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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1063106410651066> Додано: Пон 07 сер, 2023 00:14 Faceless написав: Bolt написав: Ну хз. У мну только один комп в месяц киловатт 60 берет. Ігровий і не стільки може зжерти. Ноути мабуть і десяти не нажеруть.

150 кВт навіть чотирьох цілком можливо. Особливо, якщо юзати мультиварку часто, а не варити борщі і смажити картоплю на електричній варочній, плюс звісно якщо немає бойлеру і не юзати кондиціонер. Ігровий і не стільки може зжерти. Ноути мабуть і десяти не нажеруть.150 кВт навіть чотирьох цілком можливо. Особливо, якщо юзати мультиварку часто, а не варити борщі і смажити картоплю на електричній варочній, плюс звісно якщо немає бойлеру і не юзати кондиціонер.

Но то я по скромному написав, враховуючи, що малий шпиляє на ньому десь по 10 години день і ще по дві на холостых обертах то може і соточку тягне. Но то я по скромному написав, враховуючи, що малий шпиляє на ньому десь по 10 години день і ще по дві на холостых обертах то може і соточку тягне. Bolt Повідомлень: 2165 З нами з: 09.11.17 Подякував: 3 раз. Подякували: 159 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 00:31 _Mykola_ написав: .........

ЛАД написав: 4. В Харькове сегодня ситуация, в общем, тоже нормальная. Тем не менее, похоже, офлайн всё же не разрешат. 4. В Харькове сегодня ситуация, в общем, тоже нормальная. Тем не менее, похоже, офлайн всё же не разрешат.

У Харкові складна ситуація, і я особисто не ризикнув би на офлайн навчання.

........... .........У Харкові складна ситуація, і я особисто не ризикнув би на офлайн навчання............

Сегодня ситуация не хуже киевской.

Потенциальные опасности, конечно, выше. Но то потенциальные. Вы тоже не исключаете возможного ухудшения в Киеве.



Что касается детских площадок и опасности вообще. Вы знаете, человек ко всему привыкает.

Весной, когда был массовый возврат в Харьков, на детской площадке после прилёта (где-то вдалеке, но слышно было хорошо) можно было наблюдать явное отличие вернувшихся от тех, кто не уезжал. ситуация не хуже киевской.опасности, конечно, выше. Но то потенциальные. Вы тоже не исключаете возможного ухудшения в Киеве.Что касается детских площадок и опасности вообще. Вы знаете, человек ко всему привыкает.Весной, когда был массовый возврат в Харьков, на детской площадке после прилёта (где-то вдалеке, но слышно было хорошо) можно было наблюдать явное отличие вернувшихся от тех, кто не уезжал. ЛАД 2 Повідомлень: 25377 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5082 раз. Подякували: 4733 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 01:33 Faceless написав: 150 кВт навіть чотирьох цілком можливо. Особливо, якщо юзати мультиварку часто, а не варити борщі і смажити картоплю на електричній варочній, плюс звісно якщо немає бойлеру і не юзати кондиціонер. 150 кВт навіть чотирьох цілком можливо. Особливо, якщо юзати мультиварку часто, а не варити борщі і смажити картоплю на електричній варочній, плюс звісно якщо немає бойлеру і не юзати кондиціонер.

Борщи варим, кондиционеров тут почти ни у кого нет. Самая "жара" - это +28-30 неделю в году. В остальное "лето" - +20 и дожди. Борщи варим, кондиционеров тут почти ни у кого нет. Самая "жара" - это +28-30 неделю в году. В остальное "лето" - +20 и дожди. Gastarbaiter Повідомлень: 2697 З нами з: 26.02.18 Подякував: 631 раз. Подякували: 451 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 08:42 Re: Еміграція, заробітчанство Навяено военной веткой:

В Киеве, в новых ЖК и рядом в основним частные детсадики, с ощутимой платой. Как с этим в Германии-Польше и т.п? fox767676 Повідомлень: 636 З нами з: 13.06.20 Подякував: 246 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 09:13 За повідомленнями моїх приятелів в Німеччині у більшості випадків оплата за дитячий садок не перевищує 320 євро на місяць (найчастіше становить 150-200 євро), однак у приватних садках оплата може сягати і 800 євро в місяць.

Для порівняння витрат/прибутків: приятелька жінки працює в такому дитячому садку в Дюссельдорфі - отримує близько 2 000...2 500 євро на місяць зарплатні.

Квартиру орендує дуже недалеко від роботи - ходить на роботу пішки - авто не купує - загальні витрати на житло та комуналку складають 1200 євро.

Має двох дітей - старший син щойно закінчив Авіаційний факультет Берлінського університету, вже працює.

В Туреччині, де я мешкаю, ціна утримання дитини в дитячому садку для іноземців (з українською мовою) вартує в діапазоні 60 000 - 80 000 лір на рік (орієнтовно 2600 доларів на рік). Востаннє редагувалось akurt в Пон 07 сер, 2023 09:20, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8150 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3226 раз. Подякували: 1109 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 09:19 Faceless написав: Bolt написав: Ну хз. У мну только один комп в месяц киловатт 60 берет. Ігровий і не стільки може зжерти. Ноути мабуть і десяти не нажеруть.

150 кВт навіть чотирьох цілком можливо. Особливо, якщо юзати мультиварку часто, а не варити борщі і смажити картоплю на електричній варочній, плюс звісно якщо немає бойлеру і не юзати кондиціонер. Ігровий і не стільки може зжерти. Ноути мабуть і десяти не нажеруть.150 кВт навіть чотирьох цілком можливо. Особливо, якщо юзати мультиварку часто, а не варити борщі і смажити картоплю на електричній варочній, плюс звісно

Кондиціонер і електричний бойлер - це не про Польщу.

Ми використовуємо індукційну плиту, 3 ноути, 1 монітор, холодильник (якийсь інвертор чи що), тостер, чайник, духовку, мікрохвильовку, мультиварку, освітлення всюди LED, за останній місяць вийшло 31 кВт на людину.

Але є один ньюанс, лампа LED чи монітор які в Україні будуть мати енергокоефіцієнт А, тут часто мають Е. Набагато жорсткіші стандарти. Кондиціонер і електричний бойлер - це не про Польщу.Ми використовуємо індукційну плиту, 3 ноути, 1 монітор, холодильник (якийсь інвертор чи що), тостер, чайник, духовку, мікрохвильовку, мультиварку, освітлення всюди LED, за останній місяць вийшло 31 кВт на людину.Але є один ньюанс, лампа LED чи монітор які в Україні будуть мати енергокоефіцієнт А, тут часто мають Е. Набагато жорсткіші стандарти. BIGor

Повідомлень: 8038 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1212 раз. Подякували: 1639 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 10:57 fox767676 написав: Навяено военной веткой:

В Киеве, в новых ЖК и рядом в основним частные детсадики, с ощутимой платой. Как с этим в Германии-Польше и т.п? Навяено военной веткой:В Киеве, в новых ЖК и рядом в основним частные детсадики, с ощутимой платой. Как с этим в Германии-Польше и т.п?

Садики есть. И частные, и муниципальные. В муниципальных первые 5 часов в день бесплатно, потом что-то там до 10 злотых за час нужно доплачивать. Поэтому многие мамки работают на 1/2 или 3/4 ставки и уже в час дня убегают с работы. Попасть сложно, но можно. В частных цен точно не знаю. Может, 1000-2000 злотых, что-то такое, скорее всего. Помню, на позапрошлой работе был садик прямо в офисном центре. Для экспатов, на английском. Что-то там от 1000 евро за месяц заряжали, вроде. Детская площадка проектом офисного центра не предусматривалась ))) Садики есть. И частные, и муниципальные. В муниципальных первые 5 часов в день бесплатно, потом что-то там до 10 злотых за час нужно доплачивать. Поэтому многие мамки работают на 1/2 или 3/4 ставки и уже в час дня убегают с работы. Попасть сложно, но можно. В частных цен точно не знаю. Может, 1000-2000 злотых, что-то такое, скорее всего. Помню, на позапрошлой работе был садик прямо в офисном центре. Для экспатов, на английском. Что-то там от 1000 евро за месяц заряжали, вроде. Детская площадка проектом офисного центра не предусматривалась ))) Gastarbaiter Повідомлень: 2697 З нами з: 26.02.18 Подякував: 631 раз. Подякували: 451 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 10:57 BIGor написав: за останній місяць вийшло 31 кВт на людину. за останній місяць вийшло 31 кВт на людину. а живёт вас 8 человек, воду чем нагреваете? бойлер уже 100квт если не греть до кипятка. Конечно поделить на 8 выйдет всего по 12квт "на человека" к тому же моются далеко не все (не за этим едут в Польшу). Gastarbaiter написав: Помню, на позапрошлой работе был садик прямо в офисном центре. Помню, на позапрошлой работе был садик прямо в офисном центре. до войны была топ тема в Киеве. Аренда х1,5 по сравнению с соседями в том же помещении. Но под садик свои высокие требования. а живёт вас 8 человек, воду чем нагреваете? бойлер уже 100квт если не греть до кипятка. Конечно поделить на 8 выйдет всего по 12квт "на человека" к тому же моются далеко не все (не за этим едут в Польшу).до войны была топ тема в Киеве. Аренда х1,5 по сравнению с соседями в том же помещении. Но под садик свои высокие требования. vitaliiangel

Повідомлень: 18613 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2176 раз. Подякували: 3125 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 11:11 vitaliiangel написав: BIGor написав: за останній місяць вийшло 31 кВт на людину. за останній місяць вийшло 31 кВт на людину. а живёт вас 8 человек, воду чем нагреваете? бойлер уже 100квт если не греть до кипятка. Конечно поделить на 8 выйдет всего по 12квт "на человека" к тому же моются далеко не все (не за этим едут в Польшу). Gastarbaiter написав: Помню, на позапрошлой работе был садик прямо в офисном центре. Помню, на позапрошлой работе был садик прямо в офисном центре. до войны была топ тема в Киеве. Аренда х1,5 по сравнению с соседями в том же помещении. Но под садик свои высокие требования. а живёт вас 8 человек, воду чем нагреваете? бойлер уже 100квт если не греть до кипятка. Конечно поделить на 8 выйдет всего по 12квт "на человека" к тому же моются далеко не все (не за этим едут в Польшу).до войны была топ тема в Киеве. Аренда х1,5 по сравнению с соседями в том же помещении. Но под садик свои высокие требования.

Ну для дебілів яким ти являєшся, може і живе 8 "чьєловьєк", а ще навчись читати, цікаво де ти прочитав, що використовуємо бойлер?



Читай повільно шевеля губами

Ми використовуємо індукційну плиту, 3 ноути, 1 монітор, холодильник (якийсь інвертор чи що), тостер, чайник, духовку, мікрохвильовку, мультиварку, освітлення всюди LED, за останній місяць вийшло 31 кВт на людину.

І шукай там слово бойлер. Ну для дебілів яким ти являєшся, може і живе 8 "чьєловьєк", а ще навчись читати, цікаво де ти прочитав, що використовуємо бойлер?Читай повільно шевеля губамиІ шукай там слово BIGor

Повідомлень: 8038 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1212 раз. Подякували: 1639 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 11:19 Re: Еміграція, заробітчанство Взагалі споживати мало не проблема - доказано нашими дідами - по одній дві лампочки на кожну кімнату, один холодильник, бойлер з чумною розеткою, митись один раз в день, посудомийка один раз в день, стірка-2 рази в неділю - ось і маєш 100 квт в місяць)

В мене в селі - посудомийка - 2-3 рази в день, стірка - 2 рази в день, лампочок - 100 штук по 6 ват, плюс освітлення ділянки, насос рециркуляціі - 12 годин на 40 ватт, полив - 3 рази в неділю, підкачка озера - годин 12 в неділю, кавоварка, мікроволновка, іноді сауна, кондиціонери - 5 штук літом працюють майже весь час вночі, ітого - 800 квт на 3 особи в місяць- в квартирі теж десь так) cherchiltank

Повідомлень: 670 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 144 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1063106410651066> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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