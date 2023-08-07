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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1064106510661067>
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 11:23

100 кВтгод на 3х на місяць в 1к орендній халупі з 3ма лампочками і ее плитою навіть не індукційною цілком можливо
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 11:28

  cherchiltank написав:В мене в селі - посудомийка - 2-3 рази в день, стірка - 2 рази в день, лампочок - 100 штук по 6 ват, плюс освітлення ділянки, насос рециркуляціі - 12 годин на 40 ватт, полив - 3 рази в неділю, підкачка озера - годин 12 в неділю, кавоварка, мікроволновка, іноді сауна, кондиціонери - 5 штук літом працюють майже весь час вночі, ітого - 800 квт на 3 особи в місяць- в квартирі теж десь так)

Ще зарядка Тесли прибиральниці та ліфт на 5-й поверх маєтку.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 11:29

  Denik написав:
  ЛАД написав:1. Не понятна связь между "до чого прямує світова економіка" и Вашей ссылкой на "Трудовой фронт США во Второй мировой войне".

Світ вже на порозі широкомасштабної 4-ої Світової війни. Ситуація приблизна така як США зачинили імпорт нафти в Японію. Тільки зараз зруйновані сировинні ринки. Брент сьогодні - 85. А уявімо ситуація як С-200 прилетять в нафтові термінали порту Тамань чи Новоросійська. З їжею все ще гірше.

Прогноз в принципі справдився. Прилетіло не в термінал а в танкер, про можливість такого я писав раніше і не С-200, а дрон. Про який я теж писав.
Блумберг вже турбується з цього приводу.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe
  Denik написав:
  ЛАД написав:2. Молодь, конечно, може.
Но вряд ли захочет. С ВО, полученным "в вишах Європи", у них есть неплохие шансы устроиться там на более выгодные работы.


Вслід за кризою на сировинних ринках перебалансуються і всі інші ринки.
Умовно кажучи у країн з малими доходами грошей лишиться на їжу. Промпродукцію вони купляти перестануть. По країнах із середнім рівнем доходу буде потрійний удар - виростуть ціну на енергію, їжу та зникне попит на промислову продукцію з боку країн з низькими доходами. Ця група економік перестане купляти послуги, лакшері товари та промислове обладнання в багатих країнах. Ну а багаті країни будуть підрізані ціною енергії та відсутністю попиту на послуги, промислове обладнання та лакшері товари. У їх громадян стане менше грошей на туризм, це підріже ще раз країни із середнім рівнем доходу. При цій ситуації не буде "вигідних" робіт зі "старою" освітою.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... ssion-risk
В тому ж Блумбергу оцінюють проблеми ЕС в 4-5% від ВВП у 2024.
Європа занадто інерційна.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 11:30

  cherchiltank написав:Взагалі споживати мало не проблема - доказано нашими дідами - по одній дві лампочки на кожну кімнату, один холодильник, бойлер з чумною розеткою, митись один раз в день, посудомийка один раз в день, стірка-2 рази в неділю - ось і маєш 100 квт в місяць)
В мене в селі - посудомийка - 2-3 рази в день, стірка - 2 рази в день, лампочок - 100 штук по 6 ват, плюс освітлення ділянки, насос рециркуляціі - 12 годин на 40 ватт, полив - 3 рази в неділю, підкачка озера - годин 12 в неділю, кавоварка, мікроволновка, іноді сауна, кондиціонери - 5 штук літом працюють майже весь час вночі, ітого - 800 квт на 3 особи в місяць- в квартирі теж десь так)

В мене практично такий самий розхід, будинок 170 квадратів. Два 80 л бойлера, ел духовка, 9 кг пралька, осушувач в цоколі онлайн, 200 лампочок, один комп практично цілодобово працює. Зара, ще фільтр басейна ганяю час від часу. Один місяць навіть 1000 кВт було.
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 11:40

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Але є один ньюанс, лампа LED чи монітор які в Україні будуть мати енергокоефіцієнт А, тут часто мають Е. Набагато жорсткіші стандарти.

Це повна дурня. Лампочки робляться з одних і тих самих китайських світлодіодів і однакові у всьому світі.
Монітори всюди одні й ті самі. Робляться тими ж транснаціональними компаніями з однаковою електронікою і підсвічуються тими ж китайськими світлодіодами.
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 11:55

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Чоловік дочки - в Україні, дочка мами приїжджає до чоловіка на побачення декілька разів на рік.

Теоретично все виглядаю чудово: реально є допомога для наших людей і вона непогана - назвали цифру в 500 € (я так зрозумів - це на дорослого). Є житло.
За останній рік здійснили близько 50 перельотів Європою (найбільше сподобалася Іспанія, сказали, що в Іспанії вони б жили).

В цьому і полягає повна імпотентність Європи. Вони виділяють гроші, щоб "постраждалі" (із нещасного Закарпаття чи Києва) активно займалися туризмом в той час бояться збільшити військову допомогу.
Та сама ситуація із санкціями.
Уявіть собі. В західних лізингових компаній уряд росії скомуниздив сотні літаків на десятки мільярдів доларів. А сервісні структури виробників цих літаків примудрилися поставити авіазапчастини до крадених літаків на 171 мільйон доларів лише за півроку на 171 мільйон доларів в тому числі двигуни та допоміжні силові установки (це взагалі еквівалент 2-3 літаків по запчастинах).
https://biz.censor.net/news/3434755/obi ... 71_milyion
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 12:29

  Denik написав:
  BIGor написав:Але є один ньюанс, лампа LED чи монітор які в Україні будуть мати енергокоефіцієнт А, тут часто мають Е. Набагато жорсткіші стандарти.

Це повна дурня. Лампочки робляться з одних і тих самих китайських світлодіодів і однакові у всьому світі.
Монітори всюди одні й ті самі. Робляться тими ж транснаціональними компаніями з однаковою електронікою і підсвічуються тими ж китайськими світлодіодами.

Тобто ти заявляєш, що технічний прогрес - то дурня?
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 12:30

Re: Еміграція, заробітчанство

  Denik написав:Та сама ситуація із санкціями.

Що там з санкціями України проти РФ чи Ірану?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 12:37

  BIGor написав:
  Denik написав:
  BIGor написав:Але є один ньюанс, лампа LED чи монітор які в Україні будуть мати енергокоефіцієнт А, тут часто мають Е. Набагато жорсткіші стандарти.

Це повна дурня. Лампочки робляться з одних і тих самих китайських світлодіодів і однакові у всьому світі.
Монітори всюди одні й ті самі. Робляться тими ж транснаціональними компаніями з однаковою електронікою і підсвічуються тими ж китайськими світлодіодами.

Тобто ти заявляєш, що технічний прогрес - то дурня?

Це розібрали ще коли лампи міняли на пошті. До 2021 року в ЄС була одна шкала, потім стала інша. В Україні ці стандарти введені лише з 1 серпня цього року.
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 12:45

  Gastarbaiter написав:
  cherchiltank написав:В мене в селі - посудомийка - 2-3 рази в день, стірка - 2 рази в день, лампочок - 100 штук по 6 ват, плюс освітлення ділянки, насос рециркуляціі - 12 годин на 40 ватт, полив - 3 рази в неділю, підкачка озера - годин 12 в неділю, кавоварка, мікроволновка, іноді сауна, кондиціонери - 5 штук літом працюють майже весь час вночі, ітого - 800 квт на 3 особи в місяць- в квартирі теж десь так)

Ще зарядка Тесли прибиральниці та ліфт на 5-й поверх маєтку.

Ліфта нема, прибиральниця - 1500 грн в неділю, не заздріть, як я вже писав, - вам так не жити ніколи)
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