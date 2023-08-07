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#<1 ... 1064106510661067 Додано: Пон 07 сер, 2023 12:48 Bolt написав: cherchiltank написав: Взагалі споживати мало не проблема - доказано нашими дідами - по одній дві лампочки на кожну кімнату, один холодильник, бойлер з чумною розеткою, митись один раз в день, посудомийка один раз в день, стірка-2 рази в неділю - ось і маєш 100 квт в місяць)

В мене в селі - посудомийка - 2-3 рази в день, стірка - 2 рази в день, лампочок - 100 штук по 6 ват, плюс освітлення ділянки, насос рециркуляціі - 12 годин на 40 ватт, полив - 3 рази в неділю, підкачка озера - годин 12 в неділю, кавоварка, мікроволновка, іноді сауна, кондиціонери - 5 штук літом працюють майже весь час вночі, ітого - 800 квт на 3 особи в місяць- в квартирі теж десь так) Взагалі споживати мало не проблема - доказано нашими дідами - по одній дві лампочки на кожну кімнату, один холодильник, бойлер з чумною розеткою, митись один раз в день, посудомийка один раз в день, стірка-2 рази в неділю - ось і маєш 100 квт в місяць)В мене в селі - посудомийка - 2-3 рази в день, стірка - 2 рази в день, лампочок - 100 штук по 6 ват, плюс освітлення ділянки, насос рециркуляціі - 12 годин на 40 ватт, полив - 3 рази в неділю, підкачка озера - годин 12 в неділю, кавоварка, мікроволновка, іноді сауна, кондиціонери - 5 штук літом працюють майже весь час вночі, ітого - 800 квт на 3 особи в місяць- в квартирі теж десь так)

В мене практично такий самий розхід, будинок 170 квадратів. Два 80 л бойлера, ел духовка, 9 кг пралька, осушувач в цоколі онлайн, 200 лампочок, один комп практично цілодобово працює. Зара, ще фільтр басейна ганяю час від часу. Один місяць навіть 1000 кВт було. В мене практично такий самий розхід, будинок 170 квадратів. Два 80 л бойлера, ел духовка, 9 кг пралька, осушувач в цоколі онлайн, 200 лампочок, один комп практично цілодобово працює. Зара, ще фільтр басейна ганяю час від часу. Один місяць навіть 1000 кВт було.

В мене така ж площа - тільки стоїть бойлер що від газу - 70 кубів на місяць для підігріву води на 200 літрів В мене така ж площа - тільки стоїть бойлер що від газу - 70 кубів на місяць для підігріву води на 200 літрів cherchiltank

Повідомлень: 670 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 144 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 13:03 cherchiltank написав: Ліфта нема, прибиральниця - 1500 грн в неділю, не заздріть, як я вже писав, - вам так не жити ніколи) Ліфта нема, прибиральниця - 1500 грн в неділю, не заздріть, як я вже писав, - вам так не жити ніколи)

Чому заздріти? Що ви змогли спалити 1000 кВт за місяць? Чи вашій хаті у селі? То що, якесь змагання тут на форумі? Є хата і є. Живіть, радійте та жмакайте прибиральницю за сідниці. Чому заздріти? Що ви змогли спалити 1000 кВт за місяць? Чи вашій хаті у селі? То що, якесь змагання тут на форумі? Є хата і є. Живіть, радійте та жмакайте прибиральницю за сідниці. Gastarbaiter Повідомлень: 2699 З нами з: 26.02.18 Подякував: 631 раз. Подякували: 451 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 13:25

Возвращаясь к нормальным квартирам и собственному опыту - у меня индукционная плита, электродуховка, эл-чайник, ноут, холодильник самсунг (обычного объёма), ТВ Самсунг 55 дюймов, кондиционер. Всё. Газа нет.

Ноут практически не выключается, кондиционер пока ни разу не включал (сегодня, наверно, придётся, как-то уж слишком тепло).

За май и июнь получилось по 160 квт*час. Увеличения количества людей не сильно меняет потребление при таких эл-приборах, готовить на 3-4-х примерно то же самое. что и на одного. Реально будет несколько больше, т.к. я супы-борщи практически не варю, когда жена была здесь себе и внуку варила. У дочери на 4-х при тех же условиях вышло по 260 квт*ч, но они пользовались кондиционерами.

У меня, думаю, большой расход за счёт ТВ - работает в среднем где-то не меньше 10 часов в сутки. Не знаю, какие на это расходы на э-энергию.

Т.о., думаю для семьи из 3-4 человек расход 50 квт*ч на чел вполне реальны. Тут уже пошли щеголяния потреблением э-энергии во дворцах.Возвращаясь к нормальным квартирам и собственному опыту - у меня индукционная плита, электродуховка, эл-чайник, ноут, холодильник самсунг (обычного объёма), ТВ Самсунг 55 дюймов, кондиционер. Всё. Газа нет.Ноут практически не выключается, кондиционер пока ни разу не включал (сегодня, наверно, придётся, как-то уж слишком тепло).За май и июнь получилось по 160 квт*час. Увеличения количества людей не сильно меняет потребление при таких эл-приборах, готовить на 3-4-х примерно то же самое. что и на одного. Реально будет несколько больше, т.к. я супы-борщи практически не варю, когда жена была здесь себе и внуку варила. У дочери на 4-х при тех же условиях вышло по 260 квт*ч, но они пользовались кондиционерами.У меня, думаю, большой расход за счёт ТВ - работает в среднем где-то не меньше 10 часов в сутки. Не знаю, какие на это расходы на э-энергию.Т.о., думаю для семьи из 3-4 человек расход 50 квт*ч на чел вполне реальны. ЛАД 2 Повідомлень: 25378 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5082 раз. Подякували: 4733 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1064106510661067 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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