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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 сер, 2023 12:48
Bolt написав: cherchiltank написав:
Взагалі споживати мало не проблема - доказано нашими дідами - по одній дві лампочки на кожну кімнату, один холодильник, бойлер з чумною розеткою, митись один раз в день, посудомийка один раз в день, стірка-2 рази в неділю - ось і маєш 100 квт в місяць)
В мене в селі - посудомийка - 2-3 рази в день, стірка - 2 рази в день, лампочок - 100 штук по 6 ват, плюс освітлення ділянки, насос рециркуляціі - 12 годин на 40 ватт, полив - 3 рази в неділю, підкачка озера - годин 12 в неділю, кавоварка, мікроволновка, іноді сауна, кондиціонери - 5 штук літом працюють майже весь час вночі, ітого - 800 квт на 3 особи в місяць- в квартирі теж десь так)
В мене практично такий самий розхід, будинок 170 квадратів. Два 80 л бойлера, ел духовка, 9 кг пралька, осушувач в цоколі онлайн, 200 лампочок, один комп практично цілодобово працює. Зара, ще фільтр басейна ганяю час від часу. Один місяць навіть 1000 кВт було.
В мене така ж площа - тільки стоїть бойлер що від газу - 70 кубів на місяць для підігріву води на 200 літрів
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Додано: Пон 07 сер, 2023 13:03
cherchiltank написав:
Ліфта нема, прибиральниця - 1500 грн в неділю, не заздріть, як я вже писав, - вам так не жити ніколи)
Чому заздріти? Що ви змогли спалити 1000 кВт за місяць? Чи вашій хаті у селі? То що, якесь змагання тут на форумі? Є хата і є. Живіть, радійте та жмакайте прибиральницю за сідниці.
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Додано: Пон 07 сер, 2023 13:25
Тут уже пошли щеголяния потреблением э-энергии во дворцах.
Возвращаясь к нормальным квартирам и собственному опыту - у меня индукционная плита, электродуховка, эл-чайник, ноут, холодильник самсунг (обычного объёма), ТВ Самсунг 55 дюймов, кондиционер. Всё. Газа нет.
Ноут практически не выключается, кондиционер пока ни разу не включал (сегодня, наверно, придётся, как-то уж слишком тепло).
За май и июнь получилось по 160 квт*час. Увеличения количества людей не сильно меняет потребление при таких эл-приборах, готовить на 3-4-х примерно то же самое. что и на одного. Реально будет несколько больше, т.к. я супы-борщи практически не варю, когда жена была здесь себе и внуку варила. У дочери на 4-х при тех же условиях вышло по 260 квт*ч, но они пользовались кондиционерами.
У меня, думаю, большой расход за счёт ТВ - работает в среднем где-то не меньше 10 часов в сутки. Не знаю, какие на это расходы на э-энергию.
Т.о., думаю для семьи из 3-4 человек расход 50 квт*ч на чел вполне реальны.
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