіка при соціалізмі - нежиттєва. але ви це ніколи не визнаєте - тому сперечатися з цього - марна праця.

Слово "империя" меня не волнует. Слово как слово. Просто немного надоел, что все объяснения сводят к "империи".

И что? Вы подтвердили то, что я написал, что мы не сильно уступаем крупнейшим странам Европы по населению. А кроме этих четырёх, остальные меньше нас. Есть Австрия. Бельгия, Нидерланды, та же Швеция, о кот. Вы пишете в следующем посте.

але важке виробництво можуть організовувати великі країни - навіть не 100 млн - оце ви взагалі опустили. Airbus - скільки країн - це ж не одна Франція. тому нам треба з кимось кооперуватись

И обывателю, в общем-то, кроме "гречки и дешевой электроэнергии" (условно) ничего больше и не надо. Европейский или американский обыватель в этом отношении ничем не отличаются. О стратегии развития государства он не думает.

Об этом должны думать верха и убеждать народ в необходимости каких-то мер.

ось де ваша помилка - в розвинених країнах населення знає, щоб отримати - треба працювати, їм ніхто нічого не винен. так є фудстемпи, але це для тих, кому реально не пощастило й маргиналів. а в нас це рівень мислення частини населення - нам винні - а що винні, це вар'юється. ось з цим треба боротися ось де ваша помилка - в розвинених країнах населення знає, щоб отримати - треба працювати, їм ніхто нічого не винен. так є фудстемпи, але це для тих, кому реально не пощастило й маргиналів. а в нас це рівень мислення частини населення -- а що винні, це вар'юється. ось з цим треба боротися

Вы как-то слишком легко и незаметно меняете тему разговора.

Я пишу о стратегии развития, а Вы переводите на то, что человек сам должен о себе заботиться. Я, честно говоря. давно не встречал людей, которые рассчитывают на манну небесную. Если они даже считают, что государство им должно, то, как правило, не сидят и ждут помощи, а как-то крутятся сами.

Хотя государство таки должно - должно обеспечить возможность работать и получать за свою работу достойную зарплату. И развитые государства, с которых мы вроде бы берём пример, этим действительно занимаются. Вы как-то слишком легко и незаметно меняете тему разговора.Я пишу о стратегии развития, а Вы переводите на то, что человек сам должен о себе заботиться. Я, честно говоря. давно не встречал людей, которые рассчитывают на манну небесную. Если они даже считают, что государство им должно, то, как правило, не сидят и ждут помощи, а как-то крутятся сами.Хотя государство таки должно - должно обеспечить возможность работать и получать за свою работу достойную зарплату. И развитые государства, с которых мы вроде бы берём пример, этим действительно занимаются.

теж суперечка філософська. ментальність населення має значення. держава забезпечує можливості. а населення не чекає, що йому дадуть роботу й гідну оплату, а шукає чи створює.



як створити ефективні суспільства - цікаве питання. вони не створюються разом зі стратегією чи ще чимось. ви ж не визнаєте, що ми втратили 70 років саме в організації суспільства - а це може й складніше ніж технології. тому шукаємо шлях.



коли ви кажете - треба було зберегти - то не відповідаєте на питання як. он зберігали шахти, витрачали шалені гроші на дотації - що допомогло? - ні.



продавати треба було все в 1991 - й землю, й підприємства - але зараз же почнеться - ви що, це народне достояние. от тоді може щось й врятували б. а зараз треба ще раз спрощувати можливості - а там розвиток, як трава - сам проросте знайдіть слово радянський чи совецький в моєму повідомленні - ви вже додумуєте, а потім відповідаєте, що придумали.всі ці технології що ви описали, вони були зроблені задовго до 1991 року, але щось в СРСР заважало їх впроваджувати. але я здається зрозумів ход ваших думок - типу розвиток останніх років - це лише технології, й якби СРСР не луснув - він би ще ого-го-го. оце вже вивчають суспільні науки - ні, він тому й луснув, що не зміг організувати ефективне виробництво у суспільстві.планова економіка при соціалізмі - нежиттєва. але ви це ніколи не визнаєте - тому сперечатися з цього - марна праця.але важке виробництво можуть організовувати великі країни - навіть не 100 млн - оце ви взагалі опустили. Airbus - скільки країн - це ж не одна Франція. тому нам треба з кимось кооперуватисьтеж суперечка філософська. ментальність населення має значення. держава забезпечує можливості. а населення не чекає, що йому дадуть роботу й гідну оплату, а шукає чи створює.як створити ефективні суспільства - цікаве питання. вони не створюються разом зі стратегією чи ще чимось. ви ж не визнаєте, що ми втратили 70 років саме в організації суспільства - а це може й складніше ніж технології. тому шукаємо шлях.коли ви кажете - треба було зберегти - то не відповідаєте на питання як. он зберігали шахти, витрачали шалені гроші на дотації - що допомогло? - ні.продавати треба було все в 1991 - й землю, й підприємства - але зараз же почнеться - ви що, це народне достояние. от тоді може щось й врятували б. а зараз треба ще раз спрощувати можливості - а там розвиток, як трава - сам проросте Shaman

Повідомлень: 3984 З нами з: 29.09.19 Подякував: 481 раз. Подякували: 1118 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 сер, 2023 21:08 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: планова економіка при соціалізмі - нежиттєва. але ви це ніколи не визнаєте - тому сперечатися з цього - марна праця. планова економіка при соціалізмі - нежиттєва. але ви це ніколи не визнаєте - тому сперечатися з цього - марна праця. Цілком життєздатна за умов додаткових джерел фінансування: допомоги від союзників, доходи від нафти, тощо... Цілком життєздатна за умов додаткових джерел фінансування: допомоги від союзників, доходи від нафти, тощо... Дюрі-бачі

Повідомлень: 1088 З нами з: 29.07.22 Подякував: 136 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 сер, 2023 21:09 Еміграція, заробітчанство" не перетворилася остаточно на гілку: "Проблеми шкільної освіти" (вкрай важливе питання, але не за темою гілки ж).

Додаток до повідомлення тут про купівлю нашою людиною Тесла в США:

Еміграція, заробітчанство



Там наші люди писали, що не варто економити 100 доларів на пальному для авто.

Варто. Там рахують інакше.

Як написано в повідомленні вище: "ментальність населення" інша.

Досить цікаво.



Американська арифметика



1. Взято в лізинг авто BMW M340i.

2. Умови лізингу. Ціна дилера на авто станом на момент підписання договору 52 000 доларів.

В Договорі прописано термін лізингу - 3 роки та спрогнозована на кінець 3-и річного періоду ціна - в 32 000 доларів. Лізінгоотримувач має право викупити авто за остаточною ціною в 32 000 доларів В БУДЬ-ЯКИЙ МОМЕНТ.

За три роки має сплатити лізингонадавачу 20 000 доларів або 20000/36=556 доларів на місяць.

Або 556/30=18,5 долари в день (при ціні квитка на автобус 7 доларів).

Є обмеження: пробіг 10 000 міль (близько 16 000 км на рік). При перевищення - якісь там перерахунки/доплати.

Якщо "власник" вирішив викупити авто до закінчення 3-и річного періоду - повинен сплатити лізінгонадавачу різницю (втрачена вигода) по 556 доларів за місяць.



Далі саме цікаве.

В серпні 2023 року – а період закінчення лізингу - січень/лютий 2024 року - дилер/лізингонадавач дзвонить з власної ініціативи лізингоотримувачу та пропонує/ "викупити" авто за 41 000 доларів.

Лізингоотримувач наводить довідки та розуміє, чому йому пропонують профіт: ціна за прайс-листом такого авто станом на кінець липня 2023 65 000 доларів. (як відомо інфляція за думкою одного горе-хВахівця форуму буває тільки в одній з 197 країн світу - саме в тій, в якій він за останні 1/2 сторіччя не був і в найближчі 1/10 сторіччя точно не буде).



Лізингоотримувач наводить довідки та отримує експертну оцінку: за 2,5 роки авто "набігало" замість передбачених Договором 3х10000 миль всього 15 000 миль (спрацювала робота з дому, а не в офісі) і ринкова ціна авто може сягати станом на 1 серпня 2023 суми в 45 000 доларів.



Беремо калькулятор:

- лізингоотримувач може сьогодні викупити авто за 32 000+5х556=34 780 доларів (беремо для легкості розрахунків 35000).

- дилер дає за авто 41 000 доларів. Профіт складає 6 000 доларів. Профіт може бути більшим, але треба пройти процедуру викупу авто та знайти реального покупця.

- погоджується на профіт в 6 000 доларів від дилера (41000-35000=6000). Щоби без клопоту.

- на виходячи з квартири, робить замовлення на Tesla Model 3 з ціною в 38 000 доларів.

- замовлення робить для купівлі в кредит з первинною сплатою в 4500 доларів США.



Тепер така арифметика: від 38 000 доларів віднімаємо 6000 доларів профіту від BMW.

Маємо 32 000 доларів.

Штат Каліфорнія виплачує покупцеві Тесла 7500 доларів. Не готівкою - а поверненням сплачених податків за підсумками 2023 року - в лютому 2024 року.

Тоді: 32000-7500=24 500 доларів США.

Якщо авто буле куплено НЕ ЗАРАЗ - штат Каліфорнія 7500 не нарахує.



Покупець Тесла отримує консультацію спеціалістів: через 3 роки проногнозована ціна Тесла може складати 30 000 доларів США.

Тоді: 24500-30000=мінус 6 500 доларів США. Тобто авто виходить даром, тобто безоплатно. Відсотки за кредитом майже сміхотворні - можете рахувати, а можете не рахувати. Включено в 6500...

Але це ще не все:

- страховка за BMW щомісяця - 200 доларів США. Страховка за Тесла 100...150 доларів США. Маємо профіт/економію.

- витрати на бензин для BMW - при тому, що на роботі треба бути 3 рази на тиждень - мінімум 200 доларів. Зарядка авто на роботі для всіх колег по роботі - безкоштовна. Маємо профіт/економію.



Ну ось так... Звісно, з BMW шкода розставатися, але як показують останні події з BMW в Лубнах (Перехрестимося!) - не так вже й шкода...

Тут панове писали, що коли купив сарай за 150 000 доларів, то не варто економити 100 доларів на пальному.

Може воно й так.

Все залежить від того, де ти та скільки накрав... Якщо не крав волонтерську допомогу, а донатив на ЗСУ прямо із США - як в цьому прикладі - то і 100 доларів є в нагоді...



P.S. Записано по пам"яті з розмови вночі Скайпом, може десь і щось забув...

Сильно не лайтеся та сильно не бийте ногами. Все одно гроші не мої. Чисто для того, щоби гілка "" не перетворилася остаточно на гілку: "Проблеми шкільної освіти" (вкрай важливе питання, але не за темою гілки ж).Додаток до повідомлення тут про купівлю нашою людиною Тесла в США:Там наші люди писали, що не варто економити 100 доларів на пальному для авто.Варто.Як написано в повідомленні вище: "" інша.Досить цікаво.1. Взято в лізинг авто BMW M340i.2. Умови лізингу. Ціна дилера на авто станом на момент підписання договору 52 000 доларів.В Договорі прописано термін лізингу - 3 роки та спрогнозована на кінець 3-и річного періоду ціна - вдоларів. Лізінгоотримувач має право викупити авто за остаточною ціною в 32 000 доларів В БУДЬ-ЯКИЙ МОМЕНТ.За три роки має сплатити лізингонадавачу 20 000 доларів або 20000/36=556 доларів на місяць.Або 556/30=18,5 долари в день (при ціні квитка на автобус 7 доларів).Є обмеження: пробіг 10 000 міль (близько 16 000 км на рік). При перевищення - якісь там перерахунки/доплати.Якщо "власник" вирішив викупити авто до закінчення 3-и річного періоду - повинен сплатити лізінгонадавачу різницю (втрачена вигода) по 556 доларів за місяць.Далі саме цікаве.В серпні 2023 року –- дилер/лізингонадавач дзвонить з власної ініціативи лізингоотримувачу та пропонує/ "викупити" авто задоларів.Лізингоотримувач наводить довідки та розуміє, чому йому пропонують профіт: ціна за прайс-листом такого авто станом на кінець липня 2023 65 000 доларів. (як відомо інфляція за думкою одного горе-хВахівця форуму буває тільки в одній з 197 країн світу - саме в тій, в якій він за останні 1/2 сторіччя не був і в найближчі 1/10 сторіччя точно не буде).Лізингоотримувач наводить довідки та отримує експертну оцінку: за 2,5 роки авто "набігало" замість передбачених Договором 3х10000 миль всього 15 000 миль (спрацювала робота з дому, а не в офісі) і ринкова ціна автостаном на 1 серпня 2023 суми в 45 000 доларів.Беремо калькулятор:- лізингоотримувач може сьогодні викупити авто за 32 000+5х556=34 780 доларів (беремо для легкості розрахунків 35000).- дилер дає за авто 41 000 доларів. Профіт складає 6 000 доларів. Профіт може бути більшим, але треба пройти процедуру викупу авто та знайти реального покупця.- погоджується на профіт в 6 000 доларів від дилера (41000-35000=6000). Щоби без клопоту.- на виходячи з квартири, робить замовлення на Tesla Model 3 з ціною в 38 000 доларів.- замовлення робить для купівлі в кредит з первинною сплатою в 4500 доларів США.Тепер така арифметика: від 38 000 доларів віднімаємо 6000 доларів профіту від BMW.Маємо 32 000 доларів.Штат Каліфорнія виплачує покупцеві Тесла 7500 доларів. Не готівкою - а поверненням сплачених податків за підсумками 2023 року - в лютому 2024 року.Тоді: 32000-7500=доларів США.Якщо авто буле куплено НЕ ЗАРАЗ - штат Каліфорнія 7500 не нарахує.Покупець Тесла отримує консультацію спеціалістів: через 3 роки проногнозована ціна Тесла може складати 30 000 доларів США.Тоді: 24500-30000=6 500 доларів США. Тобто авто виходить даром, тобто безоплатно. Відсотки за кредитом майже сміхотворні - можете рахувати, а можете не рахувати. Включено в 6500...Але це ще не все:- страховка за BMW щомісяця - 200 доларів США. Страховка за Тесла 100...150 доларів США.- витрати на бензин для BMW - при тому, що на роботі треба бути 3 рази на тиждень - мінімум 200 доларів. Зарядка авто на роботі для всіх колег по роботі - безкоштовна. Маємо профіт/економію.Ну ось так... Звісно, з BMW шкода розставатися, але як показують останні події з BMW в Лубнах (Перехрестимося!) - не так вже й шкода...Тут панове писали, що коли купив сарай за 150 000 доларів, то не варто економити 100 доларів на пальному.Може воно й так.Все залежить від того, де ти та скільки накрав... Якщо не крав волонтерську допомогу, а донатив на ЗСУ прямо із США -- то і 100 доларів є в нагоді...Записано по пам"яті з розмови вночі Скайпом, може десь і щось забув...Сильно не лайтеся та сильно не бийте ногами. Востаннє редагувалось akurt в Пон 07 сер, 2023 00:24, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 8149 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3226 раз. Подякували: 1108 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 сер, 2023 21:26 ЛАД написав: Не знаю.

Сейчас проверил. У меня за май и июнь по 160квт. На одного. Правда, стоит заметить, что на двоих-троих расход не растёт пропорционально. Может, только немного. Грубо говоря жарить картошку в сковородке на одного или 4-з - примерно одинаково.

В доме только электричество, без газа. Плита индукционная, духовка электрическая, холодильник, лампочки все лед. Кондиционер ещё ни разу не включал. Супы-компоты практически не варю. Ноут без батареи от сети. Единственное, что ТВ работает слишком много, бОльшую часть суток. Не знаю.Сейчас проверил. У меня за май и июнь по 160квт. На одного. Правда, стоит заметить, что на двоих-троих расход не растёт пропорционально. Может, только немного. Грубо говоря жарить картошку в сковородке на одного или 4-з - примерно одинаково.В доме только электричество, без газа. Плита индукционная, духовка электрическая, холодильник, лампочки все лед. Кондиционер ещё ни разу не включал. Супы-компоты практически не варю. Ноут без батареи от сети. Единственное, что ТВ работает слишком много, бОльшую часть суток.

Нам поставщик поставил прогноз 150 кВт/ч на месяц за 132 злотых. В квартире проживают 4 человека, вся еда на электричестве, ТВ нет.

По ценам в Польше: 1.6 зл по обычному тарифу, 2/0.8 злотых по двухзонному. Но сейчас действует компенсация от правительства, поэтому цена для населения пока раза в 2 ниже при лимите до 2000 кВТ в год. Нам поставщик поставил прогноз 150 кВт/ч на месяц за 132 злотых. В квартире проживают 4 человека, вся еда на электричестве, ТВ нет.По ценам в Польше: 1.6 зл по обычному тарифу, 2/0.8 злотых по двухзонному. Но сейчас действует компенсация от правительства, поэтому цена для населения пока раза в 2 ниже при лимите до 2000 кВТ в год. Gastarbaiter Повідомлень: 2694 З нами з: 26.02.18 Подякував: 631 раз. Подякували: 450 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 сер, 2023 22:12 Gastarbaiter написав: ЛАД написав: Не знаю.

Сейчас проверил. У меня за май и июнь по 160квт. На одного. Правда, стоит заметить, что на двоих-троих расход не растёт пропорционально. Может, только немного. Грубо говоря жарить картошку в сковородке на одного или 4-з - примерно одинаково.

В доме только электричество, без газа. Плита индукционная, духовка электрическая, холодильник, лампочки все лед. Кондиционер ещё ни разу не включал. Супы-компоты практически не варю. Ноут без батареи от сети. Единственное, что ТВ работает слишком много, бОльшую часть суток. Не знаю.Сейчас проверил. У меня за май и июнь по 160квт. На одного. Правда, стоит заметить, что на двоих-троих расход не растёт пропорционально. Может, только немного. Грубо говоря жарить картошку в сковородке на одного или 4-з - примерно одинаково.В доме только электричество, без газа. Плита индукционная, духовка электрическая, холодильник, лампочки все лед. Кондиционер ещё ни разу не включал. Супы-компоты практически не варю. Ноут без батареи от сети. Единственное, что ТВ работает слишком много, бОльшую часть суток.

Нам поставщик поставил прогноз 150 кВт/ч на месяц за 132 злотых. В квартире проживают 4 человека, вся еда на электричестве, ТВ нет.

По ценам в Польше: 1.6 зл по обычному тарифу, 2/0.8 злотых по двухзонному. Но сейчас действует компенсация от правительства, поэтому цена для населения пока раза в 2 ниже при лимите до 2000 кВТ в год. Нам поставщик поставил прогноз 150 кВт/ч на месяц за 132 злотых. В квартире проживают 4 человека, вся еда на электричестве, ТВ нет.По ценам в Польше: 1.6 зл по обычному тарифу, 2/0.8 злотых по двухзонному. Но сейчас действует компенсация от правительства, поэтому цена для населения пока раза в 2 ниже при лимите до 2000 кВТ в год.

150 кВт в месяц на 4-х це ххвантастика. 150 кВт в месяц на 4-х це ххвантастика. Bolt Повідомлень: 2164 З нами з: 09.11.17 Подякував: 3 раз. Подякували: 159 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 сер, 2023 22:42 Bolt написав: 150 кВт в месяц на 4-х це ххвантастика. 150 кВт в месяц на 4-х це ххвантастика.

И что я должен сделать с этой информацией? И что я должен сделать с этой информацией? Gastarbaiter Повідомлень: 2694 З нами з: 26.02.18 Подякував: 631 раз. Подякували: 450 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 сер, 2023 22:52 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: 150 кВт в месяц на 4-х це ххвантастика. 150 кВт в месяц на 4-х це ххвантастика. Все можливо без кондиціонера і бойлера. Все можливо без кондиціонера і бойлера. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1088 З нами з: 29.07.22 Подякував: 136 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 сер, 2023 23:00 Дюрі-бачі написав: Bolt написав: 150 кВт в месяц на 4-х це ххвантастика. 150 кВт в месяц на 4-х це ххвантастика. Все можливо без кондиціонера і бойлера. Все можливо без кондиціонера і бойлера.

Так сказано. Вся еда на электричество. У мну сейчас трешу снимают, их там четверо. В среднем 250кВт /мес. И это с газовой плитой. Так сказано. Вся еда на электричество. У мну сейчас трешу снимают, их там четверо. В среднем 250кВт /мес. И это с газовой плитой. Bolt Повідомлень: 2164 З нами з: 09.11.17 Подякував: 3 раз. Подякували: 159 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 сер, 2023 23:20 Re: Еміграція, заробітчанство

652 кВт/ч за почти 6 месяцев. Я хз как так получается. Может, тут электроны какие-то более электронистые? Стирка, готовка, лампочки, 2 ноута, посудомойка, чайник, пылесос, холодильник. 652 кВт/ч за почти 6 месяцев. Я хз как так получается. Может, тут электроны какие-то более электронистые?Стирка, готовка, лампочки, 2 ноута, посудомойка, чайник, пылесос, холодильник. Gastarbaiter Повідомлень: 2694 З нами з: 26.02.18 Подякував: 631 раз. Подякували: 450 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 10611062106310641065> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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