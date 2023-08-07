Чому заздріти? Що ви змогли спалити 1000 кВт за місяць? Чи вашій хаті у селі? То що, якесь змагання тут на форумі? Є хата і є. Живіть, радійте та жмакайте прибиральницю за сідниці.
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Додано: Пон 07 сер, 2023 13:03
Чому заздріти? Що ви змогли спалити 1000 кВт за місяць? Чи вашій хаті у селі? То що, якесь змагання тут на форумі? Є хата і є. Живіть, радійте та жмакайте прибиральницю за сідниці.
Додано: Пон 07 сер, 2023 13:25
Тут уже пошли щеголяния потреблением э-энергии во дворцах.
Возвращаясь к нормальным квартирам и собственному опыту - у меня индукционная плита, электродуховка, эл-чайник, ноут, холодильник самсунг (обычного объёма), ТВ Самсунг 55 дюймов, кондиционер. Всё. Газа нет.
Ноут практически не выключается, кондиционер пока ни разу не включал (сегодня, наверно, придётся, как-то уж слишком тепло).
За май и июнь получилось по 160 квт*час. Увеличения количества людей не сильно меняет потребление при таких эл-приборах, готовить на 3-4-х примерно то же самое. что и на одного. Реально будет несколько больше, т.к. я супы-борщи практически не варю, когда жена была здесь себе и внуку варила. У дочери на 4-х при тех же условиях вышло по 260 квт*ч, но они пользовались кондиционерами и плита не индукционная, а обычная.
У меня, думаю, большой расход за счёт ТВ - работает в среднем где-то не меньше 10 часов в сутки. Не знаю, какие на это расходы на э-энергию.
Т.о., думаю для семьи из 3-4 человек расход 50 квт*ч на чел вполне реальны.
Додано: Пон 07 сер, 2023 13:43
Один кондиционер приличной мощности может сжирать до 200квт/ч в мес при +25-35 за бортом, но я люблю холод и дома при +24 в зале уже его включаю
Какой расход ЭЭ был при совке у вас с лампами накаливания, неэкономным телевизором и холодильником с невысокмм кпд? В 100квт/ч ведь не укладывались же даже без электроутюгов, стиралок, кондёров и микроволновок с ноутами?
Додано: Пон 07 сер, 2023 13:51
1000кВт за місяць в Анталії... хі-хі
Додано: Пон 07 сер, 2023 13:52
Re: Еміграція, заробітчанство
Теж все на електриці (крім опалення), бойлер, два кондиціонери, ноутбуки з моніторами, ТВ немає, в середньому з початку року 169 кВт*год на особу
Додано: Пон 07 сер, 2023 14:09
Включать кондёр при +24 в помещении это уже баловство. Но тут каждый решает для себя сам.
"Вот из-за таких электросети не выдерживают нагрузки".
А если серьёзно, то вполне возможно, в обозримом будущем Вам придётся от такого счастья отказаться. Так же, как от температур 20+ в квартире зимой.
При "совке" "с лампами накаливания, неэкономным телевизором и холодильником с невысокмм кпд" ("Днепр") и элетроутюгом (или Вы считаете, что в "совке" пользовались угольными? ), но, действительно, без "стиралок, кондёров и микроволновок с ноутами" и с газовой плитой, к Вашему удивлению, как правило, вкладывались в 100 квт*ч. Иногда немного вылазили, но не сильно.
Додано: Пон 07 сер, 2023 14:17
Можно уточнить?
132 : 150 = 0,88 зл/квтч.
Что имеется ввиду? Он считает, что основное потребление будет ночью?
И в какое время действует ночной тариф?
Додано: Пон 07 сер, 2023 14:38
ЛАД скільки людей- стільки й сценаріїв використання. В мене цього літа основной споживач - бойлер (десь 120 з 200 кВт). кондиціонер майже не вмикаю цього літа
Додано: Пон 07 сер, 2023 14:42
У нас обычный тариф.
По ночным есть 2 опции низкой цены. 1) 8 часов из промежутка 22:00-7:00 + 2 часа из промежутка 13:00-16:00. 2) будни 13:00-15:00 + 22:00-6:00 + круглосуточно в выходные и праздники.
Соседи сверху экономят, стирают только по ночам
Додано: Пон 07 сер, 2023 14:53
Shaman
Добавлю пару слов об источниках и брехне.
Мало-мальски приличные источники, как правило не врут в фактах и не придумывают их. Ложь возникает на уровне трактовок и интерпретаций фактов.
Простой пример - недавний саммит "Россия - Африка". Он, действительно, состоялся и на нём, действительно, присутствовали 17 глав африканских государств.
А вот бальше...
Можно говорить: "Прибыли аж 17 глав! Успех, несмотря на противодействие Европы и США!", а можно напомнить, что это почти вдвое меньше, чем на прошлой встрече.
Чем мне не нравятся, например, видео Казанского, часто выкладываемые на военной ветке. Он надёргивает отдельные слова и цитаты и вкладывает в уши слушателя сильно пережёванную им информацию, не давая слушателю никакой возможности для самостоятельной оценки и анализа.
Да, жду от Вас как экономиста оценки наших успехов в с/х с учётом моих ссылок в ночном посте viewtopic.php?p=5607731#p5607731.
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