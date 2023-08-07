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#<1 ... 1065106610671068> Додано: Пон 07 сер, 2023 13:03 cherchiltank написав: Ліфта нема, прибиральниця - 1500 грн в неділю, не заздріть, як я вже писав, - вам так не жити ніколи) Ліфта нема, прибиральниця - 1500 грн в неділю, не заздріть, як я вже писав, - вам так не жити ніколи)

Чому заздріти? Що ви змогли спалити 1000 кВт за місяць? Чи вашій хаті у селі? То що, якесь змагання тут на форумі? Є хата і є. Живіть, радійте та жмакайте прибиральницю за сідниці. Чому заздріти? Що ви змогли спалити 1000 кВт за місяць? Чи вашій хаті у селі? То що, якесь змагання тут на форумі? Є хата і є. Живіть, радійте та жмакайте прибиральницю за сідниці. Gastarbaiter Повідомлень: 2700 З нами з: 26.02.18 Подякував: 631 раз. Подякували: 451 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 13:25

Возвращаясь к нормальным квартирам и собственному опыту - у меня индукционная плита, электродуховка, эл-чайник, ноут, холодильник самсунг (обычного объёма), ТВ Самсунг 55 дюймов, кондиционер. Всё. Газа нет.

Ноут практически не выключается, кондиционер пока ни разу не включал (сегодня, наверно, придётся, как-то уж слишком тепло).

За май и июнь получилось по 160 квт*час. Увеличения количества людей не сильно меняет потребление при таких эл-приборах, готовить на 3-4-х примерно то же самое. что и на одного. Реально будет несколько больше, т.к. я супы-борщи практически не варю, когда жена была здесь себе и внуку варила. У дочери на 4-х при тех же условиях вышло по 260 квт*ч, но они пользовались кондиционерами и плита не индукционная, а обычная.

У меня, думаю, большой расход за счёт ТВ - работает в среднем где-то не меньше 10 часов в сутки. Не знаю, какие на это расходы на э-энергию.

Т.о., думаю для семьи из 3-4 человек расход 50 квт*ч на чел вполне реальны. Тут уже пошли щеголяния потреблением э-энергии во дворцах.Возвращаясь к нормальным квартирам и собственному опыту - у меня индукционная плита, электродуховка, эл-чайник, ноут, холодильник самсунг (обычного объёма), ТВ Самсунг 55 дюймов, кондиционер. Всё. Газа нет.Ноут практически не выключается, кондиционер пока ни разу не включал (сегодня, наверно, придётся, как-то уж слишком тепло).За май и июнь получилось по 160 квт*час. Увеличения количества людей не сильно меняет потребление при таких эл-приборах, готовить на 3-4-х примерно то же самое. что и на одного. Реально будет несколько больше, т.к. я супы-борщи практически не варю, когда жена была здесь себе и внуку варила. У дочери на 4-х при тех же условиях вышло по 260 квт*ч, но они пользовались кондиционерами и плита не индукционная, а обычная.У меня, думаю, большой расход за счёт ТВ - работает в среднем где-то не меньше 10 часов в сутки. Не знаю, какие на это расходы на э-энергию.Т.о., думаю для семьи из 3-4 человек расход 50 квт*ч на чел вполне реальны. ЛАД 2 Повідомлень: 25382 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5082 раз. Подякували: 4733 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 13:43 ЛАД написав: Тут уже пошли щеголяния потреблением э-энергии во дворцах.

Возвращаясь к нормальным квартирам и собственному опыту - у меня индукционная плита, электродуховка, эл-чайник, ноут, холодильник самсунг (обычного объёма), ТВ Самсунг 55 дюймов, кондиционер. Всё. Газа нет.

Ноут практически не выключается, кондиционер пока ни разу не включал (сегодня, наверно, придётся, как-то уж слишком тепло).

За май и июнь получилось по 160 квт*час. Увеличения количества людей не сильно меняет потребление при таких эл-приборах, готовить на 3-4-х примерно то же самое. что и на одного. Реально будет несколько больше, т.к. я супы-борщи практически не варю, когда жена была здесь себе и внуку варила. У дочери на 4-х при тех же условиях вышло по 260 квт*ч, но они пользовались кондиционерами.

У меня, думаю, большой расход за счёт ТВ - работает в среднем где-то не меньше 10 часов в сутки. Не знаю, какие на это расходы на э-энергию.

Т.о., думаю для семьи из 3-4 человек расход 50 квт*ч на чел вполне реальны. Тут уже пошли щеголяния потреблением э-энергии во дворцах.Возвращаясь к нормальным квартирам и собственному опыту - у меня индукционная плита, электродуховка, эл-чайник, ноут, холодильник самсунг (обычного объёма), ТВ Самсунг 55 дюймов, кондиционер. Всё. Газа нет.Ноут практически не выключается, кондиционер пока ни разу не включал (сегодня, наверно, придётся, как-то уж слишком тепло).За май и июнь получилось по 160 квт*час. Увеличения количества людей не сильно меняет потребление при таких эл-приборах, готовить на 3-4-х примерно то же самое. что и на одного. Реально будет несколько больше, т.к. я супы-борщи практически не варю, когда жена была здесь себе и внуку варила. У дочери на 4-х при тех же условиях вышло по 260 квт*ч, но они пользовались кондиционерами.У меня, думаю, большой расход за счёт ТВ - работает в среднем где-то не меньше 10 часов в сутки. Не знаю, какие на это расходы на э-энергию.Т.о., думаю для семьи из 3-4 человек расход 50 квт*ч на чел вполне реальны.

Один кондиционер приличной мощности может сжирать до 200квт/ч в мес при +25-35 за бортом, но я люблю холод и дома при +24 в зале уже его включаю

Какой расход ЭЭ был при совке у вас с лампами накаливания, неэкономным телевизором и холодильником с невысокмм кпд? В 100квт/ч ведь не укладывались же даже без электроутюгов, стиралок, кондёров и микроволновок с ноутами? Один кондиционер приличной мощности может сжирать до 200квт/ч в мес при +25-35 за бортом, но я люблю холод и дома при +24 в зале уже его включаюКакой расход ЭЭ был при совке у вас с лампами накаливания, неэкономным телевизором и холодильником с невысокмм кпд? В 100квт/ч ведь не укладывались же даже без электроутюгов, стиралок, кондёров и микроволновок с ноутами? барабашов Повідомлень: 3368 З нами з: 16.06.15 Подякував: 256 раз. Подякували: 317 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 13:51 Gastarbaiter написав: cherchiltank написав: Ліфта нема, прибиральниця - 1500 грн в неділю, не заздріть, як я вже писав, - вам так не жити ніколи) Ліфта нема, прибиральниця - 1500 грн в неділю, не заздріть, як я вже писав, - вам так не жити ніколи)

Чому заздріти? Що ви змогли спалити 1000 кВт за місяць? Чи вашій хаті у селі? То що, якесь змагання тут на форумі? Є хата і є. Живіть, радійте та жмакайте прибиральницю за сідниці. Чому заздріти? Що ви змогли спалити 1000 кВт за місяць? Чи вашій хаті у селі? То що, якесь змагання тут на форумі? Є хата і є. Живіть, радійте та жмакайте прибиральницю за сідниці.

1000кВт за місяць в Анталії... хі-хі 1000кВт за місяць в Анталії... хі-хі flyman

Повідомлень: 32093 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1525 раз. Подякували: 2676 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 13:52 Re: Еміграція, заробітчанство Теж все на електриці (крім опалення), бойлер, два кондиціонери, ноутбуки з моніторами, ТВ немає, в середньому з початку року 169 кВт*год на особу Faceless

Модератор Повідомлень: 33573 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1394 раз. Подякували: 7802 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 14:09 барабашов написав: ..........

Один кондиционер приличной мощности может сжирать до 200квт/ч в мес при +25-35 за бортом, но я люблю холод и дома при +24 в зале уже его включаю

Какой расход ЭЭ был при совке у вас с лампами накаливания, неэкономным телевизором и холодильником с невысокмм кпд? В 100квт/ч ведь не укладывались же даже без электроутюгов, стиралок, кондёров и микроволновок с ноутами? ..........Один кондиционер приличной мощности может сжирать до 200квт/ч в мес при +25-35 за бортом, но я люблю холод и дома при +24 в зале уже его включаюКакой расход ЭЭ был при совке у вас с лампами накаливания, неэкономным телевизором и холодильником с невысокмм кпд? В 100квт/ч ведь не укладывались же даже без электроутюгов, стиралок, кондёров и микроволновок с ноутами?

Включать кондёр при +24 в помещении это уже баловство. Но тут каждый решает для себя сам.

"Вот из-за таких электросети не выдерживают нагрузки".

А если серьёзно, то вполне возможно, в обозримом будущем Вам придётся от такого счастья отказаться. Так же, как от температур 20+ в квартире зимой.

При "совке" "с лампами накаливания, неэкономным телевизором и холодильником с невысокмм кпд" ("Днепр") и элетроутюгом (или Вы считаете, что в "совке" пользовались угольными? ), но, действительно, без "стиралок, кондёров и микроволновок с ноутами" и с газовой плитой, к Вашему удивлению, как правило, вкладывались в 100 квт*ч. Иногда немного вылазили, но не сильно. Включать кондёр при +24 в помещении это уже баловство. Но тут каждый решает для себя сам."Вот из-за таких электросети не выдерживают нагрузки".А если серьёзно, то вполне возможно, в обозримом будущем Вам придётся от такого счастья отказаться. Так же, как от температур 20+ в квартире зимой.При "совке" "с лампами накаливания, неэкономным телевизором и холодильником с невысокмм кпд" ("Днепр") иутюгом (или Вы считаете, что в "совке" пользовались угольными?), но, действительно, без "стиралок, кондёров и микроволновок с ноутами" и с, к Вашему удивлению, как правило, вкладывались в 100 квт*ч. Иногда немного вылазили, но не сильно. ЛАД 2 Повідомлень: 25382 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5082 раз. Подякували: 4733 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 14:17 Gastarbaiter написав: ........

Нам поставщик поставил прогноз 150 кВт/ч на месяц за 132 злотых. В квартире проживают 4 человека, вся еда на электричестве, ТВ нет.

По ценам в Польше: 1.6 зл по обычному тарифу, 2/0.8 злотых по двухзонному. Но сейчас действует компенсация от правительства, поэтому цена для населения пока раза в 2 ниже при лимите до 2000 кВТ в год. ........Нам поставщик поставил прогноз 150 кВт/ч на месяц за 132 злотых. В квартире проживают 4 человека, вся еда на электричестве, ТВ нет.По ценам в Польше: 1.6 зл по обычному тарифу, 2/0.8 злотых по двухзонному. Но сейчас действует компенсация от правительства, поэтому цена для населения пока раза в 2 ниже при лимите до 2000 кВТ в год.

Можно уточнить?

132 : 150 = 0,88 зл/квтч.

Что имеется ввиду? Он считает, что основное потребление будет ночью?

И в какое время действует ночной тариф? Можно уточнить?132 : 150 = 0,88 зл/квтч.Что имеется ввиду? Он считает, что основное потребление будет ночью?И в какое время действует ночной тариф? ЛАД 2 Повідомлень: 25382 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5082 раз. Подякували: 4733 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 14:38 ЛАД скільки людей- стільки й сценаріїв використання. В мене цього літа основной споживач - бойлер (десь 120 з 200 кВт). кондиціонер майже не вмикаю цього літа Дюрі-бачі

Повідомлень: 1086 З нами з: 29.07.22 Подякував: 136 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 14:42 ЛАД написав: Можно уточнить?

132 : 150 = 0,88 зл/квтч.

Что имеется ввиду? Он считает, что основное потребление будет ночью?

И в какое время действует ночной тариф? Можно уточнить?132 : 150 = 0,88 зл/квтч.Что имеется ввиду? Он считает, что основное потребление будет ночью?И в какое время действует ночной тариф?

У нас обычный тариф.

По ночным есть 2 опции низкой цены. 1) 8 часов из промежутка 22:00-7:00 + 2 часа из промежутка 13:00-16:00. 2) будни 13:00-15:00 + 22:00-6:00 + круглосуточно в выходные и праздники.

Соседи сверху экономят, стирают только по ночам У нас обычный тариф.По ночным есть 2 опции низкой цены. 1) 8 часов из промежутка 22:00-7:00 + 2 часа из промежутка 13:00-16:00. 2) будни 13:00-15:00 + 22:00-6:00 + круглосуточно в выходные и праздники.Соседи сверху экономят, стирают только по ночам Gastarbaiter Повідомлень: 2700 З нами з: 26.02.18 Подякував: 631 раз. Подякували: 451 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 14:53 Shaman

Добавлю пару слов об источниках и брехне.

Мало-мальски приличные источники, как правило не врут в фактах и не придумывают их. Ложь возникает на уровне трактовок и интерпретаций фактов.

Простой пример - недавний саммит "Россия - Африка". Он, действительно, состоялся и на нём, действительно, присутствовали 17 глав африканских государств.

А вот бальше...

Можно говорить: "Прибыли аж 17 глав! Успех, несмотря на противодействие Европы и США!", а можно напомнить, что это почти вдвое меньше, чем на прошлой встрече.

Чем мне не нравятся, например, видео Казанского, часто выкладываемые на военной ветке. Он надёргивает отдельные слова и цитаты и вкладывает в уши слушателя сильно пережёванную им информацию, не давая слушателю никакой возможности для самостоятельной оценки и анализа.



Да, жду от Вас как экономиста оценки наших успехов в с/х с учётом моих ссылок в ночном посте Добавлю пару слов об источниках и брехне.приличные источники, как правило не врут в фактах и не придумывают их. Ложь возникает на уровне трактовок и интерпретаций фактов.Простой пример - недавний саммит "Россия - Африка". Он, действительно, состоялся и на нём, действительно, присутствовали 17 глав африканских государств.А вот бальше...Можно говорить: "Прибыли аж 17 глав! Успех, несмотря на противодействие Европы и США!", а можно напомнить, что это почти вдвое меньше, чем на прошлой встрече.Чем мне не нравятся, например, видео Казанского, часто выкладываемые на военной ветке. Он надёргивает отдельные слова и цитаты и вкладывает в уши слушателяим информацию, не давая слушателю никакой возможности дляоценки и анализа.Да, жду от Вас как экономиста оценки наших успехов в с/х с учётом моих ссылок в ночном посте viewtopic.php?p=5607731#p5607731 ЛАД 2 Повідомлень: 25382 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5082 раз. Подякували: 4733 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1065106610671068> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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