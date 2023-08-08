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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1067106810691070
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 20:06

  Ой+ написав:В мене ряд знайомих зараз нелегалять в Швеції і цілком задоволені матеріальними умовами.

Як там казали класики: "Кому и кобыла - невеста". Залежить від бази для порівняння.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 00:22

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
Да, жду от Вас как экономиста оценки наших успехов в с/х с учётом моих ссылок в ночном посте viewtopic.php?p=5607731#p5607731.

маю надію, ви розумієте, щоб розібрати коректно цифри - потрібен час. так що ближче до вихідних. але показники на людину - це вже гірше - треба знати як саме рахувалось.

наскільки пам'ятаю абсолютні значення - щось не так. подивимось.

майте на увазі, що зараз основна зернова культура - це кукурудза. Хрущов ще коли про це сказав :D так от, в 1990 році кукурудзи здається було лише 1 млн т.

Прекрасно понимаю и не тороплю.
На всякий случай ещё одна ссылка в помощь - https://biz.liga.net/ekonomika/prodovolstvie/novosti/vpervye-ukrainskie-agrarii-soberut-bolshe-zernovyh-chem-pri-sssr - тут полезные диаграммы сбора урожая по годам.
И да, насчёт кукурузы Вы, конечно, правы - её сейчас собирают несколько больше, чем пшеницы. Но тут такое:
трудно поверить, что всего несколько лет назад в Украине выращивалось всего 600 тыс тонн кукурузы. Кукуруза относилась к классу неперспективных и низкорентабельных культур - цена на нее составляла всего 400 гривен за тонну. Все изменилось, после того как были найдены рынки сбыта - с выходом украинских экспортеров на египетский рынок, рынки Ближнего Востока цена кукурузы поднялась до 1500 гривен, а сейчас достигает 2200 гривен /тонна. «Несколько лет назад вся страна получала 650 тыс тонн кукурузы. В то, что может быть 16 млн тонн, никто не вери, но это стало реальностью», – говорит экс-министр сельского хозяйства Сергей Рыжук.

https://delo.ua/special/kak-izmenilos-ukrainskoe-selskoe-hozjajstvo-za-20-let-nezavisim-163644/ (по-моему, давал эту ссылку в том посте).
В 2018-21 было 30-35 млн. т.
Можете ещё глянуть животноводство. Там грустнее.
Но в общем всё же похоже, что "слухи о моей смерти (об очень больших успехах в с/х) сильно преувеличены".
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 08 сер, 2023 00:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 00:28

  Gastarbaiter написав:
  Ой+ написав:В мене ряд знайомих зараз нелегалять в Швеції і цілком задоволені матеріальними умовами.

Як там казали класики: "Кому и кобыла - невеста". Залежить від бази для порівняння.

Да, это важно.
Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая со своей жизнью здесь. Забывая (или просто не думая) о том, что подавляющее большинство в Украине живёт несколько иначе и несколько тысяч не у.е., а гривен (т.е. 100-200 у.е) для многих очень немаленькая сумма.
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  #<1 ... 1067106810691070
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