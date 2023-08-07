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#<1 ... 1066106710681069> Додано: Пон 07 сер, 2023 14:59 Gastarbaiter написав: ЛАД написав: Можно уточнить?

132 : 150 = 0,88 зл/квтч.

Что имеется ввиду? Он считает, что основное потребление будет ночью?

И в какое время действует ночной тариф? Можно уточнить?132 : 150 = 0,88 зл/квтч.Что имеется ввиду? Он считает, что основное потребление будет ночью?И в какое время действует ночной тариф?

У нас обычный тариф.

По ночным есть 2 опции низкой цены. 1) 8 часов из промежутка 22:00-7:00 + 2 часа из промежутка 13:00-16:00. 2) будни 13:00-15:00 + 22:00-6:00 + круглосуточно в выходные и праздники.

Соседи сверху экономят, стирают только по ночам У нас обычный тариф.По ночным есть 2 опции низкой цены. 1) 8 часов из промежутка 22:00-7:00 + 2 часа из промежутка 13:00-16:00. 2) будни 13:00-15:00 + 22:00-6:00 + круглосуточно в выходные и праздники.Соседи сверху экономят, стирают только по ночам

Спасибо за инфу.

У нас ночной тариф - именно ночной, без всяких дневных часов и выходных.



Но вы писали, что "Нам поставщик поставил прогноз 150 кВт/ч на месяц за 132 злотых".

Каким образом он сделал такой расчёт при обычном тарифе 1,6 зл/квтч? Спасибо за инфу.У нас ночной тариф - именно ночной, без всяких дневных часов и выходных.Но вы писали, что "Нам поставщик поставил прогноз 150 кВт/ч на месяц за 132 злотых".Каким образом он сделал такой расчёт при обычном тарифе 1,6 зл/квтч? ЛАД 2 Повідомлень: 25386 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5082 раз. Подякували: 4733 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 15:05 Дюрі-бачі написав: ЛАД скільки людей- стільки й сценаріїв використання. В мене цього літа основной споживач - бойлер (десь 120 з 200 кВт). кондиціонер майже не вмикаю цього літа скільки людей- стільки й сценаріїв використання. В мене цього літа основной споживач - бойлер (десь 120 з 200 кВт). кондиціонер майже не вмикаю цього літа

Бесспорно.

Включение кондиционера или использование бойлера это личное решение каждого.

В отличие от безальтернативного приготовления пищи на электричестве при отсутствии газа, освещения, использования холодильника или стиралки.

Хотя без 2 последних позиций можно обойтись, так же, как и без компа. Но это, пожалуй, на сегодня чересчур.

А так можно и без света обойтись и даже без свечей. Зато выспишься.



Да, забыл написать - зимой у меня расход был существенно выше (раза в два). В квартире было прохладненько, временами включал тёплый пол (электрический) или кондиционер на подогрев. Бесспорно.Включение кондиционера или использование бойлера это личное решение каждого.В отличие от безальтернативного приготовления пищи на электричестве при отсутствии газа, освещения, использования холодильника или стиралки.Хотя без 2 последних позиций можно обойтись, так же, как и без компа. Но это, пожалуй, на сегодня чересчур.А так можно и без света обойтись и даже без свечей. Зато выспишься.Да, забыл написать - зимой у меня расход был существенно выше (раза в два). В квартире было прохладненько, временами включал тёплый пол (электрический) или кондиционер на подогрев. Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 07 сер, 2023 15:33, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 25386 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5082 раз. Подякували: 4733 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 15:10 ЛАД написав: Но вы писали, что "Нам поставщик поставил прогноз 150 кВт/ч на месяц за 132 злотых".

Каким образом он сделал такой расчёт при обычном тарифе 1,6 зл/квтч? Но вы писали, что "Нам поставщик поставил прогноз 150 кВт/ч на месяц за 132 злотых".Каким образом он сделал такой расчёт при обычном тарифе 1,6 зл/квтч?

Я писал: сейчас действует компенсация от правительства. Т.е. рыночная цена, грубо говоря, 1.6, но поставщик выставляет счет с учетом этой компенсации и получается по 0.8 (или сколько там).

1. Что такое «заморозка» цен и ставок платы за энергопотребители в

домохозяйств в 2023 году?

«Замораживание цен и тарифов» — это уникальная форма поддержки домохозяйств, представляющая собой ответ польского правительства на рост цен на электроэнергию в последние месяцы, вызванный внешними факторами (нападение России на Украину, вредоносная деятельность российской компании «Газпром» и спекуляции на рынке разрешений на выбросы CO2 в ЕС). Поддержка заключается в замораживании счетов за электроэнергию в 2023 году на уровне с 2022 года при определенных лимитах потребления.

2. Кто и в каком размере будет иметь право на лимиты потребления, для чего будет применяться «замораживание» цен и ставок сборов?

Большинство домохозяйств получат льготный лимит потребления энергии (покрытый «замораживанием» цен и тарифов) в размере 2 МВтч. Льготные лимиты потребления будут предоставлены домохозяйствам с инвалидами в размере 2,6 МВтч и держателям карты многодетной семьи и фермерам с лимитом 3 МВтч.

(перевел через гугл) Я писал: сейчас действует компенсация от правительства. Т.е. рыночная цена, грубо говоря, 1.6, но поставщик выставляет счет с учетом этой компенсации и получается по 0.8 (или сколько там).(перевел через гугл) Gastarbaiter Повідомлень: 2702 З нами з: 26.02.18 Подякував: 632 раз. Подякували: 451 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 15:30 Gastarbaiter

Спасибо, понятно. ЛАД 2 Повідомлень: 25386 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5082 раз. Подякували: 4733 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 15:42 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Тобто ти заявляєш, що технічний прогрес - то дурня? Тобто ти заявляєш, що технічний прогрес - то дурня?

В Польщі і Україні продаються однакові лампочки та однакові монітори. Технічний прогрес лампочок проявлявся у здешевленні світлодіодних ламп. У моніторах - в куті огляду, контрастності, в чому завгодно, але не в енергоекономії на підсвітці на тих самих світлодіодах. В Польщі і Україні продаються однакові лампочки та однакові монітори. Технічний прогрес лампочок проявлявся у здешевленні світлодіодних ламп. У моніторах - в куті огляду, контрастності, в чому завгодно, але не в енергоекономії на підсвітці на тих самих світлодіодах. Denik Повідомлень: 2227 З нами з: 23.02.09 Подякував: 556 раз. Подякували: 1056 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 15:45 Re: Еміграція, заробітчанство Без цієї заморозки заряджати електричку вдома коштує стільки, як ніби ти на дизелі катаєшся з витратою 6 літрів, як впринципі й споживає середній дволітровий мотор. З заморозкою - півбіди, але все одно до українського соціалізму далеко) gonchik74

Повідомлень: 382 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 15:46 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Що там з санкціями України проти РФ чи Ірану? Що там з санкціями України проти РФ чи Ірану?

Вони працюють.

Вони працюють. Denik Повідомлень: 2227 З нами з: 23.02.09 Подякував: 556 раз. Подякували: 1056 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 16:14 ЛАД написав: ...

Да, жду от Вас как экономиста оценки наших успехов в с/х с учётом моих ссылок в ночном посте ...Да, жду от Вас как экономиста оценки наших успехов в с/х с учётом моих ссылок в ночном посте viewtopic.php?p=5607731#p5607731

маю надію, ви розумієте, щоб розібрати коректно цифри - потрібен час. так що ближче до вихідних. але показники на людину - це вже гірше - треба знати як саме рахувалось.



наскільки пам'ятаю абсолютні значення - щось не так. подивимось.



майте на увазі, що зараз основна зернова культура - це кукурудза. Хрущов ще коли про це сказав так от, в 1990 році кукурудзи здається було лише 1 млн т. маю надію, ви розумієте, щоб розібрати коректно цифри - потрібен час. так що ближче до вихідних. але показники на людину - це вже гірше - треба знати як саме рахувалось.наскільки пам'ятаю абсолютні значення - щось не так. подивимось.майте на увазі, що зараз основна зернова культура - це кукурудза. Хрущов ще коли про це сказавтак от, в 1990 році кукурудзи здається було лише 1 млн т. Shaman

Повідомлень: 3984 З нами з: 29.09.19 Подякував: 482 раз. Подякували: 1119 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 16:16 cherchiltank написав: Gastarbaiter написав: cherchiltank написав: В мене в селі - посудомийка - 2-3 рази в день, стірка - 2 рази в день, лампочок - 100 штук по 6 ват, плюс освітлення ділянки, насос рециркуляціі - 12 годин на 40 ватт, полив - 3 рази в неділю, підкачка озера - годин 12 в неділю, кавоварка, мікроволновка, іноді сауна, кондиціонери - 5 штук літом працюють майже весь час вночі, ітого - 800 квт на 3 особи в місяць- в квартирі теж десь так) В мене в селі - посудомийка - 2-3 рази в день, стірка - 2 рази в день, лампочок - 100 штук по 6 ват, плюс освітлення ділянки, насос рециркуляціі - 12 годин на 40 ватт, полив - 3 рази в неділю, підкачка озера - годин 12 в неділю, кавоварка, мікроволновка, іноді сауна, кондиціонери - 5 штук літом працюють майже весь час вночі, ітого - 800 квт на 3 особи в місяць- в квартирі теж десь так)

Ще зарядка Тесли прибиральниці та ліфт на 5-й поверх маєтку. Ще зарядка Тесли прибиральниці та ліфт на 5-й поверх маєтку.

Ліфта нема, прибиральниця - 1500 грн в неділю, не заздріть, як я вже писав, - вам так не жити ніколи) Ліфта нема, прибиральниця - 1500 грн в неділю, не заздріть, як я вже писав, - вам так не жити ніколи)

тут вже більше схоже на змагання з художнього свисту

озеро не підігріваємо? тут вже більше схоже на змагання з художнього свистуозеро не підігріваємо? Shaman

Повідомлень: 3984 З нами з: 29.09.19 Подякував: 482 раз. Подякували: 1119 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 16:19 Bolt написав: cherchiltank написав: Взагалі споживати мало не проблема - доказано нашими дідами - по одній дві лампочки на кожну кімнату, один холодильник, бойлер з чумною розеткою, митись один раз в день, посудомийка один раз в день, стірка-2 рази в неділю - ось і маєш 100 квт в місяць)

В мене в селі - посудомийка - 2-3 рази в день, стірка - 2 рази в день, лампочок - 100 штук по 6 ват, плюс освітлення ділянки, насос рециркуляціі - 12 годин на 40 ватт, полив - 3 рази в неділю, підкачка озера - годин 12 в неділю, кавоварка, мікроволновка, іноді сауна, кондиціонери - 5 штук літом працюють майже весь час вночі, ітого - 800 квт на 3 особи в місяць- в квартирі теж десь так) Взагалі споживати мало не проблема - доказано нашими дідами - по одній дві лампочки на кожну кімнату, один холодильник, бойлер з чумною розеткою, митись один раз в день, посудомийка один раз в день, стірка-2 рази в неділю - ось і маєш 100 квт в місяць)В мене в селі - посудомийка - 2-3 рази в день, стірка - 2 рази в день, лампочок - 100 штук по 6 ват, плюс освітлення ділянки, насос рециркуляціі - 12 годин на 40 ватт, полив - 3 рази в неділю, підкачка озера - годин 12 в неділю, кавоварка, мікроволновка, іноді сауна, кондиціонери - 5 штук літом працюють майже весь час вночі, ітого - 800 квт на 3 особи в місяць- в квартирі теж десь так)

В мене практично такий самий розхід, будинок 170 квадратів. Два 80 л бойлера, ел духовка, 9 кг пралька, осушувач в цоколі онлайн, 200 лампочок, один комп практично цілодобово працює. Зара, ще фільтр басейна ганяю час від часу. Один місяць навіть 1000 кВт було. В мене практично такий самий розхід, будинок 170 квадратів. Два 80 л бойлера, ел духовка, 9 кг пралька, осушувач в цоколі онлайн, 200 лампочок, один комп практично цілодобово працює. Зара, ще фільтр басейна ганяю час від часу. Один місяць навіть 1000 кВт було.

а потім повідомлення - при зп 10 т грн треба за електрику сплатити 2,5 т грн - як жити? а потім повідомлення - при зп 10 т грн треба за електрику сплатити 2,5 т грн - як жити? Shaman

Повідомлень: 3984 З нами з: 29.09.19 Подякував: 482 раз. Подякували: 1119 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1066106710681069> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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