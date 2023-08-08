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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1067106810691070 Додано: Пон 07 сер, 2023 20:06 Ой+ написав: В мене ряд знайомих зараз нелегалять в Швеції і цілком задоволені матеріальними умовами. В мене ряд знайомих зараз нелегалять в Швеції і цілком задоволені матеріальними умовами.

Як там казали класики: "Кому и кобыла - невеста". Залежить від бази для порівняння. Як там казали класики: "Кому и кобыла - невеста". Залежить від бази для порівняння. Gastarbaiter Повідомлень: 2703 З нами з: 26.02.18 Подякував: 632 раз. Подякували: 452 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 00:22 Shaman написав: ЛАД написав: ...

Да, жду от Вас как экономиста оценки наших успехов в с/х с учётом моих ссылок в ночном посте ...Да, жду от Вас как экономиста оценки наших успехов в с/х с учётом моих ссылок в ночном посте viewtopic.php?p=5607731#p5607731

маю надію, ви розумієте, щоб розібрати коректно цифри - потрібен час. так що ближче до вихідних. але показники на людину - це вже гірше - треба знати як саме рахувалось.



наскільки пам'ятаю абсолютні значення - щось не так. подивимось.



майте на увазі, що зараз основна зернова культура - це кукурудза. Хрущов ще коли про це сказав так от, в 1990 році кукурудзи здається було лише 1 млн т. маю надію, ви розумієте, щоб розібрати коректно цифри - потрібен час. так що ближче до вихідних. але показники на людину - це вже гірше - треба знати як саме рахувалось.наскільки пам'ятаю абсолютні значення - щось не так. подивимось.майте на увазі, що зараз основна зернова культура - це кукурудза. Хрущов ще коли про це сказавтак от, в 1990 році кукурудзи здається було лише 1 млн т.

Прекрасно понимаю и не тороплю.

На всякий случай ещё одна ссылка в помощь - https://biz.liga.net/ekonomika/prodovolstvie/novosti/vpervye-ukrainskie-agrarii-soberut-bolshe-zernovyh-chem-pri-sssr - тут полезные диаграммы сбора урожая по годам.

И да, насчёт кукурузы Вы, конечно, правы - её сейчас собирают несколько больше, чем пшеницы. Но тут такое:

трудно поверить, что всего несколько лет назад в Украине выращивалось всего 600 тыс тонн кукурузы. Кукуруза относилась к классу неперспективных и низкорентабельных культур - цена на нее составляла всего 400 гривен за тонну. Все изменилось, после того как были найдены рынки сбыта - с выходом украинских экспортеров на египетский рынок, рынки Ближнего Востока цена кукурузы поднялась до 1500 гривен, а сейчас достигает 2200 гривен /тонна. «Несколько лет назад вся страна получала 650 тыс тонн кукурузы. В то, что может быть 16 млн тонн, никто не вери, но это стало реальностью», – говорит экс-министр сельского хозяйства Сергей Рыжук.

https://delo.ua/special/kak-izmenilos-ukrainskoe-selskoe-hozjajstvo-za-20-let-nezavisim-163644/ (по-моему, давал эту ссылку в том посте).

В 2018-21 было 30-35 млн. т.

Можете ещё глянуть животноводство. Там грустнее.

Но в общем всё же похоже, что "слухи о моей смерти (об очень больших успехах в с/х) сильно преувеличены". Прекрасно понимаю и не тороплю.На всякий случай ещё одна ссылка в помощь -- тут полезные диаграммы сбора урожая по годам.И да, насчёт кукурузы Вы, конечно, правы - её сейчас собирают несколько больше, чем пшеницы. Но тут такое:(по-моему, давал эту ссылку в том посте).В 2018-21 было 30-35 млн. т.Можете ещё глянуть животноводство. Там грустнее.Но в общем всё же похоже, что "слухи о моей смерти (об очень больших успехах в с/х) сильно преувеличены". Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 08 сер, 2023 00:37, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 25390 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5082 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 00:28 Gastarbaiter написав: Ой+ написав: В мене ряд знайомих зараз нелегалять в Швеції і цілком задоволені матеріальними умовами. В мене ряд знайомих зараз нелегалять в Швеції і цілком задоволені матеріальними умовами.

Як там казали класики: "Кому и кобыла - невеста". Залежить від бази для порівняння. Як там казали класики: "Кому и кобыла - невеста".

Да, это важно.

Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая со своей жизнью здесь. Забывая (или просто не думая) о том, что подавляющее большинство в Украине живёт несколько иначе и несколько тысяч не у.е., а гривен (т.е. 100-200 у.е) для многих очень немаленькая сумма. Да, это важно.Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая сожизнью здесь. Забывая (или просто не думая) о том, что подавляющее большинство в Украине живёт несколько иначе и несколько тысяч не у.е., а гривен (т.е. 100-200 у.е) для многих очень немаленькая сумма. ЛАД 2 Повідомлень: 25390 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5082 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1067106810691070 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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