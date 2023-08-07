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cherchiltank написав:В мене в селі - посудомийка - 2-3 рази в день, стірка - 2 рази в день, лампочок - 100 штук по 6 ват, плюс освітлення ділянки, насос рециркуляціі - 12 годин на 40 ватт, полив - 3 рази в неділю, підкачка озера - годин 12 в неділю, кавоварка, мікроволновка, іноді сауна, кондиціонери - 5 штук літом працюють майже весь час вночі, ітого - 800 квт на 3 особи в місяць- в квартирі теж десь так)
Ще зарядка Тесли прибиральниці та ліфт на 5-й поверх маєтку.
ЛАД написав:1. Не понятна связь между "до чого прямує світова економіка" и Вашей ссылкой на "Трудовой фронт США во Второй мировой войне".
Світ вже на порозі широкомасштабної 4-ої Світової війни. Ситуація приблизна така як США зачинили імпорт нафти в Японію. Тільки зараз зруйновані сировинні ринки. Брент сьогодні - 85. А уявімо ситуація як С-200 прилетять в нафтові термінали порту Тамань чи Новоросійська. З їжею все ще гірше.
ЛАД написав:2. Молодь, конечно, може. Но вряд ли захочет. С ВО, полученным "в вишах Європи", у них есть неплохие шансы устроиться там на более выгодные работы.
Вслід за кризою на сировинних ринках перебалансуються і всі інші ринки. Умовно кажучи у країн з малими доходами грошей лишиться на їжу. Промпродукцію вони купляти перестануть. По країнах із середнім рівнем доходу буде потрійний удар - виростуть ціну на енергію, їжу та зникне попит на промислову продукцію з боку країн з низькими доходами. Ця група економік перестане купляти послуги, лакшері товари та промислове обладнання в багатих країнах. Ну а багаті країни будуть підрізані ціною енергії та відсутністю попиту на послуги, промислове обладнання та лакшері товари. У їх громадян стане менше грошей на туризм, це підріже ще раз країни із середнім рівнем доходу. При цій ситуації не буде "вигідних" робіт зі "старою" освітою.
cherchiltank написав:Взагалі споживати мало не проблема - доказано нашими дідами - по одній дві лампочки на кожну кімнату, один холодильник, бойлер з чумною розеткою, митись один раз в день, посудомийка один раз в день, стірка-2 рази в неділю - ось і маєш 100 квт в місяць) В мене в селі - посудомийка - 2-3 рази в день, стірка - 2 рази в день, лампочок - 100 штук по 6 ват, плюс освітлення ділянки, насос рециркуляціі - 12 годин на 40 ватт, полив - 3 рази в неділю, підкачка озера - годин 12 в неділю, кавоварка, мікроволновка, іноді сауна, кондиціонери - 5 штук літом працюють майже весь час вночі, ітого - 800 квт на 3 особи в місяць- в квартирі теж десь так)
В мене практично такий самий розхід, будинок 170 квадратів. Два 80 л бойлера, ел духовка, 9 кг пралька, осушувач в цоколі онлайн, 200 лампочок, один комп практично цілодобово працює. Зара, ще фільтр басейна ганяю час від часу. Один місяць навіть 1000 кВт було.
BIGor написав:Але є один ньюанс, лампа LED чи монітор які в Україні будуть мати енергокоефіцієнт А, тут часто мають Е. Набагато жорсткіші стандарти.
Це повна дурня. Лампочки робляться з одних і тих самих китайських світлодіодів і однакові у всьому світі. Монітори всюди одні й ті самі. Робляться тими ж транснаціональними компаніями з однаковою електронікою і підсвічуються тими ж китайськими світлодіодами.