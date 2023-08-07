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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 сер, 2023 00:14
Faceless написав:
Bolt написав:Ну хз. У мну только один комп в месяц киловатт 60 берет.
Ігровий і не стільки може зжерти. Ноути мабуть і десяти не нажеруть.
150 кВт навіть чотирьох цілком можливо. Особливо, якщо юзати мультиварку часто, а не варити борщі і смажити картоплю на електричній варочній, плюс звісно якщо немає бойлеру і не юзати кондиціонер.
Но то я по скромному написав, враховуючи, що малий шпиляє на ньому десь по 10 години день і ще по дві на холостых обертах то може і соточку тягне.
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Додано: Пон 07 сер, 2023 00:31
Сегодня
_Mykola_ написав:
.........
ЛАД написав:
4. В Харькове сегодня ситуация, в общем, тоже нормальная. Тем не менее, похоже, офлайн всё же не разрешат.
У Харкові складна ситуація, і я особисто не ризикнув би на офлайн навчання.
...........
ситуация не хуже киевской.Потенциальные
опасности, конечно, выше. Но то потенциальные. Вы тоже не исключаете возможного ухудшения в Киеве.
Что касается детских площадок и опасности вообще. Вы знаете, человек ко всему привыкает.
Весной, когда был массовый возврат в Харьков, на детской площадке после прилёта (где-то вдалеке, но слышно было хорошо) можно было наблюдать явное отличие вернувшихся от тех, кто не уезжал.
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Додано: Пон 07 сер, 2023 01:33
Faceless написав:
150 кВт навіть чотирьох цілком можливо. Особливо, якщо юзати мультиварку часто, а не варити борщі і смажити картоплю на електричній варочній, плюс звісно якщо немає бойлеру і не юзати кондиціонер.
Борщи варим, кондиционеров тут почти ни у кого нет. Самая "жара" - это +28-30 неделю в году. В остальное "лето" - +20 и дожди.
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Додано: Пон 07 сер, 2023 08:42
Навяено военной веткой:
В Киеве, в новых ЖК и рядом в основним частные детсадики, с ощутимой платой. Как с этим в Германии-Польше и т.п?
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Додано: Пон 07 сер, 2023 09:13
За повідомленнями моїх приятелів в Німеччині у більшості випадків оплата за дитячий садок не перевищує 320 євро на місяць (найчастіше становить 150-200 євро), однак у приватних садках оплата може сягати і 800 євро в місяць.
Для порівняння витрат/прибутків: приятелька жінки працює в такому дитячому садку в Дюссельдорфі - отримує близько 2 000...2 500 євро на місяць зарплатні.
Квартиру орендує дуже недалеко від роботи - ходить на роботу пішки - авто не купує - загальні витрати на житло та комуналку складають 1200 євро.
Має двох дітей - старший син щойно закінчив Авіаційний факультет Берлінського університету, вже працює.
В Туреччині, де я мешкаю, ціна утримання дитини в дитячому садку для іноземців (з українською мовою) вартує в діапазоні 60 000 - 80 000 лір на рік (орієнтовно 2600 доларів на рік).
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 07 сер, 2023 09:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 сер, 2023 09:19
Faceless написав:
Bolt написав:Ну хз. У мну только один комп в месяц киловатт 60 берет.
Ігровий і не стільки може зжерти. Ноути мабуть і десяти не нажеруть.
150 кВт навіть чотирьох цілком можливо. Особливо, якщо юзати мультиварку часто, а не варити борщі і смажити картоплю на електричній варочній, плюс звісно якщо немає бойлеру і не юзати кондиціонер
.
Кондиціонер і електричний бойлер - це не про Польщу.
Ми використовуємо індукційну плиту, 3 ноути, 1 монітор, холодильник (якийсь інвертор чи що), тостер, чайник, духовку, мікрохвильовку, мультиварку, освітлення всюди LED, за останній місяць вийшло 31 кВт на людину.
Але є один ньюанс, лампа LED чи монітор які в Україні будуть мати енергокоефіцієнт А, тут часто мають Е. Набагато жорсткіші стандарти.
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