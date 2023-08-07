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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1063106410651066>
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 00:14

  Faceless написав:
Bolt написав:Ну хз. У мну только один комп в месяц киловатт 60 берет.
Ігровий і не стільки може зжерти. Ноути мабуть і десяти не нажеруть.
150 кВт навіть чотирьох цілком можливо. Особливо, якщо юзати мультиварку часто, а не варити борщі і смажити картоплю на електричній варочній, плюс звісно якщо немає бойлеру і не юзати кондиціонер.

Но то я по скромному написав, враховуючи, що малий шпиляє на ньому десь по 10 години день і ще по дві на холостых обертах то може і соточку тягне.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 00:31

  _Mykola_ написав:.........
  ЛАД написав:4. В Харькове сегодня ситуация, в общем, тоже нормальная. Тем не менее, похоже, офлайн всё же не разрешат.

У Харкові складна ситуація, і я особисто не ризикнув би на офлайн навчання.
...........

Сегодня ситуация не хуже киевской.
Потенциальные опасности, конечно, выше. Но то потенциальные. Вы тоже не исключаете возможного ухудшения в Киеве.

Что касается детских площадок и опасности вообще. Вы знаете, человек ко всему привыкает.
Весной, когда был массовый возврат в Харьков, на детской площадке после прилёта (где-то вдалеке, но слышно было хорошо) можно было наблюдать явное отличие вернувшихся от тех, кто не уезжал.
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 01:33

  Faceless написав:150 кВт навіть чотирьох цілком можливо. Особливо, якщо юзати мультиварку часто, а не варити борщі і смажити картоплю на електричній варочній, плюс звісно якщо немає бойлеру і не юзати кондиціонер.

Борщи варим, кондиционеров тут почти ни у кого нет. Самая "жара" - это +28-30 неделю в году. В остальное "лето" - +20 и дожди.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 08:42

Re: Еміграція, заробітчанство

Навяено военной веткой:
В Киеве, в новых ЖК и рядом в основним частные детсадики, с ощутимой платой. Как с этим в Германии-Польше и т.п?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 09:13

За повідомленнями моїх приятелів в Німеччині у більшості випадків оплата за дитячий садок не перевищує 320 євро на місяць (найчастіше становить 150-200 євро), однак у приватних садках оплата може сягати і 800 євро в місяць.
Для порівняння витрат/прибутків: приятелька жінки працює в такому дитячому садку в Дюссельдорфі - отримує близько 2 000...2 500 євро на місяць зарплатні.
Квартиру орендує дуже недалеко від роботи - ходить на роботу пішки - авто не купує - загальні витрати на житло та комуналку складають 1200 євро.
Має двох дітей - старший син щойно закінчив Авіаційний факультет Берлінського університету, вже працює.
В Туреччині, де я мешкаю, ціна утримання дитини в дитячому садку для іноземців (з українською мовою) вартує в діапазоні 60 000 - 80 000 лір на рік (орієнтовно 2600 доларів на рік).
Востаннє редагувалось akurt в Пон 07 сер, 2023 09:20, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 09:19

  Faceless написав:
Bolt написав:Ну хз. У мну только один комп в месяц киловатт 60 берет.
Ігровий і не стільки може зжерти. Ноути мабуть і десяти не нажеруть.
150 кВт навіть чотирьох цілком можливо. Особливо, якщо юзати мультиварку часто, а не варити борщі і смажити картоплю на електричній варочній, плюс звісно якщо немає бойлеру і не юзати кондиціонер.

Кондиціонер і електричний бойлер - це не про Польщу.
Ми використовуємо індукційну плиту, 3 ноути, 1 монітор, холодильник (якийсь інвертор чи що), тостер, чайник, духовку, мікрохвильовку, мультиварку, освітлення всюди LED, за останній місяць вийшло 31 кВт на людину.
Але є один ньюанс, лампа LED чи монітор які в Україні будуть мати енергокоефіцієнт А, тут часто мають Е. Набагато жорсткіші стандарти.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 10:57

  fox767676 написав:Навяено военной веткой:
В Киеве, в новых ЖК и рядом в основним частные детсадики, с ощутимой платой. Как с этим в Германии-Польше и т.п?

Садики есть. И частные, и муниципальные. В муниципальных первые 5 часов в день бесплатно, потом что-то там до 10 злотых за час нужно доплачивать. Поэтому многие мамки работают на 1/2 или 3/4 ставки и уже в час дня убегают с работы. Попасть сложно, но можно. В частных цен точно не знаю. Может, 1000-2000 злотых, что-то такое, скорее всего. Помню, на позапрошлой работе был садик прямо в офисном центре. Для экспатов, на английском. Что-то там от 1000 евро за месяц заряжали, вроде. Детская площадка проектом офисного центра не предусматривалась )))
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 10:57

  BIGor написав:за останній місяць вийшло 31 кВт на людину.
а живёт вас 8 человек, воду чем нагреваете? бойлер уже 100квт если не греть до кипятка. Конечно поделить на 8 выйдет всего по 12квт "на человека" к тому же моются далеко не все (не за этим едут в Польшу).
  Gastarbaiter написав:Помню, на позапрошлой работе был садик прямо в офисном центре.
до войны была топ тема в Киеве. Аренда х1,5 по сравнению с соседями в том же помещении. Но под садик свои высокие требования.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 11:11

  vitaliiangel написав:
  BIGor написав:за останній місяць вийшло 31 кВт на людину.
а живёт вас 8 человек, воду чем нагреваете? бойлер уже 100квт если не греть до кипятка. Конечно поделить на 8 выйдет всего по 12квт "на человека" к тому же моются далеко не все (не за этим едут в Польшу).
  Gastarbaiter написав:Помню, на позапрошлой работе был садик прямо в офисном центре.
до войны была топ тема в Киеве. Аренда х1,5 по сравнению с соседями в том же помещении. Но под садик свои высокие требования.

Ну для дебілів яким ти являєшся, може і живе 8 "чьєловьєк", а ще навчись читати, цікаво де ти прочитав, що використовуємо бойлер?

Читай повільно шевеля губами
Ми використовуємо індукційну плиту, 3 ноути, 1 монітор, холодильник (якийсь інвертор чи що), тостер, чайник, духовку, мікрохвильовку, мультиварку, освітлення всюди LED, за останній місяць вийшло 31 кВт на людину.

І шукай там слово бойлер.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 11:19

Re: Еміграція, заробітчанство

Взагалі споживати мало не проблема - доказано нашими дідами - по одній дві лампочки на кожну кімнату, один холодильник, бойлер з чумною розеткою, митись один раз в день, посудомийка один раз в день, стірка-2 рази в неділю - ось і маєш 100 квт в місяць)
В мене в селі - посудомийка - 2-3 рази в день, стірка - 2 рази в день, лампочок - 100 штук по 6 ват, плюс освітлення ділянки, насос рециркуляціі - 12 годин на 40 ватт, полив - 3 рази в неділю, підкачка озера - годин 12 в неділю, кавоварка, мікроволновка, іноді сауна, кондиціонери - 5 штук літом працюють майже весь час вночі, ітого - 800 квт на 3 особи в місяць- в квартирі теж десь так)
cherchiltank
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