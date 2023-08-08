Як там казали класики: "Кому и кобыла - невеста". Залежить від бази для порівняння.
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Додано: Пон 07 сер, 2023 20:06
Додано: Вів 08 сер, 2023 00:22
Прекрасно понимаю и не тороплю.
На всякий случай ещё одна ссылка в помощь -
И да, насчёт кукурузы Вы, конечно, правы - её сейчас собирают несколько больше, чем пшеницы. Но тут такое:
В 2018-21 было 30-35 млн. т.
Можете ещё глянуть животноводство. Там грустнее.
Но в общем всё же похоже, что "слухи о моей смерти (об очень больших успехах в с/х) сильно преувеличены".
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 08 сер, 2023 00:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 08 сер, 2023 00:28
Да, это важно.
Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая со своей жизнью здесь. Забывая (или просто не думая) о том, что подавляющее большинство в Украине живёт несколько иначе и несколько тысяч не у.е., а гривен (т.е. 100-200 у.е) для многих очень немаленькая сумма.
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