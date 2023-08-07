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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1066106710681069 Додано: Пон 07 сер, 2023 16:27 https://twitter.com/vilnpoltava/status/ ... aCx6ea3WfQ



Цікаво, це хтось з форумчан був? Пізнаю певний почерк Цікаво, це хтось з форумчан був? Пізнаю певний почерк Gastarbaiter Повідомлень: 2702 З нами з: 26.02.18 Подякував: 632 раз. Подякували: 452 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 17:17 До уваги емігрантам-заробітчанам. Таможня в Ужгороді 18 годин, з них 6 годин лежала база у угорців.

З приємного: в напівживого Сенс-банку безкоштовна карта Хамелеон прекрасно надає можливість в Лаунжі аеропорту Будапешт (як і будь якого іншого) хлібати Єгерь з Балантайсом, загризаючи прошуто (чи щось схоже) і сиром . Hotab Повідомлень: 9614 З нами з: 15.02.09 Подякував: 594 раз. Подякували: 2045 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 17:31 Shaman написав: cherchiltank написав: В мене в селі - посудомийка - 2-3 рази в день, стірка - 2 рази в день, лампочок - 100 штук по 6 ват, плюс освітлення ділянки, насос рециркуляціі - 12 годин на 40 ватт, полив - 3 рази в неділю, підкачка озера - годин 12 в неділю, кавоварка, мікроволновка, іноді сауна, кондиціонери - 5 штук літом працюють майже весь час вночі, ітого - 800 квт на 3 особи в місяць- в квартирі теж десь так) В мене в селі - посудомийка - 2-3 рази в день, стірка - 2 рази в день, лампочок - 100 штук по 6 ват, плюс освітлення ділянки, насос рециркуляціі - 12 годин на 40 ватт, полив - 3 рази в неділю, підкачка озера - годин 12 в неділю, кавоварка, мікроволновка, іноді сауна, кондиціонери - 5 штук літом працюють майже весь час вночі, ітого - 800 квт на 3 особи в місяць- в квартирі теж десь так)





тут вже більше схоже на змагання з художнього свисту

озеро не підігріваємо? тут вже більше схоже на змагання з художнього свистуозеро не підігріваємо? [/quote]



На будинок в 200 квадратів та територію в 15 соток до війни витрачав 350-400 кВт а зараз 200-250 і не через брак грошей.

Ніколи не підтримував диференційовані, в залежності від об'єму споживання, тарифи але читаючи про таке марнотратство під час війни з конкретними проблемами в енергетиці, таки мабуть варто для декого впровадити "європейські" тарифи, бо люди геть берега втратили, якщо не звиздять. [/quote]На будинок в 200 квадратів та територію в 15 соток до війни витрачав 350-400 кВт а зараз 200-250 і не через брак грошей.Ніколи не підтримував диференційовані, в залежності від об'єму споживання, тарифи але читаючи про таке марнотратство під час війни з конкретними проблемами в енергетиці, таки мабуть варто для декого впровадити "європейські" тарифи, бо люди геть берега втратили, якщо не звиздять. drevlyanin Повідомлень: 1317 З нами з: 01.04.20 Подякував: 468 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 18:44 _Mykola_ написав: Starikan написав: І ви кожного разу при тривозі спускаєтесь у підвал, бо небезпечно лишатися у квартирі? І ви кожного разу при тривозі спускаєтесь у підвал, бо небезпечно лишатися у квартирі?

Кожного разу, всі хто знаходиться в квартирі переміщаються з робочими місцями до коридору, там де немає вікон, та є несучі пілони конструкції будинку.



Якщо є інтенсивні пуски протиракет, дитина відразу переміщається в спецільну зону безпеки, це місця в будинку де є суцільнний додатковий моноліт, такі місця в родині всі знають.



Всі робочі місця на коліщатках, для прикладу, дитина вибігає першою, потім переміщається її парта, потім переміщення робочого місця батьків, все зааймає до хвилини.



І серед ночі, також, є переносимі матраци для дитини та батьків, якщо тревог багато і повітряні сили пеопереджують що будуть пуски і вихід на пускові рубежу, то відразу лягаємо спати в безпечних місцях, це прості речі, які легко робити і які різко підвищують шанси на виживання. У нас же вже давно інтенсивна війна, і зробити щось щоб покращити побут у таких умовах, це ж не складно . Кожного разу, всі хто знаходиться в квартирі переміщаються з робочими місцями до коридору, там де немає вікон, та є несучі пілони конструкції будинку.Якщо є інтенсивні пуски протиракет, дитина відразу переміщається в спецільну зону безпеки, це місця в будинку де є суцільнний додатковий моноліт, такі місця в родині всі знають.Всі робочі місця на коліщатках, для прикладу, дитина вибігає першою, потім переміщається її парта, потім переміщення робочого місця батьків, все зааймає до хвилини.І серед ночі, також, є переносимі матраци для дитини та батьків, якщо тревог багато і повітряні сили пеопереджують що будуть пуски і вихід на пускові рубежу, то відразу лягаємо спати в безпечних місцях, це прості речі, які легко робити і які різко підвищують шанси на виживання. У нас же вже давно інтенсивна війна, і зробити щось щоб покращити побут у таких умовах, це ж не складно

Я позумію, ви у просторній новобудові, а що робити звичайним людям, хто, наприклад, живе у хрущах? У мене "коридор" 3 кв.м., у ньому 4 двері та ніша. Я позумію, ви у просторній новобудові, а що робити звичайним людям, хто, наприклад, живе у хрущах? У мене "коридор" 3 кв.м., у ньому 4 двері та ніша. Starikan 2 Повідомлень: 19636 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2562 раз. Подякували: 3117 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 18:45 Re: Еміграція, заробітчанство gonchik74 написав: Без цієї заморозки заряджати електричку вдома коштує стільки, як ніби ти на дизелі катаєшся з витратою 6 літрів, як впринципі й споживає середній дволітровий мотор. З заморозкою - півбіди, але все одно до українського соціалізму далеко) Без цієї заморозки заряджати електричку вдома коштує стільки, як ніби ти на дизелі катаєшся з витратою 6 літрів, як впринципі й споживає середній дволітровий мотор. З заморозкою - півбіди, але все одно до українського соціалізму далеко)

Це - брехня.

Дизель 6 л/100 км * 50 грн/л = 300 грн.

Електрика 15 кВт. год/ 100 км * 3.5 (2.8 - оптова ціна нічної електрики + доставка та розподіл) = 52,5 грн.

Справа в тому, що ціни електрики +- залежать від ціни вугілля, яке коштує 100 дол./т і має 6000 кКал кг.

А ціни на нафту регулюються ОПЕК і нафта коштує 650 дол/т, але при 10000 кКал / кг.

Тобто через змову жадібних саудитів ми маємо в 4 рази дорожчу ціну кілокалорії.

І ніхто ще не порахував вплив того, скільки грошей за закупівлі нафту ірану та росії спрямовано не створення нестабільності по всьому світу. Це - брехня.Дизель 6 л/100 км * 50 грн/л = 300 грн.Електрика 15 кВт. год/ 100 км * 3.5 (2.8 - оптова ціна нічної електрики + доставка та розподіл) = 52,5 грн.Справа в тому, що ціни електрики +- залежать від ціни вугілля, яке коштує 100 дол./т і має 6000 кКал кг.А ціни на нафту регулюються ОПЕК і нафта коштує 650 дол/т, але при 10000 кКал / кг.Тобто через змову жадібних саудитів ми маємо в 4 рази дорожчу ціну кілокалорії.І ніхто ще не порахував вплив того, скільки грошей за закупівлі нафту ірану та росії спрямовано не створення нестабільності по всьому світу. Denik Повідомлень: 2229 З нами з: 23.02.09 Подякував: 556 раз. Подякували: 1056 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 19:02 Denik написав: BIGor написав: Тобто ти заявляєш, що технічний прогрес - то дурня? Тобто ти заявляєш, що технічний прогрес - то дурня?

В Польщі і Україні продаються однакові лампочки та однакові монітори. Технічний прогрес лампочок проявлявся у здешевленні світлодіодних ламп. У моніторах - в куті огляду, контрастності, в чому завгодно, але не в енергоекономії на підсвітці на тих самих світлодіодах. В Польщі і Україні продаються однакові лампочки та однакові монітори. Технічний прогрес лампочок проявлявся у здешевленні світлодіодних ламп. У моніторах - в куті огляду, контрастності, в чому завгодно, але не в енергоекономії на підсвітці на тих самих світлодіодах.

Бігор після того як виїхав в батальон Краків, вважає, що тут в людей лампові монітори із кінескопами. Бігор після того як виїхав в батальон Краків, вважає, що тут в людей лампові монітори із кінескопами. flyman

Повідомлень: 32095 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1525 раз. Подякували: 2676 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 19:07 Bolt написав: Прикольні раніше в дітей іграшки були. Головне не тупішали, як нинішні з смартфонами.

https://youtu.be/bgc6QWWqOsg Прикольні раніше в дітей іграшки були. Головне не тупішали, як нинішні з смартфонами.

"Та вы шо, всех на заводы хотите загнать?" (с)

Или, перефразируя любимую совковую фразу, "у нас даже обычных телефонов не было, пусть хоть дети со смартфонами поживут". "Та вы шо, всех на заводы хотите загнать?" (с)Или, перефразируя любимую совковую фразу, "у нас даже обычных телефонов не было, пусть хоть дети со смартфонами поживут". Starikan 2 Повідомлень: 19636 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2562 раз. Подякували: 3117 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 19:30 Ой+ написав: ЛАД написав: "приїдуть іммігранти, охочі працювати, з усього світу" "приїдуть іммігранти, охочі працювати, з усього світу"

В Швецію таки їдуть і працюють - вже мають 34% "понаїхів", але:

Українці у Швеції заробляють від 3 тис. євро https://news.finance.ua/ua/ukrainci-u-s ... cii-roboty

Плюс реальні соціальні плюшки. Підсадити ще на кредити і до кінця життя такому емігранту відробляти, але зразу достойно жити.

На 200-300 євро/місяць бажаючих працювати емігрантів буде значно менше. В Швецію таки їдуть і працюють - вже мають 34% "понаїхів", але:Плюс реальні соціальні плюшки. Підсадити ще на кредити і до кінця життя такому емігранту відробляти, але зразу достойно жити.На 200-300 євро/місяць бажаючих працювати емігрантів буде значно менше.

Вместо "достойно жить" и от 3 тыс. евро - я увидел в статье "общежитие" и от 1900 евро.

При том, что Швеция - страна дорогая и спиртное продается только в спец.гос. магазинах в рабочие дни Вместо "достойно жить" и- я увидел в статье "общежитие" иПри том, что Швеция - страна дорогая и спиртное продается только в спец.гос. магазинах в рабочие дни Starikan 2 Повідомлень: 19636 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2562 раз. Подякували: 3117 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 19:35 Denik написав: gonchik74 написав: Без цієї заморозки заряджати електричку вдома коштує стільки, як ніби ти на дизелі катаєшся з витратою 6 літрів, як впринципі й споживає середній дволітровий мотор. З заморозкою - півбіди, але все одно до українського соціалізму далеко) Без цієї заморозки заряджати електричку вдома коштує стільки, як ніби ти на дизелі катаєшся з витратою 6 літрів, як впринципі й споживає середній дволітровий мотор. З заморозкою - півбіди, але все одно до українського соціалізму далеко)

Це - брехня.

Дизель 6 л/100 км * 50 грн/л = 300 грн.

Електрика 15 кВт. год/ 100 км * 3.5 (2.8 - оптова ціна нічної електрики + доставка та розподіл) = 52,5 грн.

Справа в тому, що ціни електрики +- залежать від ціни вугілля, яке коштує 100 дол./т і має 6000 кКал кг.

А ціни на нафту регулюються ОПЕК і нафта коштує 650 дол/т, але при 10000 кКал / кг.

Тобто через змову жадібних саудитів ми маємо в 4 рази дорожчу ціну кілокалорії.

І ніхто ще не порахував вплив того, скільки грошей за закупівлі нафту ірану та росії спрямовано не створення нестабільності по всьому світу. Це - брехня.Дизель 6 л/100 км * 50 грн/л = 300 грн.Електрика 15 кВт. год/ 100 км * 3.5 (2.8 - оптова ціна нічної електрики + доставка та розподіл) = 52,5 грн.Справа в тому, що ціни електрики +- залежать від ціни вугілля, яке коштує 100 дол./т і має 6000 кКал кг.А ціни на нафту регулюються ОПЕК і нафта коштує 650 дол/т, але при 10000 кКал / кг.Тобто через змову жадібних саудитів ми маємо в 4 рази дорожчу ціну кілокалорії.І ніхто ще не порахував вплив того, скільки грошей за закупівлі нафту ірану та росії спрямовано не створення нестабільності по всьому світу.

Можливо якщо читати про що мова, і бути менш безапеляційним, то не виглядатимеш таким дурним?)

Я відповів на пост Gastarbaitera.

Писали про Польщу.

Ціна кіловата - 1 зл/кВт за підтримки уряду, приблизно 1.8 зл/кВт без пітримки. У мене витрата мінімальна 20 кВт/100 км (зараз їжджу мало, дві тисячі з початку року не наїздив, тому зараз середня 23 кВт).

1.8*20=36 зл.

Солярка по 6 зл. з картою лояльності. Що не так? Де брехня? Можливо якщо читати про що мова, і бути менш безапеляційним, то не виглядатимеш таким дурним?)Я відповів на пост Gastarbaitera.Писали про Польщу.Ціна кіловата - 1 зл/кВт за підтримки уряду, приблизно 1.8 зл/кВт без пітримки. У мене витрата мінімальна 20 кВт/100 км (зараз їжджу мало, дві тисячі з початку року не наїздив, тому зараз середня 23 кВт).1.8*20=36 зл.Солярка по 6 зл. з картою лояльності. Що не так? Де брехня? gonchik74

Повідомлень: 383 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 19:45 Re: Еміграція, заробітчанство Starikan написав: Вместо "достойно жить" и от 3 тыс. евро - я увидел в статье "общежитие" и от 1900 евро.

При том, что Швеция - страна дорогая и спиртное продается только в спец.гос. магазинах в рабочие дни Вместо "достойно жить" и от 3 тыс. евро - я увидел в статье "общежитие" и от 1900 евро.При том, что Швеция - страна дорогая и спиртное продается только в спец.гос. магазинах в рабочие дни

Від 3 тис. це починається для носіїв мови згідно замітки, а взагалі то щось там напутали - видатки з харчами згідно статті нижчі за видатки без харчів, але і ті і ті підозріло низькі.

В мене ряд знайомих зараз нелегалять в Швеції і цілком задоволені матеріальними умовами. Від 3 тис. це починається для носіїв мови згідно замітки, а взагалі то щось там напутали - видатки з харчами згідно статті нижчі за видатки без харчів, але і ті і ті підозріло низькі.В мене ряд знайомих зараз нелегалять в Швеції і цілком задоволені матеріальними умовами. Ой+

Повідомлень: 6051 З нами з: 19.04.12 Подякував: 89 раз. Подякували: 932 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1066106710681069 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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