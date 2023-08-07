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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 сер, 2023 20:06
Ой+ написав:
В мене ряд знайомих зараз нелегалять в Швеції і цілком задоволені матеріальними умовами.
Як там казали класики: "Кому и кобыла - невеста". Залежить від бази для порівняння.
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