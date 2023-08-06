щоб не було цих суперечок - скажіть відразу по основних - пралка, бойлер, електроплита.
4 людини - 400-500 кВт з вище наведеним
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Додано: Нед 06 сер, 2023 23:29
Додано: Нед 06 сер, 2023 23:34
Додано: Нед 06 сер, 2023 23:38
вже виникає думка, може там хитрий магнітик - люди то наші
Додано: Нед 06 сер, 2023 23:52
Додано: Нед 06 сер, 2023 23:53
Да я даже не знаю где он, тот счетчик.
Ну и подставляться под уголовку ради 10-20-30 евро в месяц - это каким дебилом надо быть? Особенно учитывая то, что как раз от всех этих хитросделанных отматывальщиков и прочих украинских реалий и уезжал.
Додано: Нед 06 сер, 2023 23:56
Додано: Пон 07 сер, 2023 00:09
Ноут явно меньше тянет. Но так все эти годы, что в этой квартире живу, выходило. До 150 кВт в месяц. Счета за электричество всегда были 110-130 злотых и периодически ещё переплата накапливалась. Кстати, за работу из дома работодатели добавляют к з/п 50-100 злотых на электрику и амортизацию мебели.
Додано: Пон 07 сер, 2023 00:11
Re: Еміграція, заробітчанство
Ігровий і не стільки може зжерти. Ноути мабуть і десяти не нажеруть.
150 кВт навіть чотирьох цілком можливо. Особливо, якщо юзати мультиварку часто, а не варити борщі і смажити картоплю на електричній варочній, плюс звісно якщо немає бойлеру і не юзати кондиціонер.
Додано: Пон 07 сер, 2023 00:11
Таких слов, действительно, нет.
Но элементарная логика - Вы называете основным успехом независимой Украины сильный рост с/х и говорите, что "рецепт успіху дуже простий - держава взагалі не втручається". Т.е. основная проблема была именно в советской власти.
Вот как раз я не писал "це лише технології", так що це якраз "ви вже додумуєте, а потім відповідаєте, що придумали".
Я не знаю, что было бы, если бы... И гадать бессмысленно.
Но Вы знаете, я не специалист в с/х и не особо следил за его успехами. Сейчас благодаря Вам решил глянуть каковы же реальные успехи. Не буду говорить, что разобрался - слишком самонадеянно такое заявлять после 15 мин. знакомства с вопросом.
Но Вы знаете, возникли большие сомнения в реальности успехов. Не буду приводить цитаты - получится не пост, а статья. Приведу только 3 ссылки -
Посмотрите. Интересно, что Вы после этого скажете об успехах. Не буду заключать в кавычки, чтобы избежать ненужных эмоций.
Позволю себе только одну цитату:
Не буду развивать бессмысленный спор.
"О покойниках либо хорошо, либо ничего".
Тем более, что я явно не специалист в этом вопросе.
"ментальність населення має значення" - я с этим и не спорю. Но вот я как-то очень мало встречал в жизни людей, которые сидят и "чекають, що йому дадуть роботу й гідну оплату", а не шукає її.
70 лет мы пытались найти другие способы "організації суспільства". Поиски оказались неудачными. Я не могу спорить с фактами. Экономическое соревнование Союз проиграл. Так что "ви ж не визнаєте" это не обо мне. Анализировать причины - пусть этим занимаются теоретики. Сегодня это не актуально. Повторение этого эксперимента в обозримое время не предвидится.
Но это не значит, что тогда "всё было плохо".
Простите, какой смысл теоретизировать о том, что уже давно произошло и изменить невозможно? Защищать диссертацию на эту тему я не собираюсь, а другого смысла не вижу.
Так, вроде, всё кроме земли продали?
А то, что не продали землю, не вижу, чтобы это сильно помешало Каргиллу или тому же "Мироновскому хлебопродукту". Хотя, возможно, какие-то неудобства есть.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 07 сер, 2023 00:15, всього редагувалось 1 раз.
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