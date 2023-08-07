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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1066106710681069>
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 14:59

  Gastarbaiter написав:
  ЛАД написав:Можно уточнить?
132 : 150 = 0,88 зл/квтч.
Что имеется ввиду? Он считает, что основное потребление будет ночью?
И в какое время действует ночной тариф?

У нас обычный тариф.
По ночным есть 2 опции низкой цены. 1) 8 часов из промежутка 22:00-7:00 + 2 часа из промежутка 13:00-16:00. 2) будни 13:00-15:00 + 22:00-6:00 + круглосуточно в выходные и праздники.
Соседи сверху экономят, стирают только по ночам :mrgreen:

Спасибо за инфу.
У нас ночной тариф - именно ночной, без всяких дневных часов и выходных.

Но вы писали, что "Нам поставщик поставил прогноз 150 кВт/ч на месяц за 132 злотых".
Каким образом он сделал такой расчёт при обычном тарифе 1,6 зл/квтч?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 15:05

  Дюрі-бачі написав:ЛАД скільки людей- стільки й сценаріїв використання. В мене цього літа основной споживач - бойлер (десь 120 з 200 кВт). кондиціонер майже не вмикаю цього літа

Бесспорно.
Включение кондиционера или использование бойлера это личное решение каждого.
В отличие от безальтернативного приготовления пищи на электричестве при отсутствии газа, освещения, использования холодильника или стиралки.
Хотя без 2 последних позиций можно обойтись, так же, как и без компа. Но это, пожалуй, на сегодня чересчур.
А так можно и без света обойтись и даже без свечей. Зато выспишься. :)

Да, забыл написать - зимой у меня расход был существенно выше (раза в два). В квартире было прохладненько, временами включал тёплый пол (электрический) или кондиционер на подогрев.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 07 сер, 2023 15:33, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 15:10

  ЛАД написав:Но вы писали, что "Нам поставщик поставил прогноз 150 кВт/ч на месяц за 132 злотых".
Каким образом он сделал такой расчёт при обычном тарифе 1,6 зл/квтч?

Я писал: сейчас действует компенсация от правительства. Т.е. рыночная цена, грубо говоря, 1.6, но поставщик выставляет счет с учетом этой компенсации и получается по 0.8 (или сколько там).
1. Что такое «заморозка» цен и ставок платы за энергопотребители в
домохозяйств в 2023 году?
«Замораживание цен и тарифов» — это уникальная форма поддержки домохозяйств, представляющая собой ответ польского правительства на рост цен на электроэнергию в последние месяцы, вызванный внешними факторами (нападение России на Украину, вредоносная деятельность российской компании «Газпром» и спекуляции на рынке разрешений на выбросы CO2 в ЕС). Поддержка заключается в замораживании счетов за электроэнергию в 2023 году на уровне с 2022 года при определенных лимитах потребления.
2. Кто и в каком размере будет иметь право на лимиты потребления, для чего будет применяться «замораживание» цен и ставок сборов?
Большинство домохозяйств получат льготный лимит потребления энергии (покрытый «замораживанием» цен и тарифов) в размере 2 МВтч. Льготные лимиты потребления будут предоставлены домохозяйствам с инвалидами в размере 2,6 МВтч и держателям карты многодетной семьи и фермерам с лимитом 3 МВтч.

(перевел через гугл)
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 15:30

Gastarbaiter
Спасибо, понятно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 15:42

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Тобто ти заявляєш, що технічний прогрес - то дурня?

В Польщі і Україні продаються однакові лампочки та однакові монітори. Технічний прогрес лампочок проявлявся у здешевленні світлодіодних ламп. У моніторах - в куті огляду, контрастності, в чому завгодно, але не в енергоекономії на підсвітці на тих самих світлодіодах.
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 15:45

Re: Еміграція, заробітчанство

Без цієї заморозки заряджати електричку вдома коштує стільки, як ніби ти на дизелі катаєшся з витратою 6 літрів, як впринципі й споживає середній дволітровий мотор. З заморозкою - півбіди, але все одно до українського соціалізму далеко)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 15:46

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Що там з санкціями України проти РФ чи Ірану?

Вони працюють.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 16:14

  ЛАД написав:...
Да, жду от Вас как экономиста оценки наших успехов в с/х с учётом моих ссылок в ночном посте viewtopic.php?p=5607731#p5607731.

маю надію, ви розумієте, щоб розібрати коректно цифри - потрібен час. так що ближче до вихідних. але показники на людину - це вже гірше - треба знати як саме рахувалось.

наскільки пам'ятаю абсолютні значення - щось не так. подивимось.

майте на увазі, що зараз основна зернова культура - це кукурудза. Хрущов ще коли про це сказав :D так от, в 1990 році кукурудзи здається було лише 1 млн т.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 16:16

  cherchiltank написав:
  Gastarbaiter написав:
  cherchiltank написав:В мене в селі - посудомийка - 2-3 рази в день, стірка - 2 рази в день, лампочок - 100 штук по 6 ват, плюс освітлення ділянки, насос рециркуляціі - 12 годин на 40 ватт, полив - 3 рази в неділю, підкачка озера - годин 12 в неділю, кавоварка, мікроволновка, іноді сауна, кондиціонери - 5 штук літом працюють майже весь час вночі, ітого - 800 квт на 3 особи в місяць- в квартирі теж десь так)

Ще зарядка Тесли прибиральниці та ліфт на 5-й поверх маєтку.

Ліфта нема, прибиральниця - 1500 грн в неділю, не заздріть, як я вже писав, - вам так не жити ніколи)

тут вже більше схоже на змагання з художнього свисту :D
озеро не підігріваємо? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 16:19

  Bolt написав:
  cherchiltank написав:Взагалі споживати мало не проблема - доказано нашими дідами - по одній дві лампочки на кожну кімнату, один холодильник, бойлер з чумною розеткою, митись один раз в день, посудомийка один раз в день, стірка-2 рази в неділю - ось і маєш 100 квт в місяць)
В мене в селі - посудомийка - 2-3 рази в день, стірка - 2 рази в день, лампочок - 100 штук по 6 ват, плюс освітлення ділянки, насос рециркуляціі - 12 годин на 40 ватт, полив - 3 рази в неділю, підкачка озера - годин 12 в неділю, кавоварка, мікроволновка, іноді сауна, кондиціонери - 5 штук літом працюють майже весь час вночі, ітого - 800 квт на 3 особи в місяць- в квартирі теж десь так)

В мене практично такий самий розхід, будинок 170 квадратів. Два 80 л бойлера, ел духовка, 9 кг пралька, осушувач в цоколі онлайн, 200 лампочок, один комп практично цілодобово працює. Зара, ще фільтр басейна ганяю час від часу. Один місяць навіть 1000 кВт було.

а потім повідомлення - при зп 10 т грн треба за електрику сплатити 2,5 т грн - як жити? :D
Shaman
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