Чисто для того, щоби гілка "Еміграція, заробітчанство
" не перетворилася остаточно на гілку: "Проблеми шкільної освіти
" (вкрай важливе питання, але не за темою гілки ж).
Додаток до повідомлення тут про купівлю нашою людиною Тесла в США:Еміграція, заробітчанство
Там наші люди писали, що не варто економити 100 доларів на пальному для авто.
Варто. Там рахують інакше.
Як написано в повідомленні вище: "ментальність населення
" інша.
Досить цікаво.Американська арифметика
1. Взято в лізинг авто BMW M340i.
2. Умови лізингу. Ціна дилера на авто станом на момент підписання договору 52 000 доларів.
В Договорі прописано термін лізингу - 3 роки та спрогнозована на кінець 3-и річного періоду ціна - в 32 000
доларів. Лізінгоотримувач має право викупити авто за остаточною ціною в 32 000 доларів В БУДЬ-ЯКИЙ МОМЕНТ.
За три роки має сплатити лізингонадавачу 20 000 доларів або 20000/36=556 доларів на місяць.
Або 556/30=18,5 долари в день (при ціні квитка на автобус 7 доларів).
Є обмеження: пробіг 10 000 міль (близько 16 000 км на рік). При перевищення - якісь там перерахунки/доплати.
Якщо "власник" вирішив викупити авто до закінчення 3-и річного періоду - повинен сплатити лізінгонадавачу різницю (втрачена вигода) по 556 доларів за місяць.
Далі саме цікаве.
В серпні 2023 року – а період закінчення лізингу - січень/лютий 2024 року
- дилер/лізингонадавач дзвонить з власної ініціативи лізингоотримувачу та пропонує/ "викупити" авто за 41 000
доларів.
Лізингоотримувач наводить довідки та розуміє, чому йому пропонують профіт: ціна за прайс-листом такого авто станом на кінець липня 2023 65 000 доларів. (як відомо інфляція за думкою одного горе-хВахівця форуму буває тільки в одній з 197 країн світу - саме в тій, в якій він за останні 1/2 сторіччя не був і в найближчі 1/10 сторіччя точно не буде).
Лізингоотримувач наводить довідки та отримує експертну оцінку: за 2,5 роки авто "набігало" замість передбачених Договором 3х10000 миль всього 15 000 миль (спрацювала робота з дому, а не в офісі) і ринкова ціна авто може сягати
станом на 1 серпня 2023 суми в 45 000 доларів.
Беремо калькулятор:
- лізингоотримувач може сьогодні викупити авто за 32 000+5х556=34 780 доларів (беремо для легкості розрахунків 35000).
- дилер дає за авто 41 000 доларів. Профіт складає 6 000 доларів. Профіт може бути більшим, але треба пройти процедуру викупу авто та знайти реального покупця.
- погоджується на профіт в 6 000 доларів від дилера (41000-35000=6000). Щоби без клопоту.
- на виходячи з квартири, робить замовлення на Tesla Model 3
з ціною в 38 000 доларів.
- замовлення робить для купівлі в кредит з первинною сплатою в 4500 доларів США.
Тепер така арифметика: від 38 000 доларів віднімаємо 6000 доларів профіту від BMW.
Маємо 32 000 доларів.
Штат Каліфорнія виплачує покупцеві Тесла 7500 доларів. Не готівкою - а поверненням сплачених податків за підсумками 2023 року - в лютому 2024 року.
Тоді: 32000-7500=24 500
доларів США.
Якщо авто буле куплено НЕ ЗАРАЗ - штат Каліфорнія 7500 не нарахує.
Покупець Тесла отримує консультацію спеціалістів: через 3 роки проногнозована ціна Тесла може складати 30 000 доларів США.
Тоді: 24500-30000=мінус
6 500 доларів США. Тобто авто виходить даром, тобто безоплатно. Відсотки за кредитом майже сміхотворні - можете рахувати, а можете не рахувати. Включено в 6500...
Але це ще не все:
- страховка за BMW щомісяця - 200 доларів США. Страховка за Тесла 100...150 доларів США. Маємо профіт/економію.
- витрати на бензин для BMW - при тому, що на роботі треба бути 3 рази на тиждень - мінімум 200 доларів. Зарядка авто на роботі для всіх колег по роботі - безкоштовна. Маємо профіт/економію.
Ну ось так... Звісно, з BMW шкода розставатися, але як показують останні події з BMW в Лубнах (Перехрестимося!
) - не так вже й шкода...
Тут панове писали, що коли купив сарай за 150 000 доларів, то не варто економити 100 доларів на пальному.
Може воно й так.
Все залежить від того, де ти та скільки накрав... Якщо не крав волонтерську допомогу, а донатив на ЗСУ прямо із США - як в цьому прикладі
- то і 100 доларів є в нагоді...P.S. Записано по пам"яті з розмови вночі Скайпом, може десь і щось забув...
Сильно не лайтеся та сильно не бийте ногами. Все одно гроші не мої.