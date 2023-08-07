Цікаво, це хтось з форумчан був? Пізнаю певний почерк
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 сер, 2023 16:27
Цікаво, це хтось з форумчан був? Пізнаю певний почерк
Додано: Пон 07 сер, 2023 17:17
До уваги емігрантам-заробітчанам. Таможня в Ужгороді 18 годин, з них 6 годин лежала база у угорців.
З приємного: в напівживого Сенс-банку безкоштовна карта Хамелеон прекрасно надає можливість в Лаунжі аеропорту Будапешт (як і будь якого іншого) хлібати Єгерь з Балантайсом, загризаючи прошуто (чи щось схоже) і сиром .
Додано: Пон 07 сер, 2023 17:31
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На будинок в 200 квадратів та територію в 15 соток до війни витрачав 350-400 кВт а зараз 200-250 і не через брак грошей.
Ніколи не підтримував диференційовані, в залежності від об'єму споживання, тарифи але читаючи про таке марнотратство під час війни з конкретними проблемами в енергетиці, таки мабуть варто для декого впровадити "європейські" тарифи, бо люди геть берега втратили, якщо не звиздять.
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