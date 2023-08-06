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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1062106310641065>
Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 23:29

  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:150 кВт в месяц на 4-х це ххвантастика.

И что я должен сделать с этой информацией?

щоб не було цих суперечок - скажіть відразу по основних - пралка, бойлер, електроплита.

4 людини - 400-500 кВт з вище наведеним
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 23:34

  Gastarbaiter написав:Зображення
652 кВт/ч за почти 6 месяцев. Я хз как так получается. Может, тут электроны какие-то более электронистые? :mrgreen: Стирка, готовка, лампочки, 2 ноута, посудомойка, чайник, пылесос, холодильник.

Вы хоть дома на выходных бываете?! Или все время на работе?
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 23:38

  Bolt написав:
  Gastarbaiter написав:Зображення
652 кВт/ч за почти 6 месяцев. Я хз как так получается. Может, тут электроны какие-то более электронистые? :mrgreen: Стирка, готовка, лампочки, 2 ноута, посудомойка, чайник, пылесос, холодильник.

Вы хоть дома на выходных бываете?! Или все время на работе?

вже виникає думка, може там хитрий магнітик - люди то наші :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 23:52

  Bolt написав:Вы хоть дома на выходных бываете?! Или все время на работе?

В основном из дома и работаю. И жена половину времени из дома. Но в тот период было 3 человека.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 23:53

  Shaman написав:вже виникає думка, може там хитрий магнітик - люди то наші :lol:

Да я даже не знаю где он, тот счетчик.
Ну и подставляться под уголовку ради 10-20-30 евро в месяц - это каким дебилом надо быть? Особенно учитывая то, что как раз от всех этих хитросделанных отматывальщиков и прочих украинских реалий и уезжал.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 23:56

  Gastarbaiter написав:
  Shaman написав:вже виникає думка, може там хитрий магнітик - люди то наші :lol:

Да я даже не знаю где он, тот счетчик.
Ну и подставляться под уголовку ради 10-20-30 евро в месяц - это каким дебилом надо быть?

як ви різко на жарти реагуєте. :oops:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 00:02

Ну хз. У мну только один комп в месяц киловатт 60 берет.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 00:09

  Bolt написав:Ну хз. У мну только один комп в месяц киловатт 60 берет.

Ноут явно меньше тянет. Но так все эти годы, что в этой квартире живу, выходило. До 150 кВт в месяц. Счета за электричество всегда были 110-130 злотых и периодически ещё переплата накапливалась. Кстати, за работу из дома работодатели добавляют к з/п 50-100 злотых на электрику и амортизацию мебели.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 00:11

Re: Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:Ну хз. У мну только один комп в месяц киловатт 60 берет.
Ігровий і не стільки може зжерти. Ноути мабуть і десяти не нажеруть.
150 кВт навіть чотирьох цілком можливо. Особливо, якщо юзати мультиварку часто, а не варити борщі і смажити картоплю на електричній варочній, плюс звісно якщо немає бойлеру і не юзати кондиціонер.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 00:11

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:.............
рецепт успіху дуже простий - держава взагалі не втручається, а люди вже самі розвивають бізнес. й так використовуємо світові технології - нам ще є куди зростати, нас ще до війни логістика обмежувала. а це вже нові елеватори, нові вагони, нові причали - це багато що за собою тягне.

:)
Понятно, опять клятый совок.
А, может, "не всё так однозначно"?

знайдіть слово радянський чи совецький в моєму повідомленні - ви вже додумуєте, а потім відповідаєте, що придумали.

Таких слов, действительно, нет.
Но элементарная логика - Вы называете основным успехом независимой Украины сильный рост с/х и говорите, что "рецепт успіху дуже простий - держава взагалі не втручається". Т.е. основная проблема была именно в советской власти.

всі ці технології що ви описали, вони були зроблені задовго до 1991 року, але щось в СРСР заважало їх впроваджувати. але я здається зрозумів ход ваших думок - типу розвиток останніх років - це лише технології, й якби СРСР не луснув - він би ще ого-го-го. оце вже вивчають суспільні науки - ні, він тому й луснув, що не зміг організувати ефективне виробництво у суспільстві.

Вот как раз я не писал "це лише технології", так що це якраз "ви вже додумуєте, а потім відповідаєте, що придумали".
Я не знаю, что было бы, если бы... И гадать бессмысленно.
Но Вы знаете, я не специалист в с/х и не особо следил за его успехами. Сейчас благодаря Вам решил глянуть каковы же реальные успехи. Не буду говорить, что разобрался - слишком самонадеянно такое заявлять после 15 мин. знакомства с вопросом.
Но Вы знаете, возникли большие сомнения в реальности успехов. Не буду приводить цитаты - получится не пост, а статья. Приведу только 3 ссылки - https://latifundist.com/spetsproekt/284-agrarnaya-ukraina-do-i-posle-nezavisimosti, https://delo.ua/special/kak-izmenilos-ukrainskoe-selskoe-hozjajstvo-za-20-let-nezavisim-163644/, https://forbes.ua/ru/news/ukraina-vpervye-sobrala-bolee-100-mln-tonn-agrokultur-pochemu-urozhay-bet-rekordy-24122021-3067. В первой ссылке, честно говоря, просто сходу убивает первая диаграмма в самом начале.
Посмотрите. Интересно, что Вы после этого скажете об успехах. Не буду заключать в кавычки, чтобы избежать ненужных эмоций.
Позволю себе только одну цитату:
Урожай пшеницы и ячменя в Украине впервые за период независимости будет большим, чем собиралось на украинских полях при Советском Союзе. Об этом пишет доцент Киевской школы экономики Олег Нивьевский со ссылкой на данные прогноза на IOPScience по урожаю зерновых до 2030 года.

Согласно прогнозу минагрополитики, урожай пшеницы в Украине в текущем году ожидается на уровне 32 млн тонн. В УССР в 1990 году было 30 млн тонн. Ячменя в 2021 году – 10 млн тонн. В 1990 году - 9 млн тонн.

https://biz.liga.net/ekonomika/prodovolstvie/novosti/vpervye-ukrainskie-agrarii-soberut-bolshe-zernovyh-chem-pri-sssr

планова економіка при соціалізмі - нежиттєва. але ви це ніколи не визнаєте - тому сперечатися з цього - марна праця.

Не буду развивать бессмысленный спор.
"О покойниках либо хорошо, либо ничего". :)
Тем более, что я явно не специалист в этом вопросе.

теж суперечка філософська. ментальність населення має значення. держава забезпечує можливості. а населення не чекає, що йому дадуть роботу й гідну оплату, а шукає чи створює.

"ментальність населення має значення" - я с этим и не спорю. Но вот я как-то очень мало встречал в жизни людей, которые сидят и "чекають, що йому дадуть роботу й гідну оплату", а не шукає її.

як створити ефективні суспільства - цікаве питання. вони не створюються разом зі стратегією чи ще чимось. ви ж не визнаєте, що ми втратили 70 років саме в організації суспільства - а це може й складніше ніж технології. тому шукаємо шлях.

70 лет мы пытались найти другие способы "організації суспільства". Поиски оказались неудачными. Я не могу спорить с фактами. Экономическое соревнование Союз проиграл. Так что "ви ж не визнаєте" это не обо мне. Анализировать причины - пусть этим занимаются теоретики. Сегодня это не актуально. Повторение этого эксперимента в обозримое время не предвидится.
Но это не значит, что тогда "всё было плохо".

коли ви кажете - треба було зберегти - то не відповідаєте на питання як. он зберігали шахти, витрачали шалені гроші на дотації - що допомогло? - ні.

Простите, какой смысл теоретизировать о том, что уже давно произошло и изменить невозможно? Защищать диссертацию на эту тему я не собираюсь, а другого смысла не вижу.

продавати треба було все в 1991 - й землю, й підприємства - але зараз же почнеться - ви що, це народне достояние. от тоді може щось й врятували б. а зараз треба ще раз спрощувати можливості - а там розвиток, як трава - сам проросте ;)

Так, вроде, всё кроме земли продали?
А то, что не продали землю, не вижу, чтобы это сильно помешало Каргиллу или тому же "Мироновскому хлебопродукту". Хотя, возможно, какие-то неудобства есть.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 07 сер, 2023 00:15, всього редагувалось 1 раз.
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