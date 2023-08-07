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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1066106710681069
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 16:27

https://twitter.com/vilnpoltava/status/ ... aCx6ea3WfQ

Цікаво, це хтось з форумчан був? Пізнаю певний почерк :D
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 17:17

До уваги емігрантам-заробітчанам. Таможня в Ужгороді 18 годин, з них 6 годин лежала база у угорців.
З приємного: в напівживого Сенс-банку безкоштовна карта Хамелеон прекрасно надає можливість в Лаунжі аеропорту Будапешт (як і будь якого іншого) хлібати Єгерь з Балантайсом, загризаючи прошуто (чи щось схоже) і сиром .
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 17:31

  Shaman написав:
  cherchiltank написав:В мене в селі - посудомийка - 2-3 рази в день, стірка - 2 рази в день, лампочок - 100 штук по 6 ват, плюс освітлення ділянки, насос рециркуляціі - 12 годин на 40 ватт, полив - 3 рази в неділю, підкачка озера - годин 12 в неділю, кавоварка, мікроволновка, іноді сауна, кондиціонери - 5 штук літом працюють майже весь час вночі, ітого - 800 квт на 3 особи в місяць- в квартирі теж десь так)



тут вже більше схоже на змагання з художнього свисту :D
озеро не підігріваємо? :lol:
[/quote]

На будинок в 200 квадратів та територію в 15 соток до війни витрачав 350-400 кВт а зараз 200-250 і не через брак грошей.
Ніколи не підтримував диференційовані, в залежності від об'єму споживання, тарифи але читаючи про таке марнотратство під час війни з конкретними проблемами в енергетиці, таки мабуть варто для декого впровадити "європейські" тарифи, бо люди геть берега втратили, якщо не звиздять.
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 18:44

  _Mykola_ написав:
  Starikan написав: І ви кожного разу при тривозі спускаєтесь у підвал, бо небезпечно лишатися у квартирі?

Кожного разу, всі хто знаходиться в квартирі переміщаються з робочими місцями до коридору, там де немає вікон, та є несучі пілони конструкції будинку.

Якщо є інтенсивні пуски протиракет, дитина відразу переміщається в спецільну зону безпеки, це місця в будинку де є суцільнний додатковий моноліт, такі місця в родині всі знають.

Всі робочі місця на коліщатках, для прикладу, дитина вибігає першою, потім переміщається її парта, потім переміщення робочого місця батьків, все зааймає до хвилини.

І серед ночі, також, є переносимі матраци для дитини та батьків, якщо тревог багато і повітряні сили пеопереджують що будуть пуски і вихід на пускові рубежу, то відразу лягаємо спати в безпечних місцях, це прості речі, які легко робити і які різко підвищують шанси на виживання. У нас же вже давно інтенсивна війна, і зробити щось щоб покращити побут у таких умовах, це ж не складно :roll: .

Я позумію, ви у просторній новобудові, а що робити звичайним людям, хто, наприклад, живе у хрущах? У мене "коридор" 3 кв.м., у ньому 4 двері та ніша.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 18:45

Re: Еміграція, заробітчанство

  gonchik74 написав:Без цієї заморозки заряджати електричку вдома коштує стільки, як ніби ти на дизелі катаєшся з витратою 6 літрів, як впринципі й споживає середній дволітровий мотор. З заморозкою - півбіди, але все одно до українського соціалізму далеко)

Це - брехня.
Дизель 6 л/100 км * 50 грн/л = 300 грн.
Електрика 15 кВт. год/ 100 км * 3.5 (2.8 - оптова ціна нічної електрики + доставка та розподіл) = 52,5 грн.
Справа в тому, що ціни електрики +- залежать від ціни вугілля, яке коштує 100 дол./т і має 6000 кКал кг.
А ціни на нафту регулюються ОПЕК і нафта коштує 650 дол/т, але при 10000 кКал / кг.
Тобто через змову жадібних саудитів ми маємо в 4 рази дорожчу ціну кілокалорії.
І ніхто ще не порахував вплив того, скільки грошей за закупівлі нафту ірану та росії спрямовано не створення нестабільності по всьому світу.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 19:02

  Denik написав:
  BIGor написав:Тобто ти заявляєш, що технічний прогрес - то дурня?

В Польщі і Україні продаються однакові лампочки та однакові монітори. Технічний прогрес лампочок проявлявся у здешевленні світлодіодних ламп. У моніторах - в куті огляду, контрастності, в чому завгодно, але не в енергоекономії на підсвітці на тих самих світлодіодах.

Бігор після того як виїхав в батальон Краків, вважає, що тут в людей лампові монітори із кінескопами.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 19:07

  Bolt написав:Прикольні раніше в дітей іграшки були. Головне не тупішали, як нинішні з смартфонами.
https://youtu.be/bgc6QWWqOsg

"Та вы шо, всех на заводы хотите загнать?" (с)
Или, перефразируя любимую совковую фразу, "у нас даже обычных телефонов не было, пусть хоть дети со смартфонами поживут".
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 19:30

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:"приїдуть іммігранти, охочі працювати, з усього світу"

В Швецію таки їдуть і працюють - вже мають 34% "понаїхів", але:
Українці у Швеції заробляють від 3 тис. євро https://news.finance.ua/ua/ukrainci-u-s ... cii-roboty

Плюс реальні соціальні плюшки. Підсадити ще на кредити і до кінця життя такому емігранту відробляти, але зразу достойно жити.
На 200-300 євро/місяць бажаючих працювати емігрантів буде значно менше.

Вместо "достойно жить" и от 3 тыс. евро - я увидел в статье "общежитие" и от 1900 евро.
При том, что Швеция - страна дорогая и спиртное продается только в спец.гос. магазинах в рабочие дни 8)
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 19:35

  Denik написав:
  gonchik74 написав:Без цієї заморозки заряджати електричку вдома коштує стільки, як ніби ти на дизелі катаєшся з витратою 6 літрів, як впринципі й споживає середній дволітровий мотор. З заморозкою - півбіди, але все одно до українського соціалізму далеко)

Це - брехня.
Дизель 6 л/100 км * 50 грн/л = 300 грн.
Електрика 15 кВт. год/ 100 км * 3.5 (2.8 - оптова ціна нічної електрики + доставка та розподіл) = 52,5 грн.
Справа в тому, що ціни електрики +- залежать від ціни вугілля, яке коштує 100 дол./т і має 6000 кКал кг.
А ціни на нафту регулюються ОПЕК і нафта коштує 650 дол/т, але при 10000 кКал / кг.
Тобто через змову жадібних саудитів ми маємо в 4 рази дорожчу ціну кілокалорії.
І ніхто ще не порахував вплив того, скільки грошей за закупівлі нафту ірану та росії спрямовано не створення нестабільності по всьому світу.

Можливо якщо читати про що мова, і бути менш безапеляційним, то не виглядатимеш таким дурним?)
Я відповів на пост Gastarbaitera.
Писали про Польщу.
Ціна кіловата - 1 зл/кВт за підтримки уряду, приблизно 1.8 зл/кВт без пітримки. У мене витрата мінімальна 20 кВт/100 км (зараз їжджу мало, дві тисячі з початку року не наїздив, тому зараз середня 23 кВт).
1.8*20=36 зл.
Солярка по 6 зл. з картою лояльності. Що не так? Де брехня?
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 19:45

Re: Еміграція, заробітчанство

  Starikan написав:Вместо "достойно жить" и от 3 тыс. евро - я увидел в статье "общежитие" и от 1900 евро.
При том, что Швеция - страна дорогая и спиртное продается только в спец.гос. магазинах в рабочие дни

Від 3 тис. це починається для носіїв мови згідно замітки, а взагалі то щось там напутали - видатки з харчами згідно статті нижчі за видатки без харчів, але і ті і ті підозріло низькі.
В мене ряд знайомих зараз нелегалять в Швеції і цілком задоволені матеріальними умовами.
Ой+
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