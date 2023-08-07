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#<1 ... 1066106710681069 Додано: Пон 07 сер, 2023 16:27 https://twitter.com/vilnpoltava/status/ ... aCx6ea3WfQ



Цікаво, це хтось з форумчан був? Пізнаю певний почерк Цікаво, це хтось з форумчан був? Пізнаю певний почерк Gastarbaiter Повідомлень: 2702 З нами з: 26.02.18 Подякував: 632 раз. Подякували: 451 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 17:17 До уваги емігрантам-заробітчанам. Таможня в Ужгороді 18 годин, з них 6 годин лежала база у угорців.

З приємного: в напівживого Сенс-банку безкоштовна карта Хамелеон прекрасно надає можливість в Лаунжі аеропорту Будапешт (як і будь якого іншого) хлібати Єгерь з Балантайсом, загризаючи прошуто (чи щось схоже) і сиром . Hotab Повідомлень: 9614 З нами з: 15.02.09 Подякував: 594 раз. Подякували: 2045 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 17:31 Shaman написав: cherchiltank написав: В мене в селі - посудомийка - 2-3 рази в день, стірка - 2 рази в день, лампочок - 100 штук по 6 ват, плюс освітлення ділянки, насос рециркуляціі - 12 годин на 40 ватт, полив - 3 рази в неділю, підкачка озера - годин 12 в неділю, кавоварка, мікроволновка, іноді сауна, кондиціонери - 5 штук літом працюють майже весь час вночі, ітого - 800 квт на 3 особи в місяць- в квартирі теж десь так) В мене в селі - посудомийка - 2-3 рази в день, стірка - 2 рази в день, лампочок - 100 штук по 6 ват, плюс освітлення ділянки, насос рециркуляціі - 12 годин на 40 ватт, полив - 3 рази в неділю, підкачка озера - годин 12 в неділю, кавоварка, мікроволновка, іноді сауна, кондиціонери - 5 штук літом працюють майже весь час вночі, ітого - 800 квт на 3 особи в місяць- в квартирі теж десь так)





тут вже більше схоже на змагання з художнього свисту

озеро не підігріваємо? тут вже більше схоже на змагання з художнього свистуозеро не підігріваємо? [/quote]



На будинок в 200 квадратів та територію в 15 соток до війни витрачав 350-400 кВт а зараз 200-250 і не через брак грошей.

Ніколи не підтримував диференційовані, в залежності від об'єму споживання, тарифи але читаючи про таке марнотратство під час війни з конкретними проблемами в енергетиці, таки мабуть варто для декого впровадити "європейські" тарифи, бо люди геть берега втратили, якщо не звиздять. [/quote]На будинок в 200 квадратів та територію в 15 соток до війни витрачав 350-400 кВт а зараз 200-250 і не через брак грошей.Ніколи не підтримував диференційовані, в залежності від об'єму споживання, тарифи але читаючи про таке марнотратство під час війни з конкретними проблемами в енергетиці, таки мабуть варто для декого впровадити "європейські" тарифи, бо люди геть берега втратили, якщо не звиздять. drevlyanin Повідомлень: 1317 З нами з: 01.04.20 Подякував: 468 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1066106710681069 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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