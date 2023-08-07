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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1067106810691070
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 20:06

  Ой+ написав:В мене ряд знайомих зараз нелегалять в Швеції і цілком задоволені матеріальними умовами.

Як там казали класики: "Кому и кобыла - невеста". Залежить від бази для порівняння.
Gastarbaiter
 
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  #<1 ... 1067106810691070
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