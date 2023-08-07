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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1066106710681069
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 16:27

https://twitter.com/vilnpoltava/status/ ... aCx6ea3WfQ

Цікаво, це хтось з форумчан був? Пізнаю певний почерк :D
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 17:17

До уваги емігрантам-заробітчанам. Таможня в Ужгороді 18 годин, з них 6 годин лежала база у угорців.
З приємного: в напівживого Сенс-банку безкоштовна карта Хамелеон прекрасно надає можливість в Лаунжі аеропорту Будапешт (як і будь якого іншого) хлібати Єгерь з Балантайсом, загризаючи прошуто (чи щось схоже) і сиром .
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 17:31

  Shaman написав:
  cherchiltank написав:В мене в селі - посудомийка - 2-3 рази в день, стірка - 2 рази в день, лампочок - 100 штук по 6 ват, плюс освітлення ділянки, насос рециркуляціі - 12 годин на 40 ватт, полив - 3 рази в неділю, підкачка озера - годин 12 в неділю, кавоварка, мікроволновка, іноді сауна, кондиціонери - 5 штук літом працюють майже весь час вночі, ітого - 800 квт на 3 особи в місяць- в квартирі теж десь так)



тут вже більше схоже на змагання з художнього свисту :D
озеро не підігріваємо? :lol:
[/quote]

На будинок в 200 квадратів та територію в 15 соток до війни витрачав 350-400 кВт а зараз 200-250 і не через брак грошей.
Ніколи не підтримував диференційовані, в залежності від об'єму споживання, тарифи але читаючи про таке марнотратство під час війни з конкретними проблемами в енергетиці, таки мабуть варто для декого впровадити "європейські" тарифи, бо люди геть берега втратили, якщо не звиздять.
drevlyanin
 
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  #<1 ... 1066106710681069
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