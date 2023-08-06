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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 сер, 2023 00:14
Faceless написав:
Bolt написав:Ну хз. У мну только один комп в месяц киловатт 60 берет.
Ігровий і не стільки може зжерти. Ноути мабуть і десяти не нажеруть.
150 кВт навіть чотирьох цілком можливо. Особливо, якщо юзати мультиварку часто, а не варити борщі і смажити картоплю на електричній варочній, плюс звісно якщо немає бойлеру і не юзати кондиціонер.
Но то я по скромному написав, враховуючи, що малий шпиляє на ньому десь по 10 години день і ще по дві на холостых обертах то може і соточку тягне.
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Додано: Пон 07 сер, 2023 00:31
Сегодня
_Mykola_ написав:
.........
ЛАД написав:
4. В Харькове сегодня ситуация, в общем, тоже нормальная. Тем не менее, похоже, офлайн всё же не разрешат.
У Харкові складна ситуація, і я особисто не ризикнув би на офлайн навчання.
...........
ситуация не хуже киевской.Потенциальные
опасности, конечно, выше. Но то потенциальные. Вы тоже не исключаете возможного ухудшения в Киеве.
Что касается детских площадок и опасности вообще. Вы знаете, человек ко всему привыкает.
Весной, когда был массовый возврат в Харьков, на детской площадке после прилёта (где-то вдалеке, но слышно было хорошо) можно было наблюдать явное отличие вернувшихся от тех, кто не уезжал.
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Додано: Пон 07 сер, 2023 01:33
Faceless написав:
150 кВт навіть чотирьох цілком можливо. Особливо, якщо юзати мультиварку часто, а не варити борщі і смажити картоплю на електричній варочній, плюс звісно якщо немає бойлеру і не юзати кондиціонер.
Борщи варим, кондиционеров тут почти ни у кого нет. Самая "жара" - это +28-30 неделю в году. В остальное "лето" - +20 и дожди.
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