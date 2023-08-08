Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1068106910701071> Додано: Вів 08 сер, 2023 00:22 Shaman написав: ЛАД написав: ...

Да, жду от Вас как экономиста оценки наших успехов в с/х с учётом моих ссылок в ночном посте ...Да, жду от Вас как экономиста оценки наших успехов в с/х с учётом моих ссылок в ночном посте viewtopic.php?p=5607731#p5607731

маю надію, ви розумієте, щоб розібрати коректно цифри - потрібен час. так що ближче до вихідних. але показники на людину - це вже гірше - треба знати як саме рахувалось.



наскільки пам'ятаю абсолютні значення - щось не так. подивимось.



майте на увазі, що зараз основна зернова культура - це кукурудза. Хрущов ще коли про це сказав так от, в 1990 році кукурудзи здається було лише 1 млн т. маю надію, ви розумієте, щоб розібрати коректно цифри - потрібен час. так що ближче до вихідних. але показники на людину - це вже гірше - треба знати як саме рахувалось.наскільки пам'ятаю абсолютні значення - щось не так. подивимось.майте на увазі, що зараз основна зернова культура - це кукурудза. Хрущов ще коли про це сказавтак от, в 1990 році кукурудзи здається було лише 1 млн т.

Прекрасно понимаю и не тороплю.

На всякий случай ещё одна ссылка в помощь - https://biz.liga.net/ekonomika/prodovolstvie/novosti/vpervye-ukrainskie-agrarii-soberut-bolshe-zernovyh-chem-pri-sssr - тут полезные диаграммы сбора урожая по годам.

И да, насчёт кукурузы Вы, конечно, правы - её сейчас собирают несколько больше, чем пшеницы. Но тут такое:

трудно поверить, что всего несколько лет назад в Украине выращивалось всего 600 тыс тонн кукурузы. Кукуруза относилась к классу неперспективных и низкорентабельных культур - цена на нее составляла всего 400 гривен за тонну. Все изменилось, после того как были найдены рынки сбыта - с выходом украинских экспортеров на египетский рынок, рынки Ближнего Востока цена кукурузы поднялась до 1500 гривен, а сейчас достигает 2200 гривен /тонна. «Несколько лет назад вся страна получала 650 тыс тонн кукурузы. В то, что может быть 16 млн тонн, никто не вери, но это стало реальностью», – говорит экс-министр сельского хозяйства Сергей Рыжук.

https://delo.ua/special/kak-izmenilos-ukrainskoe-selskoe-hozjajstvo-za-20-let-nezavisim-163644/ (по-моему, давал эту ссылку в том посте).

В 2018-21 было 30-35 млн. т.

Можете ещё глянуть животноводство. Там грустнее.

Но в общем всё же похоже, что "слухи о моей смерти (об очень больших успехах в с/х) сильно преувеличены". Прекрасно понимаю и не тороплю.На всякий случай ещё одна ссылка в помощь -- тут полезные диаграммы сбора урожая по годам.И да, насчёт кукурузы Вы, конечно, правы - её сейчас собирают несколько больше, чем пшеницы. Но тут такое:(по-моему, давал эту ссылку в том посте).В 2018-21 было 30-35 млн. т.Можете ещё глянуть животноводство. Там грустнее.Но в общем всё же похоже, что "слухи о моей смерти (об очень больших успехах в с/х) сильно преувеличены". Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 08 сер, 2023 00:37, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 25390 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5082 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 00:28 Gastarbaiter написав: Ой+ написав: В мене ряд знайомих зараз нелегалять в Швеції і цілком задоволені матеріальними умовами. В мене ряд знайомих зараз нелегалять в Швеції і цілком задоволені матеріальними умовами.

Як там казали класики: "Кому и кобыла - невеста". Залежить від бази для порівняння. Як там казали класики: "Кому и кобыла - невеста".

Да, это важно.

Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая со своей жизнью здесь. Забывая (или просто не думая) о том, что подавляющее большинство в Украине живёт несколько иначе и несколько тысяч не у.е., а гривен (т.е. 100-200 у.е) для многих очень немаленькая сумма. Да, это важно.Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая сожизнью здесь. Забывая (или просто не думая) о том, что подавляющее большинство в Украине живёт несколько иначе и несколько тысяч не у.е., а гривен (т.е. 100-200 у.е) для многих очень немаленькая сумма. ЛАД 2 Повідомлень: 25390 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5082 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 07:30 ЛАД написав: Gastarbaiter написав: Ой+ написав: В мене ряд знайомих зараз нелегалять в Швеції і цілком задоволені матеріальними умовами. В мене ряд знайомих зараз нелегалять в Швеції і цілком задоволені матеріальними умовами.

Як там казали класики: "Кому и кобыла - невеста". Залежить від бази для порівняння. Як там казали класики: "Кому и кобыла - невеста".

Да, это важно.

Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая со своей жизнью здесь. Забывая (или просто не думая) о том, что подавляющее большинство в Украине живёт несколько иначе и несколько тысяч не у.е., а гривен (т.е. 100-200 у.е) для многих очень немаленькая сумма. Да, это важно.Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая сожизнью здесь. Забывая (или просто не думая) о том, что подавляющее большинство в Украине живёт несколько иначе и несколько тысяч не у.е., а гривен (т.е. 100-200 у.е) для многих очень немаленькая сумма.

Якщо конкретно по моєму прикладові, то це різні люди з досвідом заробітчанства у різних країнах починаючи з раші до 2014, то східноєвропейські, а ще до війни перебрались до Швеції. І саме тоді їх добробут і їхніх сімей замітно почав зростати - порозбудовувались, автомобілізувались крутими тачками, поставили сонячні ЕС на 36 кВт. Але після початку війни чоловіки сюди перестали приїжджати, а жінки і діти почали на подовгу навідуватись в Швецію. І от як я розумію де вони опиняться в кінцевому результаті дуже залежить від перебігу війни в Україні. Якщо конкретно по моєму прикладові, то це різні люди з досвідом заробітчанства у різних країнах починаючи з раші до 2014, то східноєвропейські, а ще до війни перебрались до Швеції. І саме тоді їх добробут і їхніх сімей замітно почав зростати - порозбудовувались, автомобілізувались крутими тачками, поставили сонячні ЕС на 36 кВт. Але після початку війни чоловіки сюди перестали приїжджати, а жінки і діти почали на подовгу навідуватись в Швецію. І от як я розумію де вони опиняться в кінцевому результаті дуже залежить від перебігу війни в Україні. Ой+

Повідомлень: 6052 З нами з: 19.04.12 Подякував: 89 раз. Подякували: 932 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 09:26 Ой+ написав: ЛАД написав: Да, это важно.

Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая со своей жизнью здесь. Забывая (или просто не думая) о том, что подавляющее большинство в Украине живёт несколько иначе и несколько тысяч не у.е., а гривен (т.е. 100-200 у.е) для многих очень немаленькая сумма. Да, это важно.Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая сожизнью здесь. Забывая (или просто не думая) о том, что подавляющее большинство в Украине живёт несколько иначе и несколько тысяч не у.е., а гривен (т.е. 100-200 у.е) для многих очень немаленькая сумма.

Якщо конкретно по моєму прикладові, то це різні люди з досвідом заробітчанства у різних країнах починаючи з раші до 2014, то східноєвропейські, а ще до війни перебрались до Швеції. І саме тоді їх добробут і їхніх сімей замітно почав зростати - порозбудовувались, автомобілізувались крутими тачками, поставили сонячні ЕС на 36 кВт. Але після початку війни чоловіки сюди перестали приїжджати, а жінки і діти почали на подовгу навідуватись в Швецію. І от як я розумію де вони опиняться в кінцевому результаті дуже залежить від перебігу війни в Україні. Якщо конкретно по моєму прикладові, то це різні люди з досвідом заробітчанства у різних країнах починаючи з раші до 2014, то східноєвропейські, а ще до війни перебрались до Швеції. І саме тоді їх добробут і їхніх сімей замітно почав зростати - порозбудовувались, автомобілізувались крутими тачками, поставили сонячні ЕС на 36 кВт. Але після початку війни чоловіки сюди перестали приїжджати, а жінки і діти почали на подовгу навідуватись в Швецію. І от як я розумію де вони опиняться в кінцевому результаті дуже залежить від перебігу війни в Україні.

на пенсію сюди переїдуть жити на шведську пенсію (звиняйте за тавталогію) на пенсію сюди переїдуть жити на шведську пенсію (звиняйте за тавталогію) flyman

Повідомлень: 32103 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1525 раз. Подякували: 2676 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 09:35 flyman написав: на пенсію сюди переїдуть жити на шведську пенсію (звиняйте за тавталогію) на пенсію сюди переїдуть жити на шведську пенсію (звиняйте за тавталогію)

Яка пенсія у нелегала? Яка пенсія у нелегала? Gastarbaiter Повідомлень: 2706 З нами з: 26.02.18 Подякував: 632 раз. Подякували: 453 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 09:38 Ой+ написав: Якщо конкретно по моєму прикладові, то це різні люди з досвідом заробітчанства у різних країнах починаючи з раші до 2014, то східноєвропейські, а ще до війни перебрались до Швеції. І саме тоді їх добробут і їхніх сімей замітно почав зростати - порозбудовувались, автомобілізувались крутими тачками, поставили сонячні ЕС на 36 кВт. Якщо конкретно по моєму прикладові, то це різні люди з досвідом заробітчанства у різних країнах починаючи з раші до 2014, то східноєвропейські, а ще до війни перебрались до Швеції. І саме тоді їх добробут і їхніх сімей замітно почав зростати - порозбудовувались, автомобілізувались крутими тачками, поставили сонячні ЕС на 36 кВт.



Хм. Здається не далі місяця і тут давав точну інфу про сина приятелів, який вже 6 чи 7 років мешкає в Швеції: роботу знайшов сам та переїхав.

Квартиру за 350 000€ взяв в кредит, платив раніше 1000€ на місяць, зараз 1500€ на місяць.

Авто вже оновив третій раз - тепер взяв Tesla Y.

Отримав громадянство Швеції (5 років жити та офіційно працювати).

Так ось він сказав, що наших понаїхали багато і всі працюють нелегально. Як він сказав: «Пошвидше заробити та втекти». Хм. Здається не далі місяця і тут давав точну інфу про сина приятелів, який вже 6 чи 7 років мешкає в Швеції: роботу знайшов сам та переїхав.Квартиру за 350 000€ взяв в кредит, платив раніше 1000€ на місяць, зараз 1500€ на місяць.Авто вже оновив третій раз - тепер взяв Tesla Y.Отримав громадянство Швеції (5 років жити та офіційно працювати).Так ось він сказав, що наших понаїхали багато і всі працюють нелегально. Як він сказав: «Пошвидше заробити та втекти». akurt

Повідомлень: 8155 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3226 раз. Подякували: 1109 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 09:59 Gastarbaiter написав: flyman написав: на пенсію сюди переїдуть жити на шведську пенсію (звиняйте за тавталогію) на пенсію сюди переїдуть жити на шведську пенсію (звиняйте за тавталогію)

Яка пенсія у нелегала? Яка пенсія у нелегала?

та 146% нелегали, навіть більше (збирають гриби в Швеції за 3000 євро в місяць), але це не точно та 146% нелегали, навіть більше (збирають гриби в Швеції за 3000 євро в місяць), але це не точно flyman

Повідомлень: 32103 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1525 раз. Подякували: 2676 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 10:37 flyman написав: Ой+ написав: ЛАД написав: Да, это важно.

Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая со своей жизнью здесь. Забывая (или просто не думая) о том, что подавляющее большинство в Украине живёт несколько иначе и несколько тысяч не у.е., а гривен (т.е. 100-200 у.е) для многих очень немаленькая сумма. Да, это важно.Здесь в основном пишут люди, которые и в Украине неплохо жили/живут. Естественно, оценивают жизнь в эмиграции, сравнивая сожизнью здесь. Забывая (или просто не думая) о том, что подавляющее большинство в Украине живёт несколько иначе и несколько тысяч не у.е., а гривен (т.е. 100-200 у.е) для многих очень немаленькая сумма.

Якщо конкретно по моєму прикладові, то це різні люди з досвідом заробітчанства у різних країнах починаючи з раші до 2014, то східноєвропейські, а ще до війни перебрались до Швеції. І саме тоді їх добробут і їхніх сімей замітно почав зростати - порозбудовувались, автомобілізувались крутими тачками, поставили сонячні ЕС на 36 кВт. Але після початку війни чоловіки сюди перестали приїжджати, а жінки і діти почали на подовгу навідуватись в Швецію. І от як я розумію де вони опиняться в кінцевому результаті дуже залежить від перебігу війни в Україні. Якщо конкретно по моєму прикладові, то це різні люди з досвідом заробітчанства у різних країнах починаючи з раші до 2014, то східноєвропейські, а ще до війни перебрались до Швеції. І саме тоді їх добробут і їхніх сімей замітно почав зростати - порозбудовувались, автомобілізувались крутими тачками, поставили сонячні ЕС на 36 кВт. Але після початку війни чоловіки сюди перестали приїжджати, а жінки і діти почали на подовгу навідуватись в Швецію. І от як я розумію де вони опиняться в кінцевому результаті дуже залежить від перебігу війни в Україні.

на пенсію сюди переїдуть жити на шведську пенсію (звиняйте за тавталогію) на пенсію сюди переїдуть жити на шведську пенсію (звиняйте за тавталогію)

На шведскую пенсию они переедут в Болгарию, Грецию или к примеру в Таиланд. Там как минимум нет судей и прокуроров, которые безнаказанно могут их сбить на пешеходном переходе. На шведскую пенсию они переедут в Болгарию, Грецию или к примеру в Таиланд. Там как минимум нет судей и прокуроров, которые безнаказанно могут их сбить на пешеходном переходе. antey1969 1

Повідомлень: 11978 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1667 раз. Подякували: 3571 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 10:43 Re: Еміграція, заробітчанство antey1969 написав: flyman написав: Ой+ написав: Якщо конкретно по моєму прикладові, то це різні люди з досвідом заробітчанства у різних країнах починаючи з раші до 2014, то східноєвропейські, а ще до війни перебрались до Швеції. І саме тоді їх добробут і їхніх сімей замітно почав зростати - порозбудовувались, автомобілізувались крутими тачками, поставили сонячні ЕС на 36 кВт. Але після початку війни чоловіки сюди перестали приїжджати, а жінки і діти почали на подовгу навідуватись в Швецію. І от як я розумію де вони опиняться в кінцевому результаті дуже залежить від перебігу війни в Україні. Якщо конкретно по моєму прикладові, то це різні люди з досвідом заробітчанства у різних країнах починаючи з раші до 2014, то східноєвропейські, а ще до війни перебрались до Швеції. І саме тоді їх добробут і їхніх сімей замітно почав зростати - порозбудовувались, автомобілізувались крутими тачками, поставили сонячні ЕС на 36 кВт. Але після початку війни чоловіки сюди перестали приїжджати, а жінки і діти почали на подовгу навідуватись в Швецію. І от як я розумію де вони опиняться в кінцевому результаті дуже залежить від перебігу війни в Україні.

на пенсію сюди переїдуть жити на шведську пенсію (звиняйте за тавталогію) на пенсію сюди переїдуть жити на шведську пенсію (звиняйте за тавталогію)

На шведскую пенсию они переедут в Болгарию, Грецию или к примеру в Таиланд. Там как минимум нет судей и прокуроров, которые безнаказанно могут их сбить на пешеходном переходе. На шведскую пенсию они переедут в Болгарию, Грецию или к примеру в Таиланд. Там как минимум нет судей и прокуроров, которые безнаказанно могут их сбить на пешеходном переходе. Головне - не в Китай

https://slate.com/news-and-politics/201 ... menon.html

(Якщо людина потрапить в лікарню - то водій має оплатити лікування, якщо людина отримає інвалідність - водій має його утримувати до кінця життя, а якщо загине - то можна просто заплатити компенсацію кілька десятків тисяч дол максимум, і все. Тому непоодинокі випадки, коли водії навмисно повертаються і добивають, навіть дітей) Головне - не в Китай(Якщо людина потрапить в лікарню - то водій має оплатити лікування, якщо людина отримає інвалідність - водій має його утримувати до кінця життя, а якщо загине - то можна просто заплатити компенсацію кілька десятків тисяч дол максимум, і все. Тому непоодинокі випадки, коли водії навмисно повертаються і добивають, навіть дітей) Faceless

Модератор Повідомлень: 33575 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1395 раз. Подякували: 7802 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 сер, 2023 11:03 Ой+ написав: І от як я розумію де вони опиняться в кінцевому результаті дуже залежить від перебігу війни в Україні. І от як я розумію де вони опиняться в кінцевому результаті дуже залежить від перебігу війни в Україні.

Якби хотіли десь перебратися, то вже давно зробили б це. А так - хіба що буде безпосередня загроза будинку, бойові дії у місті. Коли вони зрозуміють, що жити у хостелі/лісі довгий час не вдасться, а іпотеку нелегалам не дають - повернуться до розбудованого родинного гніздечка в Неньку. Якби хотіли десь перебратися, то вже давно зробили б це. А так - хіба що буде безпосередня загроза будинку, бойові дії у місті. Коли вони зрозуміють, що жити у хостелі/лісі довгий час не вдасться, а іпотеку нелегалам не дають - повернуться до розбудованого родинного гніздечка в Неньку. Gastarbaiter Повідомлень: 2706 З нами з: 26.02.18 Подякував: 632 раз. Подякували: 453 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1068106910701071> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: stm і 6 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор